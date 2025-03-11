La fatiga publicitaria es un problema común en el panorama de la publicidad digital. A medida que los usuarios ven repetidamente los mismos mensajes publicitarios, la interacción disminuye, lo que genera tasas de clics (CTR) más bajas y un gasto publicitario desperdiciado. En promedio, el CTR disminuye un 15% durante la primera semana de una campaña. Las soluciones tradicionales, como el A/B testing, requieren una supervisión manual, lo que ralentiza los tiempos de respuesta y reduce la eficiencia de la campaña.

Para abordar este desafío, MGID desarrolló CTR Guard, una función impulsada por IA diseñada para combatir la fatiga publicitaria mediante el monitoreo del rendimiento, la predicción del agotamiento creativo y la generación automática de nuevos mensajes publicitarios para mantener el impulso de la campaña.

CTR Guard aprovecha la IA generativa (GenAI) no solo para detectar caídas de rendimiento, sino también para optimizar activamente las campañas en tiempo real.

Cómo funciona CTR Guard

CTR Guard interviene automáticamente cuando sus anuncios comienzan a perder fuerza. Así es como funciona: cuando un anuncio se marca como agotado, considerado como tal cuando el vCTR (porcentaje de clics visibles) cae un 15% o más durante tres días consecutivos, nuestra IA entra en acción.

Qué sucede a continuación:

1. Los algoritmos impulsados ​​por IA analizan los datos de rendimiento de la campaña para detectar signos tempranos de fatiga publicitaria.

2. Los anunciantes reciben alertas por correo electrónico y en el panel de control cuando los CTR muestran signos de disminución.

3. CTR Guard crea automáticamente hasta tres creatividades nuevas para reemplazar cada anuncio de bajo rendimiento.

4. Las creatividades generadas por IA están disponibles para revisión y se pueden lanzar manualmente o mediante la configuración de lanzamiento automático para mantener las campañas funcionando de manera eficiente.

Tenga en cuenta que CTR Guard solo está disponible para campañas de productos y feeds de búsqueda. Además, cada anuncio creado por IA se revisa y modera antes de llegar a su panel de control y se marca claramente como un anuncio generado por IA.

Más control con la configuración de lanzamiento automático

Entendemos que algunos anunciantes quieren un control total, mientras que otros prefieren que la automatización haga el trabajo pesado. Ahora puedes obtener lo mejor de ambos mundos.

Manten la configuración de CPC y CTA idéntica a la creatividad original.

Revisa y edita las creatividades generadas por IA (Nota: las modificaciones requieren moderación antes de publicarse).

Elije si quieres lanzar creatividades recomendadas por IA de forma manual o habilitar el lanzamiento automático de creatividades recomendadas por IA para una experiencia sin intervención manual.

Establece límites de presupuesto y clics para las creatividades generadas por IA para mantener el control sobre el gasto.

Pausa la generación de creatividades creadas con IA: Sin spam, sólo sugerencias inteligentes

Para evitar anuncios generados por IA innecesarios, CTR Guard incluye una función de pausa automática.

Si las creatividades generadas por IA permanecen sin lanzarse, el sistema detiene la generación posterior.

Recibirás una notificación por correo electrónico cuando se pausen las recomendaciones por IA.

Puedes desactivar las notificaciones de recomendaciones por IA por completo a través de Configuración → Notificaciones → Generación de anuncios en pausa.

Por qué se beneficiará con estas actualizaciones

CTR Guard se centra en el rendimiento, la eficiencia y el control. A continuación, se muestra cómo los anunciantes se benefician de esta función.

Activación de campañas más rápida : Reduce el tiempo de inactividad y publica anuncios rápidamente, lo que mejora la participación y los resultados generales de la campaña.

: Reduce el tiempo de inactividad y publica anuncios rápidamente, lo que mejora la participación y los resultados generales de la campaña. Menos esfuerzo manual : Ahorrea tiempo al dejar que la IA se encargue de la generación y optimización de anuncios mientras te concentras en la estrategia.

: Ahorrea tiempo al dejar que la IA se encargue de la generación y optimización de anuncios mientras te concentras en la estrategia. Eficiencia maximizada del gasto en anuncios : Minimiza el desperdicio de presupuesto al garantizar que los anuncios de bajo rendimiento se reemplacen con alternativas optimizadas por IA.

: Minimiza el desperdicio de presupuesto al garantizar que los anuncios de bajo rendimiento se reemplacen con alternativas optimizadas por IA. Relevancia mejorada de los anuncios : Manten a los usuarios interesados ​​con nuevos anuncios y evita que la fatiga publicitaria reduzca el CTR.

: Manten a los usuarios interesados ​​con nuevos anuncios y evita que la fatiga publicitaria reduzca el CTR. Decisiones basadas en datos: Asegúrate que las optimizaciones se basen en datos de rendimiento en tiempo real, no solo en conjeturas, con ayuda de la IA.

Resultados reales: Mejoras de rendimiento impulsadas por IA

Para demostrar la eficacia de CTR Guard, analizamos las mejoras de vCTR en diferentes industrias. Así es como las creatividades generadas por IA aumentaron la participación.

Estos resultados destacan cómo CTR Guard garantiza que los anuncios sigan siendo atractivos, maximizando las conversiones y el retorno de la inversión publicitaria.

Conclusión

CTR Guard de MGID es más que una simple herramienta de automatización: es un optimizador de rendimiento estratégico impulsado por la IA. Al integrar aprendizaje automático, análisis predictivo e IA generativa, CTR Guard ayuda a los anunciantes a:

Reducir el esfuerzo manual y optimizar los flujos de trabajo;

Minimizar el tiempo de inactividad de la campaña y maximizar la eficiencia;

Combatir la fatiga publicitaria con actualizaciones creativas proactivas.

¿Estás listo para dejar que la IA mejore tus campañas? ¡Habilita el lanzamiento automático de creatividades por IA y observa cómo la automatización funciona para ti!