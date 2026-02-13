MGID
13 de fev. de 2026 • 22 leitura mínima

Foi-se o tempo em que o bloqueio de anúncios se resumia a esconder banners e pular pre-rolls. Em 2026, ele se tornou uma forma convencional de os usuários assumirem o controle sobre a privacidade, a performance e sua experiência online. De acordo com dados da eMarketer e da YouGov, quase metade dos consumidores dos EUA e mais da metade dos usuários globalmente instalaram ou usaram bloqueadores de anúncios, e esses números se estabilizaram em escala.

O que mudou foi o motivo pelo qual as pessoas bloqueiam anúncios. Formatos intrusivos, rastreamento excessivo e a diminuição da confiança nas plataformas digitais transformaram o bloqueio de anúncios em um hábito defensivo, em vez de uma escolha técnica. As medidas restritivas das plataformas empurraram os usuários para ferramentas mais inteligentes e navegadores que priorizam a privacidade, os quais são mais difíceis de detectar e ainda mais difíceis de combater.

Para os anunciantes, isso cria um problema sério. O bloqueio de anúncios impacta o alcance, o rastreamento e a atribuição muito antes de aparecer nos relatórios de performance. Em 2026, a questão é se a publicidade consegue evoluir rápido o suficiente para trabalhar a favor das expectativas dos usuários, em vez de contra elas.

Este artigo explora como o bloqueio de anúncios está evoluindo, o que ele altera para o marketing de performance e quais estratégias ajudam os anunciantes a permanecerem visíveis em 2026.

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Capítulo 1

O que é o Bloqueio de Anúncios e Como os Ad Blockers Funcionam?

O bloqueio de anúncios é qualquer ferramenta ou configuração que impede que os anúncios ou os rastreadores que os entregam sejam carregados no navegador, aplicativo ou rede de um usuário. Em 2026, o bloqueio de anúncios tem menos a ver com impedir o carregamento de banners e mais com o controle de dados, velocidade e atenção.

Para os anunciantes, o bloqueio de anúncios pode ser prejudicial porque eles veem menos impressões visíveis, os dados analíticos ficam imprecisos e os links de afiliados ou pixels de rastreamento podem ser interrompidos. Portanto, entender o que é o bloqueio de anúncios e como os bloqueadores funcionam é o primeiro passo para encontrar soluções reais de bloqueio de anúncios para anunciantes.

Tipo Onde opera O que melhor bloqueia
Extensões de navegador Navegadores desktop e mobile Anúncios de display, scripts, pixels
Recursos nativos do navegador O próprio navegador Anúncios + rastreadores por padrão
Bloqueadores de Rede / DNS Roteador ou rede Domínios inteiros de anúncios
Bloqueio Corporativo / Proxy Lado do servidor (Server-side) Anúncios antes de chegarem aos usuários
Ferramentas de rastreio específicas Nível do navegador ou SO Cookies, fingerprinting

Conclusão: Nem todos os bloqueadores são iguais. É por isso que anúncios não bloqueados por ad blockers ainda existem, como, por exemplo, conteúdo nativo renderizado no servidor). Quanto mais profunda for a operação do bloqueador (navegador vs. rede), mais difícil será detectar ou contornar os bloqueadores de anúncios legalmente.

Capítulo 2

O funcionamento dos Ad Blockers na prática

Você já se perguntou como os bloqueadores de anúncios funcionam na prática? É mais simples do que parece. Aqui está o que acontece quando um usuário com um bloqueador de anúncios carrega uma página:

Processo de Bloqueio de Anúncios
1️⃣ Um usuário abre uma página da web: O navegador começa a carregar o conteúdo da página e a enviar solicitações de imagens, scripts e recursos de terceiros.
2️⃣ O bloqueador de anúncios verifica as solicitações de saída: Cada solicitação é comparada com listas de filtros, regras ou políticas integradas do navegador.
3️⃣ O bloqueador identifica padrões relacionados a anúncios: Isso pode incluir domínios de anúncios conhecidos, URLs de rastreamento, comportamento de scripts ou estrutura de elementos.
4️⃣ O bloqueador interrompe ou modifica a solicitação: Scripts de anúncios podem ser totalmente bloqueados, chamadas de rastreamento canceladas ou elementos impedidos de serem renderizados.
5️⃣ Elementos bloqueados nunca carregam: O anúncio não aparece, o rastreador não é acionado e a impressão nunca é registrada.
6️⃣ A página termina de carregar sem esses ativos: O usuário experimenta tempos de carregamento mais rápidos, menos distrações e redução na coleta de dados.
7️⃣ As regras de bloqueio são atualizadas continuamente: Bloqueadores modernos atualizam listas ou se adaptam usando modelos de IA à medida que novos formatos de anúncios surgem.

