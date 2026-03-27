In questa guida esploriamo cos’è il contenuto liquido, come funziona e perché è importante, dato che l’intelligenza artificiale rende più facile adattare le storie a diversi formati, contesti ed esigenze individuali degli utenti.
Immagina di accedere alla stessa notizia in modi diversi nel corso della giornata: un breve riassunto in formato elenco puntato al mattino, una versione audio durante il tragitto casa-lavoro e una lettura più approfondita più tardi, quando hai tempo. La notizia è la stessa, ma l’esperienza cambia a seconda di ciò di cui hai bisogno in quel momento.
Questa è l'idea alla base dei contenuti liquidi. Mentre il pubblico passa da un dispositivo all'altro e da un formato all'altro, gli strumenti di IA rimodellano il modo in cui le informazioni vengono trasmesse. In questo senso, i contenuti diventano meno rigidi e più adattivi e reattivi. Per gli editori, questo cambiamento ridefinisce ciò che una storia è realmente.
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Indice dei contenuti
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Capitolo 1
Che cos'è esattamente il contenuto liquido?
In sostanza, il contenuto liquido si riferisce a storie in grado di adattarsi in termini di formato, lunghezza, struttura e livello di dettaglio a seconda di chi le fruisce e in quale contesto.
Anziché ragionare in termini di articolo, è utile considerare il contenuto in base alle sue informazioni strutturate:
- cronaca;
- fatti e dati;
- citazioni;
- contesto e retroscena.
Tutti questi elementi diventano mattoni che possono essere assemblati in modo diverso a seconda della situazione.
Cosa rende un contenuto “liquido”?
Ci sono cinque caratteristiche distintive che ricorrono nella maggior parte delle interpretazioni del contenuto liquido.
|Struttura del contenuto liquido
|1️⃣ Adattabilità: il contenuto può cambiare in base al contesto dell'utente (ora, luogo, comportamento, preferenze).
|2️⃣ Modularità: è costruito da componenti più piccoli che possono essere riutilizzati e riorganizzati.
|3️⃣ Output multiformato: la stessa storia può apparire come testo, audio, video, sintesi o in formati interattivi.
|4️⃣ Personalizzazione: utenti diversi possono sperimentare versioni diverse della stessa storia.
|5️⃣ Continuità di significato: anche se il formato cambia, il messaggio centrale rimane coerente.
In sostanza, l'obiettivo dei contenuti liquidi è rimodellare e personalizzare il modo in cui le informazioni vengono vissute.
Da dove deriva il termine
L'idea dei contenuti liquidi esiste da anni nel marketing e nella progettazione dei prodotti, ma sta guadagnando terreno ora grazie all'intelligenza artificiale. Una recente definizione tratta dalla ricerca sui media descrive i contenuti liquidi come:
- contenuti che non sono statici;
- contenuti in grado di adattarsi in tempo reale;
- contenuti modellati da segnali quali il contesto dell'utente, l'interazione o l'ambiente.
Questo introduce anche un altro concetto importante: i contenuti non vengono più creati come un unico prodotto, ma come unità flessibili e indipendenti che possono essere ricombinate.
Come si presenta nella vita reale
Probabilmente ti sei già imbattuto in versioni primitive di contenuto liquido senza rendertene conto:
- un articolo di cronaca trasformato in una risposta personalizzata all'interno di ChatGPT;
- una storia rielaborata in un briefing audio quotidiano;
- un feed che adatta ciò che vedi in base a ciò che hai letto in precedenza.
In ogni caso, la storia originale è ancora lì, ma non è più vincolata a un unico formato o a un'unica esperienza.
Idea chiave da tenere a mente: La storia rimane la stessa. Ciò che cambia è la sua adattabilità, che si manifesta in luoghi e forme che non facevano parte del piano editoriale originale.
Capitolo 2
Perché all'improvviso tutti parlano dei contenuti liquidi
Come abbiamo accennato in precedenza, il concetto di «contenuto liquido» esiste già da un po’ di tempo. Tuttavia, si sono verificati alcuni cambiamenti che rendono questo concetto molto più concreto e attuale rispetto a un paio di anni fa.
1. L’IA sta eliminando gli ostacoli tra contenuto e formato
L'IA generativa rende incredibilmente facile prendere un contenuto e rimodellarlo all'istante:
- trasformare un lungo articolo in un breve riassunto;
- generare una versione audio al volo;
- creare una spiegazione in forma di conversazione;
- adattare il tono e la profondità a diversi tipi di pubblico.
