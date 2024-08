Tidak ada yang lebih menarik perhatian dibandingkan dengan visual yang diletakkan dengan baik pada halaman yang didominasi oleh konten tekstual. Hal yang sama juga berlaku untuk iklan –– jika Anda ingin iklan Anda menonjol, tidak ada cara yang lebih baik dari menggunakan visual-visual menarik dan pencitraan unik. Iklan-iklan yang memikat dan menginspirasi penonton ada iklan yang menjual.

Temukan beberapa trik visual storytelling terbaik yang dapat digunakan di tahun 2022.

Apa itu visual storytelling?

Visual storytelling adalah sebuah strategy marketing konten yang fokus pada gambar dan video untuk menceritakan sebuah cerita, dan tidak menggunakan cara-cara yang lebih konvensional: teks statis. Yang membuatnya menarik sudah jelas –– dalam era yang penuh dengan kejenuhan dan rentang perhatian yang semakin menurun, teks sudah tidak cukup lagi. Para pengiklan hanya memiliki beberapa detik saja untuk meninggalkan impresi pada pemirsa mereka dan membuat ingatan yang berkesan, dan tidak ada pengganti dari visual-visual emosional dan menggugah pikiran.

Jangan biarkan "storytelling" mengecoh Anda. Anda tidak memerlukan kata-kata untuk menceritakan suatu cerita, apalagi dalam wadah online. Faktanya, lebih efektif untuk menunjukkan daripada mengatakan sesuatu kepada pemirsa Anda.

Hal yang dapat dan tidak dapat dilakukan dalam visual storytelling

Meskipun visual storytelling adalah alat yang sempurna untuk memicu respons emosional, bukan berarti Anda harus memasukkan semua gambar yang menurut Anda menarik ke dalam iklan.

Ada beberapa hal yang harus diingat saat menerapkan teknik-teknik visual storytelling dalam cerita marketing Anda. Hal pertama dan terpenting adalah jangan mengacaukan iklan dengan lebih banyak visual dari yang dibutuhkan. Semakin banyak detail di dalam iklan, semakin kecil kemungkinan penonton untuk mengetahuinya, dan pesan inti Anda akan semakin tidak terlihat. Jaga agar tetap sederhana dan bersih.

Hal penting lainnya yang tidak dapat dilakukan dalam visual storytelling adalah menggunakan stock foto. Stock foto biasanya membaurkan semua jenis pemirsa, menganggap semua orang sebagai generik dan dapat ditukar. Perlakukan pemirsa Anda sebagaimana aslinya –– unik. Hanya dengan menggunakan gambar khusus dan bermakna yang dapat dihubungkan ke target pemirsa Anda dapat membuat ikatan emosional.

Jadi, buat hubungan pribadi dan buat visual storytelling yang terasa akrab oleh target pemirsa Anda. Iklan harus membuat perasaan percaya, kerahasiaan dan kedekatan. Itulah kenapa iklan-iklan Anda harus menggambarkan orang-orang yang mirip dengan apa yang diharapkan oleh pemirsa Anda, menikmati aktivitas-aktivitas yang sesuai dengan minat mereka.

Namun, visual storytelling juga harus terasa asli, artinya, aktivitas dan skenario yang digambarkan di dalam iklan tidak harus selalu menyenangkan. Menggunakan konflik, drama atau dilema sebagai perangkat storytelling dapat memicu respons emosional yang sama kuatnya dari para penonton.

Terakhir, jangan lupa untuk menekankan titik penjualan yang unik. Visual storytelling tidak dapat menjadi efektif jika Anda lupa untuk memasukkan kualitas-kualitas utama produk atau layanan, di bagian depan iklan Anda –– namun visual storytelling dapat membantu Anda menonjolkannya.

Sekarang, mari kita berpindah ke visual itu sendiri: di sini ada beberapa trik visual storytelling yang dapat diterapkan dalam kampanye iklan Anda di tahun 2022.

1. Kontras warna vs. kontekstual

Cara apa yang lebih baik untuk menyorot titik-titik penjualan unik Anda dibandingkan dengan menggunakan trik visual tertua -- kontras.