Então, por que entender esse fluxo é importante para os anunciantes?

  • Anúncios podem ser bloqueados antes de se tornarem visíveis.
  • O rastreamento pode ser bloqueado mesmo se o anúncio for carregado.
  • O analytics pode subnotificar o alcance e as conversões.
  • Alguns formatos sobrevivem porque não acionam esse fluxo de forma alguma.

Entender como os bloqueadores de anúncios funcionam é um requisito estratégico para qualquer pessoa que esteja pensando em publicidade sem bloqueadores de anúncios, formatos nativos ou publicidade que prioriza a privacidade.

Capítulo 3

Por que as Pessoas Usam Bloqueadores de Anúncios

Sejamos claros: as pessoas bloqueiam anúncios porque a experiência publicitária moderna muitas vezes é invasiva e injusta.

Em 2026, o bloqueio de anúncios é uma estratégia de autodefesa. Os usuários querem controle sobre o que carrega em suas telas, a velocidade com que as páginas abrem e a quantidade de dados coletados sobre eles.

Os 3 Motivos Principais por Trás do Bloqueio de Anúncios

1. Formatos Intrusivos e Fadiga de Anúncios

Pop-ups, vídeos com reprodução automática, intersticiais e campanhas de retargeting de alta frequência ainda são o caminho mais rápido para empurrar os usuários em direção aos bloqueadores de anúncios. Anos de saturação de anúncios em redes sociais treinaram as pessoas para rolar a tela, ignorar e evitar ativamente qualquer coisa que pareça forçada.

2. Preocupações com Privacidade e Rastreamento de Dados

Os usuários estão muito mais conscientes sobre rastreamento, fingerprinting e compartilhamento de dados do que há poucos anos. Para muitos, instalar um bloqueador é a solução mais simples para limitar a coleta de dados sem precisar ler políticas de privacidade ou gerenciar dezenas de pop-ups de consentimento.

3. Performance, Velocidade e Dados Móveis

Páginas pesadas de anúncios carregam mais devagar, esgotam as baterias e consomem a banda larga móvel. Em dispositivos móveis, isso por si só já é suficiente para justificar o uso de bloqueadores, mesmo para usuários que não se importam tanto com a privacidade.

👤 Perspectiva do Usuário 📢 Suposição do Anunciante
“Existem anúncios demais” “Precisamos de mais frequência”
“Anúncios deixam tudo lento” “O criativo está otimizado”
“Não confio em como meus dados são usados” “O direcionamento melhora a relevância”
“Alguns anúncios são aceitáveis” “Os usuários odeiam todos os anúncios”

Esse desalinhamento entre o usuário e o anunciante explica por que correções técnicas raramente reduzem o bloqueio de anúncios. O problema é a percepção.

Uma Mudança Chave no Bloqueio de Anúncios em 2026

As primeiras ondas de bloqueio de anúncios foram impulsionadas pelo incômodo. Em contraste, a onda atual é movida pela expectativa.

As pessoas esperam:

  • menos interrupções;
  • mais relevância;
  • limites claros no uso de dados;
  • anúncios que se ajustem ao ambiente em vez de sequestrá-lo.

Quando essas expectativas não são atendidas, o bloqueio de anúncios se torna a configuração padrão. Essa prática está profundamente enraizada: uma vez que os usuários instalam bloqueadores, raramente os removem. Isso significa que o verdadeiro desafio é projetar publicidade que, em primeiro lugar, não desperte a motivação para bloquear. O que nos leva diretamente à próxima pergunta: o que mudou no bloqueio de anúncios e por que 2026 parece diferente?

