Você já viu exemplo após exemplo de segmentação psicográfica, mas ainda está tendo dificuldade para entender o conceito? Saiba que muitos profissionais de marketing estão na mesma posição que você, se perguntando o que é psicografia no marketing.

A segmentação de mercado continua sendo uma parte essencial da comunicação com seu público-alvo, mas imagine como seria incrível se você pudesse ter uma ideia precisa do que seu público está pensando. Isso é segmentação psicográfica. Pense nela como um superpoder que pode te aproximar ao máximo de realmente ler a mente do seu mercado-alvo. Hoje, você vai desbloquear esse superpoder! Neste texto, vamos fazer mais do que apenas definir segmentação psicográfica. Vamos abordar como e por que você deve aplicar exemplos de segmentação psicográfica à sua estratégia de marketing, explorando os possíveis desafios que pode enfrentar e examinando muitas outras considerações importantes.

Definição de Segmentação Psicográfica

A segmentação psicográfica envolve dividir um mercado-alvo existente com base nos seguintes fatores:

Estilo de vida

Valores

Crenças

Atividades

Interesses

Isso e praticamente tudo mais que os torna quem são. Como você verá mais adiante, não se trata apenas de conhecer a definição de segmentação psicográfica no marketing. A aplicação de seus exemplos é mais importante. Afinal, a estrutura de categorização oferece mais do que apenas uma forma de segmentar seu público: ela também permite obter insights sobre o que seu público-alvo deseja e como você pode se conectar com ele.

Segmentação de Mercado: Psicográfica vs. Outros Métodos

Claro, existem outras estratégias de segmentação que você pode usar de forma independente ou em conjunto com a segmentação psicográfica. Ainda assim, é importante conseguir identificar qual método é qual. Isso permitirá que você implemente corretamente seus esforços de segmentação. Consulte a tabela abaixo para entender o que torna a segmentação psicográfica única:

Área de foco Pergunta respondida Psicográfica Baseada no estilo de vida, valores e personalidade Por que compram? Demográfica Características populacionais mensuráveis, como idade, ocupação e renda familiar Quem são os compradores? Geográfica Informações baseadas em localização, como região, clima e cultura local De onde vêm os compradores? Comportamental Baseada em hábitos de compra, lealdade à marca e mais Como os compradores interagem com a marca e seus produtos?

Por que os Exemplos de Segmentação Psicográfica São Únicos?

Informações psicográficas são difíceis de obter. Ao contrário dos outros três métodos apresentados acima, dados psicográficos não são elaborados com facilidade. Os melhores exemplos de segmentação psicográfica são baseados em pesquisas extensas, questionários e entrevistas. No geral, você não precisa fazer o mesmo esforço para obter dados geográficos ou demográficos.

No entanto, em termos de campanhas gerais de marketing e publicidade, a aplicação adequada de exemplos de segmentação psicográfica terá o maior impacto. Saber como seus compradores pensam permitirá criar mensagens melhores e mais personalizadas. Grandes exemplos de segmentação psicográfica demonstram o poder do branding e aumentam o impacto dos outros métodos.

Componentes-Chave Presentes em Todos os Exemplos de Segmentação Psicográfica

Já abordamos por que vale a pena o esforço para obter esse tipo de dado de segmentação. Mas você sabe quais são os ingredientes necessários para criar exemplos bem-sucedidos de segmentação psicográfica? Compreender esses componentes-chave ajudará você a construir uma estratégia mais precisa e eficaz, permitindo uma conexão mais profunda com seu público. De traços de personalidade e valores a escolhas de estilo de vida e gatilhos emocionais, cada elemento desempenha um papel essencial na criação de exemplos de segmentação psicográfica de qualidade para todos os tipos de marketing.

Personalidade

Há muitas formas de avaliar a personalidade de alguém. No entanto, se você quer algo que ajude a formar exemplos de segmentação psicográfica, mantenha-se em testes e definições já reconhecidos no campo da psicologia. Nosso preferido aqui é o OCEAN, do acrônimo em inglês com o seguinte significado:

Abertura (Openness) mostra o quanto a pessoa é aberta a novas ideias;

mostra o quanto a pessoa é aberta a novas ideias; Conscienciosidade (Conscientiousness) indica o quanto ela é atenta às pessoas ao redor;

indica o quanto ela é atenta às pessoas ao redor; Extroversão (Extroversion) mede o quanto é sociável;

mede o quanto é sociável; Amabilidade (Agreeableness) refere-se ao grau de gentileza e cooperação;

refere-se ao grau de gentileza e cooperação; Neuroticismo (Neuroticism) indica o quanto a pessoa é emocionalmente instável.

