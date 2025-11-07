A medida que la publicidad digital se expande a través de canales y formatos, la automatización ha superado a la transparencia, lo que dificulta identificar dónde se crea o se pierde valor.

Un estudio de GeoEdge muestra que, en miles de millones de impresiones analizadas, el volumen de anuncios maliciosos aumentó mes a mes y alcanzó su punto máximo en junio de 2025, el nivel más alto registrado en los últimos 12 meses. Este aumento coincidió con un aumento global de la actividad de redireccionamiento automático.

Transparencia programática y pérdidas en la cadena de suministro

Si bien el ecosistema programático en 2025 funciona con automatización, también está sujeto a la opacidad. Cada impresión publicitaria pasa por una cadena de intermediarios: plataformas de intercambio de anuncios, plataformas de oferta (SSP), plataformas de demanda (DSP) y proveedores de verificación. Cada capa aumenta la eficiencia, pero también crea puntos ciegos donde se pueden ocultar fugas de dinero y agentes maliciosos.

El Índice Global de Malvertising Programático de GeoEdge muestra que 23 países en todo el mundo superan el umbral de seguridad del 0,5%: prueba de que el malvertising ya no es un problema local, sino global.

Riesgo severo (5%+) — Rusia, Croacia

— Rusia, Croacia Riesgo alto (1-5%) — Reino Unido, Canadá, Australia, Malasia, Vietnam, Arabia Saudita, Dinamarca, Marruecos

— Reino Unido, Canadá, Australia, Malasia, Vietnam, Arabia Saudita, Dinamarca, Marruecos Riesgo moderado (0,5-1%) — Estados Unidos, España, México, Singapur, Emiratos Árabes Unidos

Esta creciente expansión geográfica pone de manifiesto la profunda penetración de la actividad maliciosa en la cadena de suministro programática.

Resultados recientes de ANA muestran que los anunciantes aún pierden un 15-25% de cada dólar invertido en publicidad programática debido a comisiones ocultas, inventario no verificable o tráfico directamente no válido. Estos costes ocultos son la causa directa de la pérdida de ingresos, en lugar de ser meras ineficiencias.

Para comprender la profundidad de este problema, conviene analizar el lado de la oferta.

Las plataformas del lado de la oferta (SSP) son los sistemas que conectan el inventario publicitario de los editores con los compradores en los exchanges. Cada SSP gestiona miles de millones de impresiones publicitarias al mes, y su rendimiento de seguridad puede variar considerablemente.

El informe de calidad publicitaria del segundo trimestre de 2025 de GeoEdge reveló importantes diferencias entre las principales SSP:

Algunas, como las SSP privadas más pequeñas, mantuvieron tasas de malvertising casi nulas.

Otras plataformas, incluidas las plataformas globales utilizadas por editores premium, observaron la filtración de anuncios maliciosos a un ritmo alarmante.

🟦 Recuadro informativo — Estado de la cadena de suministro (T2 2025)

Categoría de SSP Tasa de publicidad maliciosa Resumen De alto rendimiento (por ej., SSP06) ~0,03% Entre las más limpias del ecosistema, con mínimos incidentes de seguridad. Nivel medio (por ej., SSP03, SSP04) 0,6-1% Anuncios maliciosos ocasionales, principalmente redirecciones y estafas de soporte técnico. Alto riesgo (por ej., SSP18) Hasta un 7,5% Alta concentración de ataques basados ​​en redirecciones, especialmente en Japón.

El Reino Unido y Canadá se convirtieron en focos globales de ataques, con 1 de cada 40 y 1 de cada 35 impresiones marcadas como maliciosas, respectivamente. Ambos mercados se vieron gravemente afectados por campañas de redireccionamiento y soporte técnico originadas en una infraestructura de fraude compartida. Incluso en regiones tradicionalmente de bajo riesgo, como Japón y Alemania, las tasas de publicidad maliciosa se triplicaron trimestralmente.

Estas cifras ilustran cómo la calidad de los anuncios puede degradarse a medida que el inventario pasa de manos de varias personas. Incluso las cadenas de suministro más fiables son tan fuertes como su eslabón más débil.

Para los anunciantes, esto significa que una SSP comprometida puede corromper miles de campañas.

Para los editores, significa que la demanda contaminada puede erosionar el rendimiento y la confianza de la audiencia.

La transparencia ahora es un elemento clave para la seguridad de la marca. Al garantizar rutas de suministro limpias, las empresas protegen sus ingresos, relaciones y reputación.

