Explorar novos fluxos de receita, como acesso pago e comércio eletrônico, é uma jogada inteligente para os editores, mas eles não devem perder de vista a otimização dos existentes. Com a previsão de gastos com publicidade digital voltando a se recuperar em mais de 25%, ultrapassando US $ 191 bilhões este ano, a publicidade deve permanecer como parte integrante do mix de monetização. Portanto, os editores devem melhorar seu jogo e atrair sua parcela de gastos com publicidade.

Diversificar as soluções de anúncios será crucial para isso. Ao se concentrar na segmentação e na utilização de diferentes formatos de anúncios, os editores podem garantir que nenhum dinheiro de publicidade seja deixado na mesa.

Ganhando dinheiro contextual

Com 97% de consumidores preocupados com sua privacidade de dados e cookies de terceiros definido para aposentadoria no próximo ano, editores e anunciantes devem repensar suas estratégias de segmentação. Embora o atraso do Google dê ao ecossistema digital um período de carência estendido para encontrar e testar alternativas viáveis, os editores devem fazer da descoberta de métodos de segmentação 100% amigáveis ​​à privacidade uma prioridade-chave agora.

As soluções contextuais permitem que os editores segmentem anúncios com base no conteúdo da página, em vez de dados de terceiros. Ao garantir que os anúncios sejam altamente relevantes para a intenção do usuário atual e o conteúdo que o público consome, os editores podem garantir que eles maximizem os níveis de engajamento.

Por exemplo, um anúncio B2B é mais relevante quando os usuários estão consumindo notícias de negócios. Se o usuário viu o mesmo anúncio enquanto olhava as avaliações de restaurantes ou férias, seu impacto é significativamente reduzido - ou mesmo perdido. Alcançar públicos por meio de seus interesses específicos, conforme determinado pelo conteúdo que consomem, gera resultados mais substanciais para os anunciantes. Com mais de dois terços (69%) das audiências declarando que provavelmente responderão a um anúncio contextualmente relevante, os editores que podem entregar isso serão os que garantem o maior investimento dos compradores de anúncios.

Focando em formatos

Outra tendência de consumo que os editores devem considerar é a crescente diversificação do consumo de mídia digital. O público de hoje atravessa um cenário multimídia. Para captar sua atenção em um mercado competitivo, os editores devem garantir que oferecem inventário de anúncios para vários formatos, de display e vídeo a nativo. Ao fazer isso, os editores podem atender às necessidades do anunciante e do público, o que aumenta a receita por sessão.

Além disso, em vez de limitar os canais de anúncios a um formato, os editores podem utilizar tecnologias que lhes permitem veicular vários formatos em um único canal. Em combinação com isso, eles podem empregar técnicas avançadas de otimização de rendimento para identificar o formato do anúncio que irá gerar o maior rendimento para um determinado canal com base em condições específicas.

Essa flexibilidade minimiza drasticamente os riscos associados à dependência de qualquer fonte de demanda. Antes da interrupção de 2020, a popularidade do vídeo estava aumentando devido à sua eficácia como gerador de receita e aos altos CPMs, desde que o tamanho mínimo do player e as métricas de visibilidade fossem implementadas. Após o aperto nos orçamentos de publicidade e redução do investimento em vídeo digital, no entanto, os editores que dependiam muito desse formato foram afetados negativamente. Ao garantir que o inventário de anúncios seja adaptável, os editores podem se proteger contra isso e selecionar os melhores formatos em qualquer circunstância.

Priorizando mercados premium

Além de aumentar a flexibilidade do inventário, os editores também devem se concentrar em melhorar sua disponibilidade. Para maximizar as receitas de anúncios digitais, os editores devem permitir que os anunciantes comprem impressões através de seus meios preferidos de transação - uma tática simples, mas eficaz para aumentar o rendimento - e os canais programáticos costumam ser o método preferido para os compradores.

As previsões da indústria para 2021 mostram que os gastos com publicidade para exibição digital programática estão se aproximando de US $ 97 bilhões, o que significa que será responsável por mais de 89% de todo o investimento em display digital. Ao aumentar o estoque por meio de programação, os editores precisam buscar a demanda de mercados privados, em vez de depender muito de trocas abertas. A entrada do comprador e os termos da transação são controlados mais de perto nos PMPs, permitindo que os editores trabalhem com marcas confiáveis ​​e atraiam compradores de anúncios que buscam cada vez mais inventário premium e seguro para marcas por meio de canais programáticos.

Com 94% dos editores experimentando uma recuperação na receita, as perspectivas para o futuro parecem promissoras. No entanto, isso não significa que as coisas devam voltar a ser como eram antes. Mesmo que a publicidade digital esteja agora se reafirmando como um fluxo de receita dominante, os editores devem aproveitar a oportunidade para levar suas estratégias de monetização para o próximo nível. Permitir alternativas de segmentação eficazes e amigáveis ​​à privacidade, oferecer canais de anúncio flexíveis e aumentar a disponibilidade de inventário são extremamente importantes para aproveitar ao máximo a recuperação dos gastos com anúncios. Daqui para frente, a otimização de cada elemento do mix de monetização será necessária para que os editores aumentem seus resultados financeiros e ofereçam suporte a conteúdo editorial de qualidade.