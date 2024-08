Non si può certo negare l'affermazione secondo cui il posizionamento degli annunci sia importante. Il successo di un annuncio dipende in larga misura da dove — e quanto bene — viene posizionato. Quindi, come si fa a scegliere il posizionamento perfetto per un annuncio?

La conoscenza è potere. Per questo motivo, nell' articolo daremo un'occhiata più da vicino ai diversi tipi di posizionamento degli annunci, nonché ai loro vantaggi e svantaggi, per aiutarti a scegliere il posizionamento degli annunci più vantaggioso per il tuo sito web.

Cosa sono i posizionamenti degli annunci?

Il posizionamento di un annuncio si riferisce alla posizione specifica su un sito web in cui un annuncio viene visualizzato. Questa posizione deve essere scelta in modo che l'annuncio raggiunga il pubblico di riferimento. Il posizionamento degli annunci può variare in termini di dimensioni, formato e visibilità a seconda della piattaforma e della strategia pubblicitaria.

Inoltre, il posizionamento degli annunci può dipendere dallo specifico network pubblicitario utilizzato. Le diverse reti pubblicitarie possono avere linee guida, requisiti e formati pubblicitari propri, che possono influenzare le opzioni di inserimento degli annunci.

Le reti pubblicitarie di solito forniscono agli editori gli strumenti e le risorse per identificare e implementare il posizionamento degli annunci sui loro siti web. Questi strumenti possono includere tag pubblicitari, codici di posizionamento degli annunci o opzioni di integrazione che consentono agli editori di specificare dove e come gli annunci appaiono all'interno dei loro contenuti.

Perché è importante il posizionamento degli annunci?

Un annuncio posizionato in modo scorretto è un'opportunità persa, e ogni opportunità persa è denaro perso. Sebbene questa sia solo una spiegazione generale, in realtà il corretto posizionamento della pubblicità influisce notevolmente su molti aspetti diversi del tuo sito web.

Visibilità e attenzione. Il posizionamento degli annunci in posizioni strategiche garantisce che vengano visti da un maggior numero di utenti. I posizionamenti altamente visibili e facilmente individuabili hanno maggiori possibilità di catturare l'attenzione del pubblico e di generare engagement. Esperienza dell'utente. Un posizionamento ponderato degli annunci assicura una perfetta integrazione con l'interfaccia utente, riducendo al minimo il disordine e mantenendo un buon equilibrio tra contenuti e annunci. Gli annunci posizionati in modo casuale annullano l'intero contenuto del sito web e costringono l'utente ad abbandonarlo rapidamente. Targeting e pertinenza. Il posizionamento degli annunci in posizioni pertinenti o accanto a contenuti correlati aumenta la probabilità di raggiungere le persone giuste con il messaggio giusto, aumentando così l'efficacia della campagna pubblicitaria.

Tipologie di annunci

Prima di iniziare la nostra classificazione completa dei tipi di posizionamento degli annunci, iniziamo con l'identificare le tipologie principali di annunci. Questa conoscenza ci aiuterà a comprendere meglio la relazione tra i tipi di pubblicità, nonché il loro impatto sull'esperienza dell'utente e le loro metriche di performance e metodologie di misurazione specifiche.

Banner pubblicitari

I banner pubblicitari sono una forma di pubblicità online che di solito appare come grafica rettangolare o quadrata sui siti web. Possono contenere immagini, testo ed elementi interattivi che conducono gli utenti alla pagina di destinazione prevista.

Vantaggi dei banner pubblicitari:

Vasta gamma di inserzionisti. I banner pubblicitari attraggono una vasta gamma di inserzionisti che cercano di promuovere i loro prodotti, servizi o brand. Questo offre ai siti web la possibilità di collaborare con marchi rinomati, di esplorare partnership e di accedere a un bacino più ampio di inserzionisti per massimizzare le opportunità di guadagno. Facile implementazione. L'implementazione dei banner pubblicitari è relativamente semplice, poiché esistono reti e piattaforme pubblicitarie consolidate che facilitano il processo. Gli editori possono integrare facilmente i banner pubblicitari e ridurre al minimo le complessità tecniche utilizzando il codice degli annunci fornito dalle reti pubblicitarie. Controllo sul posizionamento degli annunci. Gli editori hanno il controllo sulla posizione dei banner pubblicitari sul loro sito web o sulla loro piattaforma. Possono posizionare strategicamente gli annunci in aree ad alta visibilità per massimizzare l'esposizione e l'engagement degli utenti.

