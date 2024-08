MGID, la piattaforma pubblicitaria globale, ha annunciato una partnership con Playmaker, la società di media digitali dedicati allo sport che offre un'ampia gamma di contenuti autentici attraverso il suo portafoglio di marchi di media sportivi. La partnership prevede l'integrazione diretta degli annunci nativi di MGID nelle proprietà web di Playmaker per massimizzare l'esperienza e il coinvolgimento degli utenti e aumentare il traffico e la monetizzazione.

La rete di inserzionisti di MGID tra Stati Uniti, Canada, Brasile e Messico beneficerà dell'accesso ai 101 milioni di utenti web mensili di Playmaker che ogni giorno interagiscono con un ventaglio di marchi di media sportivi, tra cui Futbol Sites, Yardbarker Media e The Nation Network. L'offerta di pubblicità nativa di alta qualità di MGID consentirà ai brand dei media di Playmaker di monetizzare il loro traffico attraverso annunci nativi non intrusivi e contestualmente rilevanti, aumentando al contempo le visualizzazioni delle pagine. I formati pubblicitari nativi di MGID sono mirati alle sezioni più rilevanti del percorso dei contenuti dell'utente, per garantire il massimo engagement.

"Questa rappresenta una grande opportunità per i principali inserzionisti che vogliono accedere al vasto pubblico di appassionati di sport di Playmaker. Senza flussi di entrate essenziali, i marchi dei media sportivi non possono offrire grandi contenuti ai loro fan. Allo stesso tempo, i fan hanno bisogno di vedere contenuti e annunci che migliorino la loro esperienza complessiva", ha dichiarato Sergio Vives, responsabile globale dell'acquisizione degli editori di MGID.

"Questo è un grande passo avanti nel percorso di espansione della nostra offerta e di innovazione ai vertici della pubblicità sui media digitali. Non vediamo l'ora di poter connettere il vasto pubblico di Playmaker ai contenuti rilevanti e di alta qualità di MGID."

"In un panorama digitale in continua evoluzione, in cui un corretto targeting e un'attribuzione efficace stanno diventando sempre più complessi, la collaborazione con MGID fornirà un allineamento essenziale tra le esigenze dei consumatori e quelle dei marketer attraverso i nostri marchi di fiducia", ha aggiunto Michael Bellom, responsabile delle operazioni di revenue di Playmaker.