En MGID, actualizamos constantemente nuestras soluciones de publicidad con IA para optimizar las campañas y mejorar la interacción de los anunciantes con la IA. La última actualización de CTR Guard aporta aún más control, precisión e inteligencia creativa al flujo de trabajo de los anunciantes, lo que ayuda a optimizar el rendimiento de las campañas.

Analicemos las novedades y por qué suponen una auténtica revolución.

Disparador de Generación Manual de Creatividades: Controle sus anuncios

Hasta ahora, CTR Guard funcionaba entre bastidores, generando automáticamente nuevas creatividades cuando el sistema detectaba fatiga publicitaria o una disminución del CTR.

¿Y si pudiera decidir cuándo y cómo actualizar sus anuncios usted mismo? ¡Ahora puede! Con el Disparador de Generación Manual de Creatividades, los anunciantes pueden iniciar manualmente la generación de creatividades con IA directamente desde cualquier campaña, eliminando la necesidad de avisos automáticos.

Novedades:

Disparador a demanda: Seleccione cualquier creatividad dentro de una campaña y comience la generación al instante.

Elija su estrategia: Elija un tipo de generación o aplique todas a la vez para realizar pruebas más amplias.

Cómo funciona:

Abra su campaña y seleccione una creatividad.

Haga clic en Generar anuncio .

. Elija su estrategia de generación preferida (o selecciónelas todas).

Elija una campaña.

Confirme y el sistema le notificará cuando los nuevos anuncios estén listos.

Esta función permite a los anunciantes tomar las riendas, permitiendo iteraciones más rápidas, pruebas más específicas y una mayor interacción con las creatividades, todo ello aprovechando la inteligencia de CTR Guard.

Generación de Titulares con Enfoque por Categoría: Cree un contexto que convierta

Los titulares son decisivos para el rendimiento de un anuncio. Por eso, CTR Guard ahora los genera con una lógica específica para cada categoría, alineando el estilo y el mensaje del texto con la audiencia adecuada.

En lugar de frases genéricas, el sistema aplica marcos narrativos probados que históricamente han tenido el mejor rendimiento en cada vertical, como:

Problema/Solución;

Beneficio Directo y Propuesta de Valor;

Narrativa Aspiracional.

Novedades:

Los titulares se generan con una lógica de enfoque por vertical .

. El texto se ajusta automáticamente para alinearse con los disparadores más efectivos de cada vertical , lo que impulsa la interacción y la calidad del contenido.

, lo que impulsa la interacción y la calidad del contenido. No requiere configuración: está disponible para todas las nuevas generaciones de creatividades.

Por qué es importante: Cada audiencia reacciona a diferentes señales emocionales y lógicas. Al alinear los enfoques de los titulares con los patrones de comportamiento de cada vertical, CTR Guard garantiza que sus creatividades sean más relevantes, atractivas y merecedoras de clics.

Más inteligente. Más rápido. Más humano

Con estas actualizaciones, CTR Guard evoluciona de un asistente automatizado a un socio colaborativo con IA, ofreciendo a los anunciantes libertad creativa e inteligencia estratégica para mantener altos los CTR y que sus campañas estén a la vanguardia.

Pruebe hoy mismo las nuevas funciones de CTR Guard y experimente un mayor control y más clics.

¿Quiere saber más? ¡Vea nuestro reciente webinar! Allí, Olya Chaban y Karina Klymenko discuten cómo CTR Guard aborda la fatiga creativa con generación impulsada por IA, disparadores basados ​​en el rendimiento y titulares optimizados por categorías, realizan una demostración en vivo y comparten resultados de campañas reales.