Menggunakan kontras warna atau kontekstual, Anda dapat menggambarkan bagian-bagian berbeda dari iklan dan menonjolkannya secara terpisah. Kontras warna bekerja paling baik jika tidak Anda tidak menggunakan terlalu banyak warna di dalam visual. Semakin sedikit warna yang ada, semakin baik kontrasnya.

Sumber: webdesignledger.com

Kontras kontekstual memiliki tujuan yang sama: menonjolkan titik fokus dari iklan. Namun, bukannya menggunakan warna-warna secara strategis, kontras ini bermain dengan persepsi kita pada gambar.

Sumber: twitter.com/ibmeurope

Bermain dengan kontras tidak hanya relevan dan berguna secara visual tapi juga menyenangkan!

2. Perasaan

Berbicara tentang memicu respons emosional dari pemirsa Anda, tidak ada pengganti dari menampilkan perasaan dalam visual Anda. Tunjukkan cinta, kasih sayang, kemarahan atau perasaan lainnya yang melengkapi pesan inti iklan Anda.

Sumber: blog.emojics.com

3. Komposisi

Pernah mendengar the rule of third? Rule of third menyatakan bahwa mata kita tertuju pada titik-titik tertentu dari suatu gambar. Dengan memisah gambar menggunakan dua garis horizontal dan dua garis vertikal, Anda dapat melihat titik potong dari komposisi di mana fokus pemirsa tertuju tanpa mereka sadari.

4. Simbol dan metafora

Menyembunyikan pesan-pesan di depan mata memberikan pemirsa suatu hal untuk dipikirkan. Kebanyakan orang menyukai teka-teki, tapi hanya jika mereka dapat memecahkannya dengan cepat. Dalam kata lain, berikan tantangan kepada pemirsa Anda tapi jangan terlalu sulit.

Sumber: creitive.com

5. Ilustrasi karakter, komik dan kartun

Ilustrasi dan desain kartun memberikan peluang untuk menjadi lebih menonjol dari yang lain. Cara ini sangat cocok untuk mengisi ruang kosong sambil menunjukkan gaya unik Anda.

Sumber: adweek.com

6. Meme

Meme tidak dapat dihindari lagi, jadi tidak mengejutkan jika Anda dapat menemukannya di dalam iklan dan membentuk visual-visual. Visual yang memeluk budaya meme bekerja paling baik pada platform-platform di mana meme banyak ditemukan dan untuk pemirsa yang lebih muda. Meme membuat para pemirsa merasa mereka paham leluconnya dan maka dari itu, mereka juga paham produk dan layanan Anda.

Sumber: nogood.io

7. Pesan-pesan rahasia

Easter egg adalah sebuah konsep umum di dalam acara TV, film, video game dan bahkan iklan. Menemukan pesan-pesan rahasia dan arti tersembunyi di dalam bentuk atau jenis apa pun adalah sebuah proses yang menguntungkan yang dicintai oleh pelanggan dan klien yang ingin berpartisipasi.

Sumber: cleriti.com

8. Foto-foto dinamik.

Sama halnya dengan teks statis yang tidak menawarkan banyak hal dalam hal kegembiraan bagi penonton, foto juga tidak dinamik.

Gambar-gambar tanpa ketertidakdugaan tidak akan menyebabkan kegembiraan. Lihat iklan berikut. Ada perbedaan yang cukup antara iklan yang menunjukkan tindakan penuh dan foto dinamis yang masih dalam tengah-tengah tindakan.

Penutup

Sebuah gambar memiliki ribuan kata –– dan ribuan dolar dalam penghasilan iklan, jika Anda melakukannya dengan benar. Dengan menggunakan trik-trik visual storytelling yang kami jelaskan hari ini, Anda dapat membuat iklan yang tidak dapat dihiraukan.

Menceritakan sebuah cerita dalam waktu singkat dan masih memicu perasaan adalah sebuah seni. Butuh waktu untuk menguasainya, tapi jika Anda mampu menguasainya, Anda dapat membuat visual iklan yang meninggalkan dampak jangka panjang pada penonton.