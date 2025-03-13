La piattaforma pubblicitaria globale MGID ha annunciato oggi il lancio di CTR Guard, un innovativo strumento basato sull'intelligenza artificiale progettato per combattere l’ad fatigue e migliorare in modo proattivo le prestazioni degli annunci digitali.

Sfruttando il machine learning (ML) e la tecnologia di intelligenza artificiale generativa (GenAI), CTR Guard prevede e previene il calo delle percentuali di clic (CTR), consentendo agli inserzionisti di massimizzare l'impatto delle loro campagne con il minimo sforzo manuale.

Il 41% dei professionisti del marketing cita l’ad fatigue come una delle maggiori fonti di preoccupazione. Poiché i consumatori sono esposti ripetutamente agli stessi annunci, l'efficacia della campagna diminuisce rapidamente, con un calo medio del CTR del 15%* entro una settimana dal lancio della campagna. I metodi tradizionali di test A/B offrono un approccio reattivo per affrontare l’ad fatigue, ma spesso arrivano troppo tardi - quando le prestazioni hanno già subito un calo.

Per sopperire a questo problema, MGID ha dunque sviluppato CTR Guard, una soluzione proattiva che monitora le prestazioni delle campagne, prevede i cali di CTR prima che si verifichino e suggerisce automaticamente creatività generate dall'IA per mantenere l'engagement.

A differenza dei tradizionali strumenti di ottimizzazione degli annunci, CTR Guard integra analisi predittive all'avanguardia e sviluppo creativo generato dall'IA per rinnovare le campagne mantenendole coinvolgenti. Il processo è semplice ma efficace:

Rilevamento precoce – Algoritmi di proprieta’ guidati dal machine learning analizzano i dati delle campagne - raccolti sia in precedenza che in tempo reale - per individuare precocemente i primi segnali di ad fatigue. Avvisi automatici – Quando il CTR rischia di scendere al di sotto di una soglia critica, gli inserzionisti ricevono notifiche istantanee via e-mail e avvisi sulla dashboard. Ottimizzazione della creatività basata sull'intelligenza artificiale – CTR Guard suggerisce tre creatività pubblicitarie generate dall'intelligenza artificiale, ottimizzate. Implementazione con un clic – Gli inserzionisti possono approvare, modificare o rifiutare le creatività generate dall'IA, mantenendo il pieno controllo sulla gestione della campagna e riducendo significativamente lo sforzo manuale.

Partendo dell'analisi iniziale, il modello predittivo di CTR Guard vanta una precisione superiore al 90% nell'identificare successivi cali nel CTR prima che questi abbiano un impatto significativo sulle prestazioni. Allineando in tempo reale le creatività generate dall'IA ai trend di audience engagement, CTR Guard migliora il CTR visualizzabile (vCTR) con una media del 29%.

“Gli inserzionisti sono alla costante ricerca di strumenti per mantenere l’engagement, e i metodi tradizionali per combattere l’ad fatigue non sono abbastanza rapidi o efficienti”,

ha dichiarato Kenneth López Triquell, VP Sales di MGID.

“CTR Guard rappresenta un cambio di paradigma nell'ottimizzazione delle pubblicità, automatizzando attività tediose e laboriose dal punto di vista della gestione dei dati, consentendo al contempo agli inserzionisti di mantenere il controllo completo della direzione creativa della campagna”.

Sebbene l'intelligenza artificiale sia al centro della nuova soluzione di MGID, la supervisione umana rimane fondamentale. A differenza delle soluzioni di intelligenza artificiale a scatola nera, CTR Guard garantisce agli inserzionisti di mantenere il pieno controllo decisionale, sfruttando l’intelligenza artificiale per ottimizzare le prestazioni degli annunci in modo trasparente e mirato.

CTR Guard è ora disponibile per gli inserzionisti MGID in tutto il mondo. Per ulteriori informazioni, visitate il blog di MGID.