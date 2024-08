È il periodo dell'allegria e dei festeggiamenti! Con l'avvicinarsi delle festività, gli acquirenti si riversano sul web e le aziende di tutto il mondo si preparano per la stagione, programmando strategicamente i loro progetti di marketing per campagne natalizie di successo.

Ma, ammettiamolo, la programmazione in occasione delle festività non è una passeggiata: è un puzzle da risolvere. Vuoi attrarre nuovi clienti e concludere l'anno con una nota positiva, ma da dove iniziare? Quali strategie funzionano meglio? E come entrare in contatto con chi fa acquisti per le feste?

È qui che entriamo in gioco noi. Siamo qui per condividere idee di marketing, promozioni e strategie da mettere in pratica per le festività natalizie, che non solo faranno sorridere i tuoi clienti, ma daranno anche un'allegra spinta alle tue campagne natalizie. Entriamo più nel vivo e facciamo in modo che questa stagione natalizia sia quella di maggior successo!

Shopping per le vacanze 2023: Rapporto sulla situazione attuale

Mentre ci avviciniamo alla stagione delle feste 2023, è sempre più evidente che lo shopping sta iniziando prima del previsto, già a partire dalla metà di ottobre. Questo cambiamento significa un cambiamento rispetto al tradizionale orientamento verso novembre-dicembre, prolungando il fervore dello shopping natalizio fino al quarto trimestre.

Un'interessante stima di eMarketer prevede che quest'anno le vendite di e-commerce per le festività natalizie torneranno a crescere a due cifre, con un tasso dell'11,3% a/a, mentre i tassi di crescita di tutti i canali di vendita al dettaglio torneranno alla normalità pre-pandemia.

Ecco alcune importanti considerazioni:

Puntare sulla quotidianità: Quest'anno si registra un notevole orientamento verso le cose essenziali per la vita di tutti i giorni. Gli articoli ad alto prezzo stanno passando in secondo piano, in quanto i consumatori mostrano una preferenza per l'abbigliamento e gli accessori. Inoltre, i prodotti non tipicamente associati ai regali di Natale, come i beni di consumo confezionati (CPG), stanno guadagnando terreno. Nel frattempo, l'elettronica di consumo e i mobili si stanno gradualmente riprendendo dall'impennata causata dalla pandemia.

La battaglia tra i titani della vendita al dettaglio: Con la ricalibrazione dei comportamenti di acquisto, si intensifica la competizione tra i negozi tradizionali e l'e-commerce per chi la spunterà durante le festività. L'e-commerce è destinato a riprendere la sua traiettoria di crescita a due cifre, aumentando il divario con le controparti fisiche. Tuttavia, dobbiamo riconoscere che i negozi fisici rimangono il principale motore delle vendite. Tuttavia, la battaglia per la conquista del canale di acquisto per le festività natalizie è ancora in corso e si giocherà soprattutto tra i giganti del settore Amazon e Walmart.

Conclusione: In questa stagione festiva è necessario un nuovo approccio di marketing. Aspettare fino a dopo il Ringraziamento per concentrarsi su Google e Facebook non basterà. Per avere successo, gli operatori del marketing devono raggiungere prima gli acquirenti delle festività, catturare la loro attenzione e mantenerli fedeli senza spendere troppo.

Iniziamo ora il viaggio per arricchire le tue campagne pubblicitarie con un tocco di magia natalizia. Questi suggerimenti sono in grado di trasformare il tuo approccio, conferendo un tocco di festa alle tue iniziative di marketing

Animale gli annunci delle festività: 7 consigli per il successo in queste festività

Nonostante l'inizio anticipato della stagione dello shopping natalizio e i cambiamenti nella domanda, i consumatori stanno dando priorità agli acquisti, portando a una spesa più cauta.

Alla luce di questo, la ricerca di Meta evidenzia le tendenze chiave da tenere d'occhio.

Risparmio significativo: Gli acquirenti sono alla ricerca di sconti e promozioni sostanziali. Esplorare nuovi marchi: Gli acquirenti sono aperti a scoprire e a confrontarsi con marchi sconosciuti. La pertinenza resta fondamentale: Gli utenti continuano ad apprezzare gli annunci personalizzati in base ai loro interessi e alle loro esigenze.

Per orientarsi in questo panorama in evoluzione, abbiamo condiviso i nostri consigli per aiutarti a creare annunci che abbiano una buona risonanza in questo periodo festivo.

1. La corsa alla ricerca dell'attenzione: Crea un senso di fretta

Nel mercato competitivo in occasione delle festività natalizie, catturare rapidamente l'attenzione del pubblico è di fondamentale importanza. Creare un senso di fretta nelle campagne pubblicitarie può essere una tattica efficace. Spinge i potenziali acquirenti ad agire rapidamente, sapendo che l'offerta non durerà per sempre. È stato dimostrato che questo senso di immediatezza aumenta i tassi di conversione, rendendola una strategia essenziale per il successo delle campagne pubblicitarie in occasione delle festività.

