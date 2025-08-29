AI hiện có ở khắp mọi nơi, thực hiện công việc viết, trả lời câu hỏi, tóm tắt nội dung và thậm chí giúp chúng ta lên kế hoạch cho kỳ nghỉ hoặc gợi ý bữa ăn. Trong quảng cáo cũng vậy, các nhà quảng cáo đang sử dụng AI để cá nhân hóa thông điệp, tối ưu hóa bid theo thời gian thực, tăng ROI và chống gian lận quảng cáo hiệu quả hơn bao giờ hết. Các nhà phát hành cũng đang trở nên thông minh hơn, ví dụ như tờ New York Times đã sử dụng AI để cá nhân hóa nội dung và nhờ đó có thêm 210.000 người đăng ký theo dõi kỹ thuật số chỉ trong một quý, tăng lợi nhuận hoạt động lên 41% so với cùng kỳ năm trước.
Tuy nhiên, không phải mọi thứ đều suôn sẻ và tất cả đều tăng. Đối với nhiều nhà phát hành, đặc biệt là các nhà phát hành với quy mô vừa và nhỏ, AI cũng đã gây ra một số vấn đề nghiêm trọng. Lưu lượng truy cập sụt giảm, người dùng ít gắn kết và doanh thu quảng cáo bị thu hẹp. Các công cụ như ChatGPT hay Perplexity lấy câu trả lời trực tiếp từ các trang mà không ghi nhận công lao hay lượt click. Ngoài ra, khi người ta nhận được thông tin mà mình cần ngay lập tức, họ sẽ ít có khả năng đọc hết bài viết hoặc ở lại lâu hơn.
Trong bài hướng dẫn này, chúng ta sẽ xem xét kỹ hơn những thử thách mà AI đem đến cho các nhà phát hành, khám phá những chiến lược thực tế để thích ứng và giải thích cách MGID có thể giúp duy trì tính liên quan, kiếm tiền tốt hơn và thậm chí phát triển trong bối cảnh AI mới này.
Sẵn sàng chứ? Cuộn xuống để bắt đầu đọc!
Mục lục
Click bất kỳ chương nào để cuộn trực tiếp đến đó.
Chương 1
Tại sao các nhà phát hành mất lưu lượng truy cập, sự gắn kết và doanh thu
Sự phát triển của các nền tảng hỗ trợ AI khiến người ta tìm kiếm và tiêu thụ nội dung theo cách khác. Các giao diện như Google AI Overviews, ChatGPT và Perplexity giờ đây đưa ra câu trả lời trực tiếp, loại bỏ hoàn toàn các nhà phát hành truyền thống khỏi quy trình.
Khi hành vi người dùng thay đổi, các nhà phát hành phải đối mặt với ngày càng nhiều áp lực trong ba lĩnh vực cốt lõi.
- Lưu lượng truy cập – Các công cụ AI giảm nhu cầu click vào các nguồn gốc.
- Gắn kết – Khán giả đọc ít hơn, lướt nhiều hơn và dựa vào AI để tóm tắt.
- Doanh thu – Với số lượng phiên và lượt hiển thị ít hơn, khả năng kiếm tiền dựa trên quảng cáo bị ảnh hưởng.
Dưới đây là phân tích chi tiết về những thử thách này.
1. Giảm lưu lượng truy cập tự nhiên
Các hệ thống AI trích xuất và cung cấp câu trả lời trực tiếp từ nội dung của nhà phát hành, dẫn đến trải nghiệm "không cần click".
Xu hướng chính:
- Tổng quan Google AI thường trích dẫn nội dung mà không liên kết ngược.
- Perplexity AI tổng hợp nội dung của nhà phát hành để tạo phản hồi riêng.
- ChatGPT trích xuất thông tin chi tiết từ các bài viết thông qua các công cụ duyệt web mà không thúc đẩy lượt truy cập.
Tác động:
- Giảm lưu lượng tìm kiếm tự nhiên
- Giảm lưu lượng truy cập giới thiệu từ các nền tảng sử dụng LLM làm lớp giao diện người dùng
- Giảm khả năng hiển thị nội dung gốc trong kết quả tìm kiếm
_Số liệu thống kê chính: Theo SimilarWeb, trong quý đầu tiên của năm 2024, hơn 65% lượt tìm kiếm di động kết thúc mà không có lượt click nào tại Mỹ.
2. Giảm mức độ gắn kết của người dùng
Giao diện AI khiến người dùng kỳ vọng có câu trả lời ngay lập tức.
Người ta quan sát thấy những thay đổi về hành vi như:
- Giảm thời lượng phiên trung bình
- Ít trang hơn cho mỗi lượt truy cập
- Người dùng xem trang web của nhà phát hành là nguồn thông tin phụ chứ không phải đích đến
Ngay cả khi người dùng vào một bài viết thì nhiều người chỉ lướt qua để xác nhận hoặc trích dẫn chứ không đọc kỹ. Các tính năng biên tập như nội dung dài, dòng thời gian và các lớp ngữ cảnh không được sử dụng hết.
