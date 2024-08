L'obiettivo di qualsiasi marketing funnel è quello di indirizzare i potenziali clienti dalla fonte di traffico alla pagina di vendita e, infine, all'acquisto. Una fase cruciale di questo processo è la pagina ponte. Comunemente chiamata "pre-lander", "presell page" o "gateway page", lo scopo di una pagina ponte è quello di stimolare i potenziali clienti e "prepararli" a un'offerta.

Quando alla propria campagna di affiliazione si aggiunge un funnel di pagine ponte di successo, i potenziali clienti non solo saranno già pronti alla vendita — ma saranno felici di farlo! In questo articolo scoprirai cos'è esattamente una pagina ponte, perché ne hai bisogno nella tua campagna di affiliazione e come puoi idearne e implementarne una oggi stesso.

Inoltre, ti mostreremo alcuni esempi reali di nostre pagine ponte presso MGID, che insieme hanno contribuito a migliaia di dollari di vendite di affiliazione!

Cos'è una pagina ponte?

Una pagina ponte rappresenta un elemento intermedio all'interno della tua campagna di affiliazione, tra la fonte di traffico e la pagina di vendita. L'obiettivo di ogni pagina ponte è valutare i clienti, assicurarsi che siano adatti alla tua offerta e prepararli alla vendita.

Senza una pagina ponte, indirizzerai i potenziali clienti a freddo direttamente alla pagina di vendita prima che siano pronti, il che è molto simile a vedere qualcuno per strada, inginocchiarsi e chiedergli di sposarti. Se il tuo obiettivo è quello di spaventarli, è un'ottima strategia. Se invece si vuole ottenere un sì — non tanto!

In questo scenario, una pagina ponte è molto simile a un appuntamento. È un'occasione per conoscersi, vedere se si è adatti e assicurarsi che ci sia attrazione reciproca prima di formulare la proposta. In questo modo, le possibilità di successo sono molto più alte e le probabilità di allontanare qualcuno sono minori.

Una pagina ponte è una parte essenziale di qualsiasi marketing funnel, ma ci sono diversi fattori da considerare, soprattutto quando la si utilizza per le campagne di affiliazione.

Che cos'è una pagina ponte nell'ambito del marketing di affiliazione?

Al momento di impostare una strategia di annunci nativi per la tua campagna di affiliazione, hai tre possibilità. La scelta più adatta alle tue esigenze dipenderà dai tuoi prodotti di affiliazione, dai tuoi clienti e dagli obiettivi della tua campagna. Ecco le opzioni disponibili:

Non usare una pagina ponte Usare una pagina ponte Usare una pagina ponte con un opt-in via e-mail

Analizziamo in dettaglio ciascuna opzione:

Opzione #1: Senza pagina ponte

L'uso di una pagina ponte è sempre consigliato per ottenere i migliori tassi di conversione per la propria campagna. Tuttavia, questo non significa che non si possa avere successo senza di essa.

Se si rinuncia alla pagina ponte, i potenziali clienti che fanno clic sul tuo annuncio nativo vengono indirizzati direttamente a una pagina di vendita. Questa soluzione può funzionare — ma solo per i prodotti che noi definiamo "wow".

I prodotti "Wow" sono acquistati unicamente sulla base delle forti emozioni che suscitano nei clienti e che li spingono ad acquistare. Queste emozioni devono essere abbastanza forti da indurre un potenziale acquirente a comprare con il solo annuncio e la pagina di vendita. Inutile dire che questi elementi devono essere redatti e progettati con estrema cura.

Un altro requisito per le campagne senza pagine ponte è il prezzo relativamente basso. In genere, i potenziali clienti non sono propensi a fare un acquisto basato sull'emozione per un articolo troppo costoso.

Si consiglia di utilizzare la "regola dei 3 hamburger" — se un prodotto costa meno di 3 hamburger, si può fare a meno di utilizzare una pagina ponte. Se il prodotto è più costoso, è necessario implementare una pagina ponte.

Opzione #2: Con la pagina ponte

Questa è la strategia più comune utilizzata dai marketer affiliati per far conoscere agli utenti il brand, il prodotto e l'offerta. Con una pagina ponte tra la fonte di traffico e la pagina di vendita, è possibile trasformare clienti potenzialmente interessati in veri acquirenti.

Allo stesso tempo, si separa la paglia dal grano e si escludono i clienti che non compreranno. Quelli che passano dalla pagina ponte alla pagina di vendita hanno maggiori probabilità di passare all'acquisto. Ciò significa un tasso di conversione più elevato e un funnel più efficace.

