Foi-se o tempo em que o bloqueio de anúncios se resumia a esconder banners e pular pre-rolls. Em 2026, ele se tornou uma forma convencional de os usuários assumirem o controle sobre a privacidade, a performance e sua experiência online. De acordo com dados da eMarketer e da YouGov, quase metade dos consumidores dos EUA e mais da metade dos usuários globalmente instalaram ou usaram bloqueadores de anúncios, e esses números se estabilizaram em escala.

O que mudou foi o motivo pelo qual as pessoas bloqueiam anúncios. Formatos intrusivos, rastreamento excessivo e a diminuição da confiança nas plataformas digitais transformaram o bloqueio de anúncios em um hábito defensivo, em vez de uma escolha técnica. As medidas restritivas das plataformas empurraram os usuários para ferramentas mais inteligentes e navegadores que priorizam a privacidade, os quais são mais difíceis de detectar e ainda mais difíceis de combater.

Para os anunciantes, isso cria um problema sério. O bloqueio de anúncios impacta o alcance, o rastreamento e a atribuição muito antes de aparecer nos relatórios de performance. Em 2026, a questão é se a publicidade consegue evoluir rápido o suficiente para trabalhar a favor das expectativas dos usuários, em vez de contra elas.

Este artigo explora como o bloqueio de anúncios está evoluindo, o que ele altera para o marketing de performance e quais estratégias ajudam os anunciantes a permanecerem visíveis em 2026.