A MGID continua expandindo o potencial das campanhas publicitárias com a ampliação da sua ferramenta de Integração Nativa — que agora possui integração direta com o Shopify. Após o sucesso da nossa integração com o Voluum, fomos além do esperado e agora, para os proprietários de lojas no Shopify, ficou ainda mais simples o processo de configuração das campanhas e o rastreamento (tracking) de conversões na nossa plataforma.

O que isso significa para os anunciantes? Configuração mais rápida, rastreamento direto sem ferramentas de terceiros e mais insights sobre a performance — tudo com apenas alguns cliques. Fique ligado para aprender como implementar a integração e começar a gerar resultados de forma simples.

O que é a Integração Nativa com o Shopify?

O Shopify é uma das principais plataformas de e-commerce do mundo, atendendo empresas de todos os tamanhos. A integração nativa da MGID com o Shopify é uma funcionalidade que simplifica o rastreamento de conversões. Ao invés de depender de configurações manuais de rastreamento, que podem ser complexas e estão propensas a erros, essa integração oferece uma solução prática para os anunciantes.

Ao habilitar a integração no MGID Ads e adicionar nosso script personalizado ao Shopify (esse processo precisa ser feito apenas uma única vez), você permite a transferência automática de dados entre as duas plataformas para rastrear os eventos que são geralmente mais utilizados pelos anunciantes como conclusão da venda e adicionar ao carrinho. Isso significa que você terá um rastreamento de conversões ainda mais preciso, otimização aprimorada das campanhas e um fluxo simplificado de trabalho — permitindo que os anunciantes se concentrem em escalar seus negócios sem obstáculos técnicos.

Quais Problemas a Integração Nativa com o Shopify Resolve?

1. Configuração Complexa e Demorada

Problema: Os usuários do Shopify anteriormente dependiam do Google Tag Manager (GTM), configurações manuais de Pixel ou scripts codificados para rastrear conversões. Esse processo exigia conhecimentos técnicos, era propenso a erros e muitas vezes resultava em dados incompletos.

Solução: A Integração Nativa da MGID com o Shopify elimina a necessidade de ferramentas de terceiros, permitindo que os anunciantes ativem o rastreamento (tracking) de conversões com uma configuração simples, com apenas um clique, diretamente no painel de anúncios da MGID.

2. Limitações de Rastreamento do Shopify

Problema: Às vezes o Shopify retira as tags UTM dos URLs ou restringe o uso de pixels de rastreamento de terceiros, tornando impossível rastrear as conversões com precisão.

Solução: A Integração Nativa da MGID remove essas limitações ao estabelecer uma conexão direta entre o Shopify e a MGID via API, garantindo transferência de dados de forma precisa e automática para o rastreamento de conversões.

3. Falta de Rastreamento Confiável para Alguns Anunciantes

Problema: Alguns proprietários de lojas no Shopify não conseguiam rastrear nenhum tipo de conversão, levando a uma otimização inadequada das campanhas e desperdício de dinheiro com anúncios.

Solução: Com a Integração Nativa, a MGID agora oferece um rastreamento contínuo e com parceria oficial da plataforma, garantindo que todos os anunciantes do Shopify possam medir o desempenho de forma eficaz e tomar decisões baseadas em dados.

Como Funciona a Integração Nativa com o Shopify?

A Integração Nativa com o Shopify utiliza um código personalizado, projetado especificamente para funcionar dentro do ambiente sandbox do Shopify e aproveitar a API do Shopify para um rastreamento contínuo dos eventos. Essa abordagem permite que a MGID capture ações-chave dos usuários diretamente do Shopify e torne os dados disponíveis no painel de anúncios da MGID para melhorar o desempenho e a otimização das campanhas.

Eventos Rastreáveis

A integração permite o rastreamento (tracking) de vários eventos de conversão, incluindo:

Visualização de página

Visualização de produto

Visualização de coleção

Adicionar ao carrinho

Visualização do carrinho

Iniciar checkout

Compra

Como Funciona

Código personalizado da MGID – O usuário recebe um código de rastreamento específico para o Shopify a partir da interface de anúncios da MGID, que foi projetado para funcionar perfeitamente com a API do Shopify. Seleção de eventos – O anunciante escolhe quais eventos do Shopify deseja rastrear (por exemplo, visualização de produto, adicionar ao carrinho, compra) e os define como metas de conversão no painel de anúncios da MGID. Fluxo de dados – O anunciante adiciona o código personalizado nas configurações do admin da Shopify. Dessa forma, o código integrado da MGID captura automaticamente os dados dos eventos selecionados do Shopify e os envia para o MGID Ads (painel da MGID), possibilitando o rastreamento de conversões.

Configurando: Passo a Passo da Integração Nativa com o Shopify

1. Selecione a opção Integração Nativa no MGID Ads: Abra o MGID Ads (ads.mgid.com) e crie ou edite a campanha para a qual deseja rastrear conversões. Na etapa de rastreamento de conversões, selecione "Integração Nativa" como o método de rastreamento.

2. Adicione a integração do Shopify: Clique em "Adicionar Integração" para abrir a galeria de integrações e selecione Shopify. Se já tiver alguma outra integração, clique em "Gerenciar Integrações" para adicionar Shopify.

3. Instale o Pixel MGID no Shopify (capturas de tela abaixo).

3.1. Copie o código do Pixel MGID: Copie o código personalizado do Pixel MGID diretamente no MGID Ads (painel MGID).

3.2. Abra o admin do Shopify e acesse a seção de eventos de clientes: Vá para Configurações → Eventos de Cliente. Clique em "Adicionar Pixel Personalizado" e nomeie-o como MGID.

3.3. Cole o código do Pixel personalizado da MGID: Insira o código copiado da MGID na seção de Pixel Personalizado do Shopify.

Clique em "Salvar" e depois em "Conectar".

3.4. Confirme que o Pixel está ativo: O Pixel personalizado agora está ativo. Para testar, use o Shopify Pixel Helper em Ações → Testar.

4. Defina as metas de conversão no MGID Ads: No MGID Ads, você pode criar até três metas de conversão, selecionando os eventos que deseja rastrear, como visualizações de produtos, adicionar ao carrinho ou compras.

5. Ajuste as configurações avançadas: Modifique as configurações avançadas ou adicione tags de rastreamento, se necessário, para melhorar o tracking da campanha.

Importante: Observe que, como anunciante, você só precisa criar um Pixel personalizado no Shopify uma única vez. Depois disso, é simples, basta ativar a integração com um clique na sua conta do MGID Ads para o restante das campanhas.

Conclusão

A Integração Nativa da MGID com o Shopify simplifica o rastreamento de conversões, eliminando configurações complexas e ferramentas de terceiros. Ao conectar perfeitamente o Shopify com o MGID Ads, os anunciantes ganham com rastreamento preciso, otimização de campanhas e insights valiosos sobre a performance.

Com integração rápida e rastreamento automatizado de eventos, agora os donos de empresas no Shopify podem maximizar o desempenho de seus anúncios sem esforço. Habilite a Integração Nativa da MGID com o Shopify hoje mesmo e eleve suas campanhas para outro nível.