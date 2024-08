Nel 2023 siamo entrati in una nuova era della pubblicità: un'era che, se non l'avrai notato, è iniziata da anni. Quest'anno, il 2024, è destinato a delineare un nuovo futuro della pubblicità con al centro l'IA, l'AR/VR e la pubblicità incentrata sull'engagement, ridefinendo il concetto di successo per la tua campagna.

Cosa significa questo per gli inserzionisti? Significa che l'evoluzione del tuo approccio pubblicitario è della massima importanza per rimanere competitivi e rilevanti in questo nuovo futuro della pubblicità. Perché ciò che ha funzionato in passato non funzionerà in futuro.

Scopri insieme a noi cosa significa avere un approccio creativo di successo nel panorama della pubblicità digitale del 2024.