Atrás quedaron los días en que el bloqueo de anuncios consistía simplemente en ocultar banners y omitir pre-rolls. En 2026, se ha convertido en una forma común para que los usuarios controlen su privacidad, rendimiento y experiencia en línea. Según datos de eMarketer y YouGov, casi la mitad de los consumidores estadounidenses y más de la mitad de los usuarios a nivel mundial han instalado o utilizado bloqueadores de anuncios, y estas cifras se han estabilizado a gran escala.
Lo que ha cambiado es el motivo por el que la gente bloquea los anuncios. Los formatos intrusivos, el seguimiento excesivo y la pérdida de confianza en las plataformas digitales han convertido el bloqueo de anuncios en un hábito defensivo en lugar de una opción técnica. Las medidas restrictivas de las plataformas han impulsado a los usuarios a usar herramientas más inteligentes y navegadores que priorizan la privacidad, más difíciles de detectar y aún más difíciles de contrarrestar.
Para los anunciantes, esto crea un grave problema. El bloqueo de anuncios impacta el alcance, el seguimiento y la atribución mucho antes de que aparezca en los informes de rendimiento. En 2026, la pregunta es si la publicidad podrá evolucionar con la suficiente rapidez como para adaptarse a las expectativas de los usuarios en lugar de ir en contra de ellas.
Este artículo explora cómo está evolucionando el bloqueo de anuncios, qué cambios supone para el marketing de rendimiento y qué estrategias ayudarán a los anunciantes a mantenerse visibles en 2026.
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Tabla de contenidos
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Capítulo 1
¿Qué es el bloqueo de anuncios y cómo funcionan los bloqueadores de anuncios?
El bloqueo de anuncios es cualquier herramienta o configuración que impide que los anuncios o los rastreadores que los muestran se carguen en el navegador, la aplicación o la red del usuario. En 2026, el bloqueo de anuncios se centra menos en evitar la carga de banners y más en controlar los datos, la velocidad y la atención.
Para los anunciantes, el bloqueo de anuncios puede ser perjudicial porque ven menos impresiones visibles, los análisis se vuelven imprecisos y los enlaces de afiliados o los píxeles de seguimiento pueden verse afectados. Por lo tanto, comprender qué es el bloqueo de anuncios y cómo funciona es el primer paso hacia soluciones reales del bloqueo de anuncios para los anunciantes.
|Tipo
|Dónde se ejecuta
|Qué bloquea mejor
|Extensiones del navegador
|Navegadores de escritorio y móviles
|Anuncios de display, scripts, píxeles
|Integrados a nivel de navegador
|El propio navegador
|Anuncios + rastreadores predeterminados
|Bloqueadores de red/DNS
|Router o red
|Dominios publicitarios completos
|Bloqueo corporativo/de proxy
|Del lado del servidor
|Anuncios antes de que lleguen a los usuarios
|Herramientas específicas para rastreadores
|Nivel de navegador o sistema operativo
|Cookies, huella digital
Conclusión: No todos los bloqueadores son iguales. Por eso, aún existen anuncios que los bloqueadores de anuncios no bloquean (por ejemplo, contenido nativo renderizado por el servidor). Cuanto más profundo sea el efecto del bloqueador (navegador o red), más difícil será detectar o eludir los bloqueadores de anuncios legalmente.
Capítulo 2
Cómo funcionan realmente los bloqueadores de anuncios
¿Alguna vez se ha preguntado cómo funcionan realmente los bloqueadores de anuncios? Es más sencillo de lo que parece. Esto es lo que sucede cuando un usuario con un bloqueador de anuncios carga una página:
|Proceso de bloqueo de anuncios
|1️⃣ Un usuario abre una página web: El navegador comienza a cargar el contenido de la página y a enviar solicitudes de imágenes, scripts y recursos de terceros.
|2️⃣ El bloqueador de anuncios analiza las solicitudes salientes: Cada solicitud se compara con listas de filtros, reglas o políticas integradas del navegador.
|3️⃣ El bloqueador identifica patrones relacionados con los anuncios: Esto puede incluir dominios publicitarios conocidos, URL de seguimiento, comportamiento de scripts o estructura de elementos.
