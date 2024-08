Per molti anni, gli esperti di marketing si sono concentrati sulla pubblicazione di annunci mobile-friendly sui nostri siti web mobile-friendly. Tuttavia, visto che nel 2021 il 63% di tutte le ricerche organiche su Google è stato effettuato su dispositivi mobili, è giunto il momento di smettere di considerare il mobile come un mercato secondario a cui adattare le nostre strategie desktop. È ora di iniziare a costruire le nostre campagne di marketing con un approccio mobile-first, e questo include il trasferimento della pubblicità nativa, che ha avuto un immenso successo, al mobile.

Approfondiamo quindi le caratteristiche principali, le best practice e i consigli pratici per creare campagne pubblicitarie native efficaci e in grado di conquistare gli utenti da dispositivi mobili.

Cosa sono gli annunci nativi per dispositivi mobili?

Gli annunci nativi per dispositivi mobili si riferiscono ad annunci progettati e ottimizzati specificamente per i dispositivi mobili. Questi annunci sono in genere personalizzati per adattarsi allo stile visivo, al formato e alla funzionalità della piattaforma mobile su cui vengono visualizzati.

La caratteristica principale degli annunci nativi per dispositivi mobili è la loro capacità di fornire un'esperienza utente nativa e non intrusiva, pur veicolando il messaggio pubblicitario.

Tipi di annunci nativi per dispositivi mobili

I principali tipi di annunci nativi per dispositivi mobili sono:

Annunci in-feed. Questi annunci si integrano perfettamente nel feed di contenuti di un'applicazione mobile o di un sito web. Appaiono come post o articoli sponsorizzati all'interno del flusso naturale dei contenuti, spesso indicati come "sponsorizzati" o "consigliati". Annunci di installazione di app. Questi annunci promuovono l'installazione di un'applicazione mobile specifica. Di solito vengono visualizzati all'interno di altre app mobili, offrendo agli utenti la possibilità di scaricare e installare l'app pubblicizzata direttamente dall'unità pubblicitaria. Annunci video nativi. Si tratta di annunci video integrati nel flusso di contenuti dell'app mobile o del sito web. Si riproducono automaticamente o richiedono l'interazione dell'utente per avviare la riproduzione, offrendo un'esperienza di pubblicità video coinvolgente sui dispositivi mobili. Liste sponsorizzate. Questi annunci appaiono come inserzioni promosse o risultati di ricerca all'interno di app o siti web per dispositivi mobili. Sono comunemente utilizzati nelle piattaforme di e-commerce o di directory, dove gli inserzionisti pagano per avere i loro prodotti o servizi in evidenza. Storie sponsorizzate. Questi annunci sfruttano i contenuti generati dagli utenti o i feed dei social media delle app mobili per fornire annunci pubblicitari personalizzati e pertinenti. Appaiono come storie o aggiornamenti all'interno dell'interfaccia dell'app e possono essere mirati in base agli interessi e ai comportamenti degli utenti. Annunci nativi personalizzati. Questi annunci sono concepiti su misura per adattarsi allo stile visivo e alle funzionalità di un'applicazione mobile o di un sito web specifico. Sono altamente adattati all'interfaccia utente dell'app e offrono una perfetta integrazione con il design generale e l'esperienza dell'utente.

La disponibilità e le tipologie specifiche di annunci nativi per dispositivi mobili possono variare a seconda della piattaforma pubblicitaria, dell'app o del sito web. Gli inserzionisti e gli editori possono scegliere i tipi di annunci nativi per dispositivi mobili più adatti in base agli obiettivi della campagna, al pubblico di riferimento e alle offerte di annunci nativi della piattaforma.

Come funzionano gli annunci nativi per dispositivi mobili?

Gli annunci nativi per dispositivi mobili integrano perfettamente i contenuti promozionali nell'esperienza utente delle app o dei siti web per dispositivi mobili. Trattandosi di annunci nativi, sono indirizzati in base a parametri quali i dati demografici dell'utente, gli interessi, il comportamento di navigazione e il contesto dell'app.

Gli annunci nativi per dispositivi mobili possono offrire diversi livelli di interazione con l'utente. Gli utenti possono avere la possibilità di fare clic sull'annuncio per ottenere maggiori informazioni, di interagire con elementi interattivi, di guardare video o di compiere azioni specifiche come l'installazione di un'app o l'acquisto.

Creazioni pubblicitarie specifiche per i dispositivi mobili

Realizzando creazioni pubblicitarie specifiche per il mobile, è possibile integrare la pubblicità nativa senza problemi. Di seguito ti forniamo alcuni consigli con esempi di soluzioni ideate dai nostri specialisti. È possibile inoltre beneficiare di creazioni uniche e gratuite da parte del nostro team se si sceglie di entrare a far parte della nostra comunità di inserzionisti.

