Le tendenze vanno e vengono, ma il content marketing è destinato a durare. Ancora oggi rimane una strategia affidabile se si desidera migliorare la consapevolezza del marchio, promuovere la formazione degli utenti e affermare la propria autorevolezza nel settore. Tuttavia, il content marketing è cambiato notevolmente nel corso degli anni! Ad esempio, le tendenze del content marketing del 2020 potrebbero non essere altrettanto efficaci oggi.

Con l'evoluzione del comportamento, dei gusti e delle aspettative degli utenti, è fondamentale rimanere aggiornati sulle tendenze per mantenere la propria rilevanza. In definitiva, ciò significa conoscere le tendenze del content marketing di quest'anno e applicarle alle proprie strategie. Quindi, immergiamoci nel content marketing e diamo un'occhiata agli ultimi sviluppi.

1. L'IA generativa diventa un co-creatore, non un sostituto: la più grande innovazione nel content marketing fino ad oggi

L'intelligenza artificiale ha contribuito ad accelerare il processo di scrittura perché, con un solo prompt, è in grado di creare un articolo completo. Tuttavia, anche se l'IA è una delle principali tendenze del content marketing in questo momento, la strategia umana rimane fondamentale. Anzi, ora più che mai.

Gli scrittori e gli strateghi devono guidare i prompt e aggiungere la propria voce per differenziarsi dai contenuti generici dell'IA. Le tendenze del content marketing stanno andando verso l'utilizzo dell'IA come assistente, consentendo di:

Creare bozze;

Sviluppare una bozza di articolo;

Riutilizzare contenuti esistenti;

Aggiungere personalizzazione.

Tuttavia, se scegli di generare tutti i tuoi contenuti con l'AI da zero, preparati alle conseguenze. L'AI può inventare fatti e creare fonti inesistenti. Per non parlare del tono generico che può rendere il tuo testo noioso e facile da dimenticare per i lettori.

Inoltre, fai attenzione alla saturazione SEO. L'ultima cosa che vuoi è creare troppi nuovi contenuti per parole chiave popolari e ottenere un impatto minimo o nullo a causa dell'estrema concorrenza.

2. Il futuro della ricerca nel content marketing sta cambiando: dalle parole chiave alle conversazioni

Ricordi quando la SEO era l'elemento più importante della ricerca organica? Gli aggiornamenti degli algoritmi dei motori di ricerca hanno influenzato notevolmente le tendenze del content marketing in passato, ma ora non sono più l'unico fattore importante. L'ascesa dei motori di ricerca basati sull'intelligenza artificiale come Perplexity, ChatGPT e Gemini sta ridefinendo il modo in cui gli utenti trovano le informazioni.

Dal cercare tra i link blu e scegliere quelli che si ritiene possano contenere la risposta desiderata, le tendenze del content marketing si stanno orientando verso contenuti zero-click e risposte integrate. Il GEO (Generative Engine Optimization) sta diventando un elemento fondamentale. Puntare solo al posizionamento non è sufficiente per stare al passo con le ultime tendenze del content marketing. Per mantenere la rilevanza nella ricerca organica, è importante ottimizzare l'intento e la chiarezza delle informazioni.

3. Convergenza tra dati di prima parte e personalizzazione dei contenuti come tendenza del content marketing

I cookie di terze parti sono stati a lungo affidabili per tracciare gli utenti sul web. Tuttavia, con l'inasprimento delle normative sulla raccolta dei dati, potrebbe essere necessario ripensare il modo in cui si raccolgono le informazioni. Le tendenze del content marketing si stanno orientando verso un tracciamento senza cookie che rispetta la privacy e utilizza dati di prima parte.

Con questo sviluppo, si ricorre più spesso alla segmentazione del comportamento. Quindi, invece di contenuti generici, è possibile creare hub e percorsi personalizzati basati sul comportamento degli utenti.

