I brand si trovano ad affrontare un forte calo dell'engagement da parte degli utenti.

Il mercato pubblicitario non è mai stato così saturo come oggi. Per molti inserzionisti, catturare l'attenzione del proprio pubblico è diventata una vera sfida. Ora più che mai, la sopravvivenza dipende dalla capacità di un marchio di raggiungere il proprio pubblico con messaggi autentici, proprio quando gli utenti sono disposti ad ascoltarli.

Tuttavia, molti marchi non riescono ad ottenere risultati in termini di pubblicità. Senza dati su cui fare affidamento, gli editori spesso non riescono a prevedere le esigenze dei loro utenti e sovra-ottimizzano le loro pagine web esclusivamente in funzione della viewability. Il più delle volte, questo comporta una riduzione dell'esperienza dell'utente, con conseguente scarso coinvolgimento degli utenti e risultati deludenti per le campagne.

I marketer fanno del loro meglio per trovare soluzioni creative al tentativo di proporre gli annunci migliori, nel luogo e nel momento giusto, agli utenti interessati. Ma le loro soluzioni possono arrivare solo fino a un certo punto in mancanza di dati a sostegno delle loro previsioni.

Noi di MGID disponiamo di tutte le informazioni necessarie per prendere le decisioni di posizionamento degli annunci oggettivamente migliori, supportate dai risultati dei più recenti studi sul coinvolgimento e l'attenzione degli utenti.

Perché è possibile una svolta nel posizionamento degli annunci pubblicitari

Quando si parla di soluzioni per il posizionamento degli annunci, la necessità di andare oltre le frequenze di rimbalzo e il tempo di permanenza per i dati è evidente da tempo. Sebbene il tempo di permanenza fornisca un'idea corretta dei livelli di coinvolgimento degli utenti, non rivela molto su come gli utenti interagiscono con i contenuti una volta aperto il link. In altre parole, non è possibile sapere cosa attira l'attenzione degli utenti (o cosa li distrae).

In assenza di dati che rivelino quali porzioni di un articolo coinvolgono maggiormente il pubblico, i responsabili del marketing non possono ottimizzare i posizionamenti degli annunci in modo oggettivo e basato sui dati. Per aumentare le probabilità di essere notati in assenza di dati, i marketer tendono a scegliere posizionamenti generici o a bombardare gli utenti con più annunci nella stessa pagina.

L'introduzione dei nostri in-content impact widget è una reazione a questa tendenza inefficace seppur mossa da buone intenzioni. Non inondiamo gli articoli di annunci che non hanno alcuna possibilità di essere notati. Al contrario, il nostro algoritmo di posizionamento basato sull'attenzione si basa su prove empiriche raccolte da migliaia di articoli di notizie, che mostrano come gli utenti interagiscono con i contenuti e cosa cattura maggiormente la loro attenzione.

Abbiamo trovato l'ispirazione per il nostro algoritmo di posizionamento basato sull'attenzione da due studi cruciali riguardanti la modellazione dell'attenzione ai sotto-documenti e la misurazione del coinvolgimento degli utenti.

Utilizzando i dati del viewport, ossia i dati che mostrano per quanto tempo determinati elementi della pagina sono stati visualizzati sugli schermi degli utenti, i ricercatori sono stati in grado di studiare il coinvolgimento degli utenti in modo più approfondito, a livello di HTML all'interno della pagina. Sono stati in grado di estrarre dati precisi sull'attenzione degli utenti nei confronti dei diversi elementi della pagina web, analizzando le metriche di scorrimento e viewport. I risultati sono stati più specifici di quelli che avrebbero ottenuto osservando semplicemente il tempo di permanenza.

Come funziona l'algoritmo di MGID basato sull'attenzione?

Noi di MGID abbiamo sviluppato un algoritmo basato sull'intelligenza artificiale che si basa sui dati del viewport per identificare il miglior posizionamento possibile all'interno dell'articolo. L'algoritmo inserisce automaticamente la pubblicità nella parte più "calda" di un determinato contenuto, mettendo i brand letteralmente al centro dell'attenzione per i potenziali clienti.

Per sviluppare il nostro algoritmo di posizionamento automatico, abbiamo utilizzato un campione di oltre 100 milioni di pagine visitate, per un totale di 120 mila articoli provenienti dai principali siti di notizie online. Grazie ai dati sull'attività degli utenti ricavati dai partner editoriali di MGID, siamo stati in grado di creare un eccellente sistema predittivo che individua gli elementi che ricevono maggiore attenzione. La nostra analisi si è concentrata sulla quantità di tempo che gli utenti hanno trascorso in ogni sezione dell'articolo, sul modo in cui hanno interagito con ogni elemento della pagina e persino sulla lunghezza dell'articolo e sui dati geografici.

Questa analisi ci ha permesso di sviluppare il nostro algoritmo di posizionamento automatico basato sull'attenzione. La nostra tecnologia prevede il momento e il luogo perfetti per visualizzare automaticamente gli in-content impact widget con cui gli utenti probabilmente interagiranno.

Il posizionamento mirato dei widget e il formato nativo dei nostri annunci garantiscono una maggiore viewability dell'annuncio. Insieme ad altre caratteristiche di ottimizzazione e know-how, come l'ottimizzazione del rendimento cross-format, si ottengono prestazioni migliori per i partner pubblicitari ed editoriali di MGID:

il vCPM medio all'interno della nostra piattaforma è cresciuto del 18%

il CTR medio è aumentato del 10%, il CR medio del 23%, rispetto ad altri formati pubblicitari

Conclusioni

L'algoritmo di posizionamento automatico di MGID basato sull'attenzione è uno strumento di marketing innovativo supportato da anni di ricerche e analisi dei contenuti. Con tutti i dati a disposizione e una soluzione AI ad occuparsene, trovare il tuo pubblico di riferimento diventa un gioco da ragazzi.

Grazie alle nostre tecniche avanzate di posizionamento degli annunci, possiamo garantire con sicurezza la soddisfazione di editori e inserzionisti. Gli inserzionisti non devono più spendere troppo per annunci inutili che ingombrano la pagina e disturbano il percorso dell'utente, mentre gli editori ottengono maggiori rendimenti da tutti gli spazi pubblicitari.

Il nostro approccio basato sui dati, combinato con il formato nativo dei nostri annunci, è un metodo sicuro per ottimizzare i tuoi sforzi pubblicitari. L'algoritmo che abbiamo sviluppato è la prova che il posizionamento degli annunci può essere molto più di un semplice calcolo di probabilità.