Per cominciare, inizia a ridurre il testo in eccesso nei tuoi prodotti. Come ben sai, sin dall'inizio erano preferibili testi piuttosto brevi e concisi. Ora che stiamo lentamente passando a strategie specifiche per i dispositivi mobili, è il momento di rendere i testi di dimensioni ridotte.

Le creazioni pubblicitarie che riportano il dispositivo specifico che un utente sta utilizzando sono un ottimo modo per sottolineare che l'annuncio è fatto per chi lo sta visualizzando. Tuttavia, questo non è l'unico modo per includere i tuoi utenti nelle creazioni. Create annunci che mostrino tutti i diversi modi in cui le persone maneggiano i loro telefoni, tra cui varie angolazioni, una mano o entrambe, e la disposizione del telefono.

Il contesto può anche dare vita a creazioni pubblicitarie interessanti. Utilizza uno sfondo che ritragga il luogo in cui la persona utilizza il proprio dispositivo. Le creazioni che mostrano l'uso dei dispositivi in camera da letto, al parco o sui mezzi pubblici funzionano bene per stabilire una connessione tra l'utente e il contenuto creativo.

L'editing creativo è una delle strategie specifiche per il mobile di maggior successo nell'ambito della pubblicità nativa. Le opzioni sono praticamente illimitate e consentono di creare annunci davvero eccezionali che si integrano con gli ecosistemi dei dispositivi mobili in modi unici. Ad esempio, cogliendo gli oggetti che suscitano attenzione e nascondendoli dietro gli annunci nativi a scorrimento, gli utenti interagiranno maggiormente con le tue creazioni.

Inoltre, l'uso di photoshop può dare vita a creazioni davvero strabilianti apprezzate dagli utenti con cui interagire. È possibile utilizzare photoshop a proprio piacimento e gli utenti riconosceranno il tuo sforzo nel creare un'esperienza come nessun'altra prima.

Infine, ma non per importanza, non esitare a divertirti con gli utenti. Dopotutto si tratta di Internet, quindi la realizzazione di un annuncio creativo con un'immagine divertente di un gatto e una citazione motivazionale non è affatto da escludere.

Qualunque cosa tu faccia, fai in modo che l'obiettivo dei tuoi prodotti creativi sia chiaro. Troppi oggetti o personaggi (o messaggi) possono solo confondere l'utente. I colori e le forme vivaci possono accentuare l'attenzione dell'annuncio e descriverne l'intento.

Vantaggi degli annunci nativi per dispositivi mobili

Oltre al classico vantaggio della perfetta integrazione nel contenuto dell'app o del sito web, la pubblicità nativa mobile può vantare gli stessi vantaggi della pubblicità nativa desktop. Anche se probabilmente conosci già tutti questi vantaggi, li ripasseremo:

Maggiore engagement dell'utente. Gli annunci nativi sono progettati per essere più coinvolgenti e interattivi. Offrendo contenuti pertinenti e contestuali, gli annunci nativi hanno maggiori probabilità di catturare l'attenzione degli utenti e di provocare interazioni significative, come clic, download o conversioni.

Gli annunci nativi sono progettati per essere più coinvolgenti e interattivi. Offrendo contenuti pertinenti e contestuali, gli annunci nativi hanno maggiori probabilità di catturare l'attenzione degli utenti e di provocare interazioni significative, come clic, download o conversioni. Esperienza utente migliorata. Dal momento che gli annunci nativi sono integrati nell'interfaccia dell'app o del sito web, contribuiscono a migliorare l'esperienza complessiva dell'utente. Invece di interrompere o infastidire gli utenti, gli annunci nativi forniscono contenuti validi e pertinenti, in linea con i loro interessi.

Dal momento che gli annunci nativi sono integrati nell'interfaccia dell'app o del sito web, contribuiscono a migliorare l'esperienza complessiva dell'utente. Invece di interrompere o infastidire gli utenti, gli annunci nativi forniscono contenuti validi e pertinenti, in linea con i loro interessi. Pertinenza e targeting migliorati. Gli annunci nativi mobili sfruttano funzionalità di targeting avanzate per garantire che raggiungano il pubblico giusto. Gli inserzionisti possono indirizzare gli utenti in base a dati demografici, interessi, comportamento di navigazione e contesto dell'app.

Gli annunci nativi mobili sfruttano funzionalità di targeting avanzate per garantire che raggiungano il pubblico giusto. Gli inserzionisti possono indirizzare gli utenti in base a dati demografici, interessi, comportamento di navigazione e contesto dell'app. Tassi di conversione più elevati. La perfetta integrazione, la pertinenza contestuale e la natura coinvolgente degli annunci nativi per dispositivi mobili possono determinare tassi di conversione più elevati. Quando agli utenti vengono presentati annunci in linea con i loro interessi e che si inseriscono perfettamente nella loro esperienza utente, è più probabile che compiano le azioni desiderate.