Ciò che prima richiedeva più team e cicli di produzione ora può avvenire in pochi secondi. Il costo della trasformazione dei contenuti si sta rapidamente avvicinando allo zero.
2. La distribuzione non è più legata al tuo sito web
Per decenni, la destinazione principale dei contenuti era la homepage o l’app di un editore. Oggi non è più così, poiché gli utenti consumano sempre più spesso i contenuti attraverso:
- assistenti IA;
- motori di risposta;
- aggregatori;
- feed personalizzati.
In molti di questi ambienti, gli utenti fruiscono di una versione ricostruita dell’articolo originale. Con questo cambiamento, abbiamo imparato che i contenuti possono ancora creare valore anche quando vengono consumati al di fuori del loro ambiente originale.
3. Le aspettative del pubblico sono cambiate
Le persone passano costantemente da un formato all'altro, da un dispositivo all'altro e da un livello di attenzione all'altro.
|Categoria
|Transizioni
|Cosa significa
|📚 Formato
|🔹 Lettura → Ascolto → Visione
🔹 Formato lungo → Sommario → Brevi
🔹 Articolo → Podcast → Conversazione
|I contenuti si adattano alle esigenze del formato
|📱 Dispositivo
|🔹 Telefono → Auto → Laptop
🔹 Mobile → Altoparlante → TV
|I contenuti seguono l'utente su tutti i dispositivi
|⚡ Attenzione
|🔹 Scansione veloce → Approfondimento
🔹 Passivo → Attivo
|Livelli variabili di coinvolgimento
|🧠 Intenzione
|🔹 Scoperta → Comprensione → Azione
🔹 Passivo → Attivo
|Intenzione dell'utente in evoluzione
|⏱ Tempo
|🔹 Micro-momenti → Sessioni lunghe
🔹 In movimento → Pianificato
|Il contesto temporale modella il consumo
|🔁 Stato del contenuto
|🔹 Originale → Riepilogo → Personalizzato
🔹 Statico → Interattivo
|Il contenuto si adatta e si trasforma
In questo ambiente frenetico e con una mentalità in continua evoluzione, gli utenti si aspettano che i contenuti si adattino al loro contesto.
4. La personalizzazione sta passando al livello successivo
La personalizzazione un tempo significava raccomandare articoli o mostrare argomenti rilevanti, ma ora si sta orientando verso la rimodellazione del contenuto stesso. Due utenti possono ricevere la stessa storia: una persona che ha già familiarità con l'argomento riceve una versione breve, mentre l'altra riceve la stessa storia ma con più contestualizzazione e approfondimenti.
5. Il formato stesso sta diventando meno importante
All'interno delle aziende mediatiche, l'articolo è sempre più visto come una delle possibili espressioni di una storia. Il vero valore risiede nel reportage, nella conoscenza e nel contesto. I formati diventano contenitori flessibili che possono cambiare a seconda di dove e come il contenuto viene fruito.
Conclusione: Mettendo insieme tutto questo, il contenuto liquido inizia a sembrare una naturale evoluzione di come l'informazione si muove in un mondo plasmato dall'IA e dal costante cambio di contesto.
Capitolo 3
Contenuti liquidi vs. multimodalità: dove sta realmente il confine
A questo punto, potresti pensare: ma non è quello che fanno gli editori da anni? Gli articoli diventano video, i podcast hanno le trascrizioni, le storie vengono riproposte sui social. Questo è parte del quadro, ma non coglie appieno il significato dei contenuti liquidi.
La maggior parte delle redazioni lavora già su più formati: un articolo scritto, una versione video, un briefing audio e adattamenti per i social media. Questo viene spesso definito multimodalità. È utile, ma la logica di fondo rimane la stessa: viene creata una storia, poi distribuita su più formati.
Il contenuto liquido introduce un diverso livello di variazione e adattamento. Ecco cosa inizia a cambiare:
- Il contenuto può adattarsi al singolo utente.
- La struttura della storia stessa può cambiare.
- L'esperienza può evolversi nel corso della giornata.
- Utenti diversi potrebbero non vedere mai la stessa identica versione.
Ad esempio:
- Un utente riceve un aggiornamento veloce senza contesto (segue già l'argomento).
- Un altro riceve una versione più lunga con contesto e una spiegazione più approfondita.
- Un terzo ascolta un riassunto audio generato durante il tragitto casa-lavoro.