Capítulo 4

Como o Bloqueio de Anúncios Evoluiu

O bloqueio de anúncios em 2026 não se parece em nada com o de alguns anos atrás. Na verdade, desde 2020, o ad blocking evoluiu drasticamente. Naquela época, a maioria dos bloqueadores focava em esconder banners e interromper pop-ups. Hoje, o bloqueio de anúncios está integrado aos navegadores, sistemas operacionais e infraestrutura de rede, e é movido pela privacidade.

A grande mudança: o bloqueio aproximou-se do usuário e distanciou-se do anunciante.

Uma Rápida Linha do Tempo: 2020 → 2026

2020–2021: Bloqueando o óbvio
🔹 Foco em anúncios de display, pop-ups e vídeos em autoplay
🔹 Forte dependência de extensões de navegador
🔹 Bloqueio majoritariamente de anúncios visuais e baseados em scripts
🔹 O rastreamento ainda funcionava em muitos casos

Durante este período, o bloqueio de anúncios era perceptível, mas muitas vezes fácil de contornar.

2022–2023: A privacidade entra no mainstream
🔹 Crescente conscientização sobre rastreamento de dados e consentimento
🔹 Safari e Firefox reforçam as configurações de privacidade padrão
🔹 Cookies de terceiros começam a desaparecer
🔹 Bloqueadores de rastreadores (trackers) ganham popularidade

Nos anos seguintes, o bloqueio de anúncios e a privacidade começaram a se fundir em uma única decisão do usuário.

2024–2025: As plataformas reagem
🔹 YouTube intensifica as medidas contra bloqueadores de anúncios
🔹 Google introduz as limitações do Manifest V3
🔹 Alguns ad blockers perdem força no Chrome
🔹 Usuários migram para navegadores que priorizam a privacidade

Esta fase deixou uma coisa clara: a imposição das plataformas redistribui o bloqueio.

2026: O bloqueio torna-se infraestrutura
🔹 O bloqueio em nível de navegador cresce (Brave, Opera, Arc)
🔹 Aumenta o bloqueio baseado em rede e DNS
🔹 Regras de bloqueio movidas por IA adaptam-se em tempo real
🔹 Analytics e rastreamento são bloqueados junto com os anúncios

Neste estágio, o bloqueio de anúncios não é mais uma ferramenta; na verdade, é parte integrante de como a internet moderna é configurada.

Essas mudanças são mais visíveis no nível do navegador, onde os comportamentos de bloqueio padrão agora moldam qual publicidade chega sequer a alcançar os usuários.

Navegador Abordagem de bloqueio Por que isso importa
Chrome Extensões limitadas, controlado pela plataforma Enfraquece alguns bloqueadores, mas não o bloqueio em si
Safari Privacidade em primeiro lugar por padrão O rastreamento quebra mesmo sem bloqueadores
Firefox Suporte total a extensões Atrai usuários avançados
Brave Bloqueio nativo de anúncios e trackers Difícil de detectar, mais difícil de combater
Arc / Opera Recursos de privacidade nativos Bloqueio sem necessidade de extensões

Bloqueadores Mais Inteligentes, Menos Sinais

Em vez de seguir listas estáticas, os bloqueadores de anúncios modernos agora:

  • Detectam o comportamento de scripts;
  • Identificam tentativas de fingerprinting;
  • Bloqueiam chamadas de analytics vinculadas à entrega de anúncios;
  • Adaptam filtros usando IA e heurística.

Para os anunciantes, isso significa:

  • Anúncios podem carregar, mas o rastreamento não.
  • Impressões podem existir, mas não são mensuradas.
  • A atribuição torna-se menos observada e mais modelada.

Esta é uma das principais razões pelas quais o impacto do bloqueio de anúncios na publicidade parece maior do que os dashboards sugerem. Grande parte do impacto é invisível, e é isso que o torna tão perigoso para equipes focadas em performance.

A Mudança Estratégica que os Anunciantes Muitas Vezes Ignoram

Bloqueio de anúncios vs. regulamentações de privacidade não é uma luta que os anunciantes possam vencer. O bloqueio está alinhado com as expectativas dos usuários, padrões das plataformas e pressão regulatória, tudo ao mesmo tempo.

