MGID, plataforma global de publicidade, anuncia hoje a sua parceria estratégica com Pixalate, a plataforma líder no mercado de proteção à fraude em anúncios, privacidade e análise de compliance.

O software da Pixalate funcionará de forma conjunta com a solução proprietária da MGID de proteção contra fraudes, adicionando uma camada de verificação de terceiros para monitorar a qualidade do tráfego e filtrar bots e inventários inválidos.

A fraude publicitária, especialmente na publicidade programática, há muito impacta os orçamentos de marketing. A proliferação da inteligência artificial aumenta a probabilidade de atividades fraudulentas devido à facilidade com que sites feitos apenas para publicidade podem gerar conteúdo. A rede mundial de anunciantes da MGID se beneficiará e verá um maior retorno sobre o investimento devido ao aumento da proteção – tendo ao mesmo tempo uma redução nos gastos desnecessários e garantindo que os anúncios apareçam em ambientes seguros, de alta qualidade, e sejam visualizados por consumidores reais.

“A integração do software Pixalate é um indicativo do compromisso contínuo da MGID em reduzir o tráfego fraudulento em toda a cadeia de fornecimento de publicidade online”, disse Oleksii Borysov, VP de Product na MGID.

“Estamos ansiosos para trabalhar com a Pixalate para monitorar de perto a qualidade do nosso tráfego, garantindo que os investimentos com publicidade sejam direcionados apenas para publishers e portais legítimos, cujo sucesso é vital para a saúde da open web.”