Embora o Indicador de Tipos de Myers-Briggs não tenha base científica, você também pode considerá-lo para permitir que seu público se identifique com determinada categoria de exemplos de segmentação psicográfica.

Valores

Compreender os valores de um público ajuda a descobrir o que é importante para seu mercado-alvo. Parte disso pode ser extraída de dados demográficos. Por exemplo, é razoável supor que uma pessoa que segue determinada religião terá valores alinhados com os de sua denominação. Muitos exemplos de segmentação psicográfica tendem a se concentrar nesse componente, pois as pessoas gostam de apoiar marcas cujos valores correspondem aos seus. Isso pode ajudar a aprofundar a lealdade à marca e expandir seu alcance.

Estilo de Vida

Seu público é mais do que seus hábitos de consumo. Portanto, exemplos de segmentação psicográfica devem considerar seu estilo de vida. Algumas pessoas têm interesses específicos, enquanto outras podem enfrentar certos desafios na vida. Descobrir onde elas se encaixam nos exemplos que você criou ajudará a identificar pontos de dor únicos que você poderá resolver. Seu conhecimento de segmentação psicográfica ajudará a obter melhores resultados ao alinhar sua campanha com os hábitos e paixões do público.

Status Social / Posição

A renda terá um papel importante no status social. Embora isso possa parecer uma característica demográfica, ela também tem grande impacto no formato dos exemplos de segmentação psicográfica. Com mais dinheiro, uma pessoa pode acessar itens de luxo e desfrutar de maior conveniência. Isso significa que as expectativas em relação à prestação de serviços também podem mudar. Se você está atendendo a diferentes níveis de renda, é provável que seus exemplos de segmentação psicográfica mostrem uma correlação direta entre a expectativa de luxo de um cliente e sua renda líquida.

Como Obter Dados para Formar Seu Público-Alvo Psicográfico?

Agora que você conhece os componentes necessários para compor seus exemplos, é hora de descobrir como reunir essas informações. Há muitas maneiras de construir seus próprios exemplos de segmentação psicográfica, e você não precisa usar todas elas. Considere os seguintes fatores para decidir quais utilizar:

Tempo

Capacidade de obter respostas

Recursos para análise

E aí, está pronto para dar o primeiro passo na criação de seus próprios exemplos de segmentação psicográfica? Agora, explore as diferentes formas de gerar dados úteis.

Questionários

Se você busca uma maneira rápida e simples de coletar informações, um questionário é sempre uma boa escolha. Eles são fáceis de criar e distribuir, e existem diversas soluções disponíveis, gratuitas e pagas. Em termos de exemplos de segmentação psicográfica, os questionários podem ser uma ótima forma de obter percepções iniciais para refinar sua estratégia de coleta de dados posteriormente. Dito isso, essa geralmente não é uma boa opção como método único. Embora todos os tipos de perguntas e formatos possam ser criados para formar seus exemplos de segmentação psicográfica, lembre-se de que você ainda precisa que a pessoa responda ao questionário para obter os dados. Por isso, recomendamos esse método apenas para projetos mais simples.

Entrevistas

Entrevistas permitem gerar percepções mais aprofundadas. Elas estão por trás de muitos bons exemplos de segmentação psicográfica. Para uma boa condução, é necessário preparar uma lista de perguntas, mas não se sinta obrigado a seguir o roteiro à risca. Desviar das perguntas preparadas permite esclarecer certos pontos e responder organicamente às respostas do entrevistado. Isso é importante para bons exemplos de segmentação psicográfica porque permite abordar aspectos que talvez não tenham sido considerados na sua lista original.

Grupos Focais

Grupos focais são semelhantes a entrevistas no sentido de que são abertos, mas aqui você atua mais como facilitador do que como entrevistador. Seu papel é guiar o grupo para garantir que o tema principal continue sendo abordado. Enquanto isso, os participantes discutem suas opiniões, interesses e outros tópicos, permitindo que você explore as conexões emocionais e psicológicas que impulsionam comportamentos de compra e formam seus exemplos de segmentação psicográfica.