Svantaggi dei banner pubblicitari:

Impatto sull'esperienza dell'utente. I banner pubblicitari, se non implementati in modo accurato, possono avere un impatto negativo sull'esperienza dell'utente. Gli annunci invadenti o irrilevanti possono interrompere il flusso dei contenuti, innervosire gli utenti o provocare stanchezza da annuncio. Questo può portare a una diminuzione della soddisfazione dell'utente, a un minore engagement o addirittura all'utilizzo di ad-blocker. Problematiche di ad-blocking e visualizzabilità. I software di ad-blocking o le estensioni del browser possono impedire la visualizzazione dei banner pubblicitari, limitando i potenziali ricavi per gli editori. Inoltre, i problemi di visualizzabilità possono sorgere se i banner pubblicitari sono posizionati in aree non facilmente visibili, riducendone l'efficacia. Dipendenza dalle entrare pubblicitarie. Gli editori che si affidano esclusivamente ai banner pubblicitari per generare ricavi possono trovarsi di fronte a problemi, in quanto le tariffe degli annunci possono fluttuare e dipendere da fattori quali la domanda del mercato e i budget degli inserzionisti. Affidarsi esclusivamente ai banner pubblicitari senza diversificare i flussi di entrate può rendere gli editori vulnerabili alle fluttuazioni del mercato pubblicitario.

Video pubblicitari

Gli annunci video sono una forma di pubblicità online che utilizza i contenuti video per trasmettere messaggi pubblicitari agli utenti. Questi annunci vengono tipicamente visualizzati all'interno di video player, comparendo prima, durante o dopo i video online su varie piattaforme. Esistono diversi formati di annunci video: annunci pre-roll, annunci mid-roll o annunci post-roll. La loro durata può variare da pochi secondi a diversi minuti.

Vantaggi dei video pubblicitari:

Potenziale di guadagno più alto. Gli annunci video sono più interessanti e coinvolgenti dei normali banner pubblicitari, motivo per cui spesso richiedono tariffe più alte rispetto ad altri formati di annunci. Di conseguenza, questo porta a maggiori entrate per gli editori, soprattutto se dispongono di un inventario sostanziale di contenuti video o se collaborano con piattaforme video popolari. Miglior engagement dell'utente. Come già detto, gli annunci video hanno maggiori probabilità di catturare e coinvolgere gli utenti grazie a visual dinamiche, storytelling ed elementi audio. Un maggiore engagement si traduce in una maggiore durata delle sessioni degli utenti, in tassi di interazione più elevati e in una maggiore soddisfazione degli utenti, che possono avere un impatto positivo sulle metriche di un editore e sulla fidelizzazione degli utenti. Opportunità di monetizzazione diversificate. Gli annunci video offrono diverse opzioni di monetizzazione agli editori. Oltre agli annunci pre-roll, mid-roll e post-roll, gli editori possono esplorare le sovrapposizioni di annunci video, le integrazioni di contenuti sponsorizzati o persino le piattaforme di contenuti video supportati da annunci. Questa flessibilità consente agli editori di scegliere il metodo di monetizzazione più adatto ai loro contenuti e al loro pubblico di riferimento.

