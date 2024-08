Sapevi che solo negli Stati Uniti e in Canada il marketing di affiliazione rappresenta il 16% di tutti gli ordini di e-commerce, collocandosi tra le quattro maggiori fonti di transazioni di e-commerce del Paese? Data la sua enorme popolarità, non sorprende che questo settore sia molto redditizio: gli addetti al marketing guadagnano in media 59.060 dollari all'anno.

Sulla base delle informazioni sopra riportate, è evidente che è possibile guadagnare discretamente con il marketing di affiliazione. A questo punto, potresti pensare: "È fantastico e tutto, ma da dove comincio?". È una domanda comprensibile! Senza una guida adeguata, iniziare un nuovo percorso professionale è sempre scoraggiante. Ma non temere: sei nel posto giusto!

In questo articolo ti spiegheremo come avviare un'attività di marketing di affiliazione per principianti, fornendoti istruzioni passo dopo passo e consigli utili per aiutare i nuovi arrivati a percorrere questo nuovo ed entusiasmante viaggio nel marketing di affiliazione.

Che cos'è il marketing di affiliazione?

Prima di continuare, vale la pena di spiegare esattamente cosa si intende per marketing di affiliazione. Metodo estremamente popolare ed efficace per guadagnare online in modo passivo, il marketing di affiliazione prevede che un marketer promuova i prodotti o i servizi di un'altra azienda. L'affiliato guadagna quindi una commissione per ogni referral di successo generato dalla sua promozione; ad esempio, se uno dei membri del suo pubblico utilizza il suo link per effettuare un acquisto presso il commerciante, l'affiliato guadagnerà una percentuale su quella vendita.

Come si può vedere, il marketing di affiliazione è piuttosto facile da comprendere — un aspetto che senza dubbio contribuisce alla sua grande popolarità! Tuttavia, non è solo la sua semplicità a rendere il lavoro in questo settore così attraente; ha anche una soglia d'ingresso eccezionalmente bassa. Molte persone si chiedono spesso come iniziare a fare marketing di affiliazione senza soldi, non rendendosi conto che i costi generali associati a questo lavoro sono, in realtà, molto bassi.

Detto questo, anche se non è necessario un investimento consistente per avere successo in questo settore, è comunque necessario dedicare molto tempo e impegno. Altrimenti, non si vedranno i risultati sperati.

Come funziona il marketing di affiliazione?

Ora che abbiamo spiegato le basi del marketing di affiliazione, esaminiamo più da vicino come funziona il tutto. Se sei nuovo in questo settore, la grande quantità di informazioni disponibili potrebbe intimidirti un po'. Tuttavia, è bene sapere che iniziare a lavorare in questo settore non è così complesso come si potrebbe pensare.

La prima cosa da fare è trovare il programma di affiliazione più adatto a te. Una volta fatto ciò, ti verrà data una serie di link personalizzati da inserire nei tuoi contenuti online. La speranza è che il pubblico si impegni a leggere il tuo post e a cliccare sui link di affiliazione, visitando così il sito web del venditore. Tutto questo viene tracciato dal programma di affiliazione tramite i cookie, il che significa che quando l'utente effettua un acquisto, si riceve una commissione.

Quanto si può guadagnare con il marketing di affiliazione?

Secondo un recente rapporto di Glassdoor, i marketer affiliati retribuiti guadagnano tra i 58.000 e i 158.000 dollari all'anno, con uno stipendio medio annuo di 59.060 dollari. Questo dato comprende anche bonus, mance e partecipazione agli utili.

Ma cosa succede se non si è interessati a lavorare in modo dipendente e si preferisce operare come affiliate marketer freelance? È fattibile? Dipende da quanto si è disposti a impegnarsi e se si intende lavorare part-time o a tempo pieno.

In un recente sondaggio di Influencer Marketing Hub, è stato rivelato che oltre il 50% degli affiliate marketer guadagna 10.000 dollari o meno all'anno; tuttavia, è più che probabile che questo sia dovuto al fatto che questi partecipanti trattano l'affiliate marketing solo come un lavoro secondario. Gli affiliate marketer a tempo pieno probabilmente guadagnano molto di più: secondo le stime, il loro stipendio annuale si aggira tra i 30.000 e i 50.000 dollari.

In definitiva, il guadagno dipende da quanto tempo si dedica al proprio lavoro. Se ci si applica, si creano contenuti di alta qualità e si entra in sintonia con il pubblico, è probabile che si ottengano risultati migliori di quelli che si otterrebbero diversamente.

Come si diventa un Affiliate Marketer?