La perfetta integrazione, la pertinenza contestuale e la natura coinvolgente degli annunci nativi per dispositivi mobili possono determinare tassi di conversione più elevati. Quando agli utenti vengono presentati annunci in linea con i loro interessi e che si inseriscono perfettamente nella loro esperienza utente, è più probabile che compiano le azioni desiderate. Aumento del ROI dell'inserzionista. Grazie ai tassi di coinvolgimento e di conversione più elevati, gli annunci nativi per dispositivi mobili offrono spesso un maggiore ritorno sull'investimento (ROI) per gli inserzionisti.

Suggerimenti per le pagine di destinazione

Le pagine di destinazione della pubblicità nativa non hanno bisogno di vendere un prodotto o un servizio. Lo fanno in modo naturale, informativo e di grande valore per l'utente. Allo stesso modo, le strategie specifiche per il mobile relative alle landing page che convertono devono essere naturali e interattive, su una versione del sito adatta al dispositivo.

Ecco altre consigli collaudati per aiutarti a creare una landing page efficace per i dispositivi mobili:

Interattività. È uno dei pilastri del successo delle landing page per dispositivi mobili. Gli utenti si aspettano questo tipo di approccio su mobile e possono rimanere delusi dalla sua mancanza. L'interattività si coniuga bene con l'intrattenimento, che è il fulcro dei dispositivi mobili. Intrattenimento. È necessario considerare il modo in cui gli utenti tendono a intrattenersi e applicare questo design alle pagine di destinazione. I social media, ad esempio, sono per lo più consultati su dispositivi mobili. Imitando lo stile e le funzioni delle piattaforme dei social media, le tue landing page sembreranno del tutto familiari all'utente e cattureranno la sua attenzione. Esperienza dell'utente. È di gran lunga l'aspetto più importante per il successo delle landing page. Realizza ogni minimo dettaglio della tua pagina tenendo conto della praticità: usa colori e toni rilassanti, caratteri grandi e leggibili e pulsanti che possono essere cliccati facilmente, indipendentemente dalle dimensioni dello schermo o dalla manualità dell'utente. Dialogo dinamico. Avvia una conversazione semplice e sincera con il tuo pubblico di riferimento. Il linguaggio di marketing ormai abusato è obsoleto come i banner pubblicitari e ha lo stesso successo nel respingere i potenziali clienti.

Nel dedicarti all'aspetto creativo, non dimenticare l'aspetto tecnico della questione. Gli utenti mobili si aspettano un accesso immediato alle informazioni. Ottimizza la velocità delle tue landing page riducendo al minimo le dimensioni dei file, comprimendo le immagini e riducendo le parti non necessarie del codice.

Ripensare gli annunci nativi per dispositivi mobili

La pubblicità nativa è il formato pubblicitario digitale verso il quale ci stiamo dirigendo da tempo, volenti o nolenti. È il risultato dell'insoddisfazione degli utenti per gli annunci invasivi, la cecità da banner e l'incompatibilità degli attuali modelli pubblicitari. Quindi, se gli annunci nativi sono un'evoluzione della pubblicità, perché la loro integrazione nel mobile è così lenta e poco incisiva?

Le ragioni sono diverse, ma tutte sembrano ricondursi a problemi di standardizzazione. Il settore è bloccato nella routine di offrire sempre gli stessi tipi di unità pubblicitarie, poiché i loro elementi creativi sono facilmente prevedibili. Stiamo parlando di annunci nativi su siti web desktop, dove il layout è perlopiù lo stesso, e quindi la standardizzazione diventa la strada più facile da percorrere.

Mentre gli annunci nativi sui siti web desktop devono adeguarsi solo allo stile editoriale e al tono dei contenuti, gli annunci nativi per i dispositivi mobili devono adeguarsi anche alla funzione dei media. In altre parole, gli asset creativi devono adattarsi all'ambiente specifico in cui si trovano, pur svolgendo una funzione simile.

L'attuale standardizzazione non prende in considerazione elementi creativi come i giochini all'interno dei giochi o gli annunci in stile notifica nelle app di messaggistica. Quando il paradigma si sposterà dal mobile-friendly al mobile-first, potremo parlare di vera pubblicità nativa specifica per il mobile.

Considerazioni finali

La pubblicità nativa per i dispositivi mobili è un panorama creativo infinito ancora tutto da scoprire. Per conquistare davvero lo spazio pubblicitario specifico per i dispositivi mobili, è necessario cambiare il modo di concepire gli annunci per i dispositivi mobili. Non basta adattare le unità pubblicitarie del desktop al mobile: è ora di passare ad un approccio mobile-first.