Il content marketing si sta allontanando dalle soluzioni standardizzate per tutti e sta invece personalizzando i contenuti in base al tipo di utente, al settore e persino alla fase del ciclo di vita. Utilizzando sia le piattaforme di dati dei clienti (CDP) che l'intelligenza artificiale, sarai in grado di farlo su larga scala. Ciò ti garantirà di fornire il messaggio giusto e nel formato corretto nel momento più pertinente.

4. Le tendenze del content marketing visivo passano dallo statico all'interattivo

Il passaggio all'interattività non riguarda solo i contenuti visivi. Con la produzione di così tanto materiale nuovo, anche mentre leggi questo articolo, le tendenze di marketing si sono orientate verso i contenuti interattivi. Sempre più marketer utilizzano ora i seguenti strumenti per attirare l'attenzione del loro mercato di riferimento:

Quiz

Calcolatori

Annunci narrativi

Lookbook

Articoli acquistabili

Video shopping

CTA integrati

Con le tendenze del marketing dei contenuti interattivi e acquistabili, assistiamo a un aumento dei tassi di engagement e conversione, soprattutto sui dispositivi mobili. Oggi esistono anche strumenti specializzati che è possibile utilizzare per creare contenuti interattivi. Tra i più apprezzati figurano MGID Story Ads, Figma Embeds, Outgrow e Smartly.io.

5. Le tendenze SEO e di content marketing gravitano verso uno storytelling incentrato sull'uomo

L'uso di contenuti generati dall'intelligenza artificiale ha creato una conseguenza indesiderata. Gli utenti, stanchi di vedere sempre le stesse cose, apprezzano ancora di più le tendenze del content marketing che valorizzano le voci autentiche delle persone. Ecco cosa abbiamo notato:

Le narrazioni dei brand, le storie dei clienti, i contenuti dei dipendenti e quelli dietro le quinte sono sempre più ricercati.

L'empatia, la vulnerabilità e la “realtà” stanno diventando fattori di fiducia.

Video, podcast e UGC sono ormai formati comuni per creare connessioni emotive.

Le tendenze del content marketing sottolineano semplicemente ciò che dovrebbe essere sempre stato il rapporto di un brand con il proprio pubblico: connessioni reali. I brand che vogliono distinguersi devono fare di più che fornire informazioni.

6. L'equilibrio tra velocità e qualità dei contenuti rimane una forte tendenza nel content marketing

I marketer si sentono sotto pressione per mantenere un calendario di pubblicazione frequente e garantire che il loro marchio rimanga nella mente degli utenti. Tuttavia, i motori di ricerca stanno abbandonando la pratica di premiare le pubblicazioni fine a se stesse. Ogni post dovrebbe offrire un valore reale, non le banalità di scarso valore generate dall'intelligenza artificiale che alcuni marchi cercano di propinare al proprio pubblico.

Il prossimo anno potrebbero esserci nuove tendenze nel content marketing, ma ti assicuriamo che queste strategie saranno sempre utili:

Aggiorna regolarmente i tuoi contenuti evergreen;

Punta sulla leadership di pensiero e sull'approfondimento piuttosto che su post di bassa qualità generati dall'intelligenza artificiale;

Trova il giusto equilibrio tra velocità di produzione, voce del brand e utilità.

In sostanza, punta sulla qualità piuttosto che sulla quantità, ma non pubblicare con una frequenza tale da far dimenticare il tuo brand al pubblico.

7. Le strategie video-first dominano le nuove tendenze di marketing

I video sono forme di contenuto altamente coinvolgenti. Ecco perché molti marketer li utilizzano per catturare l'attenzione del proprio pubblico. Al momento, le tendenze del content marketing vanno nella seguente direzione:

Video di breve durata come reel, shorts e TikTok nella parte superiore del funnel, che possono potenzialmente diventare virali e aumentare la portata del marchio;

come reel, shorts e TikTok nella parte superiore del funnel, che possono potenzialmente diventare virali e aumentare la portata del marchio; Video di lunga durata come explainer, documentari e serie che possono aiutare a costruire il marchio;

come explainer, documentari e serie che possono aiutare a costruire il marchio; SEO per video che include trascrizioni, schemi e sottotitoli che rendono i contenuti ricercabili online.

