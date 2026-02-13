Foi-se o tempo em que o bloqueio de anúncios se resumia a esconder banners e pular pre-rolls. Em 2026, ele se tornou uma forma convencional de os usuários assumirem o controle sobre a privacidade, a performance e sua experiência online. De acordo com dados da eMarketer e da YouGov, quase metade dos consumidores dos EUA e mais da metade dos usuários globalmente instalaram ou usaram bloqueadores de anúncios, e esses números se estabilizaram em escala.
O que mudou foi o motivo pelo qual as pessoas bloqueiam anúncios. Formatos intrusivos, rastreamento excessivo e a diminuição da confiança nas plataformas digitais transformaram o bloqueio de anúncios em um hábito defensivo, em vez de uma escolha técnica. As medidas restritivas das plataformas empurraram os usuários para ferramentas mais inteligentes e navegadores que priorizam a privacidade, os quais são mais difíceis de detectar e ainda mais difíceis de combater.
Para os anunciantes, isso cria um problema sério. O bloqueio de anúncios impacta o alcance, o rastreamento e a atribuição muito antes de aparecer nos relatórios de performance. Em 2026, a questão é se a publicidade consegue evoluir rápido o suficiente para trabalhar a favor das expectativas dos usuários, em vez de contra elas.
Este artigo explora como o bloqueio de anúncios está evoluindo, o que ele altera para o marketing de performance e quais estratégias ajudam os anunciantes a permanecerem visíveis em 2026.
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Capítulo 1
O que é o Bloqueio de Anúncios e Como os Ad Blockers Funcionam?
O bloqueio de anúncios é qualquer ferramenta ou configuração que impede que os anúncios ou os rastreadores que os entregam sejam carregados no navegador, aplicativo ou rede de um usuário. Em 2026, o bloqueio de anúncios tem menos a ver com impedir o carregamento de banners e mais com o controle de dados, velocidade e atenção.
Para os anunciantes, o bloqueio de anúncios pode ser prejudicial porque eles veem menos impressões visíveis, os dados analíticos ficam imprecisos e os links de afiliados ou pixels de rastreamento podem ser interrompidos. Portanto, entender o que é o bloqueio de anúncios e como os bloqueadores funcionam é o primeiro passo para encontrar soluções reais de bloqueio de anúncios para anunciantes.
|Tipo
|Onde opera
|O que melhor bloqueia
|Extensões de navegador
|Navegadores desktop e mobile
|Anúncios de display, scripts, pixels
|Recursos nativos do navegador
|O próprio navegador
|Anúncios + rastreadores por padrão
|Bloqueadores de Rede / DNS
|Roteador ou rede
|Domínios inteiros de anúncios
|Bloqueio Corporativo / Proxy
|Lado do servidor (Server-side)
|Anúncios antes de chegarem aos usuários
|Ferramentas de rastreio específicas
|Nível do navegador ou SO
|Cookies, fingerprinting
Conclusão: Nem todos os bloqueadores são iguais. É por isso que anúncios não bloqueados por ad blockers ainda existem, como, por exemplo, conteúdo nativo renderizado no servidor). Quanto mais profunda for a operação do bloqueador (navegador vs. rede), mais difícil será detectar ou contornar os bloqueadores de anúncios legalmente.
Capítulo 2
O funcionamento dos Ad Blockers na prática
Você já se perguntou como os bloqueadores de anúncios funcionam na prática? É mais simples do que parece. Aqui está o que acontece quando um usuário com um bloqueador de anúncios carrega uma página:
|Processo de Bloqueio de Anúncios
|1️⃣ Um usuário abre uma página da web: O navegador começa a carregar o conteúdo da página e a enviar solicitações de imagens, scripts e recursos de terceiros.
|2️⃣ O bloqueador de anúncios verifica as solicitações de saída: Cada solicitação é comparada com listas de filtros, regras ou políticas integradas do navegador.
|3️⃣ O bloqueador identifica padrões relacionados a anúncios: Isso pode incluir domínios de anúncios conhecidos, URLs de rastreamento, comportamento de scripts ou estrutura de elementos.
|4️⃣ O bloqueador interrompe ou modifica a solicitação: Scripts de anúncios podem ser totalmente bloqueados, chamadas de rastreamento canceladas ou elementos impedidos de serem renderizados.
|5️⃣ Elementos bloqueados nunca carregam: O anúncio não aparece, o rastreador não é acionado e a impressão nunca é registrada.
|6️⃣ A página termina de carregar sem esses ativos: O usuário experimenta tempos de carregamento mais rápidos, menos distrações e redução na coleta de dados.
|7️⃣ As regras de bloqueio são atualizadas continuamente: Bloqueadores modernos atualizam listas ou se adaptam usando modelos de IA à medida que novos formatos de anúncios surgem.
