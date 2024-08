Una de las preguntas más comunes que un gerente de marketing de marca hará es: "¿Cómo puedo resolver la ceguera de los anuncios de banner de mi público objetivo?" Por supuesto, cuando usted diseña una creatividad publicitaria, quiere que sea visible. Y, para mantenerse visible, deberá involucrar a los usuarios e inspirarlos a tomar medidas.

¡Los anuncios rich media pueden ser la solución que está buscando! Esto se debe a que hay muchas maneras de interactuar con este formato. Puede tocar, arrastrar, rascar, deslizar, girar, ver un video o incluso jugar un juego con publicidad rich media.

Le recomendamos que explore este formato de anuncio único, lo compare con otros tipos de anuncios y absorba algunas buenas prácticas de los miembros de nuestro equipo. ¡Tal vez lo inspire en su próxima campaña publicitaria!



¿Qué son los Anuncios Rich Media?

Los anuncios rich media utilizan una combinación de texto, audio, imágenes, vídeo, animaciones y otras vías relevantes para este formato de anuncio. Al igual que los anuncios de video, llaman la atención de los espectadores; sin embargo, los anuncios de video no siempre fomentan una acción, mientras que la publicidad rich media siempre solicita al usuario que interactúe. Con los anuncios rich media significando lo opuesto a la ceguera estática de los anuncios de banner, usted puede destacarse entre la multitud creando imágenes dinámicas de su oferta de productos.

Es una situación en la que todos ganan: las marcas se benefician con métricas de CTR y atención más altas, mientras que los editores disfrutan de creatividades únicas en sus ubicaciones de anuncios. No olvidemos mencionar el beneficio adicional de métricas adicionales, como la participación general, que no están disponibles en otros tipos de formatos de anuncios.



Anuncios de Display Rich Media vs. Banners de Display Standard

Ahora que hemos explicado en detalle qué es un anuncio de display rich media, comparemos con los banners de display estándar para obtener una buena imagen de las diferencias y beneficios de los rich media. En general, los anuncios rich media ofrecen más flexibilidad y funcionalidad, generando un rendimiento excepcional en el alcance y el conocimiento de la marca.

Eche un vistazo a la tabla de abajo.

RM_01_Es.gif

Los clientes ignoran las creatividades publicitarias en la etapa inicial del conocimiento del comprador Las creatividades publicitarias llegan a los clientes en cada etapa del conocimiento del comprador Promedio de CTR de 0.05 Promedio de CTR de más de 0.5 El rendimiento de los anuncios se mide solo por los clics y las impresiones El rendimiento de los anuncios se mide por clics, impresiones, eventos enriquecidos e interacción Muestra sólo imágenes estáticas y texto Personalizaciones ilimitadas de creatividades publicitarias Al hacer clic en la creatividad del anuncio, solo se realiza una acción: pasar a otro sitio Un clic hace que el anuncio flote, se expanda, reproduzca un video o conduzca a otro sitio Compatible con herramientas tecnológicas limitadas Compatible con Java, Javascript, HTML5

Banners de display estándar frente a banners rich media



Tipos de Anuncios Rich Media

Si bien son dinámicos como un video, los anuncios rich media agregan impacto porque los usuarios pueden interactuar con la creatividad. Estas interacciones se mezclan con su contenido circundante, pero siguen siendo cautivadoras y, por lo tanto, son más efectivas para captar la atención de la audiencia. Los anuncios de banner estáticos son útiles para los anunciantes, pero a menudo son ignorados por los consumidores modernos. Los anuncios rich media con elementos dinámicos pueden transformar una campaña publicitaria estándar en una corriente continua de flujos de ingresos sin explotar.

Vea los principales tipos de anuncios rich media a continuación:

Divisores - Es probable que haya encontrado este tipo de anuncios cuando se encuentra con marcas de belleza y moda. Una flecha de dos lados en el centro de la imagen permite a los usuarios arrastrar el divisor para revelar un concepto de antes/después, una variación de la imagen original u otra característica de producto. Esta es una gran opción porque los anunciantes pueden enfatizar la transformación que ofrece su producto. Muestre a los espectadores cómo el producto puede llevarlos del punto A al punto B, que es una táctica de marketing comprobada.