Revisão de Informações Existentes

Se você não tem muito tempo, a boa notícia é que não precisa reunir todos os dados diretamente. É possível obter informações para seus exemplos de segmentação psicográfica com base em dados já existentes. Como ponto de partida alternativo, procure por padrões. Tente fazer as seguintes perguntas:

Os seguidores da sua marca costumam ser conscientes com seus gastos?

Eles acreditam em sustentabilidade ambiental?

Eles apoiam determinadas causas?

Claro, buscar informações em fontes existentes vai além de responder a essas três perguntas. Sua jornada para criar exemplos de segmentação psicográfica não precisa depender exclusivamente de você. Considere usar ferramentas de IA e aprendizado de máquina para facilitar a limpeza, o processamento e a análise dos dados existentes.

Análise da Concorrência

As técnicas que você usou para criar exemplos de segmentação psicográfica também podem ser aplicadas aos seus concorrentes. Embora você não deva se basear apenas nesses dados, eles podem ser úteis para estabelecer parâmetros de comparação na segmentação. Assim como nas outras opções apresentadas para a criação de exemplos de segmentação psicográfica, o melhor caminho dependerá do seu orçamento, tempo e demais recursos.

Aplicando a Teoria: Segmentação Psicográfica no Marketing

Exemplos bem-sucedidos de segmentação psicográfica podem ser aplicados a diferentes aspectos do marketing. Aliás, eles não apenas podem ser aplicados — eles devem ser. Bons exemplos de segmentação psicográfica geralmente são o coração e a alma de qualquer esforço de marketing. Afinal, se você não consegue produzir de forma consistente materiais que ressoem com todos os segmentos-chave da sua audiência, será que está realmente aproveitando ao máximo seus investimentos em anúncios e recursos?

Mensagens e Anúncios Personalizados

Com exemplos de segmentação psicográfica permitindo que você alcance os corações e mentes do seu público, será possível criar conteúdo para cada segmento lucrativo. Por exemplo, você descobriu que uma parte da sua audiência se importa com o meio ambiente. Então, você destaca todas as características ecológicas do seu produto ou serviço. Essa mesma mensagem pode não ressoar tão bem com pessoas mais preocupadas com orçamento. A segmentação psicográfica é importante aqui porque proporciona um entendimento mais profundo do seu público. Quanto mais você compreende, mais personalizada será sua comunicação — e quanto mais pessoal e direcionada for sua publicidade, melhores serão as respostas de cada parte do seu mercado-alvo!

Estratégia de Marketing de Conteúdo

Você não precisa impactar seu público apenas durante o processo de vendas: os exemplos de segmentação psicográfica também são úteis na sua estratégia de marketing de conteúdo. Isso inclui o tipo de conteúdo que você deve produzir e os temas abordados. Por exemplo, se você sabe que um segmento está sempre em busca de soluções rápidas, faz sentido investir em conteúdo em vídeo. Use os exemplos de segmentação psicográfica para descobrir como manter cada subgrupo do seu público engajado.

Branding

Sua marca também deve estar alinhada com aquilo em que sua audiência acredita. Você não precisa necessariamente agradar a todos os segmentos, já que nem todo mundo se importa profundamente com o que consome. Portanto, ao agir com base nos exemplos de segmentação psicográfica que você criou, considere quais grupos têm maior probabilidade de reagir positivamente ao seu posicionamento de marca. No entanto, ao construir sua comunidade, tome cuidado para não alienar ninguém. Por exemplo, se os exemplos de segmentação psicográfica mostrarem que certos membros da audiência têm crenças muito divergentes, evite focar em temas polêmicos.

O que Uma Estratégia de Segmentação Psicográfica Pode Fazer por Você?

Considerando o quão competitivo qualquer mercado está hoje, saber apenas quem é seu público pode não ser suficiente. Mesmo que você já esteja no topo, usar exemplos bem executados de segmentação psicográfica para ampliar ainda mais sua vantagem sobre a concorrência pode ser uma boa ideia. É exatamente isso que esse método de segmentação pode proporcionar. Nos tópicos a seguir, vamos detalhar os benefícios e mostrar por que usar a segmentação psicográfica para guiar sua estratégia pode ser extremamente vantajoso.

Insights Mais Profundos Sobre o Público

Essa talvez seja uma das razões mais fortes para consultar exemplos de segmentação psicográfica antes de lançar qualquer campanha. Ter insights profundos significa entender melhor o seu público. Ao compreender como ele pensa, você se posiciona melhor para atendê-lo. É por isso que bons exemplos de segmentação psicográfica são tão poderosos! E aqui vai um segredo: todos os outros benefícios que discutiremos a seguir se baseiam nesse entendimento mais aprofundado da audiência.