|4️⃣ El bloqueador detiene o modifica la solicitud: Los scripts de anuncios pueden bloquearse por completo, las llamadas de seguimiento pueden cancelarse o los elementos pueden no renderizarse.
|5️⃣ Los elementos bloqueados nunca se cargan: El anuncio no aparece, el rastreador no se activa y la impresión nunca se registra.
|6️⃣ La página termina de cargarse sin esos recursos: El usuario experimenta tiempos de carga más rápidos, menos distracciones y una menor recopilación de datos.
|7️⃣ Las reglas de bloqueo se actualizan continuamente: Los bloqueadores modernos actualizan las listas o se adaptan mediante modelos de IA a medida que aparecen nuevos formatos de anuncios.
Entonces, ¿por qué es importante para los anunciantes comprender este flujo?
- Los anuncios se pueden bloquear antes de que sean visibles.
- El rastreo se puede bloquear incluso si el anuncio se carga.
- Las analíticas pueden infravalorar el alcance y las conversiones.
- Algunos formatos sobreviven porque no activan este flujo en absoluto.
Comprender cómo funcionan los bloqueadores de anuncios es un requisito estratégico para cualquiera que esté pensando en anunciar sin bloqueadores de anuncios, formatos nativos o publicidad que priorice la privacidad.
Capítulo 3
Por qué la gente usa bloqueadores de anuncios
Seamos claros: la gente bloquea los anuncios porque la experiencia publicitaria moderna suele resultar ruidosa, invasiva e injusta.
En 2026, el bloqueo de anuncios es una estrategia de autodefensa. Los usuarios quieren controlar lo que se carga en sus pantallas, la velocidad a la que se abren las páginas y la cantidad de datos que se recopilan sobre ellos.
Las 3 razones principales detrás del bloqueo de anuncios
1. Formatos intrusivos y fatiga publicitaria
Las ventanas emergentes, los vídeos de reproducción automática, los anuncios intersticiales y las campañas de retargeting de alta frecuencia siguen siendo la forma más rápida de que los usuarios recurran a los bloqueadores de anuncios. Años de saturación de anuncios en redes sociales han acostumbrado a las personas a desplazarse, ignorar y evitar activamente cualquier cosa que parezca forzada.
2. Preocupaciones sobre la privacidad y el seguimiento de datos
Los usuarios son mucho más conscientes del seguimiento, la identificación y el intercambio de datos que hace unos años. Para muchos, instalar un bloqueador es la solución más sencilla para limitar la recopilación de datos sin tener que leer las políticas de privacidad ni gestionar docenas de ventanas emergentes de consentimiento.
3. Rendimiento, velocidad y datos móviles
Las páginas con muchos anuncios cargan más lento, consumen batería y ancho de banda móvil. En dispositivos móviles, esto por sí solo justifica los bloqueadores de anuncios incluso para usuarios que no se preocupan demasiado por la privacidad.
|👤 Perspectiva del usuario
|📢 Suposición del anunciante
|“Hay demasiados anuncios”
|“Necesitamos más frecuencia”
|“Los anuncios lo ralentizan todo”
|“El contenido creativo está optimizado”
|“No confío en cómo se utilizan mis datos”
|“La segmentación mejora la relevancia”
|“Algunos anuncios están bien”
|“Los usuarios odian todos los anuncios”
Esta falta de sintonía entre usuario y anunciante explica por qué las soluciones técnicas rara vez reducen el bloqueo de anuncios. El problema es la percepción.
Un cambio clave en el bloqueo de anuncios en 2026
Las primeras oleadas de bloqueo de anuncios se basaban en la molestia. En cambio, la actual ola se basa en las expectativas.
La gente espera:
- Menos interrupciones;
- Mayor relevancia;
- Límites claros en el uso de datos;
- Anuncios que se adapten al entorno en lugar de apropiárselo.
Cuando estas expectativas no se cumplen, el bloqueo de anuncios se convierte en la configuración predeterminada.
El bloqueo de anuncios está profundamente arraigado: una vez que los usuarios instalan bloqueadores, rara vez los eliminan. Esto significa que el verdadero desafío radica en diseñar publicidad que no genere la motivación para bloquear. Esto nos lleva directamente a la siguiente pregunta: ¿qué ha cambiado en el bloqueo de anuncios y por qué el 2026 se percibe diferente?