Quando si pensa a come iniziare con il marketing di affiliazione, molti pensano che sia necessario avere delle qualifiche specifiche per un buon inizio, ma questo non è sempre vero! Detto questo, la tua carriera avrà risultati migliori se ti prenderai il tempo di fare delle ricerche. Quanto più si conosce il settore, la nicchia specifica e i prodotti che si vendono, tanto più è probabile che si riesca a conquistare il pubblico. Dopotutto, la conoscenza del proprio prodotto rende la vendita più convincente.

Un marketer affiliato di successo possiede una serie di competenze. Alcune di queste sono:

Competenze tecniche: Dovresti avere una certa dimestichezza con la navigazione e l'utilizzo dei social media e una discreta conoscenza della costruzione di siti web e della SEO.

Dovresti avere una certa dimestichezza con la navigazione e l'utilizzo dei social media e una discreta conoscenza della costruzione di siti web e della SEO. Capacità di gestione del tempo: Il lavoro da freelance non è privo di difficoltà: imparare a gestire il proprio tempo in modo efficace è sicuramente uno dei maggiori ostacoli per alcune persone.

Il lavoro da freelance non è privo di difficoltà: imparare a gestire il proprio tempo in modo efficace è sicuramente uno dei maggiori ostacoli per alcune persone. Capacità di scrittura: Che si tratti di scrivere articoli per il blog, post sui social media o una sceneggiatura per il prossimo video su YouTube, è importante catturare il pubblico con la propria scrittura.

Che si tratti di scrivere articoli per il blog, post sui social media o una sceneggiatura per il prossimo video su YouTube, è importante catturare il pubblico con la propria scrittura. Creatività: Necessaria in questo settore, la creatività ti consente di trovare idee per contenuti di alta qualità e anche ottime soluzioni ai problemi di marketing.

Hai queste competenze? Allora continua a leggere per scoprire come iniziare a guadagnare con il marketing di affiliazione, passo dopo passo.

Come iniziare un'attività di marketing di affiliazione

In questo momento, è probabile che la tua principale preoccupazione in merito al marketing di affiliazione sia quella di sapere da dove cominciare. La nostra guida su come iniziare a fare marketing di affiliazione passo dopo passo dovrebbe aiutarti a rispondere a questa domanda:

Trova un programma di affiliazione adeguato. La prima cosa da considerare quando si pensa a come avviare siti web di marketing di affiliazione è quale programma di affiliazione si intende scegliere. Alcuni fattori da considerare sono i tipi di servizi e/o beni offerti, le commissioni disponibili e le opzioni di pagamento. Una volta trovato il programma ideale, si è pronti per iscriversi e iniziare. Inizia il tuo percorso di creazione di contenuti. Dopo essere stato accettato nel tuo programma di marketing di affiliazione ideale, puoi iniziare a creare contenuti, assicurandoti di aggiungere i link che ti sono stati forniti. Quando qualcuno del tuo pubblico clicca su quel link ed effettua un acquisto sul sito del venditore, guadagnerai la tua commissione. Promuovi i tuoi link di affiliazione. Includi questi URL ovunque ti sia consentito! Ad esempio, si possono condividere sui social media, sul proprio sito web, in un post del blog o in una newsletter. Tieni presente che spammare il tuo pubblico può essere irritante, quindi fai attenzione a come inserisci questi link nei tuoi contenuti. Goditi i tuoi profitti. Una volta raggiunto l'importo minimo di pagamento, la rete a cui hai aderito ti invierà quanto hai guadagnato. La maggior parte delle reti di affiliazione offre una varietà di metodi di pagamento: PayPal e i bonifici bancari sono due delle opzioni più popolari.

Tipi di prodotti affiliati: Prodotti fisici vs. informazioni vs. servizi

Nel mondo del marketing di affiliazione esistono tre grandi tipologie di prodotti da considerare. Questi includono:

Prodotti fisici: Questa categoria comprende qualsiasi tipo di prodotto fisico, come abbigliamento, accessori, libri e materiale per artigianato.

Questa categoria comprende qualsiasi tipo di prodotto fisico, come abbigliamento, accessori, libri e materiale per artigianato. Informazione: Si tratta di prodotti digitali utilizzati a scopo divulgativo, come ad esempio corsi online o materiale di studio.

Si tratta di prodotti digitali utilizzati a scopo divulgativo, come ad esempio corsi online o materiale di studio. Servizi: Vendere servizi invece di prodotti è un'altra opzione perfettamente valida. Esempi di tali servizi sono l'hosting di siti web e la valutazione UX.

