O Grupo Abril, um dos principais conglomerados de mídia e comunicação da América Latina, e a MGID, plataforma global de publicidade, anunciam hoje uma parceria exclusiva e estratégica para potencializar as oportunidades de monetização das marcas do grupo e a experiência do usuário nos portais online. Com essa colaboração, as audiências dos sites do grupo terão um envolvimento mais eficaz com os conteúdos a partir de uma personalização totalmente adequada aos seus perfis.

Sob o acordo, os formatos de anúncios nativos da MGID, que utilizam Inteligência Artificial e Segmentação Contextual, foram implementados aos portais da Abril de maneira integrada, a fim de capturar a atenção dos leitores, ao mesmo tempo em que preservam a qualidade da experiência do público. O objetivo da solução é aumentar o tráfego, a visibilidade e, consequentemente, as fontes de receita dos portais de conteúdo.

Além dos anúncios nativos, a parceria também inclui soluções da MGID para recomendação de conteúdo, que estimulam a circulação interna entre as publicações do grupo (Veja, Veja São Paulo, Veja Rio, Veja Saúde, Superinteressante, Claudia, Capricho, Quatro Rodas, Guia do Estudante, Viagem, Você S/A, Boa Forma, Casa Cor, Você RH, Elástica e Especiallistas). Esse recurso incentiva os usuários a permanecerem nos sites ao exibir conteúdos mais relevantes com base em seus interesses, e visa aprimorar o engajamento e a retenção do público.

A parceria permitirá ainda que os anunciantes tenham acesso ao inventário na plataforma da MGID e alcancem uma audiência qualificada de usuários mensais em todos os portais do Grupo Abril, expandindo significativamente seu alcance e impacto. Como um dos principais conglomerados de mídia e comunicação da América Latina, o Grupo Abril possui 19 títulos entre digitais e impressos e, mensalmente, 25% da população brasileira acessa seus sites. No digital, são mais de 500 mil leitores qualificados na base de assinantes e apps. Já no impresso, são distribuídas mais de 1 milhão de revistas todo mês, atendendo a base de assinantes em todo Brasil.

"Estamos entusiasmados com as novas oportunidades de negócios que essa parceria trará. Temos colaborado de maneira estratégica com o Grupo Abril, e acreditamos que essa aliança impulsionará o crescimento contínuo de nossas operações. Estamos ansiosos para uma jornada de inovação e sucesso conjunto", celebra Giuliano Girondi, head of Publisher Acquisition da MGID.

Para Girondi, esta parceria marca um passo significativo para a MGID ao fortalecer sua posição no mercado brasileiro. “Estamos comprometidos em fornecer tecnologias de ponta que impulsionam o sucesso de nossos parceiros. Ao unir forças com o Grupo Abril, avançamos em direção a um futuro de excelência em conteúdo e monetização", reforça.