Giorgio Armani

Anuncios de Banner Rich Media – Alineados en la parte superior, inferior, lateral o central de una página web, los anuncios de banner son el formato más utilizado. Es más probable que estos se vean debido a su ubicación. Los anunciantes pueden convertir la imagen estática de un banner en una imagen en movimiento visualmente atractiva. Es muy llamativo, lo que hace que este sea el formato favorito de los anunciantes. Esta es una manera fantástica de combatir la ceguera de los banners.

Starbucks

Caja de Video Carrusel – Los carruseles contienen una imagen de fondo, un video y una diapositiva de producto publicitario donde puede mostrar el producto que está presentando en la creatividad del video.

Cartier

Caja de video de 360° – Con este tipo de anuncio rich media, los usuarios pueden hacer clic en él y ver el producto desde todos los ángulos. Esto es efectivo, ya que permite al usuario comprender mejor el producto y cómo se adaptará a sus necesidades.

Ford

Efecto parallax - En este tipo de anuncio, el contenido se anima para voltearse y mostrar ambos lados del anuncio. Tan pronto como una persona pase el cursor sobre el anuncio, se le pedirá que haga clic en él para obtener más información.

Ralph Lauren

¿En qué se diferencian los anuncios rich media de otros formatos de anuncios?

Además de su diseño interactivo y elementos multimedia, un gran beneficio del uso de anuncios rich media son las capacidades de seguimiento que ofrece. De hecho, el seguimiento y la optimización de datos son los mayores factores diferenciadores entre anuncios rich media y otros formatos de anuncios. Como anunciante, desea poder realizar un seguimiento de los datos para poder tomar mejores decisiones. Mejores decisiones conducen a un targeting más inteligente, lo que resulta en mayores conversiones. En última instancia, una mejor optimización da como resultado un seguimiento de datos refinado, lo que generará más ingresos.



Aquí están las estadísticas de una de las mejores campañas de anuncios rich media del 2022 lanzadas en nuestra plataforma publicitaria global:

RM_02_Es.png

Datos de campañas publicitarias de una marca que se anuncia en MGID

Impresiones – El número de veces que las personas vieron su anuncio

– El número de veces que las personas vieron su anuncio Eventos enriquecidos – Una acción que un usuario realizó para interactuar con su anuncio

– Una acción que un usuario realizó para interactuar con su anuncio CTR – El número de veces que alguien hizo clic en el contenido de su anuncio.

– El número de veces que alguien hizo clic en el contenido de su anuncio. Participación general – Cuánta atención se prestó al contenido de su anuncio y qué acciones realizaron los usuarios para interactuar con él.



Algunas de las métricas que analizan estos anuncios son las impresiones visibles, las interacciones, el CTR y la relevancia del anuncio. Sin embargo, la métrica más importante que medirá (¡es la que hace toda la diferencia! ) es la tasa de participación. Esta métrica no se puede medir con anuncios normales como banners estáticos. Esto es lo que hace que los anuncios rich media sean tan útiles para una organización. Al saber cómo interactúa su audiencia con su anuncio, puede optimizar las creatividades sobre la marcha y refinar la estrategia de campaña.



Los Beneficios de los Anuncios Rich media para los Anunciantes

Ya hemos mencionado muchos beneficios, pero aquí, los expondremos para que pueda tener una mejor idea de cómo los anuncios rich media pueden servir a su negocio.

Mejor CTR – Nuestras estadísticas muestran que los anuncios rich media cuentan con un CTR alto en comparación con los tipos de anuncios estándar. De hecho, los datos extrapolados extraídos de nuestra plataforma publicitaria global muestran un CTR promedio de 0.4%, mientras que las creatividades de anuncios estáticos apenas superan el margen de 0.04%. Con una brecha tan amplia entre estos dos formatos de anuncios, hay pocas dudas de lo que funciona mejor en términos de participación.

Mejores anuncios rich media en los móviles – Dado que el tráfico móvil supera con creces el tráfico del escritorio, es importante tener anuncios rich media para dispositivos móviles. Un anuncio centrado en dispositivos móviles le permite ofrecer una experiencia excepcional a su espectador en la palma de sus manos. Además, algunas plataformas publicitarias globales, como MGID, diseñan anuncios rich media para integrarse perfectamente en el contenido de una página web, lo que agiliza la experiencia del usuario. Con ese diseño, los usuarios no sienten que están viendo anuncios con una oferta de productos.

