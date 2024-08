การเลิกใช้คุกกี้ของบุคคลที่สามจะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานในการกำหนดเป้าหมายและกำหนดเป้าหมายใหม่ของผู้ใช้ โซลูชันอุตสาหกรรมที่มีอยู่ในปัจจุบันสำหรับตลาดการโฆษณาสามารถแบ่งออกเป็นสองกลุ่มใหญ่ ๆ กลุ่มหนึ่งขึ้นอยู่กับตัวระบุผู้ใช้อื่น ๆ และกลุ่มที่ใช้ข้อมูลอื่นในการตัดสินใจกำหนดเป้าหมาย

โซลูชันข้อมูลประจำตัวของบุคคลที่หนึ่ง

ผู้เผยแพร่โฆษณาและแบรนด์จำนวนมากได้เริ่มต้นความคิดริเริ่มของตนเองในการรวบรวมข้อมูลบุคคลที่หนึ่ง เช่น โปรแกรมความภักดีและการสมัครสมาชิกเพื่อรับข้อมูล ดังนั้น ผู้เผยแพร่โฆษณาและผู้โฆษณาสามารถเป็นพันธมิตรและแบ่งปันชุดข้อมูลลูกค้าของตนได้ เช่น ที่อยู่อีเมล รหัส โปรไฟล์ลูกค้า ฯลฯ ความพยายามเหล่านี้ยังสามารถช่วยให้แบรนด์สามารถส่งข้อความที่เป็นส่วนตัวมากขึ้นไปยังผู้บริโภคแต่ละราย ตัวอย่างเช่น แบรนด์ต่าง ๆ สามารถโฆษณาของขวัญวันเกิดให้กับลูกค้าของตนบนเว็บไซต์ของผู้เผยแพร่โฆษณาได้

ชุดข้อมูลโปรไฟล์เหล่านี้ควรจะรวมไว้ที่ด้านเดียว โดยทั่วไปแล้วจะรวมโดยผู้เผยแพร่โฆษณา แล้วขายให้กับผู้โฆษณา ผู้เผยแพร่โฆษณาต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าผู้ใช้ยินยอมที่จะให้ข้อมูลนี้โดยสมัครใจและจัดการตัวเลือกการยินยอมของผู้ใช้โดยบริการซอฟต์แวร์ที่สอดคล้องกับความเป็นส่วนตัว

นอกเหนือจากปัญหาด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดแล้วปัญหาหลักของกลยุทธ์นี้อาจเป็นความสามารถในการปรับขนาดของแคมเปญโฆษณา ID เฉพาะของผู้ใช้ เช่น ที่อยู่อีเมลที่แยกออกและข้อมูลส่วนบุคคล จะต้องถูกรวบรวมโดยผู้เผยแพร่โฆษณา ส่งต่อ และรวมเข้ากับข้อมูลของผู้โฆษณา ดังนั้น โซลูชันนี้จึงเหมาะสำหรับผู้โฆษณาและผู้เผยแพร่โฆษณาที่มีชุดข้อมูลที่แข็งแกร่งอยู่แล้วภายในระบบ CRM

โซลูชันข้อมูลประจำตัวของบุคคลที่สาม

ในการแก้ปัญหาเรื่องความสามารถในการปรับขนาด ผู้เผยแพร่โฆษณาและแพลตฟอร์มเทคโนโลยีโฆษณาสามารถสร้างพันธมิตรความร่วมมือและรวบรวมข้อมูลของบุคคลที่หนึ่งด้วยตัวระบุสากลได้ ตัวอย่างบางส่วนของโครงการริเริ่มข้ามอุตสาหกรรมเหล่านี้ ได้แก่ The Ozone Project, Project Rearc by IAB Tech Lab และ Partnership for Responsible Addressable Media (PRAM)

ข้อมูลของผู้เผยแพร่โฆษณาที่เชื่อมโยงกันจะเปลี่ยนให้เป็นข้อมูลของบุคคลที่สาม ผลักดันให้ผู้เข้าร่วมโครงการเหล่านี้ลงทุนในระบบควบคุมความเป็นส่วนตัว และรับรองว่าจะเป็นไปตามข้อกำหนดทั้งหมดของกฎหมายความเป็นส่วนตัว ผู้บริโภคต้องได้รับการควบคุมที่มากขึ้นในข้อมูลส่วนบุคคลและสนับสนุนการแบ่งปันข้อมูลโดยสมัครใจ เพื่อแลกกับเนื้อหาหรือบริการบนเว็บที่พวกเขาได้รับ