A maior mudança na forma como os anunciantes combatem o bloqueio está enraizada em uma mudança de filosofia. Há alguns anos, a pergunta era: “Como contornamos os bloqueadores de anúncios?” Agora é: “Como projetamos anúncios que não despertem no usuário o desejo de bloqueá-los?”

Capítulo 5

Quais Formatos de Anúncios São Mais Afetados pelo Bloqueio de Anúncios

Quais Formatos de Anúncios São Mais Afetados pelo Bloqueio de Anúncios

Em 2026, o bloqueio é altamente seletivo e muito previsível. Formatos que interrompem, possuem reprodução automática ou dependem fortemente de scripts de terceiros ainda são os primeiros a desaparecer. Se um anúncio parece um anúncio e se comporta como um anúncio, as chances de que ele seja bloqueado são altas.

Formatos com maior probabilidade de serem bloqueados:

  1. Banners de display e pop-ups: Unidades de display clássicas continuam sendo os alvos mais fáceis para os bloqueadores. Elas são carregadas via redes de anúncios conhecidas, dependem de scripts reconhecíveis e ficam fora do fluxo principal de conteúdo. Para os usuários, esses anúncios parecem irritantes ou disruptivos. Para os bloqueadores, eles são simples de detectar.
  2. Vídeo em autoplay e intersticiais: Vídeos com reprodução automática, especialmente com som, são um dos maiores impulsionadores do crescimento do ad blocking. Intersticiais que cobrem o conteúdo ou atrasam o acesso são tratados da mesma forma. Esses formatos combinam alta intrusividade e scripts pesados, o que os torna alvos de prioridade máxima para os bloqueadores modernos.
  3. Anúncios com foco em retargeting: O retargeting depende de rastreadores, pixels e perfis de usuário — exatamente os sinais que os bloqueadores que priorizam a privacidade foram projetados para interromper. Em um ambiente pós-cookie, o retargeting não apenas performa pior, mas também aciona o comportamento de bloqueio mais rápido, reforçando o ciclo.

Formatos em Risco, mas Nem Sempre Bloqueados

Nem todo dano causado pelo bloqueio de anúncios é visível. Alguns formatos ainda carregam, mas perdem a eficácia silenciosamente. Os danos podem incluir:

  • Anúncios carregam, mas os pixels de rastreamento não são disparados;
  • Limites de frequência (frequency caps) param de funcionar;
  • A atribuição torna-se incompleta;
  • Conversões de afiliados ficam sem atribuição.

É aqui que o bloqueio de anúncios afeta os anunciantes sem ser óbvio.

O Que Ainda Funciona e Por Quê

Anúncios que vivem dentro dos feeds de conteúdo, em vez de fora deles — como formatos in-feed e alinhados ao conteúdo — têm menos probabilidade de acionar regras de bloqueio.

Por quê?

  • Menos scripts de terceiros
  • Renderização do lado do servidor (server-side rendering)
  • Relevância contextual em vez de segmentação comportamental

Além disso, esses formatos parecem parte da página, o que os torna menos propensos a serem bloqueados.

Formato de Anúncio Risco de Bloqueio Por quê
Pop-ups / intersticiais 🔴 Muito alto Forte rejeição do usuário
Vídeo em autoplay 🔴 Muito alto Intrusivo + pesado
Banners de display 🟠 Alto Fácil de detectar, baixo valor
Anúncios de retargeting 🟠 Alto Dependente de trackers
Anúncios in-feed 🟡 Médio–Baixo Misturado ao conteúdo
Publicidade nativa 🟢 Baixo Contextual, server-side

Quanto mais próximo de ser um conteúdo um anúncio estiver, mais seguro ele estará dos bloqueadores.

Capítulo 6

Publicidade Nativa vs. Bloqueadores de Anúncios: Por que Funciona em 2026

Em um mundo onde os usuários defendem ativamente sua atenção, os anúncios nativos funcionam porque, de cara, não se comportam como anúncios. O que torna a publicidade nativa singularmente posicionada para combater os bloqueadores de anúncios? Para ajudar a pensar, basta lembrar que os anúncios nativos:

  • São integrados a layouts editoriais ou baseados em feeds.
  • Geralmente carregam do lado do servidor.
  • Dependem do contexto.
  • Evitam totalmente formatos agressivos.

