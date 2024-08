Quando inizia un nuovo anno, c'è una costante che si ripete: il web si riempie di post "Top Ad Tech Trends del 2023" e altri articoli simili. Ma internet ha bisogno di un altro di questi post? Noi pensiamo di no.

Quest'anno, quindi, abbiamo deciso di non seguire la tradizione e di parlare delle nostre aspettative in materia di ad tech del 2022 rispetto alla realtà odierna del 2023. Anche se la nostra posizione unica nel settore ci offre molte intuizioni e accesso a informazioni, di tanto in tanto anche noi possiamo sbagliare.

Non avendo una sfera di cristallo da consultare (se tu ce l'hai, facci sapere dove trovarla!), ci siamo rivolti alle nostre migliori risorse, i vicepresidenti e i dirigenti di MGID, per avere la loro opinione sull'argomento.

Vediamo cosa hanno detto.

#1: L'amara verità su ChatGPT

Aspettative: Creare contenuti unici diventerà più difficile per gli editori

Realtà: ChatGPT è in grado di generare una quantità infinita di contenuti unici

Creare un flusso costante di contenuti unici e di alta qualità che attraggano e coinvolgano il pubblico è impegnativo e richiede tempo.

È qui che ChatGPT può venire in soccorso! Questo modello linguistico basato sull'intelligenza artificiale è in grado di elaborare facilmente e istantaneamente un'ampia gamma di argomenti, oltre ai contenuti degli articoli che li accompagnano, offrendo agli editori un'altra fonte per sviluppare i contenuti unici di cui hanno bisogno.





#2: Trovare prodotti online è come

Aspettative: Google rimarrà la piattaforma di ricerca di riferimento e nessun'altra azienda potrà competere con essa

Realtà: ChatGPT sta cambiando le carte in gioco e continuerà a influenzare il modo in cui cerchiamo le informazioni

Per decenni, Google è stato sinonimo del termine "ricerca", tanto da diventare un verbo predefinito nel nostro vocabolario. L'azienda detiene una impressionante quota di mercato dell'85%. Tuttavia, oggi i risultati di una ricerca su Google mostrano i primi dieci risultati racchiusi tra sei annunci, il che lo rende più una piattaforma pubblicitaria e meno un motore di ricerca. Poiché la vendita di annunci rappresenta la principale fonte di reddito di Google, dare priorità agli annunci è una saggia decisione commerciale, ma potrebbe non essere la migliore esperienza per l'utente.

Poi è arrivata ChatGPT con il suo milione di utenti registrati nella prima settimana — un numero destinato a crescere in modo esponenziale quest'anno. ChatGPT funziona come una versione avanzata di Google, fornendo risposte complete e (di solito) più accurate alle query di ricerca senza la distrazione degli annunci pubblicitari a pagamento. Ciò che rende ChatGPT una novità assoluta è che non solo è in grado di trovare risposte, ma anche di completare compiti per le persone. Può scrivere codici, canzoni, riassunti di testo e molto altro ancora.

Pensiamo che quest'anno, invece di dire "Ora lo cerco su Google", qualcuno inizierà a dire "Ora lo chiedo a ChatGPT."





#3: TikTok si sta evolvendo in...

Aspettative: TikTok diventerà la principale piattaforma di social media per i video

Reality: TikTok si è trasformato nel motore di ricerca preferito dalla generazione Z

L'ascesa fulminea di TikTok è stata a dir poco straordinaria. L'applicazione si è trasformata da una semplice piattaforma di social media a una piattaforma che dà del filo da torcere a Google — e questo viene direttamente dalla bocca di un dirigente Google.

Gli early adopter e i brand più lungimiranti hanno già capito che gli utenti della Gen-Z e quelli più giovani vedono TikTok non solo come un'app di intrattenimento, ma come un motore di ricerca. Sempre più marchi stanno modificando le loro strategie e i loro contenuti per soddisfare le esigenze di questi utenti e assicurarsi che i loro contenuti appaiano ad un pubblico attivamente coinvolto e pronto all'acquisto.





#4: Google ha conosciuto tempi migliori

Aspettative: Il duopolio di Google & Facebook non sarà messo in discussione

Realtà: Amazon & Apple sono diventati un duopolio imbattibile

Google ha beneficiato del suo dominio in quanto uno dei canali principali in qualsiasi media mix, assorbendo la spesa pubblicitaria, ma nel 2022 si è verificato un cambiamento radicale.

Amazon è diventato un motore di ricerca per prodotti. Oltre il 60% dei consumatori statunitensi inizia la propria ricerca di prodotti su Amazon, mentre il 49% utilizza un motore di ricerca come Google. Riteniamo che questo cambiamento sia dovuto al fatto che le recensioni degli utenti hanno un forte impatto sulle decisioni di acquisto dei consumatori e Amazon le mette in primo piano.

