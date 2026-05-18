L'intelligenza artificiale aiuta i brand a potenziare le campagne di pubblicità nativa grazie a un targeting più intelligente, offerte automatizzate, ottimizzazione dei contenuti creativi e una migliore qualità del traffico, migliorando il ROAS, riducendo il CPA e aumentando le conversioni.

La pubblicità nativa ha una regola semplice: mostrare l'annuncio giusto alla persona giusta al momento giusto. Se si trascura uno di questi aspetti, la campagna diventa un buco nero per le finanze. È sempre stato così. Tuttavia, ciò che è cambiato è la rapidità con cui è possibile raggiungere questo obiettivo.

Qualche anno fa, capire quale creatività funzionasse, quale pubblico convertisse o quale posizionamento valesse la spesa richiedeva settimane di test manuali. Ora quel ciclo si svolge in background, in modo continuo, senza che nessuno tocchi un foglio di calcolo.

Le cinque campagne riportate di seguito servono a mostrare cosa è successo realmente quando i brand hanno utilizzato bene l’IA. Esploreremo qual era il problema, cosa hanno fatto e cosa è cambiato nei numeri.

Perché l’IA funziona così bene nella pubblicità nativa

La pertinenza determina le prestazioni della pubblicità nativa. Più forte è la corrispondenza tra un annuncio e il contenuto circostante, il pubblico e il tempismo, migliori sono i risultati. Raggiungere un tale livello di pertinenza in modo coerente, su più campagne e posizionamenti, è il punto in cui l'IA offre il suo più grande vantaggio.

Il targeting, le offerte, la rotazione delle creatività e l'analisi del traffico possono ora funzionare in modo continuo senza intervento manuale. Ciò che prima richiedeva giorni di test, ora avviene in tempo reale con i segnali di ottimizzazione che vengono reimmessi automaticamente nella campagna.

Ecco come si presenta la situazione nelle principali aree della gestione delle campagne native.

Funzionalità IA Impatto sulle campagne Targeting predittivo Individua più rapidamente i pubblici ad alto intento Ottimizzazione creativa Migliora il CTR e riduce l'affaticamento creativo Offerta automatizzata Aiuta a mantenere il CPA e il ROAS target Analisi della qualità del traffico Filtra il traffico di bassa qualità o non valido Corrispondenza contestuale Posiziona gli annunci in contesti più pertinenti

Il targeting predittivo migliora la qualità del traffico

L'IA elabora i modelli di engagement, il comportamento di navigazione, i segnali dei dispositivi e i dati contestuali per individuare i segmenti di pubblico con un potenziale di conversione più elevato in modo più rapido e accurato rispetto a quanto consentito dalla segmentazione manuale. Il risultato? Una migliore qualità del traffico fin dall'inizio, prima ancora che venga effettuata una singola offerta.

L'IA accelera i test creativi

Le campagne native perdono rapidamente slancio quando le creatività diventano obsolete. Gli strumenti di IA testano continuamente combinazioni di titoli, immagini e CTA, spostando automaticamente la spesa verso le varianti più performanti, comprimendo ciò che prima richiedeva settimane di test A/B manuali in un processo in background sempre costante.

Le offerte automatizzate favoriscono un ROAS migliore

Le offerte basate sull'IA regolano i CPC e gli obiettivi CPA in tempo reale in base alla probabilità di conversione, alla qualità del posizionamento e al comportamento del traffico. Nei settori competitivi in cui i margini sono ridotti, quel livello di reattività influisce in modo significativo sulla redditività complessiva della campagna.

L'IA contestuale migliora la pertinenza

L'IA contestuale valuta il contenuto della pagina, le parole chiave e la struttura per abbinare gli annunci a contesti realmente pertinenti. Per la pubblicità nativa in particolare, tale allineamento tende a generare un maggiore engagement e a ridurre l'abbandono post-clic: due metriche che influenzano direttamente l'efficienza della campagna.

Caso di studio n. 1: Heinz: lasciare che l'IA dimostri il riconoscimento del proprio marchio

Alcuni degli esempi di pubblicità basata sull'IA di maggior successo funzionano perché l'idea appare semplice e immediatamente riconoscibile. Heinz ha ottenuto esattamente questo risultato con la sua famosa campagna pubblicitaria sul ketchup basata sull'IA.

La sfida

Heinz aveva bisogno di rafforzare il riconoscimento del marchio in un mercato di consumo saturo e di farlo in un modo che generasse un coinvolgimento autentico del pubblico piuttosto che impression passive.

La strategia IA

Heinz ha utilizzato strumenti di IA generativa, tra cui DALL·E, per produrre immagini di ketchup a partire da semplici prompt di testo. L'idea alla base della campagna era semplice. Indipendentemente da come fosse formulato il prompt, le immagini del ketchup generate dall'IA apparivano sempre come una bottiglia di ketchup Heinz. Il marchio ha trasformato questa osservazione nel suo messaggio centrale “Ecco come appare il ketchup all'IA” e ha invitato gli utenti a inserire i propri prompt e a condividere i risultati, rendendo di fatto il pubblico parte del processo creativo.

Risultati

La campagna ha generato un enorme engagement online, un'ampia copertura mediatica e un forte slancio di condivisione sui social. È diventato anche uno degli esempi più riconoscibili di pubblicità basata sull'IA generativa degli ultimi anni.

Conclusione chiave

Heinz non ha utilizzato l'IA per reinventare l'identità del proprio prodotto, ma piuttosto per dimostrare quanto il suo marchio fosse già riconoscibile. La campagna ha funzionato perché l'intuizione di base era abbastanza forte da reggersi da sola, e la tecnologia ha offerto al pubblico un modo diretto per sperimentarla.

Caso di studio n. 2: Bedrop ha ridotto il CPA fino al 76% grazie all'ottimizzazione basata sull'IA di MGID

Le campagne di pubblicità nativa incentrate sulle prestazioni spesso faticano a scalare la spesa senza perdere redditività.Bedrop, un marchio di benessere specializzato in prodotti naturali derivati dalle api, ha affrontato proprio questa sfida nel competitivo mercato tedesco della salute. Questo è diventato uno dei casi di studio più significativi sulla pubblicità nativa, che ha illustrato come l'ottimizzazione basata sull'intelligenza artificiale possa migliorare contemporaneamente sia l'efficienza che la scalabilità.

La sfida

Bedrop aveva bisogno di aumentare il volume degli acquisti e le conversioni “aggiungi al carrello” senza sacrificare il proprio margine nel competitivo mercato tedesco della salute e del benessere. La complicazione principale era l'attribuzione. MGID ottimizzava in base ai dati dell'ultimo clic, mentre Bedrop misurava le prestazioni attraverso il modello del primo clic di Tracify, creando un divario tra ciò che la piattaforma riportava e ciò che l'azienda vedeva effettivamente.

La strategia IA

MGID ha strutturato l'ottimizzazione attorno a quattro priorità: freschezza creativa, efficienza delle offerte, qualità del traffico e allineamento dell'attribuzione.

Le campagne sono passate dal CPC al CPA Tune, il modello di offerta basato sull'intelligenza artificiale di MGID, che si adattava in tempo reale agli obiettivi di conversione. Le prestazioni creative sono state monitorate tramite gli insight di CTR Guard, con aggiornamenti regolari per evitare l'affaticamento. Gli editori con prestazioni insufficienti sono stati esclusi su base continuativa, con il budget riallocato verso posizionamenti più efficaci. I confronti settimanali tra i dati di attribuzione di MGID e Tracify hanno permesso a entrambe le parti di rimanere allineate su ciò che stava effettivamente generando risultati.

Risultati

Entro la fine della quarta settimana, Bedrop ha ottenuto miglioramenti significativi nelle prestazioni di tutte le campagne:

Riduzione del CPA fino al 76,54%;

Aumento del ROAS fino al 297%.

La campagna ha inoltre mantenuto un maggiore allineamento tra l'ottimizzazione della piattaforma e i dati di attribuzione interni dell'inserzionista, consentendo al brand di scalare i budget con maggiore sicurezza.

Conclusione chiave

Combinando le offerte automatizzate con l'ottimizzazione in tempo reale, aggiornamenti creativi costanti e un monitoraggio accurato dell'attribuzione, MGID ha reso possibile la scalabilità senza compromettere la redditività. Nei mercati competitivi, questa disciplina operativa è importante tanto quanto la tecnologia stessa.

Caso di studio n. 3: Nike ha utilizzato due decenni di dati di partite per raccontare una storia

Alcuni esempi di campagne basate sull'IA si concentrano sull'automazione e sulle metriche di performance. Altri mostrano come l'IA possa rafforzare lo storytelling e l'engagement del pubblico su larga scala. La campagna “Never Done Evolving” di Nike è diventata uno degli esempi più riconoscibili di IA nella pubblicità, combinando dati sportivi, machine learning e storytelling emotivo.

La sfida

Nike voleva celebrare il suo 50° anniversario con qualcosa di più significativo di una semplice rassegna retrospettiva. L'obiettivo era quello di celebrare la carriera di Serena Williams in un modo che fosse genuinamente innovativo, emotivamente coinvolgente e coerente con l'identità del marchio orientata alla performance, riuscendo al contempo a distinguersi in un panorama mediatico estremamente affollato.

La strategia IA

Nike ha utilizzato l'apprendimento automatico per analizzare quasi due decenni di dati delle partite di Serena Williams (movimenti, selezione dei colpi, modelli decisionali, stile di gioco nelle diverse fasi della carriera) e ha utilizzato tale analisi per simulare una partita virtuale tra la sua versione più giovane e quella più matura. La tecnologia ha ricostruito il suo modo di giocare in ogni momento della carriera con una fedeltà tale da rendere il confronto reale e non solo simbolico. L'IA non è mai stata posizionata come elemento centrale della campagna; piuttosto, l'IA è stata il meccanismo che ha reso credibile la narrazione.

Risultati

La campagna ha generato un enorme engagement online e un'ampia attenzione da parte dei media, rafforzando al contempo il posizionamento di Nike in termini di innovazione e prestazioni atletiche d'élite. È diventata anche uno degli esempi più significativi di IA nelle campagne pubblicitarie, in cui l'apprendimento automatico ha supportato la narrazione emotiva invece di sostituirla.

Punti chiave

La campagna ha avuto successo perché al centro di tutto c'era una bella storia. Due decenni di dati sulle partite non avrebbero avuto alcun significato senza una narrazione degna di essere raccontata: l'intelligenza artificiale ha fornito a Nike gli strumenti per raccontarla con precisione e su larga scala, ma è stata la direzione creativa a renderla davvero efficace.

Caso di studio n. 4: Come Nutella ha reso personali 7 milioni di barattoli

La personalizzazione è diventata uno dei temi principali nelle storie di successo della pubblicità moderna basata sull'IA. Nutella ha dimostrato come l'IA possa trasformare anche un semplice packaging fisico in un'esperienza pubblicitaria su larga scala.

La sfida

Nutella ha affrontato una sfida comune ai marchi del mercato di massa. L'azienda voleva creare un senso di connessione personale con un prodotto che milioni di persone acquistano senza pensarci troppo. L'obiettivo era quello di far sì che un oggetto familiare valesse la pena di essere cercato, condiviso e discusso senza modificare il prodotto stesso.

La strategia IA

Per la sua campagna italiana “Unica”, Nutella ha utilizzato algoritmi generativi per produrre sette milioni di design unici per le etichette dei vasetti, ognuno dei quali era una combinazione distinta di motivi, colori ed elementi visivi. Non c'erano due vasetti uguali. Le etichette hanno trasformato un prodotto alimentare di uso quotidiano in qualcosa da collezionare, e i consumatori hanno risposto cercando i propri design e condividendoli online. L'amplificazione sui social è stata organica, guidata dalla novità del prodotto stesso piuttosto che dalla distribuzione a pagamento.

Risultati

Tutti i sette milioni di barattoli sono andati esauriti, mentre la campagna ha generato un significativo engagement sui social e visibilità per il marchio. La campagna è diventata anche uno degli esempi più riconoscibili di IA nella pubblicità del 2025 nelle discussioni sulla personalizzazione su larga scala.

Considerazioni chiave

Una personalizzazione su questa scala sarebbe stata operativamente impossibile attraverso la produzione tradizionale. Nutella ha utilizzato l'IA generativa per fare qualcosa di strutturalmente semplice — in questo caso, la variazione delle etichette — ma l'effetto sul comportamento dei consumatori è stato significativo. Il prodotto è diventato un motivo di interesse piuttosto che rimanere uno sterile acquisto quotidiano.

Caso di studio n. 5: Starbucks ha integrato la personalizzazione nelle sue operazioni — e nelle sue pubblicità

Molti esempi di IA nella pubblicità si concentrano solo sulla creatività o sull'automazione delle campagne. Starbucks ha affrontato l'IA in modo diverso, integrandola sia nel marketing che nell'esperienza del cliente attraverso la sua piattaforma “Deep Brew”.

La sfida

Starbucks opera su una scala tale da rendere difficile garantire una personalizzazione coerente. La sfida era quella di rendere i consigli pertinenti e tempestivi per milioni di utenti dell’app e membri del programma fedeltà, senza che l’esperienza risultasse meccanica o generica.

La strategia IA

Starbucks ha costruito la propria strategia IA attorno a una piattaforma proprietaria chiamata Deep Brew, che riunisce la cronologia degli acquisti, i dati comportamentali, i segnali di localizzazione e i modelli di ordinazione per generare consigli personalizzati all’interno dell’app e dell’ecosistema del programma fedeltà.

Ciò che distingue Deep Brew da un motore di raccomandazione standard è la sua portata operativa. La stessa piattaforma supporta anche la previsione delle scorte, la pianificazione della manutenzione delle attrezzature e la pianificazione della domanda nei negozi fisici. La personalizzazione e le operazioni passano attraverso lo stesso sistema, il che significa che i miglioramenti rivolti al cliente e l’efficienza del back-end sono gestiti su un’unica piattaforma.

Risultati

L’IA ha aiutato Starbucks a migliorare la personalizzazione, a snellire le operazioni e a creare un’esperienza cliente più coerente tra gli ambienti digitali e quelli in negozio. L'iniziativa è ora ampiamente citata negli esempi di pubblicità basata sull'IA perché combina la personalizzazione del marketing con l'efficienza operativa invece di trattarle separatamente.

Considerazioni chiave

Starbucks ha trattato la personalizzazione come un problema operativo. Collegando i consigli rivolti ai clienti con la pianificazione a livello di negozio attraverso un'unica piattaforma, l'azienda ha creato una coerenza che la maggior parte delle iniziative di marketing basate sull'IA non raggiunge.

Cosa avevano in comune le campagne di maggior successo

I settori possono sembrare completamente diversi, ma gli esempi più efficaci di pubblicità basata sull'IA tendono a seguire modelli simili.

L'IA accelera i cicli di apprendimento

L'ottimizzazione manuale, come i test creativi, le revisioni dei posizionamenti e gli aggiustamenti delle offerte, opera al massimo su cicli settimanali, il che significa che tutto avviene con un certo ritardo. L'IA condensa quel ciclo di feedback in qualcosa di continuo; in questo modo, le campagne si adattano ai segnali di performance prima che questi diventino problemi costosi.

La personalizzazione genera un maggiore engagement

In tutte e cinque le campagne, la personalizzazione si è manifestata in diverse forme:

design dei prodotti unici;

raccomandazioni personalizzate;

storytelling basato sui dati;

rotazione automatizzata delle creatività.

Sebbene il formato variasse, la logica di fondo era coerente. Più l'esperienza era in linean po con il pubblico, più forte era la risposta.

L'automazione aiuta a ridurre gli sprechi

I guadagni in termini di efficienza in queste campagne sono derivati da una spesa più oculata. Le offerte basate sull'IA, il filtraggio del traffico e il targeting predittivo hanno ridotto la quota di budget destinata a posizionamenti e audience con scarsa probabilità di conversione, che è un po' il punto dolente della maggior parte delle campagne di pubblicità nativa.

Le campagne basate sull'IA avanzata richiedono comunque la creatività umana

Nessuna di queste campagne ha puntato unicamente sulla tecnologia. Heinz aveva una visione del marchio. Nike aveva una storia che valeva la pena raccontare. Nutella aveva un meccanismo che rendeva il prodotto più personale. Sebbene l'IA abbia reso ciascuna di queste idee realizzabile su larga scala, di base vengono sempre prima le idee. Questa sequenza è fondamentale, ed è proprio qui che molte campagne basate sull'IA sbagliano.

Best practice per la gestione di campagne pubblicitarie native basate sull'IA

L'ottimizzazione tramite IA funziona con gli input che riceve. Una solida base della campagna, come la varietà creativa, obiettivi di conversione chiari e un monitoraggio affidabile, consente ai sistemi automatizzati di sviluppare la campagna in modo più efficace. Queste pratiche distinguono le campagne che scalano bene da quelle che raggiungono presto un plateau.

Inizia con un targeting più ampio: restrizioni troppo strette sul pubblico limitano i dati di cui i sistemi di IA hanno bisogno per identificare modelli e segmenti ad alto intento. Parametri iniziali più ampi danno agli algoritmi spazio per imparare prima di restringersi verso un pubblico più performante. Testa più creatività di quanto sembri necessario: ampi set creativi — combinazioni multiple di titoli, immagini e CTA — forniscono agli algoritmi più segnali su cui lavorare. La variante vincente raramente è quella che avresti scelto manualmente. Aggiornare le creatività a intervalli regolari: una volta che subentra la stanchezza, le prestazioni degli annunci nativi peggiorano più rapidamente di quanto la maggior parte degli inserzionisti si aspetti. Aggiornamenti costanti delle creatività mantengono il CTR e garantiscono un'ottimizzazione stabile nel corso di campagne più lunghe. Estendere l'IA oltre l'annuncio stesso: alcuni dei miglioramenti più significativi del ROAS derivano dalla combinazione del targeting predittivo con l'ottimizzazione post-clic: landing page dinamiche, messaggi personalizzati, test dei CTA. Il clic è solo una parte del percorso di conversione. Passare alle offerte automatiche una volta che i dati di conversione sono stabili: i modelli di offerta basati sull'IA necessitano di segnali affidabili per ottimizzare in modo efficace. Iniziare con le offerte manuali e passare gradualmente a quelle automatiche fornisce al sistema una cronologia sufficiente per apportare modifiche significative. Dare priorità alla qualità del traffico rispetto al volume grezzo: aumentare la spesa non migliora automaticamente i risultati. Il filtraggio basato sull'IA e l'abbinamento contestuale aiutano a garantire che il budget venga destinato a posizionamenti e segmenti di pubblico che generano effettivamente conversioni. Lascia la strategia creativa nelle mani dell’uomo: l’IA accelera i test e l’esecuzione, ma ottimizza ciò che è già presente. Le idee per le campagne, la direzione dei messaggi e la coerenza del marchio richiedono ancora un giudizio umano deliberato, ed è proprio lì che risiede la maggior parte del valore aggiunto.

Il vero vantaggio non risiede nella tecnologia

Le cinque campagne descritte in questo articolo abbracciano diversi settori, budget e obiettivi, ma la dinamica di fondo è la stessa. Piuttosto che sostituire il lavoro strategico, l'IA ha reso l'esecuzione più veloce, l'ottimizzazione più precisa e la scalabilità meno dipendente dall'intervento manuale.

Gli strumenti sono ormai ampiamente disponibili. Ciò che fa la differenza tra una campagne di successo da una che non ottiene risultati è il modo in cui questi vengono deliberatamente impiegati, con obiettivi chiari, input creativi forti e aspettative realistiche su ciò che l'automazione può e non può fare da sola.

Domande frequenti

In che modo l'IA migliora le campagne di pubblicità nativa?

L'IA migliora le campagne native su diversi livelli contemporaneamente: targeting, test creativi, gestione delle offerte e filtraggio del traffico. Il vantaggio pratico più grande è la velocità. L'ottimizzazione che prima richiedeva giorni di analisi manuale ora avviene in modo continuo, consentendo alle campagne di adattarsi ai segnali di performance in tempo reale.

Quali risultati possono ottenere le campagne basate sull'IA?

I risultati variano in modo significativo a seconda del settore, del budget e della maturità della campagna, ma i miglioramenti comuni includono un CTR più alto, un CPA più basso e un ROAS più forte. Il caso di Bedrop in questo articolo ha visto il CPA diminuire di oltre il 76% e il ROAS aumentare di quasi il 300%; tuttavia, tali cifre riflettono un processo di ottimizzazione ben strutturato, non solo la tecnologia in sé.

Gli annunci nativi basati sull'IA sono solo per i grandi marchi?

No. Sebbene i grandi marchi dispongano di più dati su cui lavorare, gli strumenti di ottimizzazione basati sull'IA sono accessibili a tutti i livelli di budget. Gli inserzionisti più piccoli spesso ottengono risultati proporzionalmente migliori perché l'automazione li aiuta a competere in modo più efficiente senza grandi team di media buying.

In che modo MGID utilizza l'IA nella pubblicità nativa?

MGID applica l'IA all'intero ciclo di vita della campagna: targeting predittivo per identificare un pubblico con intenzioni di acquisto più elevate, offerte automatizzate tramite CPA Tune, valutazione delle prestazioni creative tramite CTR Guard, corrispondenza contestuale per la rilevanza del posizionamento e filtraggio del traffico per ridurre le visite non valide o di bassa qualità.

Ho bisogno di molte creatività per utilizzare l'IA in modo efficace?

Un maggior numero di varianti creative fornisce ai sistemi di IA più segnali su cui basare l'ottimizzazione, il che generalmente porta a prestazioni migliori. Detto questo, la qualità conta più del volume: un ampio set di creatività deboli non produrrà risultati significativi. L'IA può anche aiutare a generare varianti, ma il messaggio principale e la direzione visiva traggono comunque beneficio da un input umano consapevole.