Melhor Direcionamento

Por mais útil que seja reunir todos os dados para uma análise ampla, ainda há beleza (e propósito) em fazer um recorte mais específico. É isso que você consegue com exemplos de segmentação psicográfica. As pequenas ou grandes diferenças nos valores e estilos de vida dos seus públicos ajudam a aprimorar o direcionamento. Ao tratá-los como grupos distintos, você consegue criar campanhas mais eficazes. Analisar exemplos de segmentação psicográfica pode servir de inspiração, mas a forma como você segmenta deve sempre se basear nos insights que você mesmo coletou.

Melhor Posicionamento de Marca e Produto

Com a ajuda de exemplos de segmentação psicográfica, você será capaz de posicionar sua marca de maneira a atrair e ressoar com todos os seus mercados-alvo, criando mensagens que se alinham com a forma como sua audiência pensa. Isso também trará outros benefícios, como:

Maior engajamento e confiança na marca

Melhores números de vendas

Maior fidelidade à marca

Lembre-se que isso é algo que se constrói com o tempo. Esses pontos também não são fáceis de medir. Por isso, seus resultados podem ser atribuídos a outras variáveis, como a qualidade da campanha publicitária.

Oportunidade de Expansão para Novos Mercados

A aplicação de exemplos de segmentação psicográfica não precisa ser limitada. À medida que você aprende como seu público pensa, ficará mais capacitado para identificar oportunidades de expansão. Se você identificar segmentos com alto potencial, poderá incorporá-los às suas campanhas de marketing e expandir seu alcance. Assim como nos mercados existentes, isso tende a melhorar os índices de engajamento e conversão.

Desafios na Segmentação Psicográfica de Marketing

Esse tipo de segmentação também tem seus desafios. É importante conhecê-los para saber como enfrentá-los. Mais que isso, os obstáculos que vamos discutir servem como um lembrete importante para quem trabalha com marketing: você não deve tomar nada — nem mesmo a melhor aplicação de exemplos de segmentação psicográfica — como verdade absoluta. Muitos fatores podem - e vão - influenciar os resultados de qualquer análise ou processo de coleta de dados.

É Difícil Obter uma Amostra Imparcial

Pense bem: se você pedisse para alguém responder a uma pesquisa agora, quem teria mais chance de aceitar — um amigo ou um desconhecido? É por isso que exemplos de segmentação psicográfica nem sempre refletem todos os segmentos potenciais do seu público-alvo. Por isso, é essencial diversificar os métodos de coleta de dados ao formar seus exemplos de segmentação psicográfica. Dessa maneira, você reduz o viés de obter respostas apenas das pessoas mais entusiasmadas com sua marca.

Bons Exemplos de Segmentação Psicográfica São Difíceis de Criar

Coletar dados para realizar uma segmentação exige tempo e recursos. Se você trabalha com uma equipe pequena — ou sozinho —, criar seus próprios exemplos de segmentação psicográfica pode ser desafiador. É claro que investir em métodos mais robustos, como grupos focais, poderá gerar análises mais ricas. Mas acreditamos que alguma coisa é melhor que nada! Qualquer esforço dedicado à criação de exemplos de segmentação psicográfica terá impacto em sua estratégia de marketing.

Você Pode Precisar Atualizar os Perfis Psicográficos Constantemente

As pessoas mudam — e os perfis psicográficos também. Consumidores estão sempre sendo informados, impactados e convencidos. Com as informações e estímulos certos, os exemplos de segmentação psicográfica que funcionaram em campanhas passadas podem não funcionar hoje. A boa notícia é que você não precisa de uma equipe dedicada 24 horas por dia para manter esses perfis atualizados. Basta usar as ferramentas disponíveis para monitorar continuamente os exemplos de segmentação psicográfica que funcionam para sua campanha de publicidade ou estratégia de conteúdo. Se seus dados são atualizados em tempo real, já é metade do caminho andado!