Stiamo anche assistendo all'ascesa dei video modificati con l'intelligenza artificiale e degli strumenti di sottotitolazione automatica, che consentono ai marchi e ai marketer di generare rapidamente contenuti con il minimo sforzo.

8. Il content marketing incentrato sulla community è il futuro

Oggi il tuo pubblico non è solo, beh, il tuo pubblico. Il passaggio dalla semplice trasmissione alla co-creazione della community significa che il tuo pubblico partecipa attivamente alla creazione dei tuoi contenuti. Per soddisfare questo desiderio di maggiore coinvolgimento, puoi:

Interagire con ambasciatori del marchio, utenti esperti e creatori come contributori di contenuti;

Esplorare il coinvolgimento in stile Reddit e i gruppi Discord;

Collaborare con altre aziende per realizzare campagne in co-branding.

I contenuti generati dagli utenti promuovono le prestazioni dei contenuti e alimentano la fedeltà dei clienti. Con le tendenze del content marketing che favoriscono le iniziative guidate dalla community, è opportuno prendere in considerazione formati di contenuti compatibili come AMA, post co-autore e concorsi di idee.

9. La pubblicità nativa e i contenuti sponsorizzati diventano più intelligenti, rendendo più potenti le ultime tendenze del brand marketing

Al giorno d'oggi, gli annunci nativi sono praticamente mimetizzati grazie alla loro perfetta integrazione con il sito dell'editore. Grazie a un targeting più intelligente e a formati più puliti, gli utenti sono sempre più ricettivi ai tuoi messaggi.

Abbiamo riconosciuto il valore della pubblicità nativa ben prima che diventasse una tendenza importante nel content marketing. Gli annunci in stile editoriale che si adattano al contesto dell'esperienza di navigazione dell'utente ottengono risultati migliori.

Piattaforme come MGID hanno permesso la coesistenza di performance e storytelling. In questo senso, consideraci il coltellino svizzero delle tendenze del content marketing. Utilizzando la pubblicità nativa per distribuire contenuti di alto valore o acquistabili (non solo banner!), puoi generare vendite rafforzando il tuo marchio.

10. Le tendenze nei ruoli del content marketing passano dai team di contenuti ai team di performance

I ruoli compartimentati stanno scomparendo più rapidamente degli snack gratuiti durante una riunione. Le tendenze del content marketing favoriscono i talenti che comprendono i funnel, il CRO e la distribuzione a pagamento. Preparati a sviluppare competenze nella narrazione dei dati, nell'automazione e nella strategia multicanale! Tuttavia, anche con persone dai molteplici talenti nel team, la collaborazione rimane estremamente preziosa.

Oggi è possibile assistere all'espansione delle tendenze del content marketing. Il passaggio dai team di contenuti ai team di performance significa che è opportuno aspettarsi di collaborare con altri reparti che potrebbero avere gli stessi obiettivi. Con il passaggio dei KPI dal semplice traffico al fatturato, all'engagement e al valore del ciclo di vita dei clienti, è necessario avere più persone a disposizione.

Bonus Content Marketing Trend: L'ascesa del Content OS e dell'automazione del flusso di lavoro

Ricordi com'era creare contenuti solo un paio di anni fa? Si doveva utilizzare una piattaforma generica per gestire il lavoro necessario per le campagne. Le tendenze del content marketing del 2022 hanno dato il via a un cambiamento verso l'efficienza, orientandosi verso la collaborazione e l'integrazione per migliorare i risultati.

In seguito, il content marketing ha iniziato a incorporare l'intelligenza artificiale. Oggi è una parte importante non solo del processo di creazione, ma anche della gestione delle campagne. Scopri come tutte queste tendenze del content marketing hanno contribuito alla centralizzazione e all'automazione del content marketing.

