Atrás quedaron los días en que el bloqueo de anuncios consistía simplemente en ocultar banners y omitir pre-rolls. En 2026, se ha convertido en una forma común para que los usuarios controlen su privacidad, rendimiento y experiencia en línea. Según datos de eMarketer y YouGov, casi la mitad de los consumidores estadounidenses y más de la mitad de los usuarios a nivel mundial han instalado o utilizado bloqueadores de anuncios, y estas cifras se han estabilizado a gran escala.

Lo que ha cambiado es el motivo por el que la gente bloquea los anuncios. Los formatos intrusivos, el seguimiento excesivo y la pérdida de confianza en las plataformas digitales han convertido el bloqueo de anuncios en un hábito defensivo en lugar de una opción técnica. Las medidas restrictivas de las plataformas han impulsado a los usuarios a usar herramientas más inteligentes y navegadores que priorizan la privacidad, más difíciles de detectar y aún más difíciles de contrarrestar.

Para los anunciantes, esto crea un grave problema. El bloqueo de anuncios impacta el alcance, el seguimiento y la atribución mucho antes de que aparezca en los informes de rendimiento. En 2026, la pregunta es si la publicidad podrá evolucionar con la suficiente rapidez como para adaptarse a las expectativas de los usuarios en lugar de ir en contra de ellas.

Este artículo explora cómo está evolucionando el bloqueo de anuncios, qué cambios supone para el marketing de rendimiento y qué estrategias ayudarán a los anunciantes a mantenerse visibles en 2026.