Capítulo 4
Cómo ha evolucionado el bloqueo de anuncios
El bloqueo de anuncios en 2026 no se parece en nada a lo que era hace unos años. De hecho, desde 2020, ha evolucionado drásticamente. En aquel entonces, la mayoría de los bloqueadores se centraban en ocultar banners y detener ventanas emergentes. Hoy en día, el bloqueo de anuncios está integrado en navegadores, sistemas operativos e infraestructura de red, y se basa en la privacidad.
El gran cambio: el bloqueo se acercó al usuario y se alejó del anunciante.
Breve cronología: 2020 → 2026
|2020–2021: Bloqueando lo obvio
|🔹 Enfoque en anuncios de display, ventanas emergentes y reproducción automática de video
|🔹 Gran dependencia de las extensiones del navegador
|🔹 Bloqueo de anuncios principalmente visuales y basados en scripts
|🔹 El seguimiento seguía funcionando en muchos casos
Durante este tiempo, el bloqueo de anuncios era notorio, pero a menudo fácil de sortear.
|2022–2023: La privacidad se generaliza
|🔹 Creciente concienciación sobre el seguimiento de datos y el consentimiento
|🔹 Safari y Firefox refuerzan la configuración de privacidad predeterminada
|🔹 Las cookies de terceros comienzan a desaparecer
|🔹 Los bloqueadores de rastreadores ganan popularidad
En los años siguientes, el bloqueo de anuncios y la privacidad comenzaron a fusionarse en una sola decisión del usuario.
|2024–2025: Las plataformas contraatacan
|🔹 YouTube intensifica sus medidas drásticas contra los bloqueadores de anuncios
|🔹 Google introduce las limitaciones de Manifest V3
|🔹 Algunos bloqueadores de anuncios pierden eficacia en Chrome
|🔹 Los usuarios migran a navegadores que priorizan la privacidad
Esta fase dejó algo claro: la aplicación de la plataforma redistribuye el bloqueo.
|2026: El bloqueo se convierte en infraestructura
|🔹 Crece el bloqueo a nivel de navegador (Brave, Opera, Arc)
|🔹 Aumenta el bloqueo basado en red y DNS
|🔹 Las reglas de bloqueo impulsadas por IA se adaptan en tiempo real
|🔹 Se bloquean los análisis y el seguimiento junto con los anuncios
En esta etapa, el bloqueo de anuncios ya no es una herramienta; de hecho, es parte integral de la configuración de la Internet moderna.
Estos cambios son más visibles a nivel de navegador, donde los comportamientos de bloqueo predeterminados ahora determinan qué publicidad llega a los usuarios.
|Navegador
|Enfoque de bloqueo
|Por qué es importante
|Chrome
|Limitado por extensiones, controlado por la plataforma
|Debilita algunos bloqueadores, pero no se bloquea a sí mismo
|Safari
|Prioriza la privacidad por defecto
|El seguimiento no funciona incluso sin bloqueadores
|Firefox
|Compatibilidad total con extensiones
|Atrae a usuarios avanzados
|Brave
|Bloqueo integrado de anuncios y rastreadores
|Difícil de detectar, más difícil de contrarrestar
|Arc/Opera
|Funciones de privacidad nativas
|Bloqueo sin extensiones
Bloqueadores más inteligentes, menos señales
En lugar de seguir listas estáticas, los bloqueadores de anuncios modernos ahora:
- Detectan el comportamiento de los scripts;
- Identifican intentos de fingerprinting;
- Bloquean las llamadas de análisis vinculadas a la publicación de anuncios;
- Adaptan los filtros mediante IA y heurística.
Para los anunciantes, esto significa:
- Los anuncios pueden cargarse, pero el seguimiento no.
- Las impresiones pueden existir, pero no se miden.
- La atribución se observa menos y se modela más.
Esta es una de las principales razones por las que el impacto del bloqueo de anuncios en la publicidad parece mayor de lo que sugieren los paneles. Gran parte del impacto es invisible, y eso es lo que lo hace tan peligroso para los equipos orientados al rendimiento.