Tutti questi derivano dallo stesso contenuto di base, ma sono assemblati in modo diverso. La differenza fondamentale è la reattività. Il contenuto liquido reagisce al contesto.
|Multimodalità
|Contenuto liquido
|“In quanti formati possiamo pubblicarlo?”
|“Come dovrebbe cambiare questo contenuto per questa persona, in questo preciso momento?”
Se consideri il contenuto liquido come una semplice strategia di distribuzione, probabilmente produrrai più formati e aumenterai la produzione. Tuttavia, se lo consideri come un cambiamento strutturale, ciò porta a decisioni diverse:
- come viene creato il contenuto (modulare vs. lineare);
- come sono organizzati i team (redazione + prodotto + tecnologia);
- come viene misurato il valore (esperienza).
È qui che le cose iniziano a diventare interessanti e un po’ più complesse.
Capitolo 4
Come si presenta effettivamente un contenuto liquido?
Ci rendiamo conto che tutto questo possa sembrare un po’ astratto. Il modo più semplice per comprendere il concetto di «contenuto liquido» è osservare come la stessa storia di fondo possa assumere forme diverse a seconda del contesto.
Prendiamo una singola notizia. In un contesto più tradizionale, sarebbe:
- pubblicata come articolo;
- magari adattata in un video;
- eventualmente discussa in un podcast.
Con i contenuti liquidi, quella stessa storia può comportarsi in modo molto diverso:
|Contesto
|Esperienza di contenuto
|🌅 Mattina
|Briefing in forma di elenco puntato su misura per i tuoi interessi
|🚗 Spostamenti
|Versione audio on-demand
|🕒 Più tardi nella giornata
|Lettura approfondita con contesto aggiuntivo
|🤖 All'interno di un assistente AI
|Risposta diretta alla tua domanda specifica
I fatti fondamentali non cambiano, ma la forma, la profondità e l'approccio alla storia continuano a mutare.
Capitolo 5
Si stanno già realizzando esperimenti con contenuti liquidi nel mondo reale
Alcuni editori stanno già sperimentando alcuni aspetti di questa realtà futura.
|I contenuti vengono fruiti come risultati, non come formati
|Cosa hanno fatto
|Perché è importante
|📰 The Washington Post
|🔹 Podcast di notizie personalizzato (argomenti, durata, conduttori AI)
🔹 L'AI combina più storie
🔹 Aggiornamenti durante tutta la giornata
|I contenuti diventano dinamici e modellati dall'utente
|🇳🇴 VG (Norvegia)
|🔹 Raccoglie contenuti da tutta la redazione
🔹 Agenti IA riformattano e assemblano in un feed
🔹 Aggiornamenti continui basati su nuovi input
|Il contenuto è modulare e continuamente ricomposto
|🤖 Assistenti IA (es. ChatGPT)
|🔹 Estraggono informazioni dagli articoli
🔹 Le rielaborano in risposte, riassunti, spiegazioni
🔹 Si adattano all'intento dell'utente
|I contenuti vengono fruiti come risultati, non come formati
In questi esperimenti nel mondo reale, la personalizzazione va oltre i semplici consigli. Con i contenuti liquidi, la personalizzazione diventa un'esperienza altamente unica e contestuale, in cui la notizia incontra l'utente proprio dove si trova.
Esempio: una storia, molteplici esperienze
Immagina una redazione che copre una notizia dell'ultima ora.
- Un giornalista inserisce le informazioni fondamentali: fatti, citazioni, contesto.
- Quel contenuto viene archiviato come componenti strutturate.
- Da lì, vengono generate diverse versioni:
- un breve aggiornamento in forma di elenco puntato per il feed mattutino;
- un briefing audio di 2 minuti per i pendolari;
- una versione più lunga con approfondimenti per i nuovi lettori;
- una risposta diretta all'interno di un assistente AI.
Tutti questi provengono dalla stessa fonte, ma vengono assemblati in modo diverso a seconda della situazione.
Allo stesso tempo, il contenuto liquido non si limita alle singole notizie. Può anche plasmare l'intera esperienza. Un sito di notizie potrebbe adattarsi in tempo reale in base a:
- la tua posizione;
- ciò che hai letto in precedenza;
- quanto tempo sembri avere a disposizione;
- quale formato tendi a preferire.