I nostri suggerimenti:

Crea campagne con countdown ad effetto: Costruisci l'attesa con campagne con countdown. Metti in evidenza i giorni che mancano alle vacanze, creando un senso di fretta nei potenziali clienti.

Avvisa sulle scorte limitate: Cattura l'attenzione del tuo pubblico segnalando i bassi livelli di scorte o la disponibilità limitata di prodotti o servizi. In questo modo, si motivano i potenziali acquirenti a fare rapidamente i loro acquisti, assicurandosi che non si perdano le offerte delle feste.

Offri un accesso anticipato esclusivo: Premia la tua base di clienti fedeli con un'opportunità esclusiva di accedere a una promozione speciale per le festività o di dare un'occhiata in anteprima al lancio di un prodotto per il Natale. Questo crea un netto senso di privilegio e di urgenza.

Crea offerte a tempo limitato: Generare entusiasmo e urgenza introducendo offerte a tempo ed esclusive per la stagione delle feste. Specifica in modo chiaro che queste offerte speciali sono disponibili per un periodo di tempo limitato.

Generare entusiasmo e urgenza introducendo offerte a tempo ed esclusive per la stagione delle feste. Specifica in modo chiaro che queste offerte speciali sono disponibili per un periodo di tempo limitato. Impiega promozioni flash: Sorprendi il tuo pubblico con promozioni improvvise e di breve durata durante il periodo festivo, catturando l'attenzione e spingendo all'azione immediata. Sottolineando la natura temporanea di queste offerte, si incoraggiano i clienti ad agire rapidamente per approfittare degli sconti speciali.

2. È la stagione dei pagamenti flessibili: Implementa il sistema "Compra ora, paga dopo".

La proposta "Compra ora, paga dopo" (BNPL) offre ai potenziali clienti una maggiore flessibilità e può contribuire ad aumentare le conversioni, in quanto non devono sostenere l'intero costo in anticipo. eMarketer afferma che quest'anno il BNPL rappresenterà l'1% delle vendite al dettaglio totali negli Stati Uniti e si prevede che crescerà all'1,5% entro il 2027.

I nostri suggerimenti:

Indica chiaramente l'opzione BNPL: Fai in modo che l'opzione "compra ora, paga dopo" sia ben visibile sul tuo sito web e sulla pagina di pagamento. Utilizza un linguaggio chiaro e conciso per spiegare i vantaggi.

Incorporare l'opzione BNPL nelle campagne pubblicitarie: Inserisci l'opzione "Compra ora, paga dopo" nel testo e nella grafica dei tuoi annunci. Poni l'accento sulla sua durata e sui suoi vantaggi.

Offri promozioni esclusive BNPL: Crea promozioni o sconti speciali per i clienti che scelgono di utilizzare questa opzione di pagamento. In questo modo si incentiva la sua adozione e si incoraggia la conversione.

Assicura una perfetta integrazione con i gestori dei pagamenti: Lavora a stretto contatto con il tuo gestore di pagamenti per garantire che l'opzione BNPL sia integrata senza problemi nel tuo processo di checkout, fornendo un'esperienza impeccabile ai clienti.

Lavora a stretto contatto con il tuo gestore di pagamenti per garantire che l'opzione BNPL sia integrata senza problemi nel tuo processo di checkout, fornendo un'esperienza impeccabile ai clienti. Fornisci assistenza ai clienti per le richieste di BNPL: Metti a disposizione un canale di assistenza clienti dedicato o una sezione FAQ per rispondere a qualsiasi domanda o dubbio relativo all'opzione "Compra ora, paga dopo".

3. Soluzioni di risparmio: Promuovi sconti e offerte speciali

Gli sconti e le offerte speciali si sono dimostrati da tempo efficaci nel promuovere le vendite durante le festività. I consumatori cercano attivamente le offerte durante le festività natalizie e per molti gli sconti possono essere il fattore motivante che spinge alla vendita. Il rapporto di NRF conferma che il 66% dei consumatori considera gli sconti il fattore principale che influenza le loro decisioni di acquisto per le feste.

I nostri suggerimenti:

Ricompensa i tuoi abbonati VIP: Estendi sconti esclusivi agli abbonati alla tua e-mail o ai membri del programma di fidelizzazione. Illustra chiaramente il trattamento speciale riservato ai clienti più fedeli, incoraggiando gli altri a iscriversi per ottenere questi premi.

Massimizza la spesa con sconti differenziati: Premia una spesa più alta con sconti differenziati. Ad esempio, offri uno sconto maggiore per acquisti superiori a una certa soglia, incentivando i clienti ad aggiungere altro al carrello.