Anuncios rich media para móviles que proporcionan una mejor experiencia de usuario

Mejor pronóstico - Lo bueno de los anuncios rich media es que puede aprovechar las métricas que no están disponibles en otros formatos de anuncios. Por esta razón, puede seleccionar el gasto publicitario contra datos concretos. Esto le permite planificar y determinar un presupuesto a largo plazo. Además, algunas plataformas publicitarias como la nuestra ofrecen un modelo CPM, donde realiza transacciones sobre una base de resultados garantizados. Esto ofrece estabilidad porque puede beneficiarse de un número garantizado de impresiones visibles en lugar del número total de veces que su creatividad apareció en la pantalla de un usuario.

Mejor atención - Dado que la atención a menudo se ve como la nueva "moneda" en el espacio de marketing de rendimiento, los anuncios de medios enriquecidos superan a muchos otros formatos de anuncios que no le permiten rastrear la atención y la participación del usuario. Con más datos, puede obtener más información, y la tecnología de IA (como en la plataforma MGID) puede detectar patrones de comportamiento, que es información esencial para generar un mejor ROI de su gasto publicitario digital.

Los editores lo prefieren - Cuando los anuncios de alta calidad no interrumpen la experiencia del usuario en los sitios web, los editores lo aprecian. A la mayoría de las personas no les gustan los aburridos anuncios de banner estáticos, por lo que pueden ser más molestos y alejar a los espectadores. Los anuncios rich media generan más ingresos para los anunciantes y esto, a su vez, conduce a comisiones más altas para el editor. También es una gran vía para que su marca termine en sitios premium como The New York Times o CNN, lo que le da más credibilidad a su negocio.

Prácticas Recomendadas para Anuncios Rich Media: Llegue a su Público Objetivo

Es imperativo que apunte a su público objetivo con el dinero en mente. Los anuncios rich media son publicidad gráfica pagada, por lo que si está hablando con la audiencia equivocada, puede arriesgarse a una pérdida significativa. Por otro lado, la rentabilidad potencial es enorme cuando se reorienta con precisión. Investigar a su cliente ideal y conocerlo es fundamental para el éxito.

En MGID, nuestra plataforma publicitaria global cuenta con una ubicación nativa de alta calidad, una orientación contextual inteligente y controles de seguridad de marca impulsados por IA. Entendemos que esta es la parte más importante de cualquier campaña publicitaria. Al lanzar sus creatividades publicitarias, puede estar seguro de que llegaremos a sus audiencias preferidas siempre que usted entienda quiénes son.

¿Cuánto Cuesta?

Depende de una serie de factores. Pero para darle una idea general, aquí hay una cita directa del colaborador de esta guía y Jefe de Desarrollo de Negocios de Marca y Agencia de MGID:

"Las creatividades de anuncios geniales siempre cuestan más que las estándar".

Si desea destacarse entre la multitud, querrá asignar una buena cantidad de su presupuesto. Los anuncios rich media cuestan al menos el doble que los anuncios gráficos estándar. A pesar de que un anuncio rich media puede mostrar menos impresiones, aún mostrarán un mayor retorno de la inversión a largo plazo.

Varios factores determinarán su inversión, como el tamaño del editor y la cantidad de peso digital dentro de la creatividad. En términos del editor, naturalmente, la publicidad en The New York Times costará más que el canal de medios locales de su pequeña ciudad.

Las marcas generalmente quieren que las agencias solo cobren por las vistas de video completas o por la mitad, pero la mayoría de las agencias no se adaptan a esto. En MGID, somos diferentes porque ofrecemos CPC, CPM o un enfoque optimizado para los modelos de CPA.





¿Cómo Crear Anuncios Rich Media?

