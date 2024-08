Já sabemos que podemos esperar um aumento no interesse de compras online nesta temporada de férias. Depois que uma enxurrada de empresas passou a vender online para lidar com as restrições impostas pelo Covid em locais físicos, as compras online se tornaram uma experiência muito mais comum em todo o mundo. A que, então, os anunciantes devem prestar atenção?

Compras de fim de ano para aumentar em todos os grupos demográficos

Idade

Em geral, está sendo relatado que os consumidores, tanto de idade quanto de gênero, estão recorrendo cada vez mais às vendas, tanto online quanto na loja, para sua lista de presentes de Natal. Finder reports que 69% das pessoas com idade entre 18-24 são mais propensas a comprar se o preço for adequado. Mas mesmo no grupo demográfico com mais de 65 anos, que historicamente mostrou menos interesse, mais da metade dos adultos pesquisados ​​disseram que comprariam se a oferta atingisse o ponto certo.

Gênero

Porcentagens comparáveis ​​de homens e mulheres planejam participar: 59% dos homens e 57% das mulheres pesquisadas expressaram interesse em comprar nas liquidações de fim de ano, especialmente se o desconto fosse de cerca de 50% do preço total de varejo.

Aumentos online vs. na loja

44% mais compradores escolheram online vs na loja compras em 2020. Espera-se que a tendência aumente ligeiramente em 2021, alimentada por constantes preocupações com a saúde, bem como pela melhor experiência de compra online e melhores preços online.

O que também é extremamente importante: os anúncios online direcionam o tráfego. A atribuição ainda não é fácil de gerenciar, mas estudos indicam que ver um anúncio de liquidação de fim de ano on-line provavelmente aumentará o tráfego e as vendas presenciais.

As compras pelo celular ainda são grandes

A pandemia acelerou a adoção do mobile shopping em geral. Os resultados dessa tendência provavelmente se espalharão também em tempos pós-pandêmicos. No primeiro semestre do ano, as compras pelo celular aumentaram 30%.

No entanto, enquanto o tráfego móvel está crescendo geral, a Adobe estima que 2021 terá compras de Natal em smartphones bater um platô. Ainda assim, com um gasto esperado de US $ 86 bilhões, ainda é uma quantidade considerável de lucro que você pode segmentar personalizando sua experiência de anúncio.

Compre agora, pague depois ganha impulso

Como forma de ver a fatia do mercado e abocanhar o seu pedaço, espera-se que a tendência de compras BNPL aumente em 10% mais compradores em comparação com 2020 e 40% mais em comparação com 2019 estão usando essa opção mesmo para pequenas compras.

As opções do BNPL cobrem tudo, desde eletrônicos grandes a pedidos menores de mercearia.

A fidelidade à marca fica mais fraca

De acordo com as descobertas da McKinsey no ano passado e confirmado em todos os setores e regiões, cerca de 40% dos consumidores trocaram de marca ou varejista.

Com mais da metade das compras de fim de ano do ano passado sendo realizadas online, os clientes receberam experiências positivas e passaram a confiar nos varejistas online. Isso impulsionará ainda mais a disposição de trocar de marca e varejista.

Se não for lealdade, o que impulsiona as compras online? Não surpreendentemente, o principal motivo da troca foi uma proposta de preço/valor melhor.

Experiência do usuário multi e omnichannel

Em 2021, o aumento das vendas online está todo relacionado a uma experiência confortável para o usuário. Isso inclui dar aos usuários acesso às ofertas da empresa em todos os canais e dispositivos. Uma experiência de varejo multicanal pode incluir, por exemplo, lojas físicas, WhatsApp, TikTok, Google Shopping, o próprio site da empresa e muito mais. O omnichannel incluiria todas as opções possíveis, enquanto multicanal coletaria os canais mais relevantes ou acessíveis para alcançar clientes em mais pontos de contato.

Em 2021, omnichannel (o nome adotado genericamente para ambos os tipos de segmentação de clientes) é o novo normal. Os clientes experimentam o produto em uma loja física e, em seguida, compram online para obter a oferta mais barata; ler análises online e finalizar a compra em uma loja; encomendar online e retirar pessoalmente; e assim por diante.

Para obter os melhores resultados, as mensagens devem priorizar o canal, não o público. Existem, por exemplo, diferentes tendências no TikTok x Instagram, sites x mídia social e assim por diante.

Não é preciso dizer que os anúncios nativos podem funcionar perfeitamente sozinhos ou em combinação com outros canais. Por exemplo, você pode ter uma visão geral dos melhores descontos em editoriais nativos ou entreter os usuários com questionários e outro conteúdo interativo e, em seguida, redirecionar esse público para outras plataformas usando pixels MGID.

Ao procurar os canais de comunicação mais adequados, você deve levar em consideração os dados demográficos do usuário, as interações do usuário nesses canais e seus interesses e, em última instância, a relação custo-benefício para alcançar esses públicos.

Comece a anunciar as ofertas de fim de ano o mais rápido possível!

Este ano, além de outras preocupações, o comércio eletrônico é desafiado acima de tudo pela tensão da cadeia de suprimentos sem precedentes. Espera-se que isso persista durante a temporada de férias e muito mais. Com atrasos previstos em todo o mundo, os compradores de fim de ano devem ter expectativas realistas.

O desafio dessas expectativas realistas começa na produção, onde as matérias-primas também podem ser atingidas pela escassez, e termina na entrega na última milha A entrega rápida e descomplicada é uma obrigação do e-commerce que os clientes valorizam acima de tudo. Entrega gratuita e devoluções agora não são um privilégio, mas uma expectativa, conforme evidenciado no relatório da McKinsey. Prova inicial: as mensagens de falta de estoque já aumentaram 172% neste ano até o momento.

Os compradores já estão cientes, em grande medida, da possibilidade de atrasos e cerca de 40%, consequentemente, começaram suas compras de Natal mais cedo este ano. Adobe também estima que compras de Natal deste ano começou em outubro. Se os compradores estiverem prontos e os varejistas não, haverá um enorme potencial de decepção e perda de lucro.

Como você se destaca neste cenário de festas de fim de ano lotado? Dois fatores-chave para uma estratégia de marketing de férias bem-sucedida são o excelente design do anúncio e a originalidade. No entanto, dependendo da sua categoria, aqui estão algumas recomendações específicas para chamar a atenção e afrouxar os cordões da bolsa de seu público-alvo.