Então, por que entender esse fluxo é importante para os anunciantes?
- Anúncios podem ser bloqueados antes de se tornarem visíveis.
- O rastreamento pode ser bloqueado mesmo se o anúncio for carregado.
- O analytics pode subnotificar o alcance e as conversões.
- Alguns formatos sobrevivem porque não acionam esse fluxo de forma alguma.
Entender como os bloqueadores de anúncios funcionam é um requisito estratégico para qualquer pessoa que esteja pensando em publicidade sem bloqueadores de anúncios, formatos nativos ou publicidade que prioriza a privacidade.
Capítulo 3
Por que as Pessoas Usam Bloqueadores de Anúncios
Sejamos claros: as pessoas bloqueiam anúncios porque a experiência publicitária moderna muitas vezes é invasiva e injusta.
Em 2026, o bloqueio de anúncios é uma estratégia de autodefesa. Os usuários querem controle sobre o que carrega em suas telas, a velocidade com que as páginas abrem e a quantidade de dados coletados sobre eles.
Os 3 Motivos Principais por Trás do Bloqueio de Anúncios
1. Formatos Intrusivos e Fadiga de Anúncios
Pop-ups, vídeos com reprodução automática, intersticiais e campanhas de retargeting de alta frequência ainda são o caminho mais rápido para empurrar os usuários em direção aos bloqueadores de anúncios. Anos de saturação de anúncios em redes sociais treinaram as pessoas para rolar a tela, ignorar e evitar ativamente qualquer coisa que pareça forçada.
2. Preocupações com Privacidade e Rastreamento de Dados
Os usuários estão muito mais conscientes sobre rastreamento, fingerprinting e compartilhamento de dados do que há poucos anos. Para muitos, instalar um bloqueador é a solução mais simples para limitar a coleta de dados sem precisar ler políticas de privacidade ou gerenciar dezenas de pop-ups de consentimento.
3. Performance, Velocidade e Dados Móveis
Páginas pesadas de anúncios carregam mais devagar, esgotam as baterias e consomem a banda larga móvel. Em dispositivos móveis, isso por si só já é suficiente para justificar o uso de bloqueadores, mesmo para usuários que não se importam tanto com a privacidade.
|👤 Perspectiva do Usuário
|📢 Suposição do Anunciante
|“Existem anúncios demais”
|“Precisamos de mais frequência”
|“Anúncios deixam tudo lento”
|“O criativo está otimizado”
|“Não confio em como meus dados são usados”
|“O direcionamento melhora a relevância”
|“Alguns anúncios são aceitáveis”
|“Os usuários odeiam todos os anúncios”
Esse desalinhamento entre o usuário e o anunciante explica por que correções técnicas raramente reduzem o bloqueio de anúncios. O problema é a percepção.
Uma Mudança Chave no Bloqueio de Anúncios em 2026
As primeiras ondas de bloqueio de anúncios foram impulsionadas pelo incômodo. Em contraste, a onda atual é movida pela expectativa.
As pessoas esperam:
- menos interrupções;
- mais relevância;
- limites claros no uso de dados;
- anúncios que se ajustem ao ambiente em vez de sequestrá-lo.
Quando essas expectativas não são atendidas, o bloqueio de anúncios se torna a configuração padrão. Essa prática está profundamente enraizada: uma vez que os usuários instalam bloqueadores, raramente os removem. Isso significa que o verdadeiro desafio é projetar publicidade que, em primeiro lugar, não desperte a motivação para bloquear. O que nos leva diretamente à próxima pergunta: o que mudou no bloqueio de anúncios e por que 2026 parece diferente?