3. Giảm doanh thu quảng cáo
Lưu lượng truy cập giảm và mức độ gắn kết giảm ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng kiếm tiền, nhưng việc tự động hóa trong công nghệ quảng cáo càng làm vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn.
Những trở ngại trong việc kiếm tiền:
- Tối ưu hóa bid do AI thúc đẩy (ví dụ như trong Google Ads) chi nhiều hơn cho các vị trí có CPM thấp hơn.
- Nhà phát hành có khả năng kiểm soát ít hơn đối với các định dạng hoặc mức độ ưu tiên.
- Những nhà quảng cáo tập trung vào hiệu suất giảm chi tiêu cho không gian quảng cáo hiển thị chung.
Ngoài ra:
- Mức độ sử dụng AdBlock tiếp tục tăng, làm giảm doanh thu từ một lượng đáng kể người dùng.
- Tình trạng ngừng sử dụng cookie làm suy yếu khả năng nhắm mục tiêu và nhắm mục tiêu lại, từ đó làm giảm CPM.
Số liệu thống kê chính: Có đến 37% người dùng máy tính để bàn và 30% người dùng thiết bị di động hiện đang chặn quảng cáo hiển thị.
Rủi ro bổ sung: Nội dung được sử dụng mà không ghi nhận tác giả hoặc giá trị trả về
Mặc dù những tác động tức thì của AI thể hiện rõ trên bảng điều khiển phân tích nhưng đằng sau đó, một vấn đề lâu dài đang phát triển: nội dung của ta đang đào tạo cho chính những hệ thống thay thế sự hiện diện của ta.
Điều gì đang xảy ra:
- Các mô hình AI sử dụng nội dung của nhà phát hành để tạo câu trả lời nhưng không đảm bảo ghi nhận công trạng hoặc thù lao.
- Các công cụ dựa trên LLM thường diễn giải hoặc tóm tắt nội dung mà không liên kết đến nguồn.
- Hành động pháp lý đã được thực hiện (ví dụ như The New York Times vs. OpenAI, 2024), nhưng môi trường pháp lý vẫn chưa rõ ràng.
Nhìn chung, rủi ro nằm ở quyền sở hữu giá trị. Các nhà phát hành tầm trung có nguy cơ trở thành cơ sở hạ tầng vô hình cho các nền tảng AI nếu như không có các khuôn khổ mới.
Tóm lại, AI đang phá vỡ mọi giai đoạn của phễu phát hành truyền thống, từ khả năng hiển thị đến doanh thu. Tuy nhiên, sự thay đổi này không phải là không thể đảo ngược. Trong phần tiếp theo, chúng ta sẽ thảo luận về cách các nhà phát hành có thể thích ứng theo cách có chiến lược, duy trì khả năng phục hồi và mở ra những cơ hội mới trong hệ sinh thái do AI thúc đẩy này.
Chương 2
Chiến lược thích ứng dành cho các nhà phát hành tầm trung
AI đang thay đổi cuộc chơi phát hành nhưng thật không may, không phải nhà phát hành nào cũng được trang bị để ứng phó. Đối với các hoạt động tầm trung, những đơn vị không có đội ngũ kỹ thuật hùng hậu hoặc nền tảng độc quyền thì thành công nằm ở sự thích ứng thực tế.
Dưới đây là tám chiến lược thực tế mà các nhà phát hành có thể bắt đầu triển khai ngay lúc này.
1. Ưu tiên Nội dung E-E-A-T Cao
Các mô hình Google và AI ưu tiên nội dung thể hiện E-E-A-T: Experience (kinh nghiệm), Expertise (chuyên môn), Authoritativeness (thẩm quyền) và Trustworthiness (độ tin cậy).
Việc cần làm:
- Bao gồm tên tác giả, tiểu sử và công trạng trên mọi nội dung biên tập.
- Thêm những kiến thức chuyên sâu trực tiếp, dữ liệu thực tế hoặc nghiên cứu tình huống độc nhất chứ không chỉ dùng những bài viết lại.
- Bao gồm các chuyên gia được trích dẫn và lý tưởng nhất là liên kết đến hồ sơ hoặc công tác liên quan của họ.
- Đảm bảo nội dung được kiểm tra thực tế và cập nhật thường xuyên.
Ý tưởng thực tế: Chỉnh sửa các bài viết có chủ đề đại trà (ví dụ như “Cách ăn uống lành mạnh hơn”) thành nội dung bao gồm kinh nghiệm cá nhân, phỏng vấn chuyên gia hoặc kết quả dựa trên bài kiểm tra. Điều này cải thiện độ tin cậy và khiến AI khó thay thế nội dung hoàn toàn.
