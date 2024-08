Não há nada mais atraente do que uma arte bem colocada em uma página dominada por conteúdo textual. O mesmo pode ser dito para anúncios – se você deseja que seu anúncio se destaque, não há melhor maneira de fazer isso do que usar recursos visuais atraentes e imagens exclusivas. Anúncios que cativam e inspiram o espectador são anúncios que convertem.

Descubra alguns dos melhores truques de Storytelling visual para usar em 2022.

O que é narrativa visual?

A narrativa visual é uma estratégia de marketing de conteúdo que foca em imagens e vídeos para contar uma história, ao invés dos meios mais convencionais: texto estático.

O apelo é bastante óbvio – em uma era de supersaturação e diminuição da atenção, o texto simplesmente não funciona mais. Os anunciantes têm apenas alguns segundos para impressionar seu público e criar uma memória duradoura, e simplesmente não há substituto para artes emotivas e instigantes.

Não deixe a parte de “contar histórias” enganar você. Você não precisa mais de palavras para contar uma história, especialmente online. Na verdade, é mais eficaz mostrar do que dizer ao seu público o que você é.

O que fazer e o que não fazer na narrativa visual

Embora a narrativa visual seja o recipiente perfeito para provocar uma resposta emocional, isso não significa que você deva apenas enfiar todas as imagens interessantes que encontrar em seus anúncios.

Há algumas coisas a serem lembradas ao empregar técnicas de narrativa visual em sua estratégia de marketing. Em primeiro lugar, não sobrecarregue seus criativos com mais recursos visuais do que você realmente precisa. Quanto mais detalhes houver em seu anúncio, menor será a probabilidade de o espectador identificá-los e sua mensagem principal se diluirá. Mantenha-o limpo e simples.

Outra grande vantagem da narrativa visual é usar fotografia de banco de imagens. A fotografia de banco de imagens tende a agrupar o público, considerando as pessoas como genéricas e intercambiáveis. Trate seu público como o grupo único de pessoas que eles são. Somente usando imagens específicas e pensadas que sejam relacionadas ​​ao seu público-alvo, você pode estabelecer um vínculo emocional.

Portanto, seja pessoal e faça com que a narrativa visual pareça familiar ao seu público-alvo. Precisa evocar sentimentos de confiança, confidencialidade e proximidade. É por isso que seus anúncios precisam retratar pessoas que se pareçam com o que você espera que seu público pareça, desfrutando de atividades que correspondam aos seus interesses.

No entanto, a narrativa visual também precisa parecer real, o que significa que as atividades e os cenários que você retrata em seus anúncios nem sempre precisam ser agradáveis. Usar conflito, drama ou dilemas como formas de contar histórias pode provocar uma resposta emocional muito forte de seus espectadores.

Por fim, não se esqueça de enfatizar seu ponto de venda exclusivo. A narrativa visual não pode ser eficaz se você esquecer de incluir as principais qualidades do seu produto ou serviço na dianteira do seu anúncio, mas pode ajudá-lo a acentuá-las.

Agora, vamos para a arte em si: aqui estão vários truques de narrativa visual para empregar em suas campanhas publicitárias de 2022.

1. Cor versus contraste contextual

Que melhor maneira de destacar seus pontos de venda exclusivos do que usar o truque visual mais antigo do livro – contraste.

Usando contrastes de cores ou contextuais, você pode delinear diferentes partes do anúncio e enfatizá-las separadamente. Os contrastes de cores funcionam melhor se você não usar muitas cores no visual. Quanto menos houver, melhor será o contraste.

Fonte: webdesignledger.com

O contraste contextual tem o mesmo propósito: acentuar o ponto focal do anúncio. No entanto, ao invés de usar as cores estrategicamente, joga-se com a nossa percepção da imagem.

Fonte: twitter.com/ibmeurope

Brincar com contrastes não é apenas visualmente relevante e útil, mas também bastante interessante!

2. Emoções

Quando se trata de provocar uma resposta emocional do seu público, não há substituto para exibir emoção em seus recursos visuais. Mostre amor, compaixão, raiva ou qualquer outra emoção que complemente a mensagem principal do seu anúncio.

Fonte: blog.emojics.com

3. Composição

Já ouviu falar da regra dos terços? Ele afirma que nossos olhos são atraídos para pontos específicos em uma imagem. Ao dividir a imagem usando duas linhas horizontais e duas verticais, você revela as interseções da composição onde o público foca inconscientemente.

4. Símbolos e metáforas

Ocultar mensagens à vista de todos dá ao seu público algo em que pensar. A maioria das pessoas adora um bom enigma, mas apenas se puder resolvê-lo rapidamente. Em outras palavras, dê ao seu público um desafio, mas não muito difícil.

Fonte: creitive.com

5. Ilustrações de personagens, quadrinhos e desenhos animados

Ilustrações e desenhos animados dão a você a oportunidade de se destacar da multidão. Eles são uma excelente maneira de preencher o espaço vazio, além de mostrar seu estilo único.

Fonte: adweek.com

6. Memes

Memes são inevitáveis ​​hoje em dia, então não é surpresa que você possa encontrá-los decorando anúncios e formando visuais. Os visuais que abraçam a cultura dos memes funcionam melhor em plataformas onde os memes são abundantes e para públicos mais jovens. Os memes permitem que o público sinta que faz parte da brincadeira e, portanto, do seu produto ou serviço.

Fonte: nogood.io

7. Mensagens secretas

Ovos de páscoa são um conceito comum em programas de TV, filmes, videogames e até anúncios. Encontrar mensagens secretas e significados ocultos em qualquer forma ou formato é um processo gratificante do qual clientes adoram participar.

Fonte: cleriti.com

8. Fotos dinâmicas

Assim como o texto estático não oferece muita emoção para o espectador, o mesmo acontece com as fotos que não têm dinâmica.

Imagens com nenhuma imprevisibilidade não são motivo de empolgação. Dê uma olhada no anúncio a seguir. Há uma grande diferença entre um anúncio que mostra uma ação completa e uma foto dinâmica que permanece em estado de ação.

Conclusão

Uma imagem vale mais que mil palavras – e milhares de dólares em receita publicitária, se você fizer isso direito. Usando os truques de narrativa visual que apresentamos aqui para você hoje, você poderá criar anúncios que não passam despercebidos.

Contar uma história no menor espaço de tempo enquanto desperta emoções é uma forma de arte em si. Levará tempo para dominar, mas quando você fizer isso, você estará criando visuais de anúncios que deixam um efeito duradouro no espectador.