In qualsiasi momento, la homepage potrebbe offrire:
|Esperienza
|Come si presenta
|Quando appare
|🧾 Riepilogo rapido
|Elenco puntato con fatti chiave
|Poco tempo, aggiornamento veloce
|🎬 Video
|Breve spiegazione visiva o highlights
|Relax, consumo passivo
|💬 Chat interattiva
|Fai domande, ottieni risposte contestualizzate
|Esplorazione attiva, comprensione più approfondita
|🎯 Feed personalizzato
|Storie assemblate dinamicamente in base a te
|Navigazione continua, scoperta
|🎧 Briefing audio
|Aggiornamento parlato di 1–3 min
|In movimento, durante gli spostamenti
|📖 Approfondimento
|Articolo completo con retroscena e contesto
|Alta attenzione, lettura concentrata
|🔔 Aggiornamenti in tempo reale
|Timeline o feed aggiornati continuamente
|Ultime notizie, contesto in tempo reale
Tutto è costruito a partire dallo stesso sistema di contenuti sottostante.
Conclusione: Anziché navigare tra i contenuti, gli utenti interagiscono sempre più con sistemi che assemblano i contenuti attorno a loro e per loro.
Capitolo 6
Ecco come si presenta l'ambiente all'interno di una redazione
Per rendere il concetto più chiaro, è utile osservare come un singolo articolo si muove all’interno di un flusso di lavoro.
|Flusso di lavoro tradizionale
|Flusso di lavoro con contenuti liquidi
|1️⃣ Un giornalista scrive un articolo.
|1️⃣ Un giornalista crea un input strutturato: informazioni chiave, citazioni, contesto, dati di supporto.
|2️⃣ Un redattore lo revisiona e lo pubblica.
|2️⃣ Il contenuto viene archiviato come componenti riutilizzabili.
|3️⃣ L'articolo diventa l'output principale.
|3️⃣ Da una stessa fonte vengono generati più output: un breve riassunto, un briefing audio, una versione personalizzata, un articolo completo
|4️⃣ In seguito possono essere creati formati aggiuntivi.
|4️⃣ La revisione editoriale avviene su tutti questi output.
Come una storia si espande attraverso i livelli
- Contenuto principale: alla base c'è il reportage principale, che include fatti verificati, citazioni e dati di supporto. Queste informazioni sono strutturate in componenti riutilizzabili piuttosto che in un unico articolo lineare.
- Livello mattutino: nel contesto mattutino, la storia appare sotto forma di 5 punti chiave. Questo formato favorisce una lettura veloce quando il tempo e l’attenzione sono limitati.
- Livello assistente AI: all’interno di un assistente AI, la storia viene fornita come risposta diretta e contestualizzata alla domanda di un utente. Ciò consente agli utenti di accedere esattamente a ciò di cui hanno bisogno senza leggere l’articolo completo.
- App (feed personalizzato): nell'ambiente dell'app, la storia viene assemblata dinamicamente in base alle preferenze, al comportamento e al contesto dell'utente. Può essere riordinata, abbreviata o combinata con contenuti correlati.
- Livello audio: come esperienza audio, la storia diventa un briefing parlato di 1–2 minuti. Questo formato è ottimizzato per situazioni in movimento come gli spostamenti o il multitasking.
- Livello web (articolo completo): Sul sito web, la storia viene presentata come un articolo completo e approfondito con contesto e narrazione integrali. Questa versione favorisce una lettura mirata e una comprensione più approfondita.
|Cosa puoi provare domani
|🧩 Suddividi l'articolo in componenti chiave per creare contenuti strutturati e riutilizzabili
|🧩 Genera un breve riassunto (5–7 punti elenco) per una lettura veloce
|🧩 Crea una versione audio di 1–2 minuti per la fruizione in movimento
|🧩 Scrivi una versione semplificata per i nuovi lettori per migliorare l'accessibilità
Ora disponi della stessa storia in 3–4 formati senza dover creare nuovi contenuti. Questa è la forma più semplice di contenuto liquido nella pratica.
Capitolo 7
Perché i contenuti in formato liquido sono così importanti per gli editori in questo momento
Tutto questo sembra interessante, ma anche impegnativo. Quindi la domanda ovvia è: perché investire in questo adesso? Perché il panorama della distribuzione dei contenuti sta già cambiando.
La visibilità non è più garantita
Per anni, gli editori hanno potuto contare sul traffico della homepage, sui risultati di ricerca e sulla diffusione sui social. Ora, sempre più interazioni avvengono in contesti in cui l’articolo originale non è la destinazione principale.
- Gli assistenti basati sull’intelligenza artificiale riassumono invece di inserire link.
- I motori di risposta forniscono risposte invece di elenchi di risultati.
- Gli aggregatori trasformano i contenuti in feed.