2. Tạo nội dung cho con người chứ không chỉ cho thuật toán
Nội dung AI có thể thực tế nhưng lại thường thiếu sắc thái, giọng điệu và góc nhìn. Đây là lợi thế của ta.
Chiến thuật:
- Sử dụng các định dạng tường thuật: Hỏi & Đáp, bài luận ngôi thứ nhất, chuyện hậu trường.
- Đề cập đến vấn đề địa phương, bối cảnh văn hóa hoặc những vấn đề cụ thể của người dùng.
- Khuyến khích các biên tập viên và nhà báo đưa vào ý kiến cá nhân, đánh giá và cảm xúc.
- Mời độc giả tham gia quá trình này thông qua bình luận, thăm dò ý kiến hoặc khối phản hồi.
Ý tưởng thực tế: Thường xuyên đăng tải các chuyên mục ý kiến hoặc bài xã luận kèm theo bình luận có ghi tên tác giả. Các công cụ AI thường khó mà sao chép giọng điệu, đánh giá và định kiến của biên tập viên, đặc biệt là khi gắn liền với một giọng văn hoặc tính cách cụ thể.
3. Xây dựng các kênh phân phối ngoài SEO
Chúng ta không thể chỉ dựa vào lưu lượng tìm kiếm trên Google nữa. Nhà phát hành cần đa dạng hóa các kênh khám phá nội dung.
Các bước cần thực hiện:
- Ra mắt bản tin hàng tuần hoặc hàng ngày để cung cấp các bài viết được chọn lọc, thông tin chuyên sâu từ biên tập viên và lời kêu gọi hành động trực tiếp đến hộp thư đến của độc giả.
- Xây dựng kênh WhatsApp hoặc kênh phát Instagram để đăng bài viết, cập nhật trực tiếp và nội dung hậu trường độc quyền.
- Sử dụng thông báo đẩy trên web để lập tức thông báo cho khách truy cập quay lại về nội dung mới hoặc đang thịnh hành theo thời gian thực, đặc biệt là khi SEO yếu.
- Tối ưu hóa nội dung để dễ chia sẻ trên các nền tảng niche như Reddit, LinkedIn và Discord để gợi lên các cuộc thảo luận và chia sẻ có mục tiêu.
Ý tưởng thực tế: Nếu lưu lượng truy cập SEO giảm, hãy sử dụng nền tảng nhắn tin hoặc đăng ký trực tiếp để duy trì khả năng hiển thị. Điều này đặc biệt hiệu quả đối với các ngành dọc như giáo dục, tài chính cá nhân hoặc nội dung B2B ngách.
4. Đa dạng hóa nguồn doanh thu với khả năng kiếm tiền kết hợp
Doanh thu quảng cáo hiển thị đang chịu áp lực, các nhà phát hành cần xây dựng thêm nguồn doanh thu, lý tưởng nhất là từ những người dùng gắn kết.
Các lựa chọn kiếm tiền cần khám phá:
- Thêm khối “Hỗ trợ chúng tôi” với các cấp độ thành viên (Patreon, Ko-fi, Buy Me a Coffee).
- Triển khai thanh toán vi mô bằng các hệ thống như Pay-per-view của Stripe hoặc Axate.
- Bán gói nội dung độc quyền, bài hướng dẫn hoặc biểu mẫu.
- Cung cấp dịch vụ biên tập cho các thương hiệu muốn sản xuất nội dung dưới tên của ta.
Ví dụ thực tế: Các nhà phát hành cung cấp nội dung hướng dẫn, phát triển cá nhân hoặc đào tạo chuyên môn có thể đóng gói các bài viết hiện có thành các nguồn lực có thể tải về. Các nguồn lực này có thể được cung cấp dưới dạng phần phụ có trả phí hoặc nam châm khách hàng tiềm năng có giới hạn.
5. Tích hợp các công cụ AI nội bộ nhưng có mục đích
Sử dụng AI không phải để thay thế đội ngũ mà là để nâng cao năng lực của đội ngũ và tạo ra trải nghiệm tốt hơn cho người dùng.
Các trường hợp sử dụng biên tập:
- Sử dụng các công cụ dựa trên GPT để tạo tóm lược, tóm tắt và dàn ý bài viết.
- Tự động tag và phân loại nội dung cho hoạt động liên kết nội bộ.
- Hiển thị các bài viết liên quan theo cách linh hoạt để tăng khả năng tái tuần hoàn.
Các ứng dụng cho người dùng:
- Nút "TL;DR" tạo tóm tắt tức thì
- Trợ lý chat AI trên trang được đào tạo dựa trên kho lưu trữ
- Công cụ lọc/tìm kiếm thông minh dành cho các thư viện nội dung lớn
Ví dụ thực tế: Tích hợp các công cụ dựa trên GPT để trợ giúp các biên tập viên thực hiện nghiên cứu ban đầu hoặc lập dàn ý chủ đề, tiết kiệm thời gian cho việc báo cáo và biên tập thay vì sản xuất máy móc.