El cambio estratégico que los anunciantes suelen pasar por alto
El bloqueo de anuncios frente a las regulaciones de privacidad no es una batalla que los anunciantes puedan ganar. El bloqueo se alinea con las expectativas de los usuarios, las configuraciones predeterminadas de la plataforma y la presión regulatoria, todo a la vez.
El mayor cambio en la forma en que los anunciantes combaten el bloqueo se basa en un cambio de filosofía. Hace unos años, la pregunta era "¿Cómo eludimos los bloqueadores de anuncios?". Ahora es "¿Cómo diseñamos anuncios que no activen el bloqueo?".
Capítulo 5
¿Qué formatos de anuncios se ven más afectados por el bloqueo de anuncios?
En el 2026, el bloqueo es altamente selectivo y predecible. Los formatos que interrumpen, se reproducen automáticamente o dependen en gran medida de scripts de terceros siguen siendo los primeros en desaparecer. Si un anuncio parece un anuncio y se comporta como tal, es probable que se bloquee.
Formatos con mayor probabilidad de bloqueo:
- Banners de display y ventanas emergentes: Las unidades de display clásicas siguen siendo los objetivos más fáciles para los bloqueadores. Se cargan a través de redes publicitarias conocidas, se basan en scripts reconocibles y se encuentran fuera del flujo principal de contenido. Para los usuarios, estos anuncios resultan molestos o disruptivos. Para los bloqueadores, son bastante fáciles de detectar.
- Video de reproducción automática e intersticiales: La reproducción automática de video, especialmente con sonido, es uno de los principales impulsores del crecimiento del bloqueo de anuncios. Los intersticiales que cubren el contenido o retrasan el acceso reciben el mismo tratamiento. Estos formatos combinan una alta intrusión con scripts pesados, lo que los convierte en objetivos prioritarios para los bloqueadores modernos.
- Anuncios con alto contenido de retargeting: El retargeting depende de rastreadores, píxeles y perfiles de usuario, precisamente las señales que los bloqueadores que priorizan la privacidad están diseñados para detener. En un entorno post-cookies, el retargeting no solo tiene un peor rendimiento, sino que también desencadena el bloqueo más rápidamente, reforzando el ciclo.
Formatos bajo presión, pero no siempre bloqueados
No todos los daños causados por el bloqueo de anuncios son visibles. Algunos formatos siguen cargándose, pero pierden efectividad silenciosamente. Los daños pueden incluir:
- Los anuncios cargan, pero los píxeles de seguimiento no se activan;
- Los límites de frecuencia se rompen;
- La atribución se vuelve incompleta;
- Las conversiones de afiliados no se atribuyen.
Aquí es donde el bloqueo de anuncios afecta a los anunciantes sin ser evidente.
Qué sigue funcionando y por qué
Los anuncios que se encuentran dentro de los feeds de contenido en lugar de fuera de ellos, como los formatos in-feed y alineados con el contenido, tienen menos probabilidades de activar las reglas de bloqueo.
¿Por qué?
- Menos scripts de terceros
- Renderizado del lado del servidor
- Relevancia contextual en lugar de segmentación por comportamiento
Además, estos formatos se ven como parte de la página, lo que reduce la probabilidad de bloqueo.
|Formato de anuncio
|Riesgo de bloqueo
|Por qué
|Ventanas emergentes/intersticiales
|🔴 Muy alto
|Fuerte rechazo del usuario
|Video de reproducción automática
|🔴 Muy alto
|Intrusivo y pesado
|Banners de display
|🟠 Alto
|Fácil de detectar, poco valor
|Anuncios de retargeting
|🟠 Alto
|Dependiente del rastreador
|Anuncios in-feed
|🟡 Medio-bajo
|Integrado en el contenido
|Publicidad nativa
|🟢 Bajo
|Contextual, del lado del servidor
Cuanto más cerca esté un anuncio del contenido, más seguro estará frente a los bloqueadores.
Capítulo 6
Publicidad nativa vs bloqueadores de anuncios: Por qué funcionará en el 2026
En un mundo donde los usuarios defienden activamente su atención, los anuncios nativos funcionan porque, en primer lugar, no se comportan como anuncios. ¿Qué hace que la publicidad nativa esté en una posición única para luchar contra los bloqueadores de anuncios?