Implementação de Exemplos de Segmentação Psicográfica no Marketing: Um Passo a Passo Rápido

Já que abordamos os diversos aspectos da segmentação psicográfica no marketing, reunir tudo isso em um processo é simples! Basta seguir os passos abaixo:

Colete os dados: Recomendamos combinar métodos quantitativos e qualitativos para sair do lugar-comum e encontrar exemplos baseados em dados reais. Identifique os componentes psicográficos-chave: Foque nas diferenças e padrões que surgirem para desenvolver seus próprios exemplos. Faça a segmentação: Agrupe os dados com base nos insights que coletou.

Pronto! Os próximos passos vão depender dos objetivos específicos da sua campanha.

Exemplos de Segmentação Psicográfica em Campanhas Bem-Sucedidas

De todas as campanhas bem-sucedidas que envolveram segmentação psicográfica, estas são as nossas favoritas:

Anúncios do McDonald’s ao redor do mundo: O McDonald’s é uma das cadeias de fast food mais populares do mundo. Embora existam exemplos menores de segmentação psicográfica em mercados locais, os dois principais estão relacionados à forma como as pessoas veem a alimentação: como uma atividade de conexão e uma experiência.

O McDonald’s é uma das cadeias de fast food mais populares do mundo. Embora existam exemplos menores de segmentação psicográfica em mercados locais, os dois principais estão relacionados à forma como as pessoas veem a alimentação: como uma atividade de conexão e uma experiência. Campanha Just Do It da Nike: Diríamos que essa foi tão eficaz que até a menção do slogan traz a marca à mente. Agora, isso pode ser apenas um único slogan, mas ele aborda pelo menos dois exemplos de segmentação psicográfica: aqueles que buscam ultrapassar seus limites e aqueles que querem começar.

Diríamos que essa foi tão eficaz que até a menção do slogan traz a marca à mente. Agora, isso pode ser apenas um único slogan, mas ele aborda pelo menos dois exemplos de segmentação psicográfica: aqueles que buscam ultrapassar seus limites e aqueles que querem começar. Family You Choose da Absolut: Esta campanha de orgulho LGBTQIA+ funciona porque beber é algo que geralmente se faz com amigos e familiares.

Olhando Tendências Futuras: Como Serão os Exemplos de Segmentação Psicográfica?

Embora o coração do marketing ainda esteja presente daqui a 50 anos, a forma como os exemplos de segmentação psicográfica são gerados está constantemente evoluindo. Se você quer garantir que seus esforços sejam tanto eficientes quanto eficazes, confira as tendências que observamos. Muitas delas já podem ser incorporadas às suas estratégias de marketing futuras!

IA e Aprendizado de Máquina para Gerar Insights Mais Profundos

Já abordamos o papel da IA na criação de exemplos de segmentação psicográfica de qualidade. No entanto, o que é que torna a inteligência artificial tão adequada para o marketing?

Ela pode assumir tarefas repetitivas para que você tenha mais tempo para trabalhos mais importantes.

Embora já baseie suas análises em exemplos existentes de segmentação psicográfica, ela se tornará mais eficaz ao longo do tempo.

A IA trabalha a uma velocidade incomparável por qualquer ser humano!

A inteligência artificial já está integrada em ferramentas existentes em certas formas. Vamos aproveitá-la ao máximo!

Segmentação Dinâmica

Lembra-se de que mencionamos que criar exemplos de segmentação psicográfica se tornará mais desafiador no futuro devido à mudança de valores e estilos de vida? Há uma forma de acompanhar isso. Com a segmentação dinâmica, os exemplos de segmentação psicográfica não permanecem estáticos. Eles são atualizados à medida que novas informações surgem, para que sua campanha esteja sempre relevante e atualizada. Os serviços de streaming são um ótimo exemplo de segmentação dinâmica: você recebe diferentes recomendações com base nas coisas que assiste.

Use Exemplos de Segmentação Psicográfica como Sua Inspiração

Se você ainda não formou uma estratégia para tentar esse tipo de segmentação, agora é a hora de fazê-lo! Com nosso guia, você pode alcançar os mesmos níveis de sucesso dos exemplos de segmentação psicográfica que impulsionaram várias outras campanhas conhecidas.

A MGID estará ao seu lado durante todo o processo! Temos todos os recursos de que você precisa. Cadastre-se aqui para transformar seus exemplos de segmentação psicográfica em campanhas bem-sucedidas!

É verdade, o processo pode ser desafiador às vezes. Mas lembre-se disso: o que é segmentação psicográfica no marketing? É uma oportunidade para as raízes se aprofundarem, ajudando a criar lealdade à marca, algo que beneficiará muito sua empresa ao longo dos próximos anos.