6. Làm mới nội dung thường xanh để duy trì khả năng cạnh tranh
Một số nội dung từng đạt hiệu suất cao nhất giờ đây có thể được trợ lý AI xử lý. Thay vì bỏ mặc những nội dung như vậy, hãy cập nhật và định vị lại.
Chiến lược cập nhật:
- Kiểm tra các trang có lưu lượng truy cập giảm dù lượng tìm kiếm ổn định.
- Tối ưu hóa lại cho các truy vấn hiện tại: tập trung vào ý định, tính mới mẻ và khả năng hành động.
- Thêm bình luận bổ sung hay các phần mới cập nhật.
- Tổ chức lại thành các định dạng mà AI không dễ tóm tắt (ví dụ như danh sách chú thích, công cụ dữ liệu).
Ví dụ thực tế: Biến các bài đăng thường xanh chung chung thành những nội dung đang phát triển. Ví dụ như thêm khối "cập nhật năm 2025" hoặc các trường hợp sử dụng thực tế để cải thiện tính độc nhất và mức độ liên quan theo chủ đề.
7. Làm cho nội dung thân thiện với AI bằng cách đánh dấu có cấu trúc
Nếu các công cụ AI cho hiển thị và tóm tắt nội dung của ta, hãy đảm bảo chúng thực hiện chính xác và có ghi rõ nguồn.
Danh sách kiểm tra triển khai:
- Sử dụng Schema.org tags cho các loại Câu hỏi thường gặp, Hướng dẫn, Bài viết, Tác giả và Sản phẩm.
- Thêm các tag Open Graph và Twitter Card để định dạng trích dẫn tốt hơn.
- Duy trì tiêu đề, metadata và cấu trúc đoạn văn nhất quán.
- Bao gồm link nguồn đến nội dung liên quan của riêng mình (link nội bộ).
Ví dụ thực tế: Xem lại nội dung hiệu quả nhất của mình và triển khai dữ liệu có cấu trúc trên toàn bộ nội dung đó. Ngay cả những đánh dấu cơ bản như “Tác giả” và “Câu hỏi thường gặp” cũng có thể tăng cơ hội được trích dẫn trong kết quả do AI tạo ra.
8. Hợp tác với các nhà phát hành tương tự để phát triển chéo
Ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Trên thực tế, các nhà phát hành tầm trung có thể hưởng lợi từ hoạt động hợp tác về nội dung và lưu lượng truy cập với những người đồng môn.
Ý tưởng hợp tác:
- Triển khai các sáng kiến nội dung dùng chung (ví dụ như loạt bài viết The 2025 Outlook được đồng xuất bản trên 3 trang).
- Trao đổi bài đăng của khách và backlink với các nhà phát hành thuộc cùng lĩnh vực.
- Tạo bản tin chung hoặc trung tâm nội dung tuyển chọn.
- Cùng đầu tư nghiên cứu tùy chỉnh hoặc phỏng vấn chuyên gia để tăng E-E-A-T trên khắp các trang.
Ví dụ thực tế: Nếu trang của quý vị tập trung vào một ngành hẹp (ví dụ như công nghệ pháp lý, thời trang bền vững, doanh nghiệp nhỏ), hãy tìm 2-3 nhà phát hành tương tự và tạo một chủ đề biên tập, hướng dẫn hoặc chiến dịch theo mùa chung. Làm như vậy, ta sẽ cải thiện uy tín và khả năng được khám phá cho tất cả các bên tham gia.
Chiến lược bổ sung: Tư duy dài hạn cho các nhà phát hành thời đại AI
Mặc dù các giải pháp chiến thuật rất quan trọng nhưng chúng ta có được khả năng chống chịu lâu dài thông qua việc thay đổi cách thức phát hành. Các nhà phát hành tầm trung nên bắt đầu xem nội dung và thương hiệu của họ như những sản phẩm có giá trị vượt khỏi nội dung bài viết.
Xem nội dung như sản phẩm
Chuyển từ những bài viết đơn lẻ sang các định dạng mô-đun, định kỳ hoặc đóng gói:
- Tạo chuỗi nội dung, trung tâm chuyên đề hoặc lộ trình học tập.
- Cung cấp học viện nhỏ, bài giải thích nhiều phần hoặc hướng dẫn kiến thức có cấu trúc.
- Sử dụng thiết kế mô-đun để tạo điều kiện đăng lại, phối lại hoặc kết hợp.
Thay vì “đăng bài”, ta xây dựng một trung tâm nguồn lực có thể hoạt động trên nhiều kênh, cho phép nội dung được trích dẫn, đăng ký theo dõi hay thậm chí kiếm tiền.