- Los anuncios nativos se integran en diseños editoriales o basados en feeds.
- Los anuncios nativos suelen cargarse del lado del servidor.
- Los anuncios nativos dependen del contexto.
- Los anuncios nativos evitan por completo los formatos agresivos.
Como resultado, la mayoría de los bloqueadores de anuncios no los marcan porque no violan las reglas de bloqueo. Esto responde directamente a una pregunta común: ¿los bloqueadores de anuncios bloquean los anuncios nativos? En la mayoría de los casos del mundo real, la respuesta es no.
Por qué los usuarios responden de manera diferente a los anuncios nativos
Los usuarios instalan bloqueadores de anuncios para evitar atención forzada, mensajes irrelevantes y seguimiento agresivo. Los anuncios nativos dan a los usuarios opciones: pueden desplazarse o interactuar sin interrupciones.
Es también por eso que los formatos nativos funcionan bien en:
- marketing de afiliados;
- embudos basados en contenido;
- descubrimiento del embudo superior;
- entornos donde la privacidad es lo primero.
Publicidad nativa como solución al bloqueo de anuncios
En 2026, los anuncios nativos serán una de las pocas formas escalables de:
- Llegar a audiencias que utilizan bloqueadores de anuncios;
- Preservar el seguimiento a través de señales propias;
- Evitar activar defensas de privacidad;
- Alinearse con los principios de publicidad sin bloqueadores de publicidad.
La publicidad nativa tiene éxito eliminando los comportamientos que provocan el bloqueo de anuncios.
Capítulo 7
El papel de la IA en la reducción del impacto de los bloqueadores de anuncios
En 2026, el objetivo de la IA en la publicidad es facilitar menos ruido, mejor sincronización y mayor relevancia, lo que aborda precisamente las cosas que llevan a los usuarios a bloquear anuncios en primer lugar.
Cómo ayuda realmente la IA en un mundo lleno de bloqueadores
La IA ofrece el mayor valor antes de que se bloqueen los anuncios, a diferencia de después de que aparecen caídas de rendimiento en los reportes.
1. Selección de audiencia más inteligente
La IA ayuda a identificar audiencias que son más sensibles a los formatos intrusivos, la repetición y la entrega agresiva. Es más probable que estos usuarios bloqueen los anuncios cuando aparecen fricciones. Al reconocer estos patrones tempranamente, los anunciantes pueden ajustar los formatos, las ubicaciones y el tono para satisfacer las expectativas de los usuarios en lugar de esforzarse más.
2. Optimización creativa para evitar la fatiga
La fatiga publicitaria sigue siendo uno de los desencadenantes más fuertes del bloqueo de anuncios. La IA ayuda a limitar esa fatiga al rotar las creatividades antes, detectar la caída del rendimiento e introducir variaciones antes de que la repetición pueda causar resistencia. Con menos impresiones repetidas, la IA reduce la presión de bloqueo.
3. Selección de formato predictivo
En lugar de optimizar sólo para la conversión, la IA evalúa el riesgo de bloqueo por formato. Esta evaluación del riesgo desplaza el gasto hacia unidades nativas, in-feed y contextuales que tienen menos probabilidades de ser filtradas y más probabilidades de sentirse naturales dentro del contenido.
4. Adaptación en tiempo real
La IA analiza continuamente las señales del usuario, como la velocidad de desplazamiento, la profundidad de la sesión, el historial de interacción y los patrones de participación. Cuando los indicadores de fricción aumentan, la entrega se puede ajustar instantáneamente, reduciendo la frecuencia o pausando la exposición por completo. Esta adaptación proactiva minimiza la irritación antes de que se convierta en un comportamiento de bloqueo de anuncios.
Capítulo 8
Estrategias publicitarias que priorizan la privacidad para 2026
La publicidad que prioriza la privacidad se ha convertido en un factor fundamental de rendimiento en 2026. A medida que el bloqueo de anuncios y las expectativas de privacidad aumentan juntas, los anunciantes que se alinean con los principios de la privacidad ven una mayor confianza, una mayor participación y menos problemas de entrega.
Lo que es importante comprender es que la publicidad que prioriza la privacidad modifica la forma en que se logra el rendimiento.
