Le esigenze del panorama della pubblicità digitale sono in continua evoluzione e, proprio come il contesto più ampio in cui si inseriscono, le campagne pubblicitarie attraversano naturalmente diverse fasi, dai test iniziali e dalla stabilizzazione fino alla scalabilità attiva e all’ottimizzazione. Ciascuna di queste fasi richiede un approccio specifico all’ottimizzazione.

È proprio per questo che CPA Tune di MGID si sta evolvendo. Quello che era iniziato come un passaggio, basato sull'intelligenza artificiale, dall'ottimizzazione basata sui clic a una performance orientata alla conversione, si sta ora espandendo in una suite di ottimizzazione IA più ampia con l'introduzione di MaxConversions.

Perché una sola strategia di ottimizzazione non è sufficiente

Inserzionisti diversi e fasi di crescita diverse richiedono logiche di ottimizzazione diverse.

Alcuni inserzionisti vogliono un'efficienza CPA rigorosa: operano con obiettivi di acquisizione fissi e necessitano di performance prevedibili e stabili.

operano con obiettivi di acquisizione fissi e necessitano di performance prevedibili e stabili. Altri danno priorità al volume e alla scala: mirano ad aumentare i budget, entrare in nuovi mercati o catturare la domanda stagionale nel modo più efficiente possibile.

mirano ad aumentare i budget, entrare in nuovi mercati o catturare la domanda stagionale nel modo più efficiente possibile. Le condizioni di mercato cambiano: la concorrenza e il comportamento degli utenti mutano costantemente, quindi una strategia incentrata solo sul controllo dei costi può proteggere i margini, ma limitare le opportunità di crescita.

Stabilità e scala hanno priorità di ottimizzazione molto diverse. MaxConversions è pensato per quei momenti in cui la crescita conta più del rigoroso controllo dei costi.

Presentazione di MaxConversions

MaxConversions punta a sfruttare appieno il budget della campagna massimizzando al contempo il numero totale di conversioni generate.

Invece di imporre una rigida aderenza al CPA, questa strategia dà priorità a:

Raggiungere i limiti di budget giornalieri;

Intercettare la domanda disponibile;

Accelerare la crescita;

Scalare il volume in modo efficiente.

Il valore CPA target è ancora importante ed è richiesto, ma funge da punto di riferimento orientativo per le offerte piuttosto che da limite rigido. Ciò consente all'algoritmo di rispondere in modo più dinamico quando si presentano opportunità di crescita, pur mantenendo una chiara comprensione delle soglie.

CPA Tune vs. MaxConversions: Tabella di confronto concettuale

Sebbene entrambe le strategie operino all'interno del framework CPA Tune, le loro priorità in termini di performance differiscono.

Caratteristica CPA Tune (Tradizionale) MaxConversions Obiettivo principale Efficienza del CPA target Volume massimo di conversioni Ideale per Protezione del margine Scalabilità e crescita Tipo di strategia Controllo dei costi Accelerazione del volume Fase ideale Ottimizzazione Esplorazione e scalabilità

MaxConversions estende la logica di CPA Tune dando priorità alla scalabilità quando la crescita diventa l'obiettivo principale.

Situazioni reali

Quindi, come decidere quale strategia si adatta alla tua campagna? La risposta dipende dalla tua attuale fase di crescita e dall'obiettivo aziendale.

Usa CPA target quando:

Hai un budget limitato e margini bassi.

Hai bisogno di un CPA prevedibile.

Preferisci la protezione del budget rispetto al volume.

Usa MaxConversions quando:

Stai avviando una nuova campagna e hai bisogno di più dati.

Stai scalando la campagna.

Stai conducendo campagne stagionali.

Ti va bene pagare un po' di più per lead qualificati.

CPA Tune come motore di crescita

CPA Tune è nato come un modo più intelligente per ottimizzare le conversioni. Ora, con MaxConversions, diventa un set completo di strumenti di ottimizzazione basati sull'intelligenza artificiale, in grado di supportare sia le fasi di stabilizzazione che quelle di espansione su larga scala.

Il performance marketing non è statico, e nemmeno la tua strategia di ottimizzazione dovrebbe esserlo. Se il tuo obiettivo è massimizzare la domanda disponibile e scalare in modo efficiente, MaxConversions è il passo successivo nell'evoluzione di CPA Tune.