L'uso di piattaforme centralizzate per tutto, dalla pianificazione alla distribuzione

Sebbene non abbia avuto lo stesso successo dell'intelligenza artificiale, una delle tendenze più influenti nel content marketing odierno è l'introduzione di piattaforme centralizzate. Grazie a queste, chi è coinvolto nelle campagne può fare quanto segue:

Pianificazione: si tratta di una delle tendenze più datate nel content marketing, ma ha dimostrato di essere più di una moda passeggera. Utilizzando una dashboard centralizzata, gli utenti possono assegnare ruoli, visualizzare il calendario dei contenuti e molto altro.

si tratta di una delle tendenze più datate nel content marketing, ma ha dimostrato di essere più di una moda passeggera. Utilizzando una dashboard centralizzata, gli utenti possono assegnare ruoli, visualizzare il calendario dei contenuti e molto altro. Creazione: questo permette agli autori di collaborare all'interno della stessa piattaforma.

questo permette agli autori di collaborare all'interno della stessa piattaforma. Approvazione: inoltra immediatamente le bozze a chi di competenza, accelerando il processo di pubblicazione.

inoltra immediatamente le bozze a chi di competenza, accelerando il processo di pubblicazione. Distribuzione: le piattaforme di content marketing più diffuse consentono di pubblicare direttamente sulle pagine dei blog grazie a integrazioni.

Con queste misure, si risparmia tempo continuando a generare i migliori contenuti dai talenti esistenti.

Utilizzo delle integrazioni per espandere le funzionalità di una piattaforma

Come già accennato, il content marketing sta andando verso la centralizzazione. Non sorprende quindi che le integrazioni siano così popolari al momento. Ecco quelle che sono diventate ancora più diffuse grazie alle tendenze del content marketing.

Notion: per creare una knowledge base, utile per garantire la coerenza di tutto ciò che viene pubblicato

per creare una knowledge base, utile per garantire la coerenza di tutto ciò che viene pubblicato Airtable: Per gestire in un unico posto le pipeline di contenuti, le risorse e le scadenze

Per gestire in un unico posto le pipeline di contenuti, le risorse e le scadenze Contently: Per scalare il processo di creazione dei contenuti con flussi di lavoro, strumenti e talenti esterni

Per scalare il processo di creazione dei contenuti con flussi di lavoro, strumenti e talenti esterni Writer: Per il controllo in tempo reale della grammatica, del tono e dello stile di tutti i lavori prodotti

Per il controllo in tempo reale della grammatica, del tono e dello stile di tutti i lavori prodotti Jasper: Per generare contenuti AI che possono essere utilizzati per i social media, i blog e altro ancora

Per generare contenuti AI che possono essere utilizzati per i social media, i blog e altro ancora MGID: Per distribuire contenuti su piattaforme editoriali

Se le tendenze del content marketing continueranno nella stessa direzione, presto ci saranno altre integrazioni.

Incorporare l'intelligenza artificiale e l'automazione nei processi esistenti

Sono finiti i giorni in cui gli esseri umani erano completamente responsabili della creazione dei contenuti e dell'assicurare che il flusso dalla pianificazione alla pubblicazione avvenisse senza intoppi. Una delle più grandi tendenze del content marketing è l'intelligenza artificiale, e la vedrai molto, anche al di fuori di questo settore.

Insieme all'automazione, fa due cose che ci inducono a pensare che queste tendenze del content marketing siano destinate a durare:

Risparmia tempo riducendo il tempo necessario per produrre contenuti;

riducendo il tempo necessario per produrre contenuti; Migliora la governance fornendo analisi in tempo reale e ricalibrazione della strategia.

Con queste tendenze del content marketing, sei libero di concentrarti sulla formulazione e l'implementazione di strategie di livello superiore. L'intelligenza artificiale e l'automazione possono occuparsi del resto.

Modificare le metriche di successo in base alle ultime tendenze del mercato dei contenuti

Non c'è dubbio che il passaggio all'intelligenza artificiale abbia facilitato la personalizzazione dei contenuti. Quindi, proprio come alcune tendenze del content marketing del 2022 sono ancora attuali, ci aspettiamo lo stesso per molti elementi della nostra lista.