Crea offerte in bundle per ottenere un valore aggiunto: Crea offerte in bundle con prodotti complementari a prezzo scontato. In questo modo si incoraggiano i clienti ad acquistare più articoli, pur avendo la sensazione di fare un ottimo affare.

Ottieni di più con le offerte BOGO ("Paga uno, prendi due"): Implementa le promozioni "Paga uno, prendi due", offrendo ai clienti un prodotto aggiuntivo gratis o a prezzo scontato quando effettuano un acquisto.

Implementa le promozioni "Paga uno, prendi due", offrendo ai clienti un prodotto aggiuntivo gratis o a prezzo scontato quando effettuano un acquisto. Metti in evidenza i risparmi nelle tue pubblicità: Comunica chiaramente i risparmi e gli sconti nelle tue grafiche pubblicitarie e nei tuoi testi. Utilizza immagini che attirino l'attenzione per sottolineare il vantaggio che i clienti riceveranno.

4. Regali che parlano al cuore: Idee regalo personalizzate in evidenza

Secondo uno studio di Epsilon, le campagne di marketing personalizzate per le festività natalizie determinano un aumento del 5,7% dei tassi di transazione e del 6,8% dei ricavi per e-mail, rispetto alle campagne non personalizzate. Aiuta quindi gli acquirenti a trovare il regalo perfetto offrendo collezioni curate o consigli personalizzati basati sui loro interessi, preferenze o acquisti precedenti.

I nostri suggerimenti:

Segmentazione dei clienti: Suddividi la tua base di clienti in base alle preferenze, al comportamento e alla cronologia degli acquisti. In questo modo è possibile adattare le raccomandazioni sui prodotti a ciascun segmento.

Implementa i sondaggi sulle preferenze degli utenti: Conduci sondaggi o utilizza quiz interattivi per raccogliere informazioni sulle preferenze dei tuoi clienti. Utilizza questi dati per generare idee regalo personalizzate in linea con i loro gusti e interessi.

Offri pacchetti personalizzati esclusivi: Cura pacchetti regalo speciali in base alle preferenze individuali. Questo semplifica il processo di acquisto per i clienti, garantendo al contempo un'esperienza di regalo attenta e personalizzata.

Promuovi l'acquisto anticipato per una consegna tempestiva: Incoraggiare i clienti ad acquistare i regali in anticipo per garantirne la disponibilità e l'arrivo in tempo per le feste, soprattutto se si tratta di prodotti personalizzati.

Incoraggiare i clienti ad acquistare i regali in anticipo per garantirne la disponibilità e l'arrivo in tempo per le feste, soprattutto se si tratta di prodotti personalizzati. Utilizza contenuti pubblicitari dinamici: Includi contenuti pubblicitari dinamici per mostrare consigli personalizzati sui prodotti in tempo reale, per adattare l'esperienza pubblicitaria a ogni singolo utente.

5. Aggiungi addobbi alle tue pubblicità: Crea contenuti pubblicitari coinvolgenti e festosi

Le pubblicità a tema festivo, visivamente accattivanti, hanno maggiori probabilità di catturare l'attenzione del pubblico e di generare risposte positive. Impregnate le tue creazioni pubblicitarie con colori vivaci e immagini allegre per ricreare lo spirito natalizio.

I nostri suggerimenti:

Incorpora immagini e scene festive: Utilizza immagini a tema festivo, come fiocchi di neve, addobbi e paesaggi invernali, per creare un'atmosfera festosa.

Sperimenta con stili e colori: Esplora uno spettro di colori brillanti e vivaci in linea con la stagione delle feste. Il nostro strumento di creazione di immagini AI, unito all'esperienza del team creativo di MGID, può semplificare il processo di sperimentazione.

Racconta storie che scaldano il cuore: Crea narrazioni che facciano leva sulle emozioni, concentrandoti su temi come la famiglia, l'unione e lo spirito di solidarietà durante le festività natalizie.

Includi messaggi specifici per le festività: Inserisci auguri stagionali, messaggi di solidarietà e riferimenti alle tradizioni delle festività per entrare in sintonia con il tuo pubblico.

Inserisci auguri stagionali, messaggi di solidarietà e riferimenti alle tradizioni delle festività per entrare in sintonia con il tuo pubblico. Sfrutta i rich media ads: I formati dinamici con molteplici opzioni di visualizzazione coinvolgono gli utenti con elementi interattivi come visualizzazioni a 360 gradi, panoramiche ed effetti di parallasse, rendendoli perfetti per mostrare le promozioni natalizie e aumentare le esperienze memorabili del marchio.

