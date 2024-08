Los canales habituales por los que usted tendría que pasar, como Facebook o Instagram, siguen siendo buenos, pero están saturados de anuncios. Es más probable que se destaque de otras tiendas si amplía la huella de adquisición y agrega nuevos canales.

El dropshipping siempre ha sido una vía de ingresos de alto potencial, pero ahora es aún más tentador capitalizar el mercado del dropshipping mientras está en pleno apogeo. Las compras por impulso, el principal motor de la demanda de los dropshippers, siguen siendo más fuertes que nunca: según las recientes encuestas de CreditCards.com, el 88,6% de la población de EE.UU. ha tomado decisiones de compra impulsiva, con un gasto promedio de 81,75 dólares por sesión, o 17,78 mil millones de dólares al año.

Sin embargo, a medida que los CPM de Walled Gardens continúan aumentando, sería prudente diversificar sus canales de dropshipping. La publicidad nativa ha madurado en los últimos años y ofrece un nuevo canal prospectivo para cualquiera que busque vender; esto podría generar la próxima evolución del dropshipping como negocio y atraer tráfico de alta calidad a su sitio web.

Si ha prestado atención hasta ahora, no tendrá que cambiar demasiado su enfoque para atraer tráfico nativo a su tienda. Las mejores prácticas publicitarias siguen siendo las que solían ser.

Emplee tácticas de ventas duras

La publicidad nativa permite ambos enfoques, ventas fuertes y ventas suaves. Con el enfoque en ventas directas, no tendrá que convertir a los clientes potenciales en las capas adicionales del embudo. En la mayoría de los casos, no es necesario ningún contenido adicional, como cuestionarios, para crear el embudo; puede dirigirse directamente a sus clientes.

Mientras esté en el negocio de vender productos, ese elemento será la pieza central de cada creatividad publicitaria que publique. No hay táctica de venta más difícil que tener imágenes de los productos y sus beneficios en toda la parte principal del anuncio.

Por ejemplo, las creatividades publicitarias para el producto de DFO, la banda Circa Knee, resaltan la facilidad de uso de la banda y, al mismo tiempo, se comunican en un idioma que es fácil de seguir y comprender.

Coloque las fotos y videos promocionales en la primera pantalla de su página de destino. Ahí es donde recibirá la mayor atención y ayudará a establecer una relación con sus clientes.

No sobrecargue sus páginas de destino con hipervínculos o palabras clave destacadas. Manténgala simple y profesional: la experiencia del usuario debe ser de primera categoría o sus esfuerzos serán en vano. Simplemente no importará si tiene el producto perfecto para resolver los problemas de su cliente, si el botón de compra falta o está fuera de lugar.

Recuerde que está bien ser divertido o provocativo en sus titulares. No tiene que adular a tus clientes para hacer una venta. La publicidad nativa le permite hablar directamente con su base de clientes objetivo, y a ellos no les importará si bromea con ellos como en estas creatividades para Huusk de DFO:

"Si no tiene este cuchillo, no hay manera de que esté cocinando bien": es lo suficientemente provocativo para los clientes que se toman en serio el hecho de poseer este cuchillo, pero no lo suficientemente descarado como para insultar a nadie.

Hable con sus clientes directamente y véndales el producto sin preocuparse por despertar su interés antes de la compra. Con la publicidad nativa, puede realizar ambos enfoques, ventas fuertes y ventas suaves, y hacerlo de manera eficiente.

Acentos visuales fuertes

Las imágenes fuertes han sido elementos básicos de los anuncios exitosos desde los albores de la publicidad. No se puede vender un producto sin imágenes llamativas, pero no todo el mundo comprende lo que eso significa.

Tener fuertes acentos visuales significa comprometerse con un solo estilo y tamaño a los efectos de la marca. Sobra decir que todas las imágenes tienen que ser de la más alta calidad a menos que quiera parecer poco profesional.

No hay mejor manera de publicitar un producto que mostrarlo en acción. Muestre el proceso de su producto para resolver un problema en particular como AirPhysio de GiddyUp:

Hay una representación clara de para qué es el producto y aproximadamente cómo el producto resuelve un problema en particular.

El enfoque de un elemento visual fuerte está en las circunstancias habituales en las que un cliente utilizaría el producto. Los elementos visuales no necesitan apostar por el miedo para vender un producto; todo lo que necesitan hacer es mostrar a los clientes las situaciones que requieren la obtención del producto anunciado.

Pensamientos finales

La sobresaturación de Facebook, Instagram y YouTube es un problema real que requiere nuevos canales de dropshipping confiables, y no hay mejor manera de lograrlo que con la publicidad nativa.

Con los anuncios nativos a su lado, su negocio de dropshipping puede beneficiarse de los enfoques de ventas directas en lugar de crear páginas pre-aterrizaje entretenidas para despertar el interés de la audiencia. Dado que no existe venta directa sin elementos visuales sólidos que la acompañen, pensar un poco en las creatividades del anuncio será beneficioso a largo plazo.