Capítulo 4
Como o Bloqueio de Anúncios Evoluiu
O bloqueio de anúncios em 2026 não se parece em nada com o de alguns anos atrás. Na verdade, desde 2020, o ad blocking evoluiu drasticamente. Naquela época, a maioria dos bloqueadores focava em esconder banners e interromper pop-ups. Hoje, o bloqueio de anúncios está integrado aos navegadores, sistemas operacionais e infraestrutura de rede, e é movido pela privacidade.
A grande mudança: o bloqueio aproximou-se do usuário e distanciou-se do anunciante.
Uma Rápida Linha do Tempo: 2020 → 2026
|2020–2021: Bloqueando o óbvio
|🔹 Foco em anúncios de display, pop-ups e vídeos em autoplay
|🔹 Forte dependência de extensões de navegador
|🔹 Bloqueio majoritariamente de anúncios visuais e baseados em scripts
|🔹 O rastreamento ainda funcionava em muitos casos
Durante este período, o bloqueio de anúncios era perceptível, mas muitas vezes fácil de contornar.
|2022–2023: A privacidade entra no mainstream
|🔹 Crescente conscientização sobre rastreamento de dados e consentimento
|🔹 Safari e Firefox reforçam as configurações de privacidade padrão
|🔹 Cookies de terceiros começam a desaparecer
|🔹 Bloqueadores de rastreadores (trackers) ganham popularidade
Nos anos seguintes, o bloqueio de anúncios e a privacidade começaram a se fundir em uma única decisão do usuário.
|2024–2025: As plataformas reagem
|🔹 YouTube intensifica as medidas contra bloqueadores de anúncios
|🔹 Google introduz as limitações do Manifest V3
|🔹 Alguns ad blockers perdem força no Chrome
|🔹 Usuários migram para navegadores que priorizam a privacidade
Esta fase deixou uma coisa clara: a imposição das plataformas redistribui o bloqueio.
|2026: O bloqueio torna-se infraestrutura
|🔹 O bloqueio em nível de navegador cresce (Brave, Opera, Arc)
|🔹 Aumenta o bloqueio baseado em rede e DNS
|🔹 Regras de bloqueio movidas por IA adaptam-se em tempo real
|🔹 Analytics e rastreamento são bloqueados junto com os anúncios
Neste estágio, o bloqueio de anúncios não é mais uma ferramenta; na verdade, é parte integrante de como a internet moderna é configurada.
Essas mudanças são mais visíveis no nível do navegador, onde os comportamentos de bloqueio padrão agora moldam qual publicidade chega sequer a alcançar os usuários.
|Navegador
|Abordagem de bloqueio
|Por que isso importa
|Chrome
|Extensões limitadas, controlado pela plataforma
|Enfraquece alguns bloqueadores, mas não o bloqueio em si
|Safari
|Privacidade em primeiro lugar por padrão
|O rastreamento quebra mesmo sem bloqueadores
|Firefox
|Suporte total a extensões
|Atrai usuários avançados
|Brave
|Bloqueio nativo de anúncios e trackers
|Difícil de detectar, mais difícil de combater
|Arc / Opera
|Recursos de privacidade nativos
|Bloqueio sem necessidade de extensões
Bloqueadores Mais Inteligentes, Menos Sinais
Em vez de seguir listas estáticas, os bloqueadores de anúncios modernos agora:
- Detectam o comportamento de scripts;
- Identificam tentativas de fingerprinting;
- Bloqueiam chamadas de analytics vinculadas à entrega de anúncios;
- Adaptam filtros usando IA e heurística.
Para os anunciantes, isso significa:
- Anúncios podem carregar, mas o rastreamento não.
- Impressões podem existir, mas não são mensuradas.
- A atribuição torna-se menos observada e mais modelada.
Esta é uma das principais razões pelas quais o impacto do bloqueio de anúncios na publicidade parece maior do que os dashboards sugerem. Grande parte do impacto é invisível, e é isso que o torna tão perigoso para equipes focadas em performance.