Televisión Conectada (CTV) y Canales Emergentes

Se suponía que la TV Conectada era la zona segura de la publicidad digital: entornos premium, contenido de larga duración y confianza de la audiencia. Sin embargo, ni siquiera la CTV es inmune al fraude.

A medida que más presupuestos publicitarios se trasladan de la web y los dispositivos móviles al streaming, los estafadores están a la pesca del dinero. La estructura cerrada de servidor a servidor (SSAI) de la transmisión de CTV ofrece a los atacantes nuevas formas de ocultar tráfico no válido tras lo que parece una visualización legítima. En la práctica, esto significa transmisiones falsas, dispositivos falsificados e impresiones no humanas, todo ello mezclado en informes que parecen perfectamente normales.

Los datos del sector muestran que alrededor del 18% de todas las impresiones de anuncios de CTV en el segundo trimestre de 2025 fueron inválidas, con una gran proporción relacionada con la suplantación de SSAI y la suplantación de identidad de dispositivos. Esto significa que casi uno de cada cinco anuncios no es visto por un espectador real, lo que supone una enorme brecha de eficiencia para los anunciantes y un problema de credibilidad para las plataformas.

🟦 Resumen de CTV (T2 2025) 💡 El 18% de todas las impresiones de anuncios de TV Conectada (CTV) se identificaron como tráfico no válido (IVT), impulsado principalmente por la suplantación de dispositivos y la manipulación de SSAI. 💡 La suplantación de SSAI sigue siendo el principal vector de fraude en CTV, ya que los estafadores imitan solicitudes de anuncios legítimas de servidor a servidor. 💡 El inventario de intercambio abierto tiene aproximadamente 3 veces más probabilidades de contener IVT en comparación con las ofertas de mercado privado (PMP). 💡 A pesar de la creciente exposición al fraude, la inversión publicitaria global en CTV creció aproximadamente un 20% interanual en el primer semestre de 2025.

Fuentes: Informe de Transparencia Programática de ANA 2025, Panorama de Amenazas de HUMAN CTV 2025, Pronóstico Global de Inversión Publicitaria de eMarketer, Q2 2025

A pesar de estas cifras alarmantes, la percepción de CTV como un "jardín amurallado" suele generar en los compradores una falsa sensación de seguridad. Lo cierto es que canales emergentes como CTV, el video in-app y el audio digital se ven afectados por las mismas fuerzas que transformaron la web abierta hace años: automatización, opacidad y escala.

Para los editores, esto implica aplicar controles más estrictos de SSP y socios de demanda.

Para los anunciantes, se trata de plantear preguntas más complejas: ¿Quién posee el tráfico? ¿Cómo se verificó? ¿Qué porcentaje de mi inversión es realmente visible para un humano?

Hecho para la Publicidad (MFA) e Inventario de Bajo Valor

No todas las amenazas a la publicidad digital provienen de estafadores con bots. Algunos son creados por la propia industria en forma de sitios web diseñados para publicidad (MFA). Se trata de páginas diseñadas principalmente para alojar anuncios en lugar de contenido relevante: presentaciones, páginas que se actualizan automáticamente, titulares clickbait y largas cadenas de ubicaciones programáticas cuyo único fin es generar impresiones.

Inventario Premium vs. Inventario MFA

Métrica Inventario Premium Inventario MFA Interacción del usuario 🟩 Alta 🟥 Baja ROI 🟩 Fuerte y consistente 🟥 Inestable, a corto plazo Densidad de anuncios 🟩 Equilibrada 🟥 Excesiva Confianza en la marca 🟩 Alta 🟥 Baja Nivel de riesgo 🟩 Bajo 🟥 Alto

El inventario de MFA puede no considerarse fraude, pero se comporta como tal, agotando presupuestos y erosionando la confianza.

Los anunciantes pueden ver métricas altas de visibilidad y CTR, pero las audiencias se desconectan, rebotan a los pocos segundos o ignoran los anuncios por completo.

Para los editores, la MFA reduce el rendimiento a largo plazo porque impulsa a los compradores a priorizar el volumen barato sobre la calidad real.

🟦 Recuadro informativo — MFA en cifras (2025) 💡 El inventario de MFA representa aproximadamente el 12-15% de las impresiones programáticas globales. 💡 Los anunciantes reportan un ROI hasta un 20% menor en las ubicaciones de MFA en comparación con los sitios de contenido premium. 💡 El 70% de los compradores afirma que el contenido de MFA "daña la percepción de la marca", incluso cuando cumple con los parámetros de visibilidad.