Nessun prodotto è di per sé migliore dell'altro. È semplicemente una questione di preferenze personali. Se pensi di essere più adatto a vendere un servizio piuttosto che un prodotto, allora è proprio quello che dovresti fare! Ricorda solo che qualsiasi prodotto tu cerchi di vendere, deve essere qualcosa che conosci bene e, idealmente, di cui hai esperienza diretta.

Marketing di affiliazione per prodotti fisici

Grazie ai programmi di affiliazione come quello di Amazon, i prodotti fisici sono abbastanza facili da promuovere. Ad esempio, se si entra con successo nel programma Amazon Associates, si potrà guadagnare una commissione su qualsiasi prodotto fisico presente sul sito. A seconda della categoria in cui rientra il prodotto, è possibile guadagnare una commissione che va dall'1% al 4,5%.

Ci sono molte altre opzioni oltre ad Amazon, naturalmente. Tuttavia, poiché Amazon vanta il più grande programma di affiliazione al mondo, rappresenta un buon punto di partenza per iniziare a lavorare nel marketing di affiliazione.

Alcuni dei vantaggi della vendita di prodotti fisici sono:

I marchi noti sono già affidabili;

Sono più facili da vendere, perché gli acquirenti possono vedere cosa stanno ricevendo;

I riordini sono regolari, soprattutto se confrontati con i prodotti digitali.

Marketing di affiliazione per prodotti di informazione

Gli autori sono spesso gelosi dei loro contenuti, per cui può essere più difficile ottenere una posizione di affiliato per i prodotti di informazione. Tuttavia, se si riesce a raggiungere l'obiettivo, si scoprirà che ne vale la pena.

Se sei interessato a commercializzare prodotti di informazione, di solito dovrai rivolgerti direttamente al creatore. Questo perché non esiste un sito centrale in cui trovare i prodotti a contenuto informativo, come invece può accadere per i prodotti fisici.

Alcuni dei vantaggi della vendita di prodotti di informazione sono:

I prodotti a prezzo più elevato comportano commissioni più alte;

Sono facili da vendere, perché aiutano a risolvere i problemi;

si percepisce un maggior senso di personalità e individualismo, che può facilitare il marketing.

Marketing di affiliazione per prodotti di servizio

Pensa ai servizi che ami e che utilizzi di frequente. Quali sono? Che cosa ti piace di loro? Come hanno migliorato la tua vita? Se c'è un servizio che ti piace e che usi molto, è probabile che ci siano anche altre persone interessate. La tua conoscenza approfondita del prodotto in questione significa che sei nella posizione ideale per venderlo agli altri.

Nella maggior parte dei casi, il marketing di affiliazione per i prodotti di servizio è condotto su base referenziale, con l'affiliato che guadagna una percentuale delle commissioni di referenza.

Alcuni dei vantaggi della vendita di prodotti di servizio sono:

Alcuni servizi pagano commissioni regolari, il che facilita la creazione di un reddito stabile;

Le commissioni sono relativamente alte, di solito tra il 15% e il 30%;

I servizi di qualità sono sempre molto richiesti.

Reti di affiliazione da considerare

Se sei interessato al marketing di affiliazione, devi innanzitutto trovare una rete di affiliazione adatta. Come promemoria, questo è il nome dato alla piattaforma che funge da intermediario tra gli affiliati e i venditori. Questi siti mettono in contatto le aziende con gli affiliati e viceversa, facilitando la creazione di una rete efficiente sia per gli affiliati che per i venditori.

Nella scelta di una rete di affiliazione, bisogna considerare i seguenti fattori:

Preferisci un metodo di pagamento specifico? Questa opzione è supportata?

La rete applica delle commissioni? A quanto ammontano i costi?

Qual è la qualità degli editori della rete?

Il network è trasparente e comunicativo?

Tenendo conto di questi criteri, ecco alcune delle nostre migliori scelte di reti di affiliazione!

ShareASale

ShareASale ospita un'ampia selezione di venditori che forniscono prodotti fisici e di informazione, tra cui alcuni nomi noti e affidabili che sicuramente conoscerai. Questa rete esiste da tempo e si è quindi costruita una reputazione affidabile.

PartnerStack

PartnerStack offre ai marketer affiliati la possibilità di lavorare con aziende B2B di livello mondiale che offrono informazioni e prodotti tecnologici. Entrando a far parte di questa rete, si potrà anche beneficiare della conoscenza e dell'esperienza dei manager dei programmi partner, che si impegnano ad aiutarti a trarre il massimo dalla tua partnership con PartnerStack.

Amazon Associates

Abbiamo già parlato di Amazon, ma vale la pena citarlo ancora una volta solo per l'ampia varietà di prodotti fisici presenti sul suo sito. Sebbene il tasso di commissione sia piuttosto basso (1% per categorie come i videogiochi), la popolarità del sito si traduce in un flusso costante di acquisti.