A Mudança Estratégica que os Anunciantes Muitas Vezes Ignoram
Bloqueio de anúncios vs. regulamentações de privacidade não é uma luta que os anunciantes possam vencer. O bloqueio está alinhado com as expectativas dos usuários, padrões das plataformas e pressão regulatória, tudo ao mesmo tempo.
A maior mudança na forma como os anunciantes combatem o bloqueio está enraizada em uma mudança de filosofia. Há alguns anos, a pergunta era: “Como contornamos os bloqueadores de anúncios?” Agora é: “Como projetamos anúncios que não despertem no usuário o desejo de bloqueá-los?”
Capítulo 5
Quais Formatos de Anúncios São Mais Afetados pelo Bloqueio de Anúncios
Quais Formatos de Anúncios São Mais Afetados pelo Bloqueio de Anúncios
Em 2026, o bloqueio é altamente seletivo e muito previsível. Formatos que interrompem, possuem reprodução automática ou dependem fortemente de scripts de terceiros ainda são os primeiros a desaparecer. Se um anúncio parece um anúncio e se comporta como um anúncio, as chances de que ele seja bloqueado são altas.
Formatos com maior probabilidade de serem bloqueados:
- Banners de display e pop-ups: Unidades de display clássicas continuam sendo os alvos mais fáceis para os bloqueadores. Elas são carregadas via redes de anúncios conhecidas, dependem de scripts reconhecíveis e ficam fora do fluxo principal de conteúdo. Para os usuários, esses anúncios parecem irritantes ou disruptivos. Para os bloqueadores, eles são simples de detectar.
- Vídeo em autoplay e intersticiais: Vídeos com reprodução automática, especialmente com som, são um dos maiores impulsionadores do crescimento do ad blocking. Intersticiais que cobrem o conteúdo ou atrasam o acesso são tratados da mesma forma. Esses formatos combinam alta intrusividade e scripts pesados, o que os torna alvos de prioridade máxima para os bloqueadores modernos.
- Anúncios com foco em retargeting: O retargeting depende de rastreadores, pixels e perfis de usuário — exatamente os sinais que os bloqueadores que priorizam a privacidade foram projetados para interromper. Em um ambiente pós-cookie, o retargeting não apenas performa pior, mas também aciona o comportamento de bloqueio mais rápido, reforçando o ciclo.
Formatos em Risco, mas Nem Sempre Bloqueados
Nem todo dano causado pelo bloqueio de anúncios é visível. Alguns formatos ainda carregam, mas perdem a eficácia silenciosamente. Os danos podem incluir:
- Anúncios carregam, mas os pixels de rastreamento não são disparados;
- Limites de frequência (frequency caps) param de funcionar;
- A atribuição torna-se incompleta;
- Conversões de afiliados ficam sem atribuição.
É aqui que o bloqueio de anúncios afeta os anunciantes sem ser óbvio.
O Que Ainda Funciona e Por Quê
Anúncios que vivem dentro dos feeds de conteúdo, em vez de fora deles — como formatos in-feed e alinhados ao conteúdo — têm menos probabilidade de acionar regras de bloqueio.
Por quê?
- Menos scripts de terceiros
- Renderização do lado do servidor (server-side rendering)
- Relevância contextual em vez de segmentação comportamental
Além disso, esses formatos parecem parte da página, o que os torna menos propensos a serem bloqueados.
|Formato de Anúncio
|Risco de Bloqueio
|Por quê
|Pop-ups / intersticiais
|🔴 Muito alto
|Forte rejeição do usuário
|Vídeo em autoplay
|🔴 Muito alto
|Intrusivo + pesado
|Banners de display
|🟠 Alto
|Fácil de detectar, baixo valor
|Anúncios de retargeting
|🟠 Alto
|Dependente de trackers
|Anúncios in-feed
|🟡 Médio–Baixo
|Misturado ao conteúdo
|Publicidade nativa
|🟢 Baixo
|Contextual, server-side
Quanto mais próximo de ser um conteúdo um anúncio estiver, mais seguro ele estará dos bloqueadores.
Capítulo 6
Publicidade Nativa vs. Bloqueadores de Anúncios: Por que Funciona em 2026
Em um mundo onde os usuários defendem ativamente sua atenção, os anúncios nativos funcionam porque, de cara, não se comportam como anúncios. O que torna a publicidade nativa singularmente posicionada para combater os bloqueadores de anúncios? Para ajudar a pensar, basta lembrar que os anúncios nativos:
- São integrados a layouts editoriais ou baseados em feeds.