Lo que realmente significa la publicidad centrada en la privacidad
La publicidad que prioriza la privacidad a menudo se malinterpreta. No elimina la focalización, la personalización o la medición. Más bien, cambia la forma en que se hace la publicidad.
En lugar de depender de una vigilancia constante, los enfoques que priorizan la privacidad prefieren:
- recopilación de datos menos intrusiva;
- transparencia clara en torno al uso de datos;
- un intercambio de valor justo entre marcas y usuarios.
Cuando los usuarios entienden por qué ven un anuncio y qué obtienen a cambio, la resistencia disminuye.
Estrategias básicas que dan prioridad a la privacidad y que realmente funcionan
Orientación contextual sobre seguimiento del comportamiento
En lugar de seguir a los usuarios en la web, la orientación contextual coloca anuncios basados en lo que las personas interactúan en ese momento. Este enfoque evita las cookies de terceros, se alinea naturalmente con el contenido y conlleva un riesgo de bloqueo significativamente menor, manteniendo al mismo tiempo una gran relevancia y seguridad de marca.
Datos propios y datos Zero-Party
Los datos que los usuarios comparten voluntariamente, como registros de correo electrónico, suscripciones, preferencias e historial de compras, se han vuelto más valiosos que nunca. Son más precisos, más confiables y es mucho menos probable que las plataformas y los navegadores los bloqueen o restrinjan.
Personalización basada en el consentimiento
La personalización sigue funcionando cuando es comprensible y esperada. Las señales de consentimiento claras reducen la resistencia a la privacidad, disminuyen la motivación para bloquear anuncios y minimizan el riesgo de aplicación de parte de la plataforma. En muchos casos, la personalización transparente supera a la segmentación opaca simplemente porque los usuarios no se sienten observados.
|📊 Publicidad tradicional
|🔐 Publicidad que prioriza la privacidad
|Seguimiento entre sitios
|Relevancia basada en el contexto
|Cookies de terceros
|Datos propios
|Uso de datos opaco
|Intercambio de valor transparente
|Alto riesgo de bloqueo
|Menor presión de bloqueo
La publicidad que prioriza la privacidad es una de las formas más confiables de mantener el alcance, el rendimiento y la confianza del usuario al mismo tiempo.
Por qué esto es importante en el bloqueo de anuncios en 2026
En 2026, el bloqueo de anuncios y las regulaciones de privacidad son fuerzas imparables e impulsan la publicidad en la misma dirección: hacia menos anuncios intrusivos y prácticas de datos más claras.
Publicidad que prioriza la privacidad:
- Se alinea con los valores predeterminados del navegador;
- Sobrevive a entornos posteriores a las cookies;
- Reduce la dependencia del seguimiento frágil;
- Admite publicidad sin bloqueadores de anuncios.
Conclusión: El respeto por la atención, la privacidad y el contexto definirá la publicidad más segura en el 2026. La IA ayuda a ampliar ese enfoque, y la estrategia que prioriza la privacidad lo hace sostenible.
Capítulo 9
Lo que los anunciantes deberían dejar de hacer
En el 2026, el bloqueo de anuncios no es nuevo, pero muchos hábitos de los anunciantes no han cambiado.
Primero, es hora de dejar de depender de formatos intrusivos que generan resistencia más rápido que los resultados. Las ventanas emergentes y otros tipos de publicidad de los que ya hemos hablado en realidad enseñan a los usuarios a bloquear de forma más agresiva.
Otro hábito del que los anunciantes deben abstenerse es el retargeting repetitivo. Sobrecargar al usuario con el mismo mensaje en todos los sitios y dispositivos ya no parece relevante. En un entorno posterior a las cookies, a menudo resulta invasivo y poco confiable, lo que aumenta la probabilidad de que se bloqueen anuncios en lugar de realizar conversiones.
Los anunciantes también deben dejar de tratar la UX como un problema de otra persona. Stacks pesados de anuncios, las cargas lentas de las páginas y los cambios de diseño hacen que el bloqueo de anuncios parezca una característica de rendimiento.