Svantaggi dei video pubblicitari:

Produzione e impiego di risorse. La creazione di contenuti video di alta qualità e il mantenimento di un'infrastruttura di annunci video possono richiedere un investimento significativo in termini di tempo, impegno e risorse. Gli editori devono assicurarsi di avere le capacità di produrre video interessanti e di supportare i requisiti tecnici per la distribuzione di annunci video senza impattare sulle prestazioni del sito web. Potenziale stanchezza da pubblicità e problemi legati all'esperienza dell'utente. Ricorda che anche il video pubblicitario più spettacolare è pur sempre una pubblicità. Gli editori devono trovare un equilibrio tra la collocazione degli annunci e i contenuti, per garantire che gli annunci video non sovraccarichino o infastidiscano gli utenti. Problematiche di ad blocking e visualizzabilità. I blocchi degli annunci, le impostazioni del browser o il comportamento degli utenti possono influire sulla visualizzabilità degli annunci video, riducendo potenzialmente le impression degli annunci e i ricavi. Inoltre, i complessi requisiti tecnici della distribuzione di annunci video su diversi dispositivi e piattaforme possono rappresentare una sfida per gli editori, soprattutto per quanto riguarda l'ottimizzazione e le considerazioni sulla compatibilità.

Annunci nativi

Gli annunci nativi sono una forma di pubblicità che si integra perfettamente nel design estetico e nell'esperienza utente di una piattaforma o di un sito web. Gli annunci nativi si presentano in varie forme, tra cui articoli sponsorizzati, widget di contenuti consigliati, annunci in-feed, inserzioni sponsorizzate e annunci sui social media. Tutti si adattano allo stile e al formato della piattaforma. Per evitare dubbi e fraintendimenti, gli annunci nativi sono sempre etichettati come sponsorizzati o pubblicizzati.

Vantaggi degli annunci nativi:

Migliore esperienza utente. Come abbiamo detto in precedenza, gli annunci nativi si integrano perfettamente con i contenuti circostanti e si adattano perfettamente all'esperienza utente complessiva. Quindi, se gli utenti non sono infastiditi dagli annunci, tendono a trascorrere più tempo sul sito web e a interagire maggiormente con i suoi contenuti. Maggiore pertinenza e performance degli annunci. La pubblicità nativa si inserisce non solo nei contenuti circostanti, ma anche nel contesto circostante. Questa maggiore pertinenza può portare a tassi di clic più elevati (CTR), a migliori prestazioni degli annunci e, in ultima analisi, a maggiori entrate per gli editori. Maggiori opportunità di monetizzazione. Gli annunci nativi offrono agli editori ulteriori opzioni di monetizzazione rispetto ai tradizionali annunci display. Integrando gli annunci nativi nei loro contenuti, gli editori possono diversificare i loro flussi di entrate e sfruttare la popolarità delle piattaforme pubblicitarie native.

Svantaggi degli annunci nativi:

Problemi di integrazione. L'implementazione di annunci nativi su un sito web richiede un'attenta integrazione e personalizzazione per adattarsi al design generale e all'esperienza dell'utente. Ciò può richiedere tempo e competenze tecniche o assistenza, in particolare per gli editori con layout complessi o personalizzati.

Tuttavia, MGID può aiutarti. In qualità di piattaforma esperta nella pubblicità nativa, offriamo un'ampia gamma di tipologie di integrazione per rendere il processo di lancio il più semplice possibile. Equilibrio tra contenuti nativi e organici. Gli editori devono trovare un equilibrio tra annunci nativi e contenuti organici per mantenere la fiducia degli utenti ed evitare di sommergerli con un eccesso di contenuti sponsorizzati. È importante garantire che gli annunci nativi siano chiaramente contrassegnati come sponsorizzati e non compromettano l'integrità o l'autenticità dei contenuti della piattaforma. Controllo limitato sui contenuti degli inserzionisti. Gli editori hanno meno controllo sui contenuti degli annunci nativi rispetto agli annunci display tradizionali. Sebbene le linee guida e i processi di revisione possano aiutare a garantire la qualità e la pertinenza degli annunci, c'è ancora un certo livello di fiducia nell'inserzionista, che deve fornire contenuti adeguati e in linea con i valori e le preferenze del pubblico dell'editore.

Altri tipi di annunci

È possibile imbattersi anche in termini come annunci a pagina intera, annunci a mezza pagina e annunci pop-up. Questi annunci continuano a essere utilizzati occasionalmente, ma la loro invadenza e l'eccessiva interferenza con l'esperienza dell'utente non li porta a essere considerati metodi pubblicitari efficaci. Tali annunci intralciano la metà dei contenuti della pagina, sono invadenti e disturbano l'esperienza dell'utente, causando frustrazione e fastidio ai visitatori che, con ogni probabilità, non torneranno più sul tuo sito web dopo un'esperienza di questo tipo. Per questo motivo, sconsigliamo l'utilizzo di questo tipo di pubblicità, soprattutto perché esistono altri metodi moderni ed efficaci.