Il destino del business pubblicitario di Google è ora in bilico, dato che il governo degli Stati Uniti ha appena presentato la sua quinta causa antitrust contro il gigante tecnologico. Non vediamo l'ora di vedere come andrà a finire!

A questo proposito, la funzione di Tracking Transparency dell'app di Apple ha inferto un duro colpo a Facebook, facendogli perdere 10 miliardi di dollari di entrate pubblicitarie nel 2022. Le vendite pubblicitarie di Apple hanno iniziato a dare i loro frutti immediatamente e l'azienda sta investendo molto nella sua tecnologia pubblicitaria.

Amazon e Apple sono oggi i nuovi campioni indiscussi dell'ecosistema pubblicitario. Facebook ha perso il favore degli inserzionisti e dei consumatori.





#5: L'Open Web domina ancora il mondo

Aspettative: I walled garden distruggeranno l'open web

Realtà: L'open web può battere i walled garden alla fine dei conti

Con alle spalle anni di raccolta di dati, molti nel settore pubblicitario si aspettavano che i walled garden come Google, Amazon e le piattaforme di social media offrissero migliori opportunità di monetizzazione rispetto all'open web. Tuttavia, dopo l'annuncio di Google di voler eliminare gradualmente i cookie di terze parti (ora posticipato nuovamente al 2024), gli editori dell'open web non hanno perso tempo per prepararsi a un mondo senza cookie.

Gli editori dell'open web hanno già iniziato ad adottare nuove tecnologie che consentono loro di acquisire e sfruttare le potenzialità dei dati di prima parte, che sono molto più precisi dei dati generici di cui dispongono i walled garden. Anche se gli editori possono avere set di dati più piccoli, i loro utenti sono di nicchia e molto attivi, il che li rende potenzialmente più preziosi per gli inserzionisti e i brand.





#6: Il problema principale con la VR & AR

Aspettative: Gli inserzionisti sfrutteranno la realtà virtuale e la realtà aumentata per creare esperienze pubblicitarie immersive e interattive

Realtà: La VR e la AR creano esperienze pubblicitarie coinvolgenti e memorabili, ma i costi sono ancora proibitivi per la maggior parte dei brand.

In passato i consumatori sono rimasti entusiasti e ipnotizzati quando grandi marchi come Oreo e Samsung hanno utilizzato la AR e la VR per creare campagne innovative. Le reazioni hanno generato un grande interesse per queste tecnologie, che ci aspettavamo accelerasse lo sviluppo e, a sua volta, rendesse la tecnologia più accessibile.

Mentre i grandi marchi possono permettersi di giocare in questi spazi virtuali, il costo per la creazione di queste campagne rimane fuori dalla portata di un'azienda media. Con la necessità di stringere la cinghia, i marchi devono rivalutare i loro budget per i media e le campagne basate su tecnologie costose sono state le prime a essere accantonate.





#7: Il Metaverso trasformato in un meme

Aspettative: Il Metaverso cambierà il nostro modo di lavorare, vivere e comunicare

Realtà: Finora non è stato molto di più di un meme

Il metaverso ha dominato le prime pagine dei giornali nel 2022. Gli appassionati di tecnologia (ok, in realtà solo le aziende che hanno fatto folli investimenti finanziari per sviluppare il metaverso) non riuscivano a smettere di parlare di come avrebbe rivoluzionato il nostro mondo.

Mentre le aziende tecnologiche volevano farci credere che tutti fossero in fibrillazione per il metaverso, la verità è che nessuno ha capito di cosa si tratti. Uno studio ha rilevato che, sebbene il 38% del pubblico americano affermi di conoscere il metaverso, solo il 16% è in grado di darne una definizione corretta, e probabilmente gli ci è voluto tutto il 2022 per capirlo!

Il metaverso è ancora lontano anni — se non un decennio - dal diventare una realtà. Il suo risultato più notevole finora è l'enorme quantità di meme che ha generato — e noi siamo qui per questi!

Cos'altro c'è in serbo per il 2023?

Le aspettative sono legate al potenziale e alle possibilità, alla speranza e all'immaginazione. Alcune aspettative si concretizzano, altre no. Ma va bene così, perché significa che c'è spazio per nuove idee che possono nascere e diventare realtà.

Siamo soddisfatti delle aspettative che si sono realizzate e delle realtà che si sono rivelate migliori delle nostre previsioni. Tuttavia, siamo molto grati che tutte le proiezioni mostrino che il settore dell'ad tech continuerà a crescere e a progredire a passi da gigante nonostante l'incertezza economica.

Cos'altro c'è in serbo per il 2023? Dai un'occhiata ai propositi per il nuovo anno e alle previsioni ad tech di MGID per quest'anno. Non vediamo l'ora di vedere quali diventeranno realtà!