I tuoi articoli continuano a creare valore, ma potrebbero emergere altrove, in una forma diversa. I contenuti non scompaiono in questo sistema, ma rischiano di diventare invisibili nella loro forma originale.
La concorrenza sta cambiando forma
Gli editori competono non solo con altri editori, ma anche con sintesi generate dall'IA, briefing personalizzati e piattaforme che assemblano contenuti da più fonti. In questi contesti, velocità, pertinenza e flessibilità del formato diventano fondamentali.
Se un utente può ricevere una risposta su misura all'istante, un articolo statico può sembrare uno sforzo maggiore di quanto valga, a meno che non offra qualcosa di più profondo o distintivo.
I contenuti iniziano a comportarsi come un prodotto
I contenuti liquidi spingono gli editori a pensare oltre i singoli articoli e verso i sistemi. Ciò include come i contenuti sono strutturati, come possono essere riutilizzati e come si adattano a diverse superfici. Significa anche una collaborazione più stretta tra i team editoriali, di prodotto e tecnologici, dove l’attenzione è sulla progettazione delle esperienze.
C'è una reale opportunità nella pertinenza
Quando funziona bene, il contenuto liquido può far percepire il contenuto come più:
- utile (giusto livello di dettaglio);
- tempestivo (adatto al momento);
- accessibile (adatto al formato).
Pensa a scenari quotidiani:
|Mattina (lettura veloce)
|In movimento (tragitto casa-lavoro, commissioni)
|Più tardi (attenzione più approfondita)
|Hai solo pochi minuti e probabilmente stai usando il telefono.
|Non stai guardando uno schermo.
|Hai più tempo e la massima attenzione.
|Vuoi aggiornarti rapidamente.
|Vuoi rimanere informato in modo passivo.
|Vuoi comprendere l'argomento in profondità
|Preferisci brevi riassunti o elenchi puntati.
|Preferisci briefing audio o formati conversazionali.
|Preferisci articoli completi, approfondimenti o letture lunghe.
|Non hai bisogno di molto contesto di fondo.
|Hai bisogno di una narrazione chiara e strutturata.
|Vuoi contesto aggiuntivo, dati e approfondimenti di esperti.
|Scorri e dai un'occhiata veloce ai contenuti.
|Ascolti senza interagire.
|Leggi, esplori e ti impegni più attivamente.
|Vedi contenuti su misura per i tuoi interessi principali.
|Ottieni un'esperienza continua senza bisogno di usare le mani.
|Puoi approfondire argomenti e prospettive correlate.
Abbinare i contenuti a questi momenti può ridurre gli attriti e aumentare il coinvolgimento.
Ma non si tratta solo di efficienza
Si potrebbe essere tentati dal vedere questo come un modo per produrre più contenuti, più velocemente. Questo è in parte vero, ma le opportunità maggiori vanno oltre la semplice efficienza:
- creare esperienze più rilevanti;
- estendere la durata e la portata del giornalismo;
- incontrare il pubblico là dove già si trova.
Inoltre, con i contenuti liquidi, esiste il potenziale per costruire nuovi modi di monetizzare i contenuti che non dipendono interamente dalle visualizzazioni di pagina.
Conclusione: In parole povere, i contenuti liquidi diventano importanti quando i contenuti smettono di vivere in un unico luogo, in un unico formato e in un unico momento. Questo cambiamento è già in atto e gli editori stanno iniziando a decidere quanto attivamente vogliono plasmarlo.
Capitolo 8
Perché è difficile ottenere un contenuto liquido perfetto
Nonostante tutte le sue potenzialità, i contenuti dinamici non sono facili da gestire al meglio. La tecnologia evolve rapidamente, ma la realtà all’interno della maggior parte delle organizzazioni è più complessa.
L’integrità dei contenuti diventa più difficile da mantenere
Quando i contenuti vengono rimodellati dinamicamente, aumentano i punti in cui possono verificarsi degli errori:
- i riassunti possono perdere le sfumature;
- i formati generati possono introdurre errori;
- il contesto può essere eliminato in modo troppo drastico.
Anche piccoli cambiamenti nella struttura o nella formulazione possono alterare il significato in modo sottile. Man mano che la flessibilità aumenta, mantenere l'accuratezza, il tono e l'intento diventa più impegnativo.
I flussi di lavoro delle redazioni devono cambiare
I contenuti liquidi non si adattano perfettamente ai flussi di lavoro editoriali tradizionali. La maggior parte delle redazioni è ancora organizzata attorno a output fissi, team specifici per formato e processi di produzione lineari.
I contenuti liquidi spingono verso:
