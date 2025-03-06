MGID continúa empujando los límites de la publicidad fluida con la expansión de la Integración Nativa. Tras el éxito de nuestra integración con Voluum, vamos un paso más allá con la integración directa con Shopify, simplificando la configuración y el seguimiento de campañas para los propietarios de tiendas Shopify.

¿Qué significa esto para los anunciantes? Una configuración más rápida, seguimiento directo sin herramientas de terceros y mejor información sobre el rendimiento, todo disponible en tan solo unos clics. ¡Manténgase al tanto para aprender a implementar la integración nativa de Shopify sin esfuerzo!

¿Qué es la Integración Nativa de Shopify?

Shopify es una de las plataformas de comercio electrónico líderes a nivel mundial, que impulsa a empresas de todos los tamaños. La Integración Nativa con Shopify de MGID es una función optimizada de seguimiento de conversiones dentro de la Integración Nativa. En lugar de depender de configuraciones de seguimiento manuales, que pueden ser complejas y erróneas, esta integración ofrece una solución de un solo clic para los anunciantes. Al habilitar la integración con MGID Ads y añadir nuestro script personalizado a Shopify una sola vez, esta función transfiere automáticamente los datos entre las dos plataformas para los eventos más comunes. Esto se traduce en un seguimiento de conversiones más preciso, una mejor optimización de las campañas y un flujo de trabajo simplificado, lo que permite a los anunciantes centrarse en escalar sus negocios sin obstáculos técnicos.

¿Qué problemas soluciona la Integración Nativa de Shopify?

1. Configuración compleja y lenta

Problema: Antes, los usuarios de Shopify dependían de Google Tag Manager (GTM), configuraciones manuales de píxeles o scripts predefinidos para el seguimiento de las conversiones. Este proceso requería experiencia técnica, era propenso a errores y, a menudo, generaba datos incompletos.

Solución: La Integración Nativa con Shopify de MGID elimina la necesidad de herramientas de terceros, lo que permite a los anunciantes activar el seguimiento de conversiones con una configuración sencilla con un solo clic directamente en el panel de control de MGID Ads.

2. Limitaciones de seguimiento de Shopify

Problema: Shopify a veces elimina las etiquetas UTM de las URL o restringe el uso de píxeles de seguimiento de terceros, lo que impide el seguimiento preciso de las conversiones.

Solución: La integración de MGID supera estas limitaciones al establecer una conexión directa entre Shopify y MGID mediante la API, lo que garantiza transferencias de datos precisas y automáticas para el seguimiento de conversiones.

3. Falta de seguimiento fiable para algunos anunciantes

Problema: Algunos negocios de Shopify no podían realizar ningún seguimiento de las conversiones, lo que provocaba una optimización deficiente de las campañas y un desperdicio de inversión publicitaria.

Solución: Gracias a la Integración Nativa, MGID ahora ofrece un seguimiento fluido y aprobado por la plataforma, lo que garantiza que todos los anunciantes de Shopify puedan medir el rendimiento eficazmente y tomar decisiones basadas en datos.

Cómo funciona la Integración Nativa de Shopify

La Integración Nativa de Shopify utiliza un código personalizado, diseñado específicamente para funcionar en el entorno sandbox de Shopify y aprovechar la API de Shopify para un seguimiento fluido de eventos. Este enfoque permite a MGID capturar las acciones claves del usuario directamente desde Shopify y publicar los datos en el panel de MGID Ads para un mejor rendimiento y optimización de las campañas.

Eventos Rastreables

La integración permite rastrear múltiples eventos de conversión, incluyendo:

Vista de página

Vista de producto

Vista de colección

Añadir al carrito

Vista del carrito

Iniciar pago

Compra

Cómo funciona

Código MGID Personalizado: El usuario recibe un código de seguimiento MGID específico para Shopify desde la interfaz de MGID Ads, diseñado para funcionar a la perfección con la API de Shopify. Selección de Eventos: El anunciante elige qué eventos de Shopify rastrear (por ej., vista de producto, añadir al carrito, compra) y los establece como objetivos de conversión en el panel de MGID Ads. Flujo de Datos: El anunciante añade el código personalizado en la configuración de administración de Shopify. Luego, el código MGID integrado captura automáticamente los datos de eventos seleccionados de Shopify y los envía a MGID Ads, lo que permite el seguimiento de conversiones.

Configuración paso a paso de la Integración Nativa de Shopify

1. Seleccione la Integración Nativa en MGID Ads: Abra MGID Ads y cree o edite la campaña cuyas conversiones desea rastrear. En el paso de seguimiento de conversiones, seleccione la Integración Nativa como método de seguimiento.

2. Agregue la integración de Shopify: Haga clic en Agregar Integración para abrir la galería de integraciones y seleccione Shopify. Si ya tiene otra integración, haga clic en Administrar Integraciones para agregar Shopify.

3. Instale el píxel MGID en Shopify

3.1. Copie el código del píxel MGID: Copie el código del píxel MGID personalizado desde la interfaz de MGID Ads.

3.2. Abra el panel de control de Shopify y navegue a Eventos del Cliente: Vaya a Configuración → Eventos del Cliente.

Haga clic en "Añadir píxel personalizado" y nómbrelo MGID.

3.3. Pegue el código del píxel personalizado MGID: Inserte el código MGID copiado en la sección de píxeles personalizados de Shopify.

Haga click en Guardar y luego en Conectar.

3.4. Confirme que el píxel esté activo: El píxel personalizado ya está activo. Para probarlo, use el Asistente de Píxeles de Shopify en "Acciones → Probar".

4. Establezca objetivos de conversión en MGID Ads: En MGID Ads, puede crear hasta tres objetivos de conversión seleccionando los eventos que desea monitorizar, como visualizaciones de productos, añadir al carrito o compras.

5. Ajuste la configuración avanzada: Modifique la configuración avanzada o añada etiquetas de seguimiento si es necesario para un mejor seguimiento de las campañas.

Importante: Tenga en cuenta que, como anunciante, solo necesita crear el píxel personalizado en Shopify una vez; después se integra con un solo clic en su cuenta de MGID Ads para el resto de sus campañas.

Conclusión

La Integración Nativa con Shopify de MGID optimiza el seguimiento de conversiones, eliminando configuraciones complejas y herramientas de terceros. Al conectar Shopify con MGID Ads sin problemas, los anunciantes obtienen un seguimiento preciso, una mejor optimización y mejores estadísticas de rendimiento.

Con una integración rápida y el seguimiento automatizado de eventos, los comercios de Shopify ahora pueden maximizar el rendimiento de sus anuncios sin esfuerzo. Active la Integración Nativa de Shopify hoy mismo y lleve sus campañas de MGID al siguiente nivel.