Oltre a procurare un maggior numero di clienti qualificati, le pagine ponte aumentano anche il tasso di engagement e di clic, riducendo al contempo la frequenza di rimbalzo. Poiché spesso includono contenuti interattivi come quiz, sondaggi, calcoli e persino giochi, questi elementi contribuiscono ad aumentare il tempo che i potenziali clienti trascorrono sul tuo sito ad interagire con il tuo brand e conoscere la tua offerta.

Come ulteriore vantaggio, le pagine ponte apportano un valore gratuito, il che è un ottimo modo per far sì che le persone tornino sempre più spesso sul tuo sito.

Opzione #3: Con la pagina ponte + Iscrizione per email

L'aggiunta di una pagina di opt-in è un ottimo modo per portare la propria campagna di marketing di affiliazione a un livello superiore. L'opt-in via e-mail viene effettuato dopo la pagina ponte e serve come ulteriore passo prima che i clienti raggiungano la pagina di vendita.

In questa fase, è necessario includere una call-to-action che chieda ai potenziali clienti di inserire il proprio indirizzo e-mail. Questo aiuterà a identificare meglio i potenziali clienti, assicurandosi che siano interessati a un'offerta prima di raggiungere la pagina di vendita.

Se una pagina bridge rappresenta un appuntamento con un potenziale partner, un opt-in via e-mail è come scambiarsi le informazioni di contatto in modo da poter facilmente organizzare appuntamenti futuri. È un'occasione per costruire una relazione a lungo termine che porterà benefici a entrambe le parti.

Inoltre, questa strategia offre un enorme vantaggio: chiedendo ai potenziali clienti la loro e-mail, è possibile creare un elenco di e-mail da utilizzare per inviare messaggi di marketing e offerte future. Una solida lista di potenziali acquirenti può far prosperare qualsiasi attività di affiliazione per gli anni a venire.

Esempi delle 4 migliori pagine ponte ad alta conversione

A questo punto, dovresti aver capito l'importanza di utilizzare le pagine ponte per ottimizzare le tue campagne di affiliazione. Quindi, è il momento di vederle in azione.

Di seguito, abbiamo raccolto 4 esempi di pagine ponte ad alte prestazioni che abbiamo utilizzato qui a MGID. Tutti questi esempi sono ad alta conversione e hanno il potenziale per spostare l'ago della bilancia e aumentare le vendite della tua azienda, indipendentemente dal prodotto o dal settore.

Esempio 1: Advertorial — Integratore alimentare

Gli advertorial sono una delle soluzioni più popolari — e di maggior successo — di pagine ponte per le campagne di affiliazione. C'è un buon motivo: un advertorial offre il punto di vista di un cliente reale su un prodotto. Non si tratta di una semplice recensione, ma di una potente storia di successo che trasmette emozioni e delinea la trasformazione del cliente prima e dopo l'acquisto.

L'esempio seguente riguarda un integratore alimentare che migliora la vista. Chi parla nell'annuncio è un cliente che ha ottenuto ottimi risultati utilizzando il prodotto e ora condivide la sua esperienza. Quando i potenziali clienti vedono questo tipo di testimonianza da parte di qualcun altro, sono molto più propensi ad acquistare.

Gli advertorial sono una soluzione fantastica per le pagine ponte, perché dimostrano il valore di un prodotto. Se ben realizzati, i potenziali clienti saranno pronti a effettuare un ordine prima ancora di raggiungere la pagina di vendita.

Esempio 2: Quiz online — Risparmio previdenziale

Il vantaggio principale dell'utilizzo di un quiz online per la tua pagina ponte sta nell'engagement. Inoltre, offrono l'opportunità di conoscere meglio i propri clienti.

Quando l'engagement è alto, i potenziali clienti passano più tempo a interagire con la tua campagna, a conoscere i prodotti e a trarre valore dal brand. In questo modo non solo si aumentano le conversioni oggi, ma si crea anche una fidelizzazione a lungo termine dei clienti per il futuro.

La pagina ponte che segue è un ottimo esempio di quiz online ben riuscito per un servizio finanziario. Oltre a rispondere al quiz, i potenziali clienti sono invitati a lasciare il loro indirizzo e-mail, che i venditori possono utilizzare in seguito per contattarli con maggiori informazioni e offerte aggiuntive.

Esempio 3: Calcolatore — Assicurazione auto

Proprio come un quiz online, una pagina ponte con calcolatore offre ai clienti la possibilità di interagire e partecipare. Inseriscono le loro informazioni e ricevono una risposta personalizzata e gratuita, che può fornire indicazioni per capire se il prodotto o il servizio sia adatto alle loro esigenze.