- Geralmente carregam do lado do servidor.
- Dependem do contexto.
- Evitam totalmente formatos agressivos.
Como resultado, a maioria dos bloqueadores de anúncios não os sinaliza porque eles não violam as regras de bloqueio. Isso responde diretamente a uma pergunta comum: os bloqueadores de anúncios bloqueiam anúncios nativos? Na maioria dos casos do mundo real, a resposta é não.
Por que os Usuários Respondem de Forma Diferente aos Anúncios Nativos
Os usuários instalam bloqueadores para evitar a atenção forçada, mensagens irrelevantes e rastreamento agressivo. Os anúncios nativos dão escolha ao usuário: ele pode rolar a tela ou interagir sem interrupções.
É também por isso que os formatos nativos performam bem em:
- marketing de afiliados;
- funis baseados em conteúdo;
- descoberta no topo do funil;
- ambientes que priorizam a privacidade.
Publicidade Nativa como uma Solução para o Bloqueio de Anúncios
Em 2026, os anúncios nativos são uma das poucas formas escaláveis de:
- Alcançar públicos que usam bloqueadores de anúncios;
- Preservar o rastreamento via sinais de dados primários (first-party);
- Evitar o acionamento de defesas de privacidade;
- Alinhar-se aos princípios da publicidade sem bloqueadores de anúncios.
A publicidade nativa tem sucesso ao eliminar os comportamentos que causam o bloqueio de anúncios.
Capítulo 7
Role of AI in Reducing Ad Blocker Impact
Em 2026, o objetivo da IA na publicidade é facilitar, com menos ruído, melhor timing e maior relevância, combatendo justamente os fatores que levam os usuários a bloquear anúncios em primeiro lugar.
Como a IA Ajuda em um Mundo com Muitos Bloqueadores
A IA entrega o maior valor antes que os anúncios sejam bloqueados, em vez de atuar apenas depois que as quedas de desempenho aparecem nos relatórios.
1. Seleção de Audiência Mais Inteligente
A IA ajuda a identificar públicos que são mais sensíveis a formatos intrusivos, repetição e entregas agressivas. Esses usuários têm maior probabilidade de bloquear anúncios quando surge algum atrito. Ao reconhecer esses padrões precocemente, os anunciantes podem ajustar formatos, posicionamentos e tom para atender às expectativas dos usuários em vez de forçar a entrega.
2. Otimização Criativa para Evitar a Fadiga
A fadiga de anúncios continua sendo um dos gatilhos mais fortes para o bloqueio de anúncios. A IA ajuda a limitar essa fadiga ao rotacionar os criativos mais cedo, detectar a queda de desempenho e introduzir variações antes que a repetição cause resistência. Com menos impressões repetidas, a IA diminui a pressão pelo bloqueio.
3. Seleção Preditiva de Formato
Em vez de otimizar apenas para conversão, a IA avalia o risco de bloqueio por formato. Essa avaliação de risco desloca o investimento para unidades nativas, in-feed e contextuais, que têm menos probabilidade de serem filtradas e maior chance de parecerem naturais dentro do conteúdo.
4. Adaptação em Tempo Real
A IA analisa continuamente os sinais dos usuários, como velocidade de rolagem, profundidade da sessão, histórico de interação e padrões de engajamento. Quando os indicadores de atrito aumentam, a entrega pode ser ajustada instantaneamente, reduzindo a frequência ou pausando a exposição por completo. Essa adaptação proativa minimiza a irritação antes que ela escale para o comportamento de bloqueio.
Capítulo 8
Estratégias de Publicidade para Priorizar a Privacidade em 2026
A publicidade que prioriza a privacidade tornou-se um dos principais motores de performance em 2026. À medida que o bloqueio de anúncios e as expectativas de privacidade crescem juntos, os anunciantes que se alinham aos princípios de privacy-first observam maior confiança, melhor engajamento e menos problemas de entrega.
O que é importante entender é que a publicidade que prioriza a privacidade reformula a maneira como a performance é alcançada.