Fuentes: ANA “Reporte de Hecho para la Publicidad 2025”, Jounce Media, IAS Market Insights T2 2025

El contenido MFA también hace que el ecosistema sea más vulnerable a problemas de calidad publicitaria: formatos intrusivos, redirecciones ocultas y un bajo control editorial crean un terreno fértil para la publicidad maliciosa. En resumen, la MFA no siempre infringe las normas, pero sí vulnera la confianza.

Más allá de la calidad del contenido, los entornos MFA también son donde la experiencia de usuario se ve más afectada. Los datos de GeoEdge sobre el Impacto de la Experiencia de Usuario del segundo trimestre de 2025 muestran que los anuncios flotantes se han multiplicado por ocho desde 2024, especialmente en Norteamérica y Europa, mientras que las creatividades publicitarias pesadas alcanzaron niveles récord en junio. Estos formatos sobredimensionados o intrusivos ralentizan el rendimiento de la página (LCP, CLS) y aumentan las tasas de rebote, lo que reduce directamente la interacción y los ingresos a largo plazo de los editores.

A medida que el mercado madura, los anunciantes más inteligentes están cambiando su enfoque del "alcance barato" a entornos verificados donde la atención humana, la transparencia y la seguridad van de la mano. Para los editores, el camino a seguir es claro: los ingresos sostenibles dependen de experiencias publicitarias que respeten tanto a la marca como a la audiencia.

Panorama de la Calidad de la Publicidad

Si 2024 fue el año en que el fraude publicitario se silenció, 2025 es el año en que resurgió con más fuerza y ​​​​de forma más astuta. La publicidad maliciosa, el encubrimiento y los formatos publicitarios intrusivos han dejado de ser una molestia. Ahora representan riesgos financieros y de reputación reales para todos los actores del ecosistema.

En miles de millones de impresiones analizadas en el primer semestre de 2025, los anuncios maliciosos y de baja calidad están en aumento, inundando el ecosistema.

Los datos de GeoEdge muestran que los ataques basados ​​en redirecciones dominan el panorama de amenazas, aumentando del 48% en el primer trimestre al 66% en el segundo trimestre, mientras que las estafas de soporte técnico y las extensiones maliciosas aumentaron en dispositivos móviles y de escritorio.

En el segundo trimestre de 2025, la actividad publicitaria maliciosa se duplicó en los cinco mercados principales. Los ataques basados ​​en redirecciones aumentaron un 37%, representando ahora el 66% de todos los anuncios maliciosos, mientras que las estafas de soporte técnico aumentaron drásticamente hasta el 18%. Los anuncios flotantes continuaron en auge y fueron ocho veces más numerosos que en 2024, consolidando su posición como el principal disruptor de la experiencia de usuario a nivel mundial.

Estos ataques a menudo se hacen pasar por creatividades inofensivas, pero secuestran las sesiones de usuario, activan redirecciones falsas o instalan software no deseado. Los usuarios de dispositivos móviles siguen siendo el principal objetivo: casi tres cuartas partes de todos los incidentes del segundo trimestre se produjeron en dispositivos móviles, una tendencia que sigue en aumento.

🟦 Resumen de la calidad de los anuncios (1er. semestre 2025) 💡 1 de cada 130 impresiones de anuncios es maliciosa. 💡 El 66% de la actividad maliciosa proviene de redirecciones automáticas. 💡 El 21% de los anuncios maliciosos utiliza encubrimiento para ocultar su verdadero contenido. 💡 Los anuncios flotantes se duplicaron en comparación con el trimestre anterior (58% móviles, 40% ordenadores) y ahora son una de las principales quejas sobre la experiencia de usuario.

Fuentes: Informes de Calidad de Anuncios de GeoEdge, T1 y T2 de 2025

El encubrimiento se ha convertido en un problema particularmente complejo. Los estafadores ahora utilizan intercambio de contenido y huellas dactilares basados ​​en IA para mostrar creatividades "limpias" durante la moderación y luego reemplazarlas con estafas o afirmaciones engañosas una vez aprobadas. Mientras tanto, los anuncios flotantes y de reproducción automática están minando la confianza de los usuarios. En el T2, el 60% de los usuarios afirmó que estos formatos arruinan su experiencia, lo que afecta directamente la interacción, el tiempo en el sitio y, en última instancia, los ingresos de los editores.