Como resultado, a maioria dos bloqueadores de anúncios não os sinaliza porque eles não violam as regras de bloqueio. Isso responde diretamente a uma pergunta comum: os bloqueadores de anúncios bloqueiam anúncios nativos? Na maioria dos casos do mundo real, a resposta é não.

Por que os Usuários Respondem de Forma Diferente aos Anúncios Nativos

Os usuários instalam bloqueadores para evitar a atenção forçada, mensagens irrelevantes e rastreamento agressivo. Os anúncios nativos dão escolha ao usuário: ele pode rolar a tela ou interagir sem interrupções.

É também por isso que os formatos nativos performam bem em:

  • marketing de afiliados;
  • funis baseados em conteúdo;
  • descoberta no topo do funil;
  • ambientes que priorizam a privacidade.

Publicidade Nativa como uma Solução para o Bloqueio de Anúncios

Em 2026, os anúncios nativos são uma das poucas formas escaláveis de:

  • Alcançar públicos que usam bloqueadores de anúncios;
  • Preservar o rastreamento via sinais de dados primários (first-party);
  • Evitar o acionamento de defesas de privacidade;
  • Alinhar-se aos princípios da publicidade sem bloqueadores de anúncios.

A publicidade nativa tem sucesso ao eliminar os comportamentos que causam o bloqueio de anúncios.

Capítulo 7

Role of AI in Reducing Ad Blocker Impact

Em 2026, o objetivo da IA na publicidade é facilitar, com menos ruído, melhor timing e maior relevância, combatendo justamente os fatores que levam os usuários a bloquear anúncios em primeiro lugar.

Como a IA Ajuda em um Mundo com Muitos Bloqueadores

A IA entrega o maior valor antes que os anúncios sejam bloqueados, em vez de atuar apenas depois que as quedas de desempenho aparecem nos relatórios.

1. Seleção de Audiência Mais Inteligente

A IA ajuda a identificar públicos que são mais sensíveis a formatos intrusivos, repetição e entregas agressivas. Esses usuários têm maior probabilidade de bloquear anúncios quando surge algum atrito. Ao reconhecer esses padrões precocemente, os anunciantes podem ajustar formatos, posicionamentos e tom para atender às expectativas dos usuários em vez de forçar a entrega.

2. Otimização Criativa para Evitar a Fadiga

A fadiga de anúncios continua sendo um dos gatilhos mais fortes para o bloqueio de anúncios. A IA ajuda a limitar essa fadiga ao rotacionar os criativos mais cedo, detectar a queda de desempenho e introduzir variações antes que a repetição cause resistência. Com menos impressões repetidas, a IA diminui a pressão pelo bloqueio.

3. Seleção Preditiva de Formato

Em vez de otimizar apenas para conversão, a IA avalia o risco de bloqueio por formato. Essa avaliação de risco desloca o investimento para unidades nativas, in-feed e contextuais, que têm menos probabilidade de serem filtradas e maior chance de parecerem naturais dentro do conteúdo.

4. Adaptação em Tempo Real

A IA analisa continuamente os sinais dos usuários, como velocidade de rolagem, profundidade da sessão, histórico de interação e padrões de engajamento. Quando os indicadores de atrito aumentam, a entrega pode ser ajustada instantaneamente, reduzindo a frequência ou pausando a exposição por completo. Essa adaptação proativa minimiza a irritação antes que ela escale para o comportamento de bloqueio.

Capítulo 8

Estratégias de Publicidade para Priorizar a Privacidade em 2026

A publicidade que prioriza a privacidade tornou-se um dos principais motores de performance em 2026. À medida que o bloqueio de anúncios e as expectativas de privacidade crescem juntos, os anunciantes que se alinham aos princípios de privacy-first observam maior confiança, melhor engajamento e menos problemas de entrega.

O que é importante entender é que a publicidade que prioriza a privacidade reformula a maneira como a performance é alcançada.