O Que é Publicidade Privacy-First
A publicidade voltada para a privacidade é frequentemente mal compreendida. Ela não elimina a segmentação, a personalização ou a mensuração. Em vez disso, ela muda a forma como a publicidade é feita.
Para não depender de vigilância constante, as abordagens que priorizam a privacidade priorizam:
- a coleta de dados menos intrusiva;
- a transparência clara sobre o uso de dados;
- a troca de valor justa entre marcas e usuários.
Quando os usuários entendem por que estão vendo um anúncio e o que recebem em troca, a resistência diminui.
Estratégias Principais de Privacy-First Que Realmente Funcionam
Segmentação Contextual em Vez de Rastreamento Comportamental
Em vez de seguir os usuários pela web, a segmentação contextual posiciona os anúncios com base no que as pessoas estão consumindo no momento. Essa abordagem evita cookies de terceiros, alinha-se naturalmente ao conteúdo e carrega um risco de bloqueio significativamente menor, mantendo uma forte relevância e segurança de marca (brand safety).
Dados Primários e Dados Cedidos
Os dados que os usuários compartilham voluntariamente — como cadastros de e-mail, assinaturas, preferências e histórico de compras — tornaram-se mais valiosos do que nunca. Eles são mais precisos, mais confiáveis e muito menos propensos a serem bloqueados ou restringidos por plataformas e navegadores.
Personalização Baseada em Consentimento
A personalização ainda funciona quando é compreensível e esperada. Sinais claros de consentimento reduzem a resistência à privacidade, diminuem a motivação para o bloqueio de anúncios e minimizam o risco de punições pelas plataformas. Em muitos casos, a personalização transparente supera a segmentação opaca simplesmente porque os usuários não se sentem vigiados.
|📊 Publicidade Tradicional
|🔐 Publicidade Privacy-First
|Rastreamento entre sites
|Relevância baseada no contexto
|Cookies de terceiros
|Dados primários
|Uso de dados opaco
|Troca de valor transparente
|Alto risco de bloqueio
|Menor pressão de bloqueio
A publicidade que prioriza a privacidade é uma das formas mais confiáveis de manter o alcance, a performance e a confiança do usuário ao mesmo tempo.
Por Que Isso Importa no Cenário de Bloqueio de Anúncios em 2026
Em 2026, o bloqueio de anúncios e as regulamentações de privacidade são forças imparáveis que empurram a publicidade na mesma direção: rumo a menos anúncios intrusivos e práticas de dados mais claras.
A publicidade que prioriza a privacidade:
- Alinha-se aos padrões dos navegadores;
- Sobrevive a ambientes pós-cookies;
- Reduz a dependência de rastreamentos frágeis;
- Apoia os princípios da publicidade sem bloqueadores de anúncios.
Conclusão: O respeito à atenção, à privacidade e ao contexto define a publicidade mais segura em 2026. A IA ajuda a escalar essa abordagem, e a estratégia de privacidade a torna sustentável.
Capítulo 9
O Que os Anunciantes Não Devem Mais Fazer
Em 2026, o bloqueio de anúncios não é novidade, mas muitos hábitos dos anunciantes ainda não mudaram.
Primeiramente, é hora de parar de confiar em formatos intrusivos que criam resistência mais rápido do que resultados. Pop-ups e outros tipos de publicidade sobre os quais já falamos acabam ensinando os usuários a bloquear de forma mais agressiva.
Outro hábito que os anunciantes precisam evitar é o retargeting repetitivo. Sobrecarregar o usuário com a mesma mensagem em diferentes sites e dispositivos não parece mais relevante. Em um ambiente pós-cookie, isso geralmente parece invasivo e pouco confiável, aumentando a probabilidade de bloqueio de anúncios em vez de conversões.
Os anunciantes também precisam parar de achar que a experiência do usuário não é problema deles. Pilhas de anúncios pesadas, carregamento lento de páginas e mudanças de layout fazem com que o bloqueio de anúncios pareça um recurso de performance.
Finalmente, as marcas não devem culpar os usuários por bloquearem anúncios, com práticas como:
- forçar mensagens de "desative seu bloqueador de anúncios";
- restringir o acesso ao conteúdo;
- classificar o bloqueio como injusto ou antiético.