Finalmente, las marcas deberían dejar de culpar a los usuarios por bloquear anuncios:
- forzando mensajes de "deshabilitar su bloqueador de anuncios";
- restringiendo el acceso al contenido;
- enmarcando el bloqueo como injusto o poco ético.
Estas tácticas rara vez reconstruyen la confianza y, por lo general, alejan al público.
Una vez que se abandonan estos hábitos, el camino a seguir se vuelve más claro.
Capítulo 10
Lo que los anunciantes deberían hacer
Mejorar la calidad de la publicidad es el único camino sostenible a seguir.
Empiece por cambiar a formatos que sobrevivan al bloqueo de anuncios:
- publicidad nativa;
- colocaciones in-feed;
- anuncios contextuales y entregados del lado del servidor.
Estos formatos se alinean con el contenido en lugar de interrumpirlo. Muchos anunciantes ponen en práctica este cambio trabajando con plataformas de publicidad nativa como MGID, que se centran en ubicaciones in-feed basadas en el contexto y diseñadas para entornos que priorizan la privacidad.
La estrategia creativa es igualmente importante. Para reducir la fatiga y la resistencia publicitaria:
- actualice las creatividades con más frecuencia;
- limite la frencuencia antes;
- priorice la claridad sobre la inteligencia.
Otro cambio clave es el intercambio de valor. Los anuncios deben llamar la atención ofreciendo algo útil, ya sea conocimiento, relevancia o entretenimiento, en lugar de exigirlo.
Lo más importante es que los anunciantes deben diseñar teniendo en cuenta las expectativas de privacidad. El consentimiento claro, el uso limitado de datos y los mensajes transparentes reducen la motivación para bloquear anuncios en primer lugar.
Capítulo 11
Pronóstico a largo plazo: ¿El bloqueo de anuncios acabará con la publicidad?
El bloqueo de anuncios no acabará con la publicidad, pero seguirá eliminando los formatos que dependen de la atención forzada.
Con el tiempo, la publicidad está evolucionando de la interrupción a la integración. Antes de lo que se cree, los anuncios que interrumpen el contenido serán filtrados y los que se comportan como contenido serán aceptados.
Por eso, la publicidad nativa, la segmentación contextual y la publicidad que prioriza la privacidad son adaptaciones reales. Ahora que el consentimiento define cómo funciona la publicidad, el marketing de resultados se basa más en la relevancia y la confianza que en un seguimiento perfecto.
Conclusión: Para crear publicidad que no sea susceptible a los bloqueadores de anuncios, debe estar en línea con la forma en que las personas desean experimentar Internet.
Capítulo 12
Conclusión
El bloqueo de anuncios ha redefinido las reglas de la publicidad digital. Las marcas que respetan la atención, la privacidad y el contexto seguirán llegando a las personas, mientras que las que se basan en la fuerza y la repetición desaparecerán lentamente.
La nueva era de la publicidad pertenece a quienes saben integrarse, no a quienes se interponen en el camino.
Capítulo 13
FAQ
¿Qué es el bloqueo de anuncios y por qué sigue creciendo en el 2026?
El bloqueo de anuncios consiste en el uso de software o funciones del navegador para evitar que los anuncios se carguen. Su crecimiento continúa debido a preocupaciones sobre la privacidad, formatos de anuncios intrusivos y la mala experiencia de usuario.
¿Los bloqueadores de anuncios bloquean todo tipo de anuncios?
No. La mayoría de los bloqueadores de anuncios se dirigen a la publicidad tradicional, ventanas emergentes y scripts. La publicidad nativa y los anuncios del lado del servidor se ven menos afectados.
¿Cómo afecta el bloqueo de anuncios al marketing de afiliados?
Reduce las impresiones visibles, interrumpe el seguimiento y puede reducir la precisión de la atribución, lo que dificulta la optimización del rendimiento.
¿Los bloqueadores de anuncios afectan a la publicidad nativa?
Los anuncios nativos se ven significativamente menos afectados porque están integrados en el contenido y generalmente se entregan del lado del servidor.
¿Cómo deberían prepararse los anunciantes para el bloqueo de anuncios en el 2026?
Deberían adoptar estrategias que prioricen la privacidad, reducir los formatos intrusivos, invertir en publicidad nativa y utilizar IA para optimizar la relevancia y la experiencia del usuario.