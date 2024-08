A colaboração permite que os anunciantes da MGID recebam medições confiáveis de terceiros para suas campanhas nativas e de display.

MGID, a pioneira global em publicidade nativa, integrou diretamente a Oracle Moat Measurement em sua plataforma para fornecer medição, transparência e verificação aprimoradas para seus anunciantes.

O Oracle Moat Analytics dará aos anunciantes da MGID acesso a medições confiáveis de terceiros para cada aspecto de seu desempenho de campanha nativa e de display, incluindo visibilidade e atenção, alcance e frequência, bem como medição de aumento de vendas. Com a integração, os anunciantes se beneficiarão da verificação por uma das empresas de medição mais confiáveis do mundo de que suas campanhas estão entregando valor real.

“Medir o desempenho e a eficácia do anúncio é crucial para os anunciantes que desejam melhorar suas ofertas e fornecer uma melhor experiência ao usuário”, disse Mark Kopera, chefe de produto da Oracle Moat. “Nossos recursos confiáveis de medição e análise dão às marcas a confiança para investir em publicidade nativa e fornecem transparência sobre o impacto de seus gastos com publicidade. Esperamos ajudar a MGID a continuar a estender o valor de sua plataforma para anunciantes em todo o mundo”.

Sergii Denysenko, CEO da MGID, comentou: “À medida que nossa tecnologia de publicidade segue em evolução, queremos garantir que continuemos a fornecer as soluções que nossos anunciantes precisam para otimizar campanhas e medir o sucesso. Estamos constantemente avaliando nossas ferramentas e parcerias para permitir que as marcas sintam confiança sobre seu investimento no MGID, por isso estamos entusiasmados em apresentar esta nova integração que dará aos nossos anunciantes total transparência sobre o sucesso de suas campanhas nativas e de display, além de provar a qualidade do nosso tráfego.”