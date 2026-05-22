Per anni, i creator si sono proposti come l'alternativa umana ai contenuti generati dagli algoritmi. Tuttavia, oggi l'IA generativa non è più ai margini dell'economia dei creator. Nel 2026, sta diventando parte integrante del team.

Un anno fa, la maggior parte dei creator considerava l'IA come un esperimento, ma oggi l'IA è parte integrante del flusso di lavoro, aiutando a scrivere copioni, gestire accordi con i marchi, rispondere ai messaggi diretti e, in alcuni casi, dialogare direttamente con i fan.

Il cambiamento è avvenuto più rapidamente di quanto molti si aspettassero. Secondo un rapporto di Wondercraft, l'80% dei creator sta già utilizzando l'IA in qualche fase del proprio processo. La discussione è passata da “dovrei usarla?” a qualcosa di più interessante: “fino a che punto spingersi prima che il pubblico se ne accorga?”

L'economia dei creator è entrata nell'era delle operazioni basate sull'IA

In passato, far crescere il pubblico era la parte difficile; ora è uno dei requisiti minimi. La vera sfida oggi è stare al passo con le operazioni che si celano dietro al creator, dalla gestione delle partnership con i brand al mantenimento dell'attività su tutte le piattaforme, passando per la risposta ai messaggi diretti e il monitoraggio di ciò che funziona davvero.

Per i creator solitari o i piccoli team, è praticamente impossibile da gestire, ed è proprio qui che l'IA sta silenziosamente prendendo il sopravvento. Questi compiti ripetitivi dietro le quinte, come programmare i post, riutilizzare i clip, smistare le richieste in arrivo e analizzare l'engagement, non devono più richiedere ore ogni settimana..

Con l'IA, ciò che vediamo è un divario crescente tra i creator che utilizzano l'IA per le varie operazioni e quelli che non lo fanno. Quella che una volta era una preferenza è ora uno svantaggio competitivo.

Il nuovo vantaggio competitivo è la velocità

L'economia dei creator ha sempre premiato la costanza. Se si è presenti con sufficiente frequenza, l'algoritmo finirà per notarlo. Tuttavia, nel 2026, la costanza da sola non basta. Gli algoritmi si muovono più velocemente, le tendenze hanno un'emivita di pochi giorni e il pubblico si aspetta che i creator siano presenti ovunque contemporaneamente: TikTok, Instagram, newsletter, podcast e comunità private.

Questa pressione sta cambiando il modo in cui i creator concepiscono la scalabilità. Qualche anno fa, l'obiettivo era far crescere un team in grado di gestire il carico di lavoro. Ora l'obiettivo è costruire sistemi in cui l'IA si occupi delle operazioni ripetitive, così che il creator possa concentrarsi su ciò che richiede effettivamente il contributo umano: direzione, tono, personalità, giudizio.

È un cambiamento simile a quello avvenuto quando le aziende sono passate al software cloud o agli strumenti di pianificazione dei social media. A un certo punto, questi hanno smesso di essere semplici strumenti per diventare parte dell’infrastruttura.

Cosa funzionava prima Cosa funziona ora Perché è cambiato Bastava pubblicare una volta al giorno Essere presenti su più piattaforme in modo costante Gli algoritmi premiano la presenza, non solo la qualità La crescita derivava dalla portata e dalla viralità La crescita deriva dalla velocità, dalla coerenza e dalla fidelizzazione I feed sono saturi, è più difficile mantenere l'attenzione I piccoli creator lavoravano principalmente in modo manuale L'automazione gestisce il livello operativo ripetitivo Il volume delle attività è cresciuto più rapidamente dei team I grandi team erano un segno di successo Configurazioni snelle e ben automatizzate possono superare quelle di grandi dimensioni L'IA ha ridotto il costo della scalabilità

Perché i contenuti creati dall'uomo continuano a prevalere

Le piattaforme stanno già rispondendo alla marea di contenuti generati dall'IA. All'inizio di quest'anno, YouTube ha promesso di ridurre la diffusione di contenuti con IA di bassa qualità e ha rimosso 16 dei 100 “canali scadenti” con il maggior numero di iscritti entro pochi giorni dall'annuncio.

Gli strumenti di rilevamento dei deepfake, un tempo disponibili solo per gli studi di Hollywood, sono ora accessibili a qualsiasi creatore iscritto al Programma Partner di YouTube.

Tuttavia, la pressione più significativa proviene dal pubblico. Alle persone potrebbe non interessare se un creator abbia utilizzato l'IA per modificare i video o organizzare la propria casella di posta. Ciò che conta davvero è se dietro ai contenuti ci sia una narrazione autentica.

La differenza è più difficile da definire di quanto sembri. Octavio Maron, chief creative partner di Dentsu, l’ha spiegata bene: i contenuti che non funzionano di solito hanno caratteristiche riconoscibili — composizione generica, struttura prevedibile, nessun vero punto di vista. Anche se non riescono a definirlo, gli spettatori lo riconoscono. Tuttavia, quando l’IA è al servizio di una visione creativa autentica, smette di essere visibile. Il lavoro funziona e basta.

L'ascesa dei creator IA crea un nuovo problema di fiducia

Alcuni brand stanno iniziando a sperimentare influencer generati interamente dall'IA. L'attrattiva è evidente: niente polemiche, niente passi falsi, nessuna clausola morale che scatta alle 2 di notte di domenica. Dietro i dati del settore, c'è un interesse da parte dei brand.

Da un punto di vista puramente operativo, i vantaggi sono reali:

Nessun rischio che un creator dica qualcosa che metta fine a una partnership da un giorno all'altro.

I contenuti possono essere prodotti continuamente senza vincoli di programmazione.

I personaggi generati dall'IA possono essere localizzati e adattati ai diversi mercati più rapidamente di qualsiasi team umano.

I costi di produzione sono significativamente inferiori rispetto alla collaborazione con creator affermati.

Tuttavia, non esistono ancora prove definitive che i creator generati dall'IA possano superare i creator umani, senza considerare la questione della fiducia da parte del pubblico. Il marketing basato sui creator ha acquisito potere perché le persone si sentivano legate a una persona reale che esprimeva un giudizio autentico: qualcuno che aveva effettivamente provato il prodotto, visitato il luogo o formulato un'opinione. Gli influencer virtuali possono replicare l'aspetto estetico di tale relazione, ma la credibilità emotiva è molto più difficile da automatizzare.

Anche sul piano legale la questione non è ben chiara. I personaggi generati dall'IA si trovano in un territorio davvero inesplorato. Se l'immagine di una persona reale viene utilizzata senza consenso, esiste un diritto di pubblicità consolidato. Ma cosa succede se il volto non è mai stato reale sin dall'inizio? La questione non è ancora stata oggetto di contenzioso e i marchi che stanno creando influencer basati sull'IA operano attualmente in gran parte senza un quadro giuridico chiaro.

I rischi non sono nemmeno ipotetici. Khaby Lame ha firmato un accordo nel gennaio 2026 del valore di 975 milioni di dollari, concedendo in licenza il suo gemello generato dall'IA a una tipografia con sede a Hong Kong. Nel giro di pochi mesi, le azioni della società sono crollate del 90%, le principali società di intermediazione hanno limitato la negoziazione e Lame ha silenziosamente rimosso il simbolo azionario dalla sua biografia sui social media. Doveva rappresentare il futuro della monetizzazione dei creatori, ma è invece diventato un monito.

Fattore Influencer generato dall'IA Creator umano Sicurezza del marchio Elevata, messaggi completamente controllati Variabile, dipende dal creator Fiducia del pubblico Difficile da guadagnare, facile da perdere Costruita nel tempo attraverso l'autenticità Flessibilità dei contenuti Veloci da produrre e localizzare Più lento ma con maggiori sfumature culturali Chiarezza legale In gran parte irrisolta Quadri normativi ben consolidati Fedeltà a lungo termine Non comprovata Forte quando il rapporto è genuino

L'approccio più intelligente per i marchi è quello di costruire sistemi di creator con al centro l'uomo e utilizzare l'IA per supportare il processo (ricerca, scrittura di script, analisi delle tendenze, reporting) piuttosto che sostituire la persona in toto.

Come i creator utilizzano effettivamente l'IA nella vita quotidiana

Si sta sviluppando una nuova ondata di strumenti di IA pensati specificamente per i creator, che mirano meno alla generazione di video virali e più alla gestione di tutto il resto.

La piattaforma Made di RHEI, lanciata all'inizio del 2025, si posiziona come un sistema operativo creativo per i creator. Invece di uno strumento di IA generico, offre una serie di agenti specializzati, ciascuno responsabile di una parte diversa del flusso di lavoro. Ciò include la direzione creativa, la produzione, la gestione della community e la distribuzione. La piattaforma è stata inizialmente testata con clienti aziendali tra cui Sony Pictures, Lionsgate e Universal Pictures prima di aprirsi ai singoli creatori. RHEI stima che entro il prossimo anno circa il 90% dei contenuti sarà generato interamente dall'IA o creato da esseri umani con un significativo supporto dell'IA.

Dal punto di vista del pubblico, la super-app per creatori POP.STORE ha lanciato il suo programma ECHO ME nel marzo 2026, e va oltre la maggior parte degli strumenti in questo settore. Collegata agli account social dei creator, monitora i messaggi diretti e le e-mail in arrivo, identifica se un messaggio proviene da un marchio o da un follower, valuta le dimensioni e la rilevanza del mittente e segnala qualsiasi cosa che presenti una chiara opportunità commerciale. Alla fine di aprile 2026, la piattaforma contava 20.000 creator iscritti nei settori lifestyle, fitness, immobiliare e alimentare.

Ciò che rende ECHO ME particolarmente controverso è quello che succede subito dopo. Lo strumento può anche rispondere ai messaggi a nome del creator e agire come agente di vendita nei commenti, identificando i follower più propensi alla conversione e inviando loro offerte. È efficace, ma solleva una domanda a cui il settore non ha ancora dato una risposta definitiva. A che punto l’assistenza dell’IA diventa un’impersonificazione dell’IA?

Cosa significa questo per la pubblicità nativa

Man mano che i feed si riempiono di contenuti ottimizzati dall'IA, i formati che continuano a catturare l'attenzione in modo affidabile sono quelli che non sembrano affatto pubblicità. La pubblicità nativa occupa proprio quella posizione, e il sempre maggiore impiego dell'IA da parte dei creator la sta rendendo più rilevante.

Per i marchi

I creator su cui vale la pena investire in questo momento non sono necessariamente quelli con il maggior numero di follower o i flussi di lavoro più automatizzati. Sono quelli il cui pubblico presta effettivamente attenzione e che hanno un'identità creativa sufficiente a far sì che il messaggio di un marchio sembri una naturale estensione dei loro contenuti piuttosto che un'interruzione degli stessi.

I marchi che si affidano a influencer sintetici o a flussi di lavoro completamente automatizzati stanno barattando l'efficienza a breve termine con la fiducia a lungo termine. La pubblicità nativa funziona in modo opposto: più lenta da scalare ma molto più duratura.

Per i creator

Le partnership che sono in linea con i tuoi valori e si adattano al tuo formato sono più facilmente integrabili, più trasparenti e comportano minori rischi di perdere la fiducia del pubblico. In un nuovo panorama in cui la fiducia è più difficile da guadagnare e più facile da perdere, la qualità delle partnership con i marchi conta tanto quanto la quantità.

L'ironia del momento dell'IA è che sta rendendo l'autenticità più preziosa dal punto di vista commerciale che mai, il che significa che i creator che hanno costruito relazioni reali con il proprio pubblico si trovano in una posizione più forte di quanto il solo volume dei loro contenuti potrebbe suggerire.

L'originalità sta diventando la risorsa più difficile da trovare online

Man mano che un numero crescente di creator adotta gli stessi strumenti, si ottimizza per gli stessi algoritmi e segue gli stessi cicli di tendenza, gran parte del mondo di Internet comincia a sembrare interscambiabile. I titoli sembrano familiari, le miniature si assomigliano e la narrazione segue schemi prevedibili perché è sempre più modellata dagli stessi sistemi sottostanti.

Questo è il paradosso che l'IA crea nell'economia dei creator. La stessa tecnologia che rende più facile produrre più contenuti rende anche più difficile distinguersi. Il volume non è più un elemento distintivo quando tutti hanno accesso agli stessi strumenti di potenziamento.

Ciò che è più difficile da replicare è una voce riconoscibile, un punto di vista specifico, la consapevolezza culturale e quel tipo di umorismo che funziona solo perché proviene da una persona particolare con una storia particolare.

Per i marchi, le implicazioni sono chiare. I creator con cui vale la pena collaborare sono quelli che hanno costruito un rapporto di fiducia autentico con un pubblico specifico e la cui identità è abbastanza forte da sopravvivere a un Internet sempre più modellato dall'automazione.

L'economia dei creator sta andando verso un bivio. Da un lato: contenuti ad alto volume, assistiti dall'intelligenza artificiale, efficienti, coerenti e decisamente poco memorabili. Dall'altro: creator che utilizzano gli stessi strumenti ma apportano loro qualcosa che gli strumenti non possono generare da soli. Il pubblico noterà la differenza, anche se non sempre sarà in grado di spiegarne il motivo.