Xem thương hiệu như một tiếng nói
Không chỉ chủ đề mà giọng điệu, tác giả và quan điểm cũng tạo nên sự khác biệt cho trang.
- Làm cho thông tin tác giả dễ thấy và nhất quán: người ta nhớ tên chứ không nhớ logo.
- Phát triển nhân vật biên tập, chuyên mục nêu ý kiến hoặc cộng tác viên định kỳ.
- Để cho đội ngũ của mình trở thành một phần của câu chuyện. Họ phải dễ thấy, chân thực và dễ đồng cảm.
Người đọc sẽ không quay lại với các bài viết ẩn danh mà quay lại với những tiếng nói họ tin tưởng. Bản sắc biên tập là lá chắn tốt nhất của ta để chống lại sự thương mại hóa.
Xem sự phân phối như một giao diện
AI đã trở thành khởi điểm mới cho nội dung nhưng ta vẫn kiểm soát cách nội dung của mình được hiểu và truy cập.
- Cung cấp nguồn cấp nội dung hoặc API có cấu trúc để phân phối và tham chiếu.
- Xây dựng tài liệu sẵn sàng cho hoạt động hợp tác để các công cụ AI có thể lập chỉ mục và trích dẫn chính xác.
- Tạo trung tâm nội dung như các nguồn thông tin chuyên đề đáng tin cậy.
Nếu AI sẽ tham chiếu domain của ta, hãy đảm bảo AI thực hiện thông qua cơ cấu chính thức chứ không phải phiên bản sao chép của người khác.
Tóm lại, để thích ứng với AI, ta không cần phải tái cấu trúc toàn bộ hoạt động của mình nhưng phải thực hiện những thay đổi tập trung và mang tính chiến thuật. Bằng cách ưu tiên nội dung do chuyên gia dẫn dắt, đa dạng hóa phân phối, xem xét lại hoạt động kiếm tiền và sử dụng AI như một công cụ (chứ không phải mối đe dọa), các nhà phát hành tầm trung có thể duy trì tính phù hợp và xây dựng khả năng chống chịu.
Chương 3
Từ chiến lược đến thực thi: Cách MGID giúp nhà phát hành phát triển với AI
Chiến lược chỉ hiệu quả khi được triển khai đúng cách. Để thích ứng với những thay đổi do AI thúc đẩy trong việc tiêu thụ nội dung và kiếm tiền, các nhà phát hành cần những công cụ triển khai nhanh, tập trung vào doanh thu và an toàn cho SEO.
Đây chính là khi MGID vào cuộc. Không như các nền tảng quảng cáo thông thường, MGID được xây dựng chuyên biệt để hỗ trợ các nhà phát hành biên tập. MGID cung cấp một bộ giải pháp toàn diện, bao gồm kiếm tiền, tăng lưu lượng truy cập, công cụ SEO và các định dạng gắn kết, được thiết kế riêng cho những thử thách thực tế mà các nhà phát hành đối mặt hiện nay.
Chúng ta cùng phân tích cách MGID hỗ trợ trực tiếp các chiến lược thích ứng đã được đề cập trong phần trước.
Hoạt động kiếm tiền trong thực tế mới: Quảng cáo tự nhiên + Tối ưu hóa AI
Thử thách
Khi lưu lượng truy cập giảm và hành vi người dùng thay đổi thì điều này có nghĩa là ít lượt hiển thị quảng cáo hơn và doanh thu tổng thể thấp hơn. Đồng thời, các hệ thống tự động như Google Ads có thể ưu tiên hiệu quả chi phí hơn lợi nhuận của nhà phát hành.
Cách MGID hỗ trợ:
- Tối ưu hóa vị trí quảng cáo dựa trên AI: MGID sử dụng học máy để tự động điều chỉnh vị trí và định dạng quảng cáo theo thời gian thực, dựa trên hành vi người dùng, bố cục nội dung và loại thiết bị. Do vậy, mỗi lượt hiển thị tạo ra doanh thu cao nhất có thể.
- Định dạng quảng cáo tự nhiên: Không như banner truyền thống, định dạng quảng cáo của MGID được thiết kế để mang lại hiệu suất cao. Chúng hòa vào môi trường nội dung và mang lại mức độ tương tác cũng như CTR cao.
- Bổ sung cho Google Ads: MGID hoạt động liền mạch cùng Google AdSense và MCM. Do vậy, quý vị có thể đa dạng hóa các nguồn doanh thu mà không vi phạm chính sách hoặc ảnh hưởng đến khả năng hiển thị trên SEO.
- An toàn cho SEO và Core Web Vitals: Mọi định dạng MGID đều được tối ưu hóa để tải nhanh, giảm thiểu thay đổi bố cục và cấu trúc HTML sạch, đảm bảo không gây ảnh hưởng đến SEO hoặc trải nghiệm người dùng.
- Tích hợp nhanh, một dòng: Với tích hợp Simple JS của MGID, ta khởi chạy mọi định dạng từ một tập lệnh nhẹ duy nhất, không cần đội ngũ phát triển.
Tại sao điều này lại quan trọng trong kỷ nguyên AI:
Khi ngày càng nhiều truy vấn được các công cụ AI (ví dụ như Google Overviews, ChatGPT) giải quyết, các nhà phát hành sẽ nhận thấy ít lượt click và ít cơ hội quảng cáo hơn. Do vậy, lợi nhuận trên mỗi lượt hiển thị trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Việc tối ưu hóa AI đảm bảo mọi vị trí quảng cáo đều mang lại doanh thu tối đa, ngay cả khi lưu lượng truy cập dao động.
Khuyến nghị: Sử dụng Smart Widget làm đơn vị kiếm tiền chính. Với tính năng cuộn vô hạn và tải động, đơn vị này thường tăng CTR lên đến 40% và CPM lên 20% so với các vị trí đặt quảng cáo bên dưới bài viết thông thường.
Gắn kết & và giữ chân khán giả
Thử thách
Do AI tóm tắt nội dung và đưa ra các câu trả lời không cần click, người dùng giờ đây đọc ít hơn và dành ít thời gian hơn trên các trang web của nhà phát hành. Độ sâu cuộn, lượt xem trang mỗi phiên và lượt truy cập lại đang suy giảm, ảnh hưởng trực tiếp đến cả hiệu suất quảng cáo lẫn lòng trung thành với thương hiệu.
Cách MGID hỗ trợ:
- Tái tuần hoàn nội bộ: MGID tạo điều kiện quảng bá nội dung nội bộ thông qua các widget đề xuất. Bài viết sẽ xuất hiện trong các khối nội dung theo kiểu tự nhiên, khuyến khích người dùng click sâu hơn vào trang và khám phá nội dung liên quan.
- Nút "Đọc thêm": Cải tiến UX này mặc định rằng chỉ hiển thị phần giới thiệu bài viết và nhắc người dùng click Đọc Thêm để tiếp tục. Cách này giúp chuyển sự chú ý sang các vị trí đặt quảng cáo sớm hơn trong phiên, cải thiện mức độ gắn kết ở màn hình đầu và tăng khả năng hiển thị quảng cáo (tăng trung bình +113% CPM theo các thử nghiệm của nền tảng MGID).
- Định dạng quảng cáo được tối ưu hóa gắn kết: Các định dạng như MGID Story và Scroll Ads được thiết kế để phù hợp tự nhiên với luồng nội dung, duy trì sự chú ý của người dùng đồng thời tối đa hóa mức độ hiển thị quảng cáo. Những định dạng này lý tưởng cho những khán giả ưu tiên thiết bị di động và môi trường cuộn dài.
Tại sao điều này lại quan trọng trong kỷ nguyên AI:
Giao diện AI có thể hiển thị tiêu đề hoặc tóm tắt nhưng nhà phát hành vẫn phải giành được thời gian của người dùng. Khi tăng độ sâu phiên, ta đào tạo cả người dùng lẫn thuật toán nhận ra giá trị của domain. Các chỉ số gắn kết tốt hơn cũng hỗ trợ tín hiệu SEO và sự quan tâm của nhà quảng cáo.
Khuyến nghị: Kết hợp tính năng tái tuần hoàn nội bộ với nút Đọc Thêm để tăng thời gian trên trang, tăng CTR và cải thiện doanh thu trên mỗi phiên, đặc biệt là trên thiết bị di động.
Phục hồi Doanh thu AdBlock
Thử thách
Một số lượng người dùng đáng kể, đặc biệt là người dùng máy tính để bàn, đang sử dụng ad blocker, dẫn đến những tổn thất vô hình. Ngay cả khi nội dung của ta đang thu hút được lưu lượng truy cập thì 25–45% phiên có thể hoàn toàn không kiếm tiền được, tùy vào khu vực và phân khúc đối tượng khán giả.
Cách MGID hỗ trợ:
- Công nghệ AdBlock Bypass: MGID phát hiện khi người dùng chạy trình chặn quảng cáo và tự động phân phối quảng cáo bằng những đường phân phối không chuẩn và hiển thị phía server, bỏ qua các bộ lọc thông thường.
- Thay thế định dạng: Các vị trí quảng cáo bị chặn sẽ tự động được thay thế bằng các định dạng quảng cáo tự nhiên, được tài trợ hoặc thay thế ít có khả năng bị chặn hơn.
- Lời nhắc thân thiện với người dùng: MGID cũng gửi lời nhắc chọn tham gia để khuyến khích người dùng đưa trang web của quý vị vào danh sách trắng hoặc chấp nhận quảng cáo để đổi lấy quyền truy cập nội dung.
Tại sao điều này lại quan trọng trong kỷ nguyên AI:
Các nhà phát hành đã phải chịu áp lực từ lưu lượng truy cập tổng thể thấp. Việc mất 30–40% lượt hiển thị vì AdBlock càng làm khả năng kiếm tiền thêm suy yếu. Khi ngày càng nhiều người dùng chuyển sang duyệt web ưu tiên quyền riêng tư, việc khôi phục doanh thu ẩn trở nên quan trọng đối với tính bền vững.
Khuyến nghị: Bật tính năng AdBlock Monetization trên tất cả các phân khúc lưu lượng truy cập. Tính năng này cho phép khôi phục đến 40% số lượt hiển thị bị chặn trước đó, biến người dùng ẩn thành doanh thu mà không làm giảm trải nghiệm.
Tăng lưu lượng truy cập & khôi phục khán giả
Thử thách
Các tóm tắt do AI tạo và giao diện tìm kiếm thay đổi làm giảm lưu lượng truy cập tự nhiên. Các nhà phát hành quy mô vừa nói riêng dễ bị ảnh hưởng bởi sự thay đổi này. Họ sẽ mất đi cơ hội được khám phá nội dung nếu không có nguồn lưu lượng truy cập thay thế hiệu quả hoặc ngân sách thu hút khách hàng trả phí.
Cách MGID hỗ trợ:
- Lưu lượng truy cập trả phí miễn phí cho nhà phát hành mới: MGID cung cấp cho các đối tác mới quyền tiếp cận lưu lượng truy cập trả phí chất lượng cao mà không mất phí trong quá trình làm quen. Điều này tạo một bước đệm vững chắc nếu khả năng hiển thị SEO hoặc lưu lượng truy cập giới thiệu bị giảm.
- Tái đầu tư doanh thu vào lưu lượng truy cập: Các nhà phát hành có thể tái đầu tư một phần doanh thu MGID để mua lưu lượng truy cập mục tiêu trực tiếp trong nền tảng MGID, giúp thu hút người dùng đã gắn kết trở lại các trang hiệu suất cao.
- Tư vấn nội dung và thông tin chuyên sâu về chủ đề: MGID hỗ trợ các nhóm nội dung bằng cách hướng dẫn họ đăng tải nội dung tiếp theo dựa trên ý thích tìm kiếm theo thời gian thực. Cách này giúp các đội nhóm biên tập điều chỉnh chiến lược nội dung phù hợp với những chủ đề có nhu cầu cao, từ đó thúc đẩy lưu lượng truy cập.
Tại sao điều này quan trọng trong kỷ nguyên AI:
Khi các nền tảng AI trở thành điểm dừng chân đầu tiên để tìm kiếm thông tin, các nhà phát hành phải chủ động thu hút người dùng đến trang web của mình thông qua nhiều nguồn chứ không chỉ dựa vào hoạt động tìm kiếm. Khi có thể truy cập các kênh phân phối có trả phí, ta có thể cạnh tranh sòng phẳng với các thương hiệu truyền thông lớn hơn, và khi hiểu rõ chủ đề nội dung nào đang thịnh hành, ta có thể đảm bảo sự chú ý ở cấp độ chủ đề.
Khuyến nghị: Sử dụng mô hình tái đầu tư lưu lượng truy cập của MGID để tăng khả năng hiển thị của nội dung thường xanh quan trọng và thử nghiệm quảng cáo trả phí, đặc biệt là cho các trang đích, trung tâm và đăng ký nhận bản tin.
Hỗ trợ biên tập & SEO
Thử thách
AI đang định hình lại cách thức xếp hạng, trích dẫn và hiển thị nội dung. Các nhà phát hành không chỉ cần viết nội dung chất lượng mà còn phải cơ cấu nội dung theo cách chính xác, cập nhật thường xuyên và điều chỉnh nội dung sao cho phù hợp với các yêu cầu lập chỉ mục AI và tìm kiếm đang phát triển. Đối với nhiều nhóm tầm trung, điều này gây áp lực cho năng lực biên tập.
Cách MGID hỗ trợ:
- Kiểm tra SEO & Core Web Vitals: MGID cung cấp các kiểm tra chi tiết về tình trạng SEO kỹ thuật của website, bao gồm tốc độ tải, thay đổi bố cục và điểm chuẩn hiệu suất. Các đề xuất được điều chỉnh để đảm bảo trang luôn thân thiện với AI và công cụ tìm kiếm.
- Công cụ Trending Topics: Công cụ này giúp các nhà phát hành xác định những gì người dùng hiện đang tìm kiếm trên toàn mạng lưới MGID và hơn thế nữa. Đây là nguồn thông tin đầu vào dựa trên dữ liệu cho việc lập kế hoạch biên tập, lý tưởng để nắm bắt lưu lượng truy cập kịp thời và xây dựng các cụm nội dung có mức độ quan tâm cao.
- Hỗ trợ chiến lược nội dung: Những người quản lý tài khoản của MGID cung cấp tư vấn về định hướng biên tập, bao gồm định dạng bài viết, trọng tâm chủ đề, cấu trúc tiêu đề và các phương pháp đánh dấu lược đồ tốt nhất.
Tại sao điều này lại quan trọng trong kỷ nguyên AI:
Các mô hình AI ngày càng ưu tiên nội dung có cấu trúc, thực tế và E-E-A-T cao, và thường sử dụng nội dung đó mà không cần gửi lại lưu lượng truy cập. Khi markup và cụm nội dung có cấu trúc tốt, cơ hội được các công cụ AI trích dẫn có ghi chú nguồn sẽ tăng lên. Với các bản cập nhật thường xuyên và hoạt động phát hành có chiến lược, ta có thể bảo vệ thứ hạng của mình trên cả công cụ tìm kiếm lẫn các trợ lý được hỗ trợ bởi LLM.
Khuyến nghị: Sử dụng các công cụ kiểm tra SEO và thông tin chuyên đề của MGID để duy trì hiệu suất kỹ thuật cũng như hướng dẫn nhóm nội dung đến các chủ đề đã được người dùng xác minh quan tâm.
Bonus: Các sản phẩm và định dạng MGID hỗ trợ nhà phát hành
Dưới đây là tóm tắt về các công cụ và định dạng quảng cáo chính của MGID giúp nhà phát hành thích ứng trực tiếp với những thử thách của bối cảnh AI. Dù là khôi phục doanh thu, tăng mức độ gắn kết hay đơn giản hóa hoạt động, mỗi công cụ đều được thiết kế để mang lại giá trị có thể đo lường.
Bộ công cụ này cho phép nhà phát hành tối đa hóa mọi lượt hiển thị, lấy lại doanh thu đã mất và xây dựng mức độ tương tác người dùng mạnh mẽ hơn, đồng thời vẫn tuân thủ kỹ thuật và tối ưu hóa SEO. Phương pháp theo mô-đun của MGID đảm bảo ta có thể bắt đầu đơn giản và mở rộng quy mô theo thời gian.
Tóm lại, MGID cung cấp cho các nhà phát hành một bộ công cụ thiết thực, linh hoạt để ứng phó với sự gián đoạn do AI gây ra mà không cần phải đại tu cấu trúc. Thông qua việc tối ưu hóa hoạt động kiếm tiền bằng AI, các công cụ gắn kết người dùng, hỗ trợ lưu lượng truy cập và hướng dẫn biên tập, MGID giúp các nhà phát hành tầm trung biến sự thích ứng chiến lược thành sự tăng trưởng có thể đo lường.
Chương 4
Lưu ý sau cùng: Đây không phải là hồi kết của hoạt động phát hành mà là khởi đầu của sự tái tạo
Sự trỗi dậy của AI có thể khiến ta cảm thấy giống như một mối đe dọa nhưng thực ra đây là một bộ lọc hiệu quả. AI thử thách các nhà phát hành tập trung lại vào những gì thực sự quan trọng: chất lượng, giọng điệu, cấu trúc, chiến lược và khả năng duy trì.
Những ai có thể thích nghi sẽ nổi bật. Những ai đi ngược lại thì sẽ mờ nhạt dần.
MGID không chỉ cung cấp các công cụ kiếm tiền mà còn là cầu nối giữa hoạt động phát hành truyền thống và nhu cầu của một trang web được hỗ trợ bởi AI. Với công nghệ tôn trọng SEO, các định dạng được thiết kế cho hoạt động gắn kết thực sự và hỗ trợ phù hợp với các nhà phát hành tầm trung, MGID là đối tác phát triển thực sự.
Tương lai của chúng ta xoay quanh việc làm việc thông minh hơn, xây dựng mạnh mẽ hơn và duy trì sự thiết yếu. MGID giúp ta làm chính xác điều đó. Quý vị đã sẵn sàng bảo vệ hoạt động phát hành trong tương lai chứ?
Hãy cùng tìm hiểu MGID có thể trợ giúp như thế nào:
- Tối đa hóa doanh thu mà không ảnh hưởng đến SEO;
- Tái gắn kết độc giả bằng các định dạng thông minh hơn;
- Khôi phục lưu lượng truy cập đã mất và xây dựng các kênh tăng trưởng mới;
- Nhận hỗ trợ chuyên môn phù hợp với mục tiêu biên tập và kinh doanh.
Hoạt động phát hành luôn phát triển. Tại sao ta không phát triển theo? Hãy kết nối với MGID ngay và thực hiện bước đầu tiên hướng tới chiến lược kiếm tiền thông minh hơn cũng như xây dựng lòng trung thành của độc giả mạnh mẽ hơn.