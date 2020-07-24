Ketika membuat halaman arahan, memilih teknik copywriting dan elemen desain tertentu untuk meningkatkan konversi, pengiklan harus memahami kebijakan konten MGID jika ingin kampanye lolos moderasi dengan cepat.

Pada intinya, kebijakan MGID bertujuan untuk memastikan pengguna akhir menerima semua informasi yang dibutuhkan untuk membuat keputusan akhir dan data pribadi mereka tidak disalahgunakan. Mengarah ke pembuatan halaman arahan, ada beberapa hal yang sering dihiraukan termasuk persyaratan dan kebijakan privasi, kontak dan pengungkapan informasi.

Di dalam artikel ini, kami telah menyiapkan sebuah daftar periksa untuk semua elemen penting dari halaman arahan yang patuh, rekomendasi dari kami, dan beberapa contoh pembuatan halaman yang patuh.



Pengumuman advertorial atau iklan

Semua halaman yang berlaku harus ditandai dengan pengumuman "Iklan" atau "Advertorial". Label-label ini harus memiliki format yang jelas dan bisa dengan mudah dikenali oleh semua pengguna.

Pengungkapan

Persyaratan layanan dan kebijakan privasi

Halaman-halaman Anda sebaiknya memiliki objektif bisnis yang jelas dan mengungkap apa yang Anda lakukan ke pelanggan. Aturan praktisnya, Anda ingin meletakkan pengungkapan di bagian header, sehingga bisa ditemukan dengan mudah oleh pembaca. ![](https://mgid-site.s3.amazonaws.com/pasted_image_0_%281%29_a91f19c7f8.webp)DI halaman arahan, Anda harus memberi persyaratan layanan yang transparan dan detail tentang bagaimana Anda akan menggunakan data pribadi ke semua pengguna. Pastikan bahwa kebijakan privasi di halaman arahan Anda menggunakan cookies dan penargetan ulang.

Biasanya, Anda bisa menemukan persyaratan layanan dan kebijakan privasi di bagian bawah website, sehingga tidak menarik banyak perhatian tapi masih bisa dengan mudah ditemukan.

Struktur dan navigasi website

Menu navigasi harus jelas dan diletakkan di mana bisa ditemukan dengan mudah. Bergantung pada pengaturan halaman, menu bisa diletakkan di atas, bawah atau samping.

Tentunya semua formulir dan tombol di website harus bekerja dengan benar dan mengarahkan ke tempat yang benar juga di website. CTA atau tombol media sosial palsu, pengalihan setelah menekan tombol kembali, dan semua teknik tipuan adalah dilarang sesuai dengan kebijakan kami. Sebagai tambahan, kami menyarankan Anda untuk mematikan popup dan tidak menggunakan comebackers 'Apakah Anda ingin keluar?' yang muncul setelah menutup halaman web.



Konten autentik dan realistis

Pada akhirnya, Anda ingin mendapatkan kepercayaan pengguna dan membuat mereka ingin membeli produk Anda. Maka, hindari menjelaskan karakteristik produk yang tidak benar atau tidak bisa dibuktikan kebenarannya, dan hanya mengatakan hal-hal yang valid saja. Contohnya, memberikan pelanggan sebuah daftar lengkap tentang bahan-bahan alami dan efeknya.

Endorse ilegal juga salah satu alasan paling umum penolakan kampanye oleh moderator kami. Jangan memberi dukungan terhadap suplemen makanan yang diberikan oleh doktor, apoteker, atau dokter gigi yang tidak memiliki otoritas hukum. Kami menyarankan Anda untuk menggunakan konsep cerita nyata dan berbagi pengalaman yang benar-benar terjadi.



Hindari pernyataan yang menyesatkan

Di MGID, kami tidak menoleransi klaim yang tidak realistis atau yang memunculkan ekspresi yang menyesatkan pengguna, seperti "diuji secara klinis" atau "hasil uji klinis menunjukkan". Kami menyarankan Anda untuk menggunakan teknik dan headline yang lebih halus untuk menarik perhatian. Contohnya, Anda bisa memberi pertanyaan kepada pengguna yang berkaitan dengan masalah mereka, seperti 'Apakah Anda menderita jenis-jenis penyakit seperti ini?'## PenutupKesimpulannya, Anda ingin memberikan informasi yang dapat diandalkan dan transparan di halaman arahan Anda, menarik perhatian pemirsa, dan mengarahkan mereka melalui prosedur pelanggan.

Untuk memastikan pesan diterima dengan baik dan data pribadi digunakan dengan bijak, halaman arahan harus memiliki semua elemen di atas, seperti pengungkapan, persyaratan dan kebijakan privasi, tombol navigasi berfungsi, dll. Jika Anda memiliki pertanyaan lain tentang topik ini, jangan ragu untuk berkonsultasi dengan tim moderasi kami.