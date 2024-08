Se l'attenzione è una merce rara, l'economia dell'attenzione vuol dire trovare la migliore allocazione delle risorse per ottenere il massimo rendimento. Se alcune annunci creativi e messaggi pubblicitari offrono una minore qualità dell'attenzione, è fondamentale massimizzarne i ricavi. A tal fine, il prossimo passo essenziale nella gestione dell'attenzione è la comprensione dei modi migliori per ottimizzare il potenziale di ciascun formato pubblicitario.

Pubblicità in movimento

Gli annunci video tendono ad avere un CTR più alto e a generare maggiori vendite, con i video più brevi in testa ai parametri di performance. Tuttavia, sono costosi da produrre, si collocano in un mercato saturo e hanno un'alta probabilità di suscitare irritazione negli utenti. Se non vengono riprodotti o guardati, il messaggio va perso. Per ogni inserzionista, il contesto e le risorse sono fattori critici per decidere se gli annunci video sono una buona opzione.

Le pubblicità in movimento contengono gif animate e talvolta file video MOV o MP4. Questi annunci si dimostrano efficaci quanto i comuni annunci video, pur essendo meno dispendiosi in termini di risorse. È anche un formato utilizzato con maggior successo in alcuni mercati verticali per mostrare l'uso di un prodotto, stimolare l'appetito (ad esempio, piatti caldi fumanti) e altro ancora. In pochi secondi, è possibile produrre e sfruttare i trigger di fruibilità o desiderabilità per catturare l'attenzione dell'utente.

Pubblicità statica

Contrariamente a quanto si pensa, gli annunci statici hanno il potenziale per raccontare storie visive, catturare l'attenzione dell'utente ed enfatizzare i punti di vendita unici dei prodotti pubblicizzati, proprio come i video e le gif. Tuttavia, le immagini sono più che altro un sistema immediato per mostrare quello che si va ad acquistare, quindi le storie sono elaborate attraverso l'immaginazione dell'utente, che dà vita a quello che è rappresentato dalle immagini statiche. Lavorando con le immagini, gli esperti di marketing possono giocare con il colore o il contrasto contestuale, i simboli, le metafore, scatenare emozioni e usare l'umorismo — come i meme più popolari — per ottenere maggiore attenzione.

I risultati del report di Dentsu, già citati, dimostrano inoltre che anche un'attenzione parziale può incrementare le vendite e l'awareness, se il messaggio o il branding sono chiari. Gli annunci statici dovrebbero quindi affidarsi a creazioni di alta qualità e di grande impatto, con colori vivaci, messaggi forti e immediati e visibilità del marchio. In generale, la regola è che i video e gli annunci in movimento funzionano bene per aumentare la notorietà del brand, mentre gli annunci statici e le brevi animazioni/gif hanno un alto potenziale di clic.

Pubblicità interattiva

L'impiego di annunci coinvolgenti che cambiano colore, si restringono e si espandono può incoraggiare i consumatori a compiere un'azione piuttosto che ignorare l'annuncio. Che si tratti di rispondere a quiz, di sottoporsi a un sondaggio o di partecipare ad altre attività, gli annunci interattivi hanno il maggiore potenziale nella gara per accaparrarsi l'attenzione degli utenti.

Ricordiamo i modelli interattivi più in voga per ottenere la massima attenzione da parte degli utenti:

360° o Panoramiche

Le foto panoramiche hanno conquistato il mondo circa 10 anni fa e da allora sono diventate il soggetto di centinaia di mostre fotografiche e meme su Internet. Le foto e i video a 360 gradi rappresentano l'ingresso in un altro mondo dove i nostri occhi possono cogliere più dettagli. Le pubblicità interattive hanno sfruttato questo concetto e hanno permesso agli utenti di dare una sbirciatina a ciò che si nasconde dietro l'inquadratura. Abili designer di annunci nascondono personaggi principali e oggetti focali, costringendo gli utenti a interagire con le unità pubblicitarie per trovare il pezzo mancante.

Elementi creativi con effetto Parallax e Flip

Questo risveglia il bambino che c'è in ogni cliente. Ricordi gli emozionanti giochi da tavolo a cui abbiamo giocato per ore durante l'infanzia? Quella voglia di scoprire cosa c'è sul retro esiste ancora dentro di noi. Come approccio più popolare, i designer li usano per le creazioni del tipo prima e dopo, per brevi quiz e per le creazioni immagine-testo. Se ti stai chiedendo come fanno gli utenti a capire che c'è qualcosa che si nasconde dall'altra parte, la risposta è semplice: questi annunci sono spesso animati e continuano a girare finché il cliente non vede l'altra faccia.

Unità carosello

Questa unità è un blocco di diverse immagini (in genere 4-5) che ruotano a destra e a sinistra. È un modo innovativo per mostrare all'utente 5 annunci. Idealmente, il design di questo annuncio dà agli osservatori la sensazione di trovarsi in una vetrina. Vediamo cosa c'è, ma vogliamo essere sicuri di aver scoperto tutte le opzioni e di aver visto l'intera gamma di prodotti.

L'effetto parallasse, i caroselli o le creazioni panoramiche a 360° coinvolgono i clienti catturando e mantenendo l'attenzione. Per semplificare la creazione di questi annunci interattivi per i nostri clienti, abbiamo recentemente stretto una partnership con Somplo. Grazie a questo servizio, è possibile creare esperienze coinvolgenti con colori e dimensioni mutevoli e molti altri elementi dinamici che incoraggiano i consumatori a compiere un'azione anziché scrollare oltre.