O Que é Publicidade Privacy-First

A publicidade voltada para a privacidade é frequentemente mal compreendida. Ela não elimina a segmentação, a personalização ou a mensuração. Em vez disso, ela muda a forma como a publicidade é feita.

Para não depender de vigilância constante, as abordagens que priorizam a privacidade priorizam:

  • a coleta de dados menos intrusiva;
  • a transparência clara sobre o uso de dados;
  • a troca de valor justa entre marcas e usuários.

Quando os usuários entendem por que estão vendo um anúncio e o que recebem em troca, a resistência diminui.

Estratégias Principais de Privacy-First Que Realmente Funcionam

Segmentação Contextual em Vez de Rastreamento Comportamental

Em vez de seguir os usuários pela web, a segmentação contextual posiciona os anúncios com base no que as pessoas estão consumindo no momento. Essa abordagem evita cookies de terceiros, alinha-se naturalmente ao conteúdo e carrega um risco de bloqueio significativamente menor, mantendo uma forte relevância e segurança de marca (brand safety).

Dados Primários e Dados Cedidos

Os dados que os usuários compartilham voluntariamente — como cadastros de e-mail, assinaturas, preferências e histórico de compras — tornaram-se mais valiosos do que nunca. Eles são mais precisos, mais confiáveis e muito menos propensos a serem bloqueados ou restringidos por plataformas e navegadores.

Personalização Baseada em Consentimento

A personalização ainda funciona quando é compreensível e esperada. Sinais claros de consentimento reduzem a resistência à privacidade, diminuem a motivação para o bloqueio de anúncios e minimizam o risco de punições pelas plataformas. Em muitos casos, a personalização transparente supera a segmentação opaca simplesmente porque os usuários não se sentem vigiados.

📊 Publicidade Tradicional 🔐 Publicidade Privacy-First
Rastreamento entre sites Relevância baseada no contexto
Cookies de terceiros Dados primários
Uso de dados opaco Troca de valor transparente
Alto risco de bloqueio Menor pressão de bloqueio

A publicidade que prioriza a privacidade é uma das formas mais confiáveis de manter o alcance, a performance e a confiança do usuário ao mesmo tempo.

Por Que Isso Importa no Cenário de Bloqueio de Anúncios em 2026

Em 2026, o bloqueio de anúncios e as regulamentações de privacidade são forças imparáveis que empurram a publicidade na mesma direção: rumo a menos anúncios intrusivos e práticas de dados mais claras.

A publicidade que prioriza a privacidade:

  • Alinha-se aos padrões dos navegadores;
  • Sobrevive a ambientes pós-cookies;
  • Reduz a dependência de rastreamentos frágeis;
  • Apoia os princípios da publicidade sem bloqueadores de anúncios.

Conclusão: O respeito à atenção, à privacidade e ao contexto define a publicidade mais segura em 2026. A IA ajuda a escalar essa abordagem, e a estratégia de privacidade a torna sustentável.

Capítulo 9

O Que os Anunciantes Não Devem Mais Fazer

Em 2026, o bloqueio de anúncios não é novidade, mas muitos hábitos dos anunciantes ainda não mudaram.

Primeiramente, é hora de parar de confiar em formatos intrusivos que criam resistência mais rápido do que resultados. Pop-ups e outros tipos de publicidade sobre os quais já falamos acabam ensinando os usuários a bloquear de forma mais agressiva.

Outro hábito que os anunciantes precisam evitar é o retargeting repetitivo. Sobrecarregar o usuário com a mesma mensagem em diferentes sites e dispositivos não parece mais relevante. Em um ambiente pós-cookie, isso geralmente parece invasivo e pouco confiável, aumentando a probabilidade de bloqueio de anúncios em vez de conversões.

Os anunciantes também precisam parar de achar que a experiência do usuário não é problema deles. Pilhas de anúncios pesadas, carregamento lento de páginas e mudanças de layout fazem com que o bloqueio de anúncios pareça um recurso de performance.

Finalmente, as marcas não devem culpar os usuários por bloquearem anúncios, com práticas como:

  • forçar mensagens de "desative seu bloqueador de anúncios";
  • restringir o acesso ao conteúdo;
  • classificar o bloqueio como injusto ou antiético.

