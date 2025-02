A MGID, plataforma global de publicidade digital, alcançou a maior participação de mercado no segmento web de Supply-Side Platforms (SSP) no Brasil, conforme indicado pelo relatório "SSP Market Share Report Q3 2024" da Pixalate. Com 29% de market share em tráfego web, a companhia se destaca como a principal plataforma de monetização programática no País, supera players globais importantes e reforça seu compromisso com a inovação e a entrega de resultados.

O estudo da Pixalate é reconhecido globalmente por avaliar o desempenho das plataformas no ecossistema programático, utilizando dados de bilhões de impressões em diversos mercados de mídia programática. Na análise referente ao terceiro trimestre de 2024, foram consideradas mais de 400 web sellers (empresas fornecedoras de tráfego web) no Brasil, excluindo impressões classificadas como Invalid Traffic (IVT).

A MGID liderou a categoria no Brasil com 29% de market share, ficando à frente de empresas como Magnite, PubMatic, Xandr Monetize e Taboola. O resultado é um marco para o mercado brasileiro de publicidade digital, destacando a eficiência da empresa na entrega de soluções avançadas para monetização e performance.

Compromisso com a experiência e a rentabilidade dos publishers

Em sua estratégia de negócios, a MGID se diferencia por oferecer formatos de publicidade nativa que respeitam a experiência do usuário e geram maior engajamento. Ao conectar publishers brasileiros (sites e portais de notícias) a anunciantes globais, a empresa proporciona um ecossistema publicitário eficiente, capaz de otimizar o inventário e maximizar as receitas.

“Estamos extremamente orgulhosos por conquistar a liderança no mercado de web SSP no Brasil. Esse resultado é um reflexo direto do nosso compromisso em oferecer soluções tecnológicas inovadoras e personalizadas, que atendem às necessidades de nossos publishers parceiros”, afirma Fernanda Acacio, CEO da MGID no Brasil.

“Nosso objetivo é continuar investindo em tecnologias avançadas que entregam resultados tangíveis e contribuem para o crescimento do mercado de publicidade digital no Brasil”.

Impacto e perspectivas para o mercado brasileiro

A liderança da MGID no segmento web de Supply-Side Platforms reflete um momento de consolidação do mercado brasileiro de publicidade programática. Com um cenário de crescimento acelerado, a demanda por soluções eficientes e adaptadas às particularidades locais tem impulsionado o sucesso de plataformas que, como a MGID, combinam inovação tecnológica, atendimento personalizado e foco na qualidade da entrega.

“Para o futuro, seguimos focados em oferecer as melhores oportunidades para nossos parceiros e para a evolução do ecossistema publicitário”, finaliza Fernanda.