Essas táticas raramente reconquistam a confiança e, geralmente, afastam o público.
Uma vez que esses hábitos sejam abandonados, o caminho a seguir torna-se mais claro.
Capítulo 10
O Gemini disse O Que os Anunciantes Devem Fazer
A resposta é simples: melhorar a qualidade da publicidade é o único caminho sustentável a seguir.
Comece migrando para formatos que sobrevivem ao bloqueio de anúncios:
- publicidade nativa;
- posicionamentos in-feed;
- anúncios contextuais e entregues via server-side.
Esses formatos se alinham ao conteúdo em vez de interrompê-lo. Muitos anunciantes operacionalizam essa mudança trabalhando com plataformas de publicidade nativa como a MGID, que foca em posicionamentos in-feed e orientados pelo contexto, projetados para ambientes que priorizam a privacidade.
A estratégia criativa importa tanto quanto o formato. Para reduzir a fadiga e a resistência aos anúncios:
- atualize os criativos com mais frequência;
- reduzir o limite de frequência;
- priorize a clareza em vez da complexidade.
Outra mudança fundamental é a troca de valor. Os anúncios devem conquistar a atenção oferecendo algo útil — seja insight, relevância ou entretenimento — em vez de apenas exigi-la.
O mais importante é que os anunciantes precisam projetar estratégias para as expectativas de privacy-first. Consentimento claro, uso limitado de dados e mensagens transparentes reduzem, logo de início, a motivação para bloquear anúncios.
Capítulo 11
Pensando a Longo Prazo: O Bloqueio de Anúncios Vai Acabar com a Publicidade?
O bloqueio de anúncios não vai acabar com a publicidade, mas continuará eliminando formatos que dependem da atenção forçada.
Com o tempo, a publicidade está deixando de ser interrupção para se tornar integração. Mais cedo do que se imagina, os anúncios que interrompem o conteúdo serão filtrados, e os anúncios que se comportam como conteúdo serão aceitos.
É por isso que a publicidade nativa, a segmentação contextual e a publicidade que prioriza a privacidade são adaptações reais. Agora que o consentimento define como a publicidade funciona, o marketing de performance depende mais de relevância e confiança do que de um rastreamento perfeito.
Conclusão: Para criar publicidade que não seja suscetível aos bloqueadores de anúncios, ela deve estar alinhada à forma como as pessoas desejam vivenciar a internet.
Capítulo 12
Conclusão
O bloqueio de anúncios redesenhou as regras da publicidade digital. Marcas que respeitam a atenção, a privacidade e o contexto ainda alcançarão as pessoas, enquanto as marcas que dependem da força e da repetição desaparecerão lentamente de vista.
A próxima era da publicidade pertence àqueles que sabem como se integrar, e não como obstruir o caminho.
Capítulo 13
Perguntas Frequentes (FAQ)
O que é o bloqueio de anúncios e por que ele continua crescendo em 2026?
O bloqueio de anúncios é o uso de softwares ou recursos do navegador para impedir o carregamento de publicidade. Seu crescimento continua devido a preocupações com privacidade, formatos de anúncios intrusivos e uma experiência de usuário insatisfatória.
Os bloqueadores de anúncios bloqueiam todos os tipos de anúncios?
Não. A maioria dos bloqueadores foca em display tradicional, pop-ups e scripts. A publicidade nativa e os anúncios entregues via servidor (server-side) são menos afetados.
Como o bloqueio de anúncios afeta o marketing de afiliados?
Ele reduz as impressões visíveis, interrompe o rastreamento e pode diminuir a precisão da atribuição, tornando a otimização de performance mais difícil.
A publicidade nativa é afetada pelos bloqueadores de anúncios?
Anúncios nativos são significativamente menos afetados porque são integrados ao conteúdo e, geralmente, entregues pelo lado do servidor.
Como os anunciantes devem se preparar para o bloqueio de anúncios em 2026?
Eles devem adotar estratégias que priorizam a privacidade, reduzir formatos intrusivos, investir em publicidade nativa e utilizar IA para otimizar a relevância e a experiência do usuário.