In questo esempio, i clienti utilizzano il calcolatore per scoprire quanto costerebbe loro l'assicurazione auto. Si tratta di una funzione semplice e facile da usare; tutto ciò che devono fare è inserire la loro residenza e la loro età per ricevere una risposta.

Esempio 4: Calcolatore — Assicurazione auto

Ecco un altro esempio di pagina ponte con calcolatore. Inserendo la fascia d'età e il codice postale, i potenziali clienti possono vedere rapidamente quanto possono risparmiare sull'assicurazione auto cambiando piano.

Prima ancora di arrivare alla pagina di vendita principale, comprendono il valore del prodotto e sanno che tipo di risultati aspettarsi. Con tutte queste informazioni, molti potenziali clienti stanno già valutando l'acquisto — non resta che concludere l'affare.

Vedi ora le potenzialità di una pagina ponte ben curata?

Ecco i risultati...

Questi esempi di pagine ponte hanno successo perché aumentano l'engagement, trasmettono emozioni forti, contengono informazioni preziose e contribuiscono a instaurare un rapporto duraturo con i clienti.

Concentrandosi sul raggiungimento di questi obiettivi per le proprie campagne di affiliazione, si è certi di trovare la gallina dalle uova d'oro con una pagina ponte vincente.

5 esempi bonus di pagine ponte vincenti

Sei alla ricerca di altre idee per la tua pagina ponte? Ce ne sono molte altre tra cui scegliere. Ecco altri 5 esempi di alcune delle nostre pagine ponte di maggior successo.

Esempio Bonus 1: BetterMe — App di fitness — Articolo

A volte la semplicità è la cosa migliore. È questa l'idea che sta alla base dell'utilizzo di un articolo per la tua pagina ponte, come mostrato in questo esempio. L'obiettivo di un articolo è quello di fornire gratuitamente informazioni preziose ai potenziali clienti, dando loro un assaggio di ciò che li attende se acquistano il prodotto nella pagina successiva. In questo caso, il prodotto è un'applicazione di fitness.

Questo articolo centra anche un altro obiettivo di cui abbiamo parlato: instaurare un rapporto duraturo con il cliente. Quando qualcuno legge l'articolo, è probabile che si ricordi del brand (BetterMe) e che torni in seguito per ottenere altri consigli. È così che si mantiene un cliente per molto tempo!

Esempio Bonus 2: Kin — Assicurazione casa — Pagina delle testimonianze

Questo esempio mostra una pagina di testimonianze, ovvero un contenuto informativo che riporta le recensioni dei clienti e le testimonianze positive. Non c'è niente di più potente che mostrare storie di successo reali per convincere nuovi potenziali clienti ad acquistare.

In genere ci saranno ancora più testimonianze nella pagina di vendita, ma la loro presenza nella pagina ponte incoraggerà i potenziali clienti a continuare a muoversi lungo il percorso di vendita.

In questo caso, i clienti sono invitati a fare clic per ottenere un preventivo gratuito per un piano di assicurazione sulla casa, e le storie di successo dei clienti dimostrano che ne vale la pena.

Esempio Bonus 3: MojoHelp — Software - Flusso di ChatBot

È sempre vantaggioso aggiungere elementi interattivi e coinvolgenti alla pagina di bridge. La strategia del flusso di chatbot è perfetta per questo scopo. L'esempio riportato sopra mostra un flusso di chatbot per un'azienda che offre un nuovo metodo di pagamento senza contanti per le piccole imprese.

Anche se le risposte dei chatbot sono automatizzate, si ha l'impressione di avere una vera e propria conversazione. Il flusso porta a una funzione di calcolo in cui i potenziali clienti possono scoprire quanto denaro possono guadagnare con il nuovo metodo.

Esempio Bonus 4: Sleepium — Salute — Articolo in prima persona

Questo esempio di pagina ponte è un articolo in prima persona di un cliente che ha acquistato una maschera per il sonno. Questa strategia è molto simile a quella di un advertorial, dove si tratta essenzialmente di una lunga testimonianza che descrive i vantaggi del prodotto. Notare come l'articolo sembri molto informale, realistico e di facile lettura. Non sembra la pubblicità di un'azienda — ma una conversazione con un amico.

Nell'articolo, il cliente inizia parlando dei suoi problemi con il sonno e di come questo influisca sulla sua vita quotidiana. Poi si concentra sulla soluzione che ha permesso di risolvere il problema: la maschera per il sonno.

Quando un potenziale cliente legge questo articolo, apprende esattamente quali problemi può risolvere il prodotto e come può cambiare la sua vita in meglio. Si tratta di una potente tattica di persuasione che può portare a un forte aumento delle conversioni per qualsiasi campagna di affiliazione.