Al desarrollar su plan, por supuesto, querrá considerar su presupuesto. Tiene algunas opciones dependiendo de la cantidad que desee invertir en su estrategia publicitaria. Para aquellos que no son tan expertos en tecnología, una agencia de producción digital puede trabajar con usted para lograr anuncios de alta calidad y que conviertan. Utilice una agencia en la que usted confíe y que entienda la voz y los objetivos de su marca; Sin embargo, esta será la ruta más cara en comparación con otras opciones.

Si está buscando algo más asequible y no le importa trabajar con la tecnología, entonces las herramientas de autoservicio son buenas opciones; sin embargo, los resultados pueden llegar a tener una calidad más baja.

Tenemos una solución que le brinda lo mejor de ambos mundos. Una plataforma de publicidad global es el camino a seguir si desea ahorrar en costos sin escatimar en calidad. Estas plataformas ofrecen servicios de ciclo completo con equipos experimentados que saben cómo crear anuncios rich media. Los equipos creativos desarrollan su anuncio y se comprometen con la campaña a través del recorrido del cliente, realizando un seguimiento de sus resultados. Si recién está comenzando con los anuncios rich media, le recomendamos encarecidamente esta opción porque le permitirá comprender cómo crear anuncios rich media y obtener más valor de su inversión.



En cualquiera de estos casos, hay algunos pasos que deberá seguir cuando comience su campaña de publicidad rich media:

Defina su presupuesto - Determine qué creatividades funcionarían mejor para su marca y el presupuesto que desea asignar a la campaña. Decida si utilizará una herramienta de autoservicio, una agencia de producción digital o una plataforma publicitaria como MGID. Nuestra plataforma publicitaria global puede producir creatividades y optimizar el targeting de la campaña. Determine su estrategia - ¿Su objetivo es aumentar el conocimiento de la marca o fomentar una compra inmediata? Su objetivo para esta campaña debe ser específico. Esto le permitirá a usted o a cualquier plataforma con la que esté trabajando alinear las creatividades con el resultado que desee lograr. Determine los activos creativos - ¿Qué tipo de activos necesitará? ¿Imágenes, vídeo o copia? Si está trabajando con una agencia o plataforma, considere lo que será útil para ellos. Asegúrese de mantener su marca consistente. Decida la voz que quiere que pase por el texto y la sensación que su audiencia debe tener cuando vean su anuncio. ¿Cómo quiere que interactúen con su anuncio? Recuerde que también necesitará una landing page, así que téngalo en cuenta al reunir tus activos. Configure su targeting - Definir el interés de su consumidor objetivo es fundamental. MGID ofrece un manager de cuenta gratuito que le ayudará a optimizar y configurar la orientación de su campaña publicitaria. Vista previa - Antes de publicar su anuncio, asegúrese de que no haya errores y de que se ajuste a las dimensiones requeridas para el lugar donde lo publicará. La mayoría de las plataformas también tienen pautas que deberá cumplir, así que tenga esto en cuenta antes de enviar un proceso de revisión. Lo bueno de MGID es que tenemos un Departamento Creativo y de Cumplimiento que modera a todas las creatividades para garantizar que coincidan con las pautas de publicación. Realice un seguimiento y mida el éxito - Una plataforma publicitaria global administrará el éxito de su campaña y realizará un seguimiento de los datos importantes. Si está utilizando una opción de autoservicio, utilice las herramientas dentro de la plataforma donde publicó su anuncio para realizar un seguimiento de sus datos. El seguimiento es fundamental para orientar las campañas y aumentar las conversiones, ya que permite a las marcas aprender más sobre su público objetivo y aprovechar esa información para futuras campañas.



¡Pruebe Rich Media en su Próxima Campaña Publicitaria!

Los anuncios rich media son un formato de anuncio bien conocido que puede generar beneficios masivos para todo tipo de campañas de reconocimiento de marca. Las empresas que entran en el espacio online pueden ver un gran éxito a través de este formato de anuncio, especialmente si quieren cortar el ruido y diferenciarse de sus competidores. Las vías creativas son emocionantes y amplias, por lo que puede probar muchos formatos diferentes para producir los mejores anuncios rich media para su nicho de marketing.

Esperamos que haya disfrutado aprendiendo más sobre esta forma épica de aumentar el conocimiento de su marca. ¡Pruébelo en su próxima campaña publicitaria y vea cómo más personas descubren su oferta de productos!