Tipi di posizionamento degli annunci

Ora che si conoscono i principali tipi di pubblicità, possiamo parlare del posizionamento degli annunci. La prima cosa da sapere è che ci sono due termini chiave che riguardano il posizionamento degli annunci: above the fold e below the fold.

Above the Fold

Per above the fold si intende l'area di una pagina web visibile senza la necessità di scorrere verso il basso. Il termine trae origine dall'industria dei giornali stampati, dove gli articoli importanti e le pubblicità erano presenti nella metà superiore della prima pagina, visibili anche quando il giornale era piegato.

Pro Contro Maggiore visibilità Spazio limitato Tassi di clic più elevati Considerazioni sull'esperienza dell'utente Migliore esposizione dell'inserzionista Cecità pubblicitaria

Below the Fold

Per below the fold si intende l'area di una pagina web visibile solo dopo lo scorrimento verso il basso. Come il termine precedente, anche questo deriva dall'industria dei giornali stampati. Allude alla collocazione di articoli e pubblicità meno importanti: nella metà inferiore della prima pagina o nelle pagine successive.

Pro Contro Aumento dell'attenzione ai contenuti Riduzione della visibilità iniziale Miglioramento dell'esperienza dell'utente Riduzione dell'engagement Integrazione senza soluzione di continuità Esposizione limitata

Barra laterale

Come suggerisce il nome, l'inserimento di annunci sidebar si riferisce al posizionamento degli annunci nella barra laterale di una pagina web — le colonne verticali situate a sinistra o a destra dell'area di contenuto principale. Gli annunci sidebar sono tipicamente di forma rettangolare o quadrata e possono essere statici o dinamici, a seconda del design e della funzionalità del sito web. Spesso vengono visualizzati accanto al contenuto principale e possono essere visibili durante tutta l'interazione dell'utente con la pagina web, indipendentemente dallo scorrimento.

Pro Contro Maggiore visibilità Spazio limitato Presenza persistente Cecità da annunci Contenuto complementare Fattori legati alla navigazione mobile

In-Content

L'inserimento di annunci in-content si riferisce alla pratica di integrare gli annunci nel corpo del contenuto di una pagina web. Il tratto distintivo della pubblicità in-content è la sua integrazione con il flusso di contenuti, in modo che appaia come parte dell'editoriale o dell'articolo informativo. In altre parole, gli annunci sono concepiti per adattarsi all'aspetto del contenuto circostante, in modo da mantenere un'esperienza utente coerente. Gli annunci in-content possono assumere la forma di testo, immagine o video.

Pro Contro Integrazione nativa Distrazione dai contenuti Allineamento contestuale Potenzialmente ingannevole per gli utenti Alto CTR Impatto del blocco degli annunci

Interstitial

La pubblicità interstizial si riferisce alla visualizzazione di annunci a schermo intero che appaiono tra le transizioni di contenuto, ad esempio quando un utente naviga da una pagina all'altra o attende il caricamento di una pagina web. Questi annunci coprono in genere l'intero schermo e richiedono l'interazione dell'utente, come il clic su un pulsante o la chiusura dell'annuncio, per poter procedere al contenuto previsto. Gli annunci interstizial utilizzano spesso formati visivamente accattivanti e che attirano l'attenzione, tra cui rich media, video o elementi interattivi, per catturare l'attenzione dell'utente durante questi momenti di transizione.

Pro Contro Alta visibilità e impatto Esperienza utente dirompente Formati coinvolgenti e interattivi Tempi di caricamento prolungati Efficace per la monetizzazione Rischio di abbandono del sito web da parte dell'utente

Attenzione: Posizionamento degli annunci non corretto

Gli errori sono inevitabili anche quando si tratta di scegliere il posizionamento degli annunci. In questo caso, per cattivo posizionamento degli annunci si intende la visualizzazione di annunci in posizioni inappropriate o di disturbo all'interno di un sito web. Ecco alcuni esempi di casi da considerare ed evitare.

Posizionamenti intrusivi e di disturbo. Gli annunci a comparsa, che coprono l'intero schermo o che ostacolano il contenuto principale possono essere molto fastidiosi e invadenti per gli utenti. Questi tipi di posizionamenti possono causare frustrazione e una cattiva esperienza utente. Utilizzarli con cautela e nei limiti del ragionevole. Contenuto non adeguato al contesto. L'inserimento di annunci non pertinenti o in contraddizione con il contenuto circostante può confondere e frustrare gli utenti. Ad esempio, la visualizzazione di un annuncio di un prodotto concorrente in una pagina web che parla dei vantaggi di un altro marchio può creare confusione e indebolire il messaggio complessivo. Eccessiva densità di annunci. Sovraccaricare una pagina web con un numero eccessivo di annunci può creare un'esperienza confusionaria e opprimente per gli utenti. Può rallentare i tempi di caricamento della pagina, interrompere il flusso dei contenuti e rendere difficile per gli utenti concentrarsi sulle informazioni di suo interesse. Posizionamento ingannevole degli annunci. Il posizionamento degli annunci in modo tale da farli apparire come contenuti ordinari o da indurre gli utenti a cliccare sugli annunci è considerato non etico e ingannevole. Questa pratica erode la fiducia tra utenti, inserzionisti ed editori. Posizionamento degli annunci poco ottimizzato per i dispositivi mobili. La mancata ottimizzazione degli annunci per i dispositivi mobili può portare a problemi come la sovrapposizione degli annunci, testo illeggibile o tempi di caricamento lenti. Ciò può innervosire gli utenti mobili e determinare una percezione negativa del sito web.

Come scegliere il miglior posizionamento degli annunci sul proprio sito web?

Con un elenco così impressionante di tipologie e posizionamenti pubblicitari, sorge spontanea una domanda: come scegliere il miglior posizionamento degli annunci su un sito web? Naturalmente, è necessario considerare il proprio pubblico di riferimento e i propri obiettivi. Inoltre, anche il layout del sito web è importante per la scelta del giusto posizionamento degli annunci. Utilizza l'ottimizzazione del posizionamento degli annunci per prendere una decisione informata: Test A/B, heat mapping, analisi del feedback degli utenti e approfondimenti basati sui dati..

Ma ovviamente non cerchi un consiglio generico, vero?

In anni di sperimentazione e di collaborazione con numerosi editori, MGID ha messo a punto trucchi e suggerimenti collaudati per il posizionamento degli annunci, che danno risultati reali senza interrompere l'esperienza dell'utente. Eccone alcuni:

Utilizzare annunci in-content. Perfettamente integrati all'interno del contenuto principale, gli annunci in-content hanno maggiori possibilità di attirare l'attenzione dell'utente. Fai in modo che l'annuncio si integri in modo naturale con il contenuto circostante e fornisca informazioni o soluzioni pertinenti all'utente. Ottimizzare il posizionamento degli annunci su dispositivi mobili. Assicurati che gli annunci siano ottimizzati per gli schermi più piccoli e utilizzare formati come i banner in-app e gli annunci nativi. Evita gli annunci pop-up che coprono l'intero schermo e, se utilizzi annunci video, prendi in considerazione l'utilizzo di formati muti o opt-in in cui gli utenti hanno il controllo su quando e se l'audio è abilitato. Utilizzare gli annunci nativi. Gli annunci nativi si integrano con il contenuto e risultano meno invadenti, il che si traduce in un migliore coinvolgimento dell'utente e in un'esperienza più positiva per l'utente.

Conclusioni

La comprensione dei punti di forza e dei limiti di ciascun posizionamento pubblicitario consente agli editori di prendere decisioni informate che portano a una monetizzazione di successo del sito web. Entrando a far parte dell'elenco degli editori MGID, potrai ricevere una consulenza completa sui migliori metodi di inserimento degli annunci per ogni caso specifico — segui il link per saperne di più sui risultati che potrai ottenere con MGID.