El resultado es una tormenta perfecta: el malvertising crece más rápido que la detección y la paciencia de los usuarios está en su punto más bajo. Tanto para anunciantes como para editores, el mensaje es claro: la calidad de los anuncios es una métrica necesaria para la supervivencia.

Estándares y Cumplimiento

En un ecosistema digital que evoluciona a un ritmo superior al de cualquier regulación, los estándares son lo más cercano a la confianza. Organizaciones como TAG (Trustworthy Accountability Group), IAB (Interactive Advertising Bureau) y el Media Rating Council (MRC) existen por una razón: ayudar a anunciantes y editores a demostrar que actúan de forma transparente, segura y consistente.

La certificación TAG, por ejemplo, exige a las empresas implementar estrictos controles antifraude, antimalware y de seguridad de marca.

Las directrices de IAB y MRC van un paso más allá, definiendo cómo medir las impresiones, la visibilidad y el tráfico no válido, para que todos sigan las mismas reglas.

Mapa del Ecosistema de Estándares

🧩 TAG → 🔍 IAB → 📏 MRC → ⚙️ MGID × GeoEdge

Capa Enfoque Descripción TAG (Trustworthy Accountability Group) 🛡️ Prevención del fraude Establece estándares antifraude y marcos de certificación para asegurar la cadena de suministro de publicidad. IAB (Interactive Advertising Bureau) 📖 Transparencia y políticas Define políticas publicitarias, principios de transparencia y estándares éticos para la compra responsable de medios. MRC (Media Rating Council) 📊 Medición y verificación Audita y acredita métricas, garantizando que las impresiones y la interacción se midan con precisión y transparencia. MGID × GeoEdge ⚙️ Capa de implementación Aplica estos estándares en tiempo real, verificando la calidad de los anuncios, previniendo el fraude y manteniendo entornos seguros para la marca.

El verdadero valor reside en la credibilidad, no en el cumplimiento normativo. Los anunciantes prefieren cada vez más las cadenas de suministro certificadas por TAG, y los editores con socios verificados observan mejoras mensurables en los CPM y las tasas de renovación. Según la encuesta de transparencia de 2025 de IAB, los anunciantes tienen un 30% más de probabilidades de asignar su inversión a plataformas verificadas por TAG porque pueden rastrear el destino de su dinero.

🟦 Resumen informativo: Por qué es importante la certificación 💡 Los canales certificados por TAG reportan un IVT hasta un 80% menor que los no certificados. 💡 El 30% de los anunciantes afirma que el cumplimiento de TAG/IAB es ahora un criterio de compra clave. 💡 La medición acreditada por MRC mejora la transparencia de las campañas y la precisión de los informes de ROI entre un 25% y un 40%.

Fuentes: “Punto de Referencia del Fraude 2025” de TAG, Informe de Transparencia de IAB Europe, Resumen de Acreditación de MRC

Los últimos datos de GeoEdge resaltan por qué la certificación y la monitorización continua deben ir de la mano. Incluso proveedores de servicios de seguridad (SSP) confiables como SSP03 y SSP04 mostraron un crecimiento de la publicidad maliciosa en el segundo trimestre, lo que refuerza la importancia de la verificación alineada con TAG y el bloqueo en tiempo real para las empresas.

Al mismo tiempo, la certificación por sí sola no es la solución milagrosa. Los estafadores se adaptan más rápido que la evolución de los estándares, por lo que la monitorización continua, la inteligencia de amenazas y el análisis proactivo de anuncios siguen siendo esenciales.

En este sentido, la colaboración entre MGID y GeoEdge establece un nuevo estándar de cumplimiento normativo, combinando la verificación de anuncios en tiempo real con políticas basadas en los marcos TAG e IAB. Esto garantiza que cada impresión en la red de MGID sea limpia y cumpla de forma verificable con los estándares del sector. Porque la confianza hoy en día depende de lo que se pueda verificar.

Panorama regional de políticas publicitarias

Las restricciones de contenido publicitario se están convirtiendo en un elemento central de la estrategia de seguridad de marca. Según un informe de GeoEdge, en el segundo trimestre de 2025, las restricciones de contenido publicitario se intensificaron a nivel mundial. Los anuncios relacionados con la salud siguieron siendo la categoría más bloqueada en Norteamérica (36%), mientras que los juegos de azar dominaron Europa (85%) y Asia-Pacífico (54%). El aumento de la aplicación de la ley en sectores verticales de alto riesgo demuestra cómo la regulación y las políticas de las plataformas están transformando el panorama del inventario tanto para anunciantes como para editores.