Questo significa che abbiamo bisogno di un modo per misurare il successo. Considerando le ultime notizie sul content marketing, non è sufficiente attenersi a metriche semplici come le visualizzazioni di pagina e la frequenza di rimbalzo. Ecco alcuni numeri da tenere d'occhio.

Traccia le interazioni reali all'interno della pagina

Invece di seguire il numero di sessioni o di clic, osserva le interazioni più profonde che puoi misurare quando qualcuno visita la pagina. Potrai massimizzare i guadagni derivanti dalle tendenze del content marketing se monitori anche le seguenti metriche.

Tempo di attenzione : per quanto tempo l'utente ha prestato attenzione al contenuto

: per quanto tempo l'utente ha prestato attenzione al contenuto Profondità di scorrimento : quanto l'utente ha scrollato per leggere

: quanto l'utente ha scrollato per leggere Clic sugli elementi interattivi: quali elementi o funzioni hanno catturato la sua attenzione

Con l'intelligenza artificiale che è una delle più grandi tendenze del content marketing fino ad oggi, queste metriche ti permetteranno di ottenere informazioni significative sull'impatto dei lavori già pubblicati.

Misura ciò che spinge all'azione, non solo ciò che ottiene visualizzazioni

Non stiamo dicendo che dovresti smettere del tutto di monitorare le visualizzazioni. Tuttavia, è importante valutare sempre la capacità di ogni contenuto di spingere all'azione. Ecco alcune metriche che potrebbero essere significative per te:

Tassi di clic;

Conversioni di affiliazione;

Invio di moduli.

Come già detto, il content marketing tende all'interattività. Pertanto, l'engagement sarà sempre importante, indipendentemente dalla parte del funnel in cui si colloca il contenuto.

Utilizza modelli di attribuzione più intelligenti per i percorsi multicanale

Molto prima delle tendenze del content marketing per il 2023, abbiamo osservato il modo in cui gli utenti interagivano su diverse piattaforme prima di prendere una decisione. Di conseguenza, limitarsi a guardare l'ultimo clic effettuato dall'utente potrebbe non fornire un quadro completo di ciò che ha deciso di acquistare.

Le tendenze del content marketing hanno portato alla nascita di modelli di attribuzione moderni, come le metriche multi-touch e basate sui dati, per dare credito a ogni risorsa che ha contribuito alla conversione. Probabilmente utilizzi più canali per pubblicare, quindi anche questo sarà molto importante!

Considera la qualità del pubblico, non solo la quantità

Dato che stiamo andando oltre le visualizzazioni di pagina, perché non controllare anche chi visita il sito? Le tendenze del content marketing enfatizzano sia la quantità che la qualità dei contenuti e riteniamo che questo dovrebbe estendersi anche alla valutazione dei visitatori del tuo sito.

Ad esempio, se gestisci un sito web sui videogiochi, un milione di visitatori over 65 in pensione è probabilmente una cattiva notizia. Siamo sicuri che da qualche parte ci sia un nonno che sta distruggendo giocatori esperti su Dota 2, ma ammettiamolo, la maggior parte di loro sta giocando a tombola o dorme già alle 7 di sera.

Quindi, cosa occorre fare? Valutare i tassi di conversione e il valore nel tempo in base ai contenuti con cui interagiscono. In questo modo, si capirà quali contenuti riscuotono maggiore successo.

Punti critici: cosa potrebbe ostacolare l'integrazione delle tendenze del content marketing nel 2025 e oltre?

Proprio come esistono tecniche innovative per misurare le metriche, esistono anche nuovi modi per fallire. Ad esempio, le aziende e i marchi hanno riscontrato problemi con l'intelligenza artificiale, in cui strumenti che dovrebbero aiutare finiscono per rallentare il processo.

Le tendenze del content marketing raramente tengono conto degli sviluppi delle leggi sulla privacy dei dati. Ciò può rendere le strategie meno efficaci. Infine, poiché le tendenze del content marketing sono progettate per funzionare nel tempo, può essere difficile giustificarne l'uso. In assenza di un ROI immediato, i responsabili delle decisioni potrebbero decidere di reindirizzare le risorse altrove.