Errori di marketing di affiliazione da non commettere mai

Per assicurarsi di riuscire a trarre il massimo dal proprio lavoro nel marketing di affiliazione, ci sono alcuni errori da principianti che bisogna fare in modo di evitare. Di seguito, abbiamo incluso alcuni degli errori più gravi che si potrebbero commettere lavorando in questo settore:

Pubblicazione di contenuti non all'altezza: Quanto migliori sono i contenuti che pubblichi, tanto più apparirai affidabile agli occhi del tuo pubblico. I clienti ti vedranno come una fonte affidabile di informazioni sulla tua nicchia e saranno quindi più propensi ad accettare i tuoi consigli sui prodotti.

Quanto migliori sono i contenuti che pubblichi, tanto più apparirai affidabile agli occhi del tuo pubblico. I clienti ti vedranno come una fonte affidabile di informazioni sulla tua nicchia e saranno quindi più propensi ad accettare i tuoi consigli sui prodotti. Trascurare le relazioni con il pubblico: I clienti saranno più propensi ad acquistare grazie a te se hai già una relazione consolidata. Ancora una volta, più si fidano di te, più è probabile che acquistino i prodotti e i servizi che consigli.

I clienti saranno più propensi ad acquistare grazie a te se hai già una relazione consolidata. Ancora una volta, più si fidano di te, più è probabile che acquistino i prodotti e i servizi che consigli. Ingannare intenzionalmente il proprio pubblico: Non cedere al fascino di un guadagno veloce. Sii onesto sui prodotti e i servizi offerti e non fare affermazioni ingannevoli.

Suggerimenti per il marketing di affiliazione

Se si vuole avere successo nel marketing di affiliazione, è bene acquisire quante più informazioni possibili. A tal fine, abbiamo raccolto alcuni consigli che dovrebbero essere utili per partire con il piede giusto.

Non sovraccaricare il lettore di opzioni

Quando presenti al tuo pubblico le opzioni di link di affiliazione, scegli da tre a cinque dei prodotti o servizi più pertinenti. Può sembrare un numero eccessivo di alternative, ma in realtà un numero eccessivo di opzioni può sopraffare il lettore, rendendolo meno propenso ad acquistare qualcosa.

Utilizzare le strategie SEO per generare più traffico

Se si possiede un proprio sito web, assicurarsi di non trascurare le migliori pratiche SEO. Un sito web correttamente ottimizzato verrà visualizzato più in alto nei risultati dei motori di ricerca, il che significa che sarà più facile per le persone trovare il tuo sito. Questo aumenterà il traffico, con conseguente aumento dei clic sui tuoi link affiliati.

Dimostrare la propria competenza al pubblico

Documentati a fondo sulla tua nicchia e sui prodotti di affiliazione che stai vendendo e fai buon uso di queste conoscenze nei contenuti che pubblichi. Se i tuoi contenuti sono ben approfonditi e accurati, dimostrerai al tuo pubblico che si può fidare di te, il che li renderà più propensi a seguire i tuoi consigli.

Evitare le nicchie stagionali

Alcune nicchie sono pertinenti solo per una parte dell'anno. Per quanto possibile, queste nicchie andrebbero evitate, in quanto si perderebbe un flusso di entrate costante per tutto il resto dell'anno.

FAQ su come iniziare il marketing di affiliazione

Posso fare marketing di affiliazione senza alcuna esperienza pregressa?

Non c'è motivo per cui non si possa diventare un affiliate marketer senza alcuna esperienza pregressa; tuttavia, è necessario condurre un'adeguata quantità di ricerche prima di iniziare. Non è mai consigliabile lanciarsi alla cieca in qualsiasi impresa, e questo vale soprattutto per il marketing di affiliazione. Per avere le migliori possibilità di ottenere un profitto, è bene che tu cerchi una guida per iniziare.

Ci sono considerazioni o linee guida legali di cui devo essere a conoscenza?

Il marketing di affiliazione é al 100% legale, ma ci sono un paio di considerazioni legali da tenere in considerazione prima di iniziare. Innanzitutto, è necessario fornire una dichiarazione scritta da qualche parte sul tuo sito o sulla tua pagina di social media che dichiari che stai promuovendo prodotti sponsorizzati a fronte di una commissione.

Ogni Paese ha una propria normativa in merito al marketing di affiliazione. Negli Stati Uniti, la FTC regolamenta questo particolare settore, mentre i Paesi dell'Unione Europea sono regolamentati dal GDPR.

