Autore

Olha Surynets

Direttrice delle Risorse Umane

Olha Surynets è Direttrice della Gestione del Capitale Umano presso MGID Group, con oltre 18 anni di esperienza diversificata nei settori IT, consulenza, settore pubblico ed istruzione. È una professionista certificata presso il Chartered Institute of Personnel and Development (CIPD) di Londra, possiede la certificazione SHRM-SCP della Society for Human Resource Management ed è Global Remuneration Professional certificata da WorldatWork. Olha è anche esperta nella progettazione e nell’implementazione di soluzioni manageriali per APT, l’agenzia ucraina per gli investimenti nel capitale umano. Oltre al suo ruolo aziendale, insegna come docente ospite presso la Kyiv School of Economics e la KROK Business School. Inoltre, è coach organizzativa certificata (ACSTH, ICF), game practitioner e practitioner di PNL (Programmazione Neuro-Linguistica).