6. La forza del passaparola: Sfrutta il potenziale dei social e i contenuti generati dagli utenti

Secondo un sondaggio condotto da BrightLocal, il 76% dei consumatori legge le recensioni online delle aziende locali e il 46% si fida delle recensioni online quanto delle raccomandazioni personali. Mostra recensioni positive, testimonianze o contenuti generati dagli utenti per aumentare la fiducia e la credibilità agli occhi dei potenziali clienti.

I nostri suggerimenti:

Incoraggia i clienti a lasciare recensioni e testimonianze: Incita i clienti soddisfatti a lasciare recensioni e testimonianze sul tuo sito web o sulle piattaforme di recensioni. Metti in risalto queste esperienze positive nelle tue attività di marketing per le vacanze.

Inserisci negli annunci contenuti generati dagli utenti: Mostra foto, video o testimonianze di clienti soddisfatti che utilizzano i tuoi prodotti o servizi. Questo aggiunge genuinità e rende le tue campagne pubblicitarie più autentiche.

Crea una campagna UGC dedicata: Lancia una campagna che incoraggi i clienti a condividere le loro esperienze con i tuoi prodotti durante le feste. Offri dei vantaggi o organizza un contest per stimolare la partecipazione.

Metti in risalto valutazioni e recensioni nel testo degli annunci: Includi valutazioni espresse in stelle e spezzoni di recensioni positive nelle tue grafiche pubblicitarie. Questo offre una prova social immediata ai potenziali clienti.

Includi valutazioni espresse in stelle e spezzoni di recensioni positive nelle tue grafiche pubblicitarie. Questo offre una prova social immediata ai potenziali clienti. Lavora con gli influencer per gli UGC: Collabora con gli influencer del tuo settore per creare e condividere contenuti generati dagli utenti con i tuoi prodotti o servizi in un ambiente natalizio.

7. Navigare verso le festività: Offri spedizione e reso gratuiti

Offrire la spedizione gratuita non solo assicura agli acquirenti una consegna puntuale, ma aumenta anche la loro fiducia nell'acquisto. Secondo l'indagine di Google, il 75% degli acquirenti di tutto il mondo preferisce i negozi che offrono la spedizione gratuita. A metà del periodo festivo, punta sulla spedizione espressa gratuita e su periodi di restituzione prolungati.

I nostri suggerimenti:

Comunica chiaramente il servizio: Assicurati che la disponibilità di spedizione e reso gratuiti sia ben visibile sul tuo sito web, nelle campagne e-mail e nel materiale pubblicitario.

Stabilisci soglie chiare per la spedizione gratuita: Segnala chiaramente le soglie di spesa che i clienti devono raggiungere per avere diritto alla spedizione gratuita. Questo può incentivare acquisti più consistenti.

Promuovi programmi di adesione: Incoraggia gli acquirenti a iscriversi a un programma di adesione che offra vantaggi esclusivi, tra cui la spedizione gratuita e la restituzione senza problemi. Enfatizza il vantaggio dell'iscrizione.

Offri opzioni di spedizione rapida: Offri ai clienti la possibilità di scegliere la spedizione rapida per una consegna più veloce, in modo da assicurare che i loro regali arrivino in tempo per le feste.

Offri ai clienti la possibilità di scegliere la spedizione rapida per una consegna più veloce, in modo da assicurare che i loro regali arrivino in tempo per le feste. Sfrutta l'e-mail marketing per la comunicazione: Invia e-mail mirate agli abbonati per informarli dell'offerta di spedizione e restituzione gratuite per incoraggiarli ad approfittarne.

Assicurati un marketing di successo per le festività natalizie

Le festività natalizie sono un momento critico per i marketer e le strategie qui descritte sono il tuo biglietto da visita per avere un impatto reale. Abbiamo analizzato come una combinazione di contenuti personalizzati, offerte allettanti e posizionamenti strategici degli annunci possa fare la differenza tra distinguersi o confondersi. Per amplificare davvero i tuoi sforzi di marketing per le festività, prendi in considerazione la possibilità di sfruttare l'esperienza e il supporto di una piattaforma affidabile come MGID.

Con la piattaforma di pubblicità nativa MGID, non solo avrai accesso a un bagaglio di esperienza e conoscenza, ma anche a un team dedicato pronto ad assisterti in ogni fase del percorso. Dalla consulenza personalizzata allo sviluppo creativo e all'impostazione impeccabile, MGID si impegna ad aiutarti a raggiungere i tuoi obiettivi di marketing per le festività.

Inoltre, le nostre capacità di targeting contestuale di ultima generazione offrono un potente strumento per affinare le tue campagne natalizie. Inserendo i tuoi annunci in ambienti contestualmente pertinenti al contenuto, garantiamo che i tuoi annunci non solo vengano visti dal pubblico giusto, ma anche al momento giusto.

Non perdere l'opportunità di dare impulso alle tue campagne pubblicitarie per le feste — rivolgiti a MGID e inizia una stagione di marketing di successo.