Esempio Bonus 5: Foamatic — Salute — Articolo

Ecco un altro esempio di articolo utilizzato come pagina ponte per un prodotto per la salute. Anche in questo caso, la pagina è chiara, concisa e di facile lettura, e aiuta i potenziali clienti a muoversi nel funnel senza intoppi. Allo stesso tempo, è informativa e di valore, presentando il prodotto e illustrandone i vantaggi.

Un'altra nota — dai un'occhiata ai contenuti visivi di questa pagina ponte. I potenziali clienti non vogliono solo leggere di un prodotto, vogliono vederlo in azione. L'articolo offre questa possibilità con diverse immagini ravvicinate del prodotto.

Come creare una pagina ponte che funzioni davvero

Se sei arrivato fin qui, spero che tu abbia capito quanto sia importante una pagina ponte e come si presenta una pagina ponte di successo. Ora resta solo una cosa da fare — realizzarne una propria!

Passo 1: scegliere una fonte di traffico

Una campagna di affiliazione di successo inizia con una fonte di traffico affidabile. Le opzioni più utilizzate sono gli annunci di Google, gli annunci di Facebook e gli annunci nativi. Gli annunci nativi, in particolare, sono una scelta popolare perché si integrano con i contenuti e i media esistenti, in modo che i potenziali clienti non si accorgano di aver cliccato su un annuncio.

Passo 2: Scegliere il formato della pagina ponte

Ecco le principali scelte:

Advertorial

Quiz

Lead magnet (articoli su come fare, e-book, checklist, esempi, ecc.)

Elenchi

Video

Calcolatori

Passo 3: utilizzare gli strumenti gratuiti per costruire la propria pagina ponte

Una volta perfezionata la strategia, e sei pronto a costruire la tua pagina ponte, hai a disposizione molti strumenti gratuiti. Lo strumento o gli strumenti da utilizzare dipendono dal modello scelto.

Blog, articoli, pubblicità : Medium o Wordpress. Questi strumenti ti aiuteranno a creare facilmente un blog, un articolo o un annuncio pubblicitario di alta qualità per la tua pagina ponte. Sono utili per qualsiasi tipo di contenuto scritto.

: Medium o Wordpress. Questi strumenti ti aiuteranno a creare facilmente un blog, un articolo o un annuncio pubblicitario di alta qualità per la tua pagina ponte. Sono utili per qualsiasi tipo di contenuto scritto. Costruttori di pagine di destinazione : Leadpages. Leadpages è la scelta migliore per le piccole imprese che creano pagine di destinazione. Ha un'interfaccia drag-and-drop che rende il processo molto rapido e intuitivo.

: Leadpages. Leadpages è la scelta migliore per le piccole imprese che creano pagine di destinazione. Ha un'interfaccia drag-and-drop che rende il processo molto rapido e intuitivo. Costruttori di quiz/sondaggi : Typeform o Google Forms. Typeform e Google Forms consentono di creare facilmente quiz, sondaggi e qualsiasi altro modulo da utilizzare per la propria pagina ponte.

: Typeform o Google Forms. Typeform e Google Forms consentono di creare facilmente quiz, sondaggi e qualsiasi altro modulo da utilizzare per la propria pagina ponte. Calcolatori : Calculoid. Calculoid è uno strumento gratuito dedicato alla creazione di calcolatori virtuali facili da usare. Ci sono molte opzioni di design tra cui scegliere e non è necessario alcun codice.

: Calculoid. Calculoid è uno strumento gratuito dedicato alla creazione di calcolatori virtuali facili da usare. Ci sono molte opzioni di design tra cui scegliere e non è necessario alcun codice. Team Creativo MGID. Se sei alla ricerca di un'agenzia unica per la creazione della tua pagina ponte, il nostro team creativo offre gratuitamente copywriting, design e sviluppo della pagina.

Andare avanti

Questi esempi dovrebbero offrire una buona idea delle caratteristiche di una pagina ponte di successo. Ma l'aspetto più importante di questo articolo è il perché usiamo le pagine ponte nelle campagne di affiliazione: per trasformare i clienti potenziali in clienti reali, costruire relazioni a lungo termine con i clienti e, in ultima analisi, aumentare le conversioni e le vendite nel processo.

Naturalmente, in quanto affiliato, non avrai il controllo totale dell'intera campagna — ma la pagina ponte è un aspetto che puoi controllare per migliorare i tuoi risultati.

Ora è il momento di mettere in pratica queste informazioni e realizzare una pagina ponte ad alta conversione. Buona fortuna!

Hai bisogno di ulteriori istruzioni su come diventare un affiliato di successo? Dai un'occhiata al nostro blog o esplora le molte altre risorse utili di MGID.