Sovraccarico di IA e stanchezza dei contenuti

Come abbiamo ripetutamente sottolineato in questo blog, l'IA è un fattore trainante per molte tendenze del content marketing. Ha contribuito notevolmente a rendere più facile il raggiungimento di risultati eccellenti, poiché è come avere a disposizione membri extra del team su richiesta. Tuttavia, il suo uso eccessivo nelle tendenze del content marketing può comportare un costo elevato.

Con tutti che utilizzano gli stessi modelli di IA per creare contenuti, i tuoi messaggi potrebbero finire per sembrare generici. Quindi, invece di darti gli strumenti per distinguerti, le tendenze del content marketing potrebbero finire per ridurre l'impatto del tuo marchio.

Restrizioni sulla privacy dei dati che limitano il targeting

Le tendenze del content marketing mirano tutte ad ottenere informazioni più approfondite per creare messaggi più personalizzati. Tuttavia, c'è un problema importante. Tutte le tendenze del content marketing sono una risposta alle condizioni e alle richieste attuali del mercato. Ad esempio, con i continui sviluppi delle restrizioni sulla privacy dei dati, è possibile che alcune soluzioni non funzionino più.

Ti potresti ritrovare con opzioni di targeting limitate, che potrebbero influire sull'efficacia dei tuoi contenuti. Se non riesci a integrare le attuali tendenze del content marketing in strategie rispettose della privacy dei dati, potresti non raggiungere completamente gli utenti desiderati.

La proliferazione degli strumenti rallenta i team

Gli strumenti dovrebbero aiutare chi crea contenuti, consentendo loro di stare al passo con la domanda di pubblicazioni più frequenti. Infatti, stiamo assistendo a una tendenza verso l'integrazione degli strumenti nei processi di content marketing. In teoria, non c'è modo che questa strategia fallisca, ma bisogna considerare che questi strumenti potrebbero non essere stati creati dagli stessi sviluppatori.

Quando abbiamo esaminato le tendenze del content marketing per il 2025, abbiamo notato un aumento nell'uso degli strumenti. Tuttavia, molti team non riescono a integrarli nei propri sistemi. Il risultato? Devono usarli individualmente, il che rallenta i team invece di velocizzarli.

Difficoltà nel dimostrare il ROI in cicli lunghi

Molti responsabili delle decisioni si chiedono a cosa servano le nuove tendenze e idee di marketing nel settore se non generano entrate. Questo è comune, soprattutto tra chi lavora con budget limitati. Dopotutto, le esigenze che le tendenze del content marketing impongono alle aziende e ai marchi possono consumare fondi.

Tuttavia, la maggior parte dei tipi di contenuti viene utilizzata nella parte inferiore o centrale del funnel. Le tendenze del content marketing possono aiutare a creare un bacino più ampio di potenziali clienti in un secondo momento, ma poiché non sono direttamente responsabili della vendita, tendono ad essere sottovalutate.

Il content marketing funziona ancora? Sì, ma...

Il marketing nel 2025 richiede una strategia di contenuti più intelligente e adattabile. Combina l'intelligenza artificiale con la creatività umana, scala con la personalizzazione e concentrati sulle prestazioni. Le tendenze del content marketing richiedono efficienza e il tocco umano, poiché la concorrenza diventa ancora più agguerrita e gli utenti sono sempre più disillusi dai contenuti generati dall'intelligenza artificiale.

Abbiamo visto come le tendenze della creazione di contenuti del 2024 stanno lasciando il posto a quelle del 2025. Nulla è permanente a questo punto, quindi incoraggiamo la sperimentazione e la collaborazione interfunzionale. Scopri nuovi modi per anticipare le tendenze del content marketing e continuare ad avere un impatto sul vostro pubblico.

Infine, scopri MGID come partner di distribuzione per campagne native e basate sui contenuti. Con la velocità con cui cambiano le tendenze del content marketing, la diversificazione sarà sempre premiata.