Como anunciante buscas nuevos canales para expandir el alcance de tu audiencia, tú puedes esperar tráfico de alta calidad con prospectos relevantes en la plataforma MGID. Utilizamos nuestra propia herramienta anti fraude certificada por nuestro TAG y la herramienta detectora de fraude Anura, para garantizar la sostenibilidad de la calidad del tráfico. Además, contamos con un equipo interno de análisis que verifica manualmente el tráfico de forma regular. Como resultado, podemos garantizar que el 96% del tráfico MGID está libre de fraudes.

La configuración de target geográfico y de comportamiento disponible en la plataforma MGID te permite controlar la audiencia que recibe tus anuncios. Además de esto, hemos agregado [funciones de optimización] avanzadas (https://www.mgid.com/blog/enter-native-advertising-setting-up-your-first-campaign), como estadísticas de tráfico, ofertas selectivas, alcance de la audiencia y motores de recomendación de precios, para ayudar a los anunciantes a alcanzar la máxima eficiencia con la orientación adecuada.

Nuestra solución de target contextual permite a los especialistas en marketing poner los mensajes de tu marca en el contexto adecuado o evitar ciertos contextos su campaña. Por ejemplo, puedes mostrar tus anuncios solo en sitios web de una determinada categoría o excluir páginas con cualquier tema en particular que consideres perjudicial para la seguridad de la marca.

La plataforma MGID no solo es de alta calidad, sino también es una fuente de tráfico de gran volumen. Nos asociamos con más de 32 mil sitios web de contenido y dentro de nuestros principales editores se incluye Newsweek, Investing.com, The Week, MSN, International Business Times, etc. Llegamos a más de 850 millones de visitantes únicos mensualmente en más de 200 países alrededor del mundo.