Essas táticas raramente reconquistam a confiança e, geralmente, afastam o público.

Uma vez que esses hábitos sejam abandonados, o caminho a seguir torna-se mais claro.

Capítulo 10

O Gemini disse O Que os Anunciantes Devem Fazer

A resposta é simples: melhorar a qualidade da publicidade é o único caminho sustentável a seguir.

Comece migrando para formatos que sobrevivem ao bloqueio de anúncios:

  • publicidade nativa;
  • posicionamentos in-feed;
  • anúncios contextuais e entregues via server-side.

Esses formatos se alinham ao conteúdo em vez de interrompê-lo. Muitos anunciantes operacionalizam essa mudança trabalhando com plataformas de publicidade nativa como a MGID, que foca em posicionamentos in-feed e orientados pelo contexto, projetados para ambientes que priorizam a privacidade.

A estratégia criativa importa tanto quanto o formato. Para reduzir a fadiga e a resistência aos anúncios:

  • atualize os criativos com mais frequência;
  • reduzir o limite de frequência;
  • priorize a clareza em vez da complexidade.

Outra mudança fundamental é a troca de valor. Os anúncios devem conquistar a atenção oferecendo algo útil — seja insight, relevância ou entretenimento — em vez de apenas exigi-la.

O mais importante é que os anunciantes precisam projetar estratégias para as expectativas de privacy-first. Consentimento claro, uso limitado de dados e mensagens transparentes reduzem, logo de início, a motivação para bloquear anúncios.

Capítulo 11

Pensando a Longo Prazo: O Bloqueio de Anúncios Vai Acabar com a Publicidade?

O bloqueio de anúncios não vai acabar com a publicidade, mas continuará eliminando formatos que dependem da atenção forçada.

Com o tempo, a publicidade está deixando de ser interrupção para se tornar integração. Mais cedo do que se imagina, os anúncios que interrompem o conteúdo serão filtrados, e os anúncios que se comportam como conteúdo serão aceitos.

É por isso que a publicidade nativa, a segmentação contextual e a publicidade que prioriza a privacidade são adaptações reais. Agora que o consentimento define como a publicidade funciona, o marketing de performance depende mais de relevância e confiança do que de um rastreamento perfeito.

Conclusão: Para criar publicidade que não seja suscetível aos bloqueadores de anúncios, ela deve estar alinhada à forma como as pessoas desejam vivenciar a internet.

Capítulo 12

Conclusão

O bloqueio de anúncios redesenhou as regras da publicidade digital. Marcas que respeitam a atenção, a privacidade e o contexto ainda alcançarão as pessoas, enquanto as marcas que dependem da força e da repetição desaparecerão lentamente de vista.

A próxima era da publicidade pertence àqueles que sabem como se integrar, e não como obstruir o caminho.

Capítulo 13

Perguntas Frequentes (FAQ)

O que é o bloqueio de anúncios e por que ele continua crescendo em 2026?

O bloqueio de anúncios é o uso de softwares ou recursos do navegador para impedir o carregamento de publicidade. Seu crescimento continua devido a preocupações com privacidade, formatos de anúncios intrusivos e uma experiência de usuário insatisfatória.

Os bloqueadores de anúncios bloqueiam todos os tipos de anúncios?

Não. A maioria dos bloqueadores foca em display tradicional, pop-ups e scripts. A publicidade nativa e os anúncios entregues via servidor (server-side) são menos afetados.

Como o bloqueio de anúncios afeta o marketing de afiliados?

Ele reduz as impressões visíveis, interrompe o rastreamento e pode diminuir a precisão da atribuição, tornando a otimização de performance mais difícil.

A publicidade nativa é afetada pelos bloqueadores de anúncios?

Anúncios nativos são significativamente menos afetados porque são integrados ao conteúdo e, geralmente, entregues pelo lado do servidor.

Como os anunciantes devem se preparar para o bloqueio de anúncios em 2026?

Eles devem adotar estratégias que priorizam a privacidade, reduzir formatos intrusivos, investir em publicidade nativa e utilizar IA para otimizar a relevância e a experiência do usuário.

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