แม้ว่าความพยายามเหล่านี้อาจช่วยรักษาความสามารถในการระบุที่อยู่ของผู้ใช้สำหรับผู้โฆษณา แต่พวกเขายังอาจสร้างโครงสร้างเพิ่มเติมในระบบนิเวศและในที่สุดก็ยกข้อกังวลเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวที่คล้ายกันเป็นคุกกี้หรือตัวระบุอุปกรณ์เคลื่อนที่ ในระยะยาวจะไม่สามารถเป็นคุกกี้ของบุคคลที่สามโดยใช้ชื่ออื่นได้ โซลูชันข้ามอุตสาหกรรมใด ๆ ที่แทนที่คุกกี้ของบุคคลที่สามควรใช้เฟรมเวิร์กความยินยอมที่ดีกว่า ซึ่งก็คือ a la iOS14 ซึ่งจะทำให้กลุ่มการกำหนดเป้าหมายลดลงสำหรับผู้โฆษณา

บริบทอัจฉริยะ

เพื่อให้สอดคล้องกับความเป็นส่วนตัวและบรรลุความสามารถในการปรับขนาดได้ ผู้โฆษณาสามารถเปลี่ยนโฟกัสจากข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้หรือพฤติกรรมในอดีตไปสู่สภาพแวดล้อมที่มีแนวโน้มที่จะเกิดความสนใจหรือการตัดสินใจซื้อ

แนวคิดของเทคโนโลยีแบบโปรแกรมที่กำหนดเป้าหมายผู้ใช้ตามบริบทของหน้าเว็บไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่สามารถพิสูจน์ได้ว่ามีประสิทธิภาพในหลาย ๆ กรณี ตามการวิจัยของ Pinterest สภาพแวดล้อมเชิงบวกของโฆษณามีผลอย่างมากต่อการตัดสินใจซื้อ: ผู้ใหญ่ในสหรัฐอเมริกา 6 ใน 10 คนมีแนวโน้มที่จะกลายเป็นลูกค้าหากโฆษณาถูกแสดงในบริบทเชิงบวก

ความก้าวหน้าล่าสุดในการจัดประเภทเนื้อหาจะช่วยให้นักการตลาดมั่นใจได้ว่าโฆษณาจะจับคู่กับเนื้อหาที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมที่สุด ปัจจุบันเนื้อหาบนหน้าสามารถประเมินได้จาก:

หัวข้อในเพจ

ความรู้สึกเชิงลบหรือเชิงบวก

การถ่ายทอดอารมณ์

ด้วยการจำแนกข้อความแบบลึก การวิเคราะห์เชิงความหมายและการเรียนรู้ของเครื่องจักร ทำให้สามารถระบุสภาพแวดล้อมที่มีผลกระทบสูงซึ่งผู้ใช้มีความอ่อนไหวต่อโฆษณามากขึ้น และทำให้แน่ใจว่าตำแหน่งเหล่านี้ปลอดภัยสำหรับแบรนด์ บริบทสามารถใช้สำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพโฆษณา: วิธีการนี้เรียกว่า "การตลาดแบบมีความคิด" และถือว่าผู้โฆษณาออกแบบแคมเปญให้ตรงกับความคิดของลูกค้าที่ดูพวกเขา โดยพิจารณาจากตำแหน่งและเนื้อหารอบ ๆ โฆษณาแต่ละรายการ

สุดท้ายนี้ บริบทมีความสำคัญต่อผู้บริโภค และผู้ใช้ต้องการดูโฆษณาตามบริบทมากกว่าโฆษณาที่กำหนดเป้าหมายประเภทอื่น ๆ เช่น ตามพฤติกรรม ภูมิศาสตร์ หรือกลุ่มประชากร ตามการศึกษาของ IAS 81% ของผู้ใช้ในสหราชอาณาจักรชอบโฆษณาที่ตรงกับเนื้อหาที่อยู่รอบ ๆ หน้า