È necessario avere un sito web per avviare il marketing di affiliazione?

No, non serve un sito web per iniziare a fare marketing di affiliazione — anche se, in effetti, sono utili! Tutto ciò che serve per iniziare a lavorare in questo settore è un flusso costante di traffico. Questo può essere generato da una pagina Instagram, da un canale YouTube o da qualsiasi altra forma di social media. Finché si ha un pubblico, si è in una buona posizione per iniziare questo nuovo percorso professionale!

Detto questo, avere un sito web ben curato e regolarmente aggiornato può davvero aiutarti ad avere un maggiore impatto nel mondo del marketing digitale. Utilizzando le tecniche SEO, è possibile creare un sito che appaia in alto nella lista dei risultati dei motori di ricerca, rendendo più facile per le persone trovare te e i prodotti che vendi.

Come scegliere i prodotti o i programmi di affiliazione giusti da promuovere?

Quando si scelgono i prodotti o i programmi di affiliazione da promuovere, bisogna considerare la nicchia a cui si è maggiormente interessati. È molto più facile commercializzare qualcosa se si ha un interesse genuino in esso — e se si è effettivamente esperti della nicchia in questione, tanto meglio!

Allo stesso tempo, ci sono alcuni aspetti pratici da tenere in considerazione. Sei in grado di definire chiaramente un mercato di riferimento per il prodotto e hai un qualche legame con esso? In caso contrario, hai un'idea di come potresti rivolgerti a questo pubblico? Sono tutte domande importanti da porsi prima di buttarsi a capofitto.

Quanto costa iniziare a fare marketing di affiliazione?

Investire denaro è una questione seria, quindi forse ti starai chiedendo come iniziare a fare marketing di affiliazione a costo zero. Se è così, una buona notizia! Non è necessario pagare per aderire ai programmi di affiliazione, il che significa che non ti costerà nulla iniziare a lavorare in questo settore.

Detto questo, avrai più successo nella tua attività se avrai un tuo sito web su cui promuovere i link di affiliazione. Ciò significa che se vuoi impegnarti seriamente nel marketing, dovrai affrontare i costi di hosting del sito web. In generale, tuttavia, il marketing di affiliazione è abbastanza flessibile da permetterti di decidere come e dove investire il tuo denaro.

Come e quando vengo pagato in qualità di marketer affiliato?

Dopo aver aderito a un programma di affiliazione, si viene pagati quando si raggiunge l'importo minimo di pagamento. Le modalità di pagamento dipendono dal programma a cui si è aderito e dai metodi di pagamento disponibili. I metodi di pagamento variano da un programma all'altro, ma di solito si può contare sulla disponibilità dei metodi più diffusi, come PayPal e i bonifici bancari. Se preferisci un metodo di pagamento specifico, assicurati di verificare che sia offerto dal programma prima di iscriverti.

Quanto tempo ci vuole per vedere i risultati con il marketing di affiliazione?

È difficile stabilire con esattezza quanto tempo ci vorrà per raggiungere un reddito costante con il marketing di affiliazione, anche perché le variabili in gioco sono molte. In media, tuttavia, abbiamo riscontrato che ci vogliono da poche settimane a qualche mese prima che si inizino a vedere i risultati. Questo dipende dalla tua nicchia, dalle dimensioni del tuo pubblico, dal tuo posizionamento SEO e altro ancora.

In generale, maggiore è l'impegno dedicato al marketing, maggiore sarà l'efficacia della strategia e minore sarà il tempo necessario per raggiungere i propri obiettivi. Questo è l'approccio migliore da adottare quando si pensa a come iniziare a fare marketing di affiliazione.

Conclusioni

Il marketing di affiliazione rappresenta una grande opportunità per tutti coloro che cercano di ottenere un reddito passivo online, sia come lavoro secondario che come occupazione a tempo pieno. Se si lavora con un budget limitato, questa può rivelarsi una scelta ideale, in quanto il marketing di affiliazione ha pochissimi costi generali.

Detto questo, quando si pensa a come iniziare un'attività di marketing di affiliazione, è necessario informarsi adeguatamente ed essere disposti a farsi guidare da esperti in materia. Altrimenti, finirai per tuffarti in mare aperto senza saper nuotare!

Se stai pensando di iniziare il tuo viaggio nel marketing di affiliazione, ti invitiamo a creare un account con MGID per sfruttare al meglio i nostri strumenti di marketing avanzati e i nostri migliori editori Avreai il supporto e i consigli del tuo manager personale e di un team di specialisti creativi di grande esperienza. Con MGID, potrai sicuramente eccellere e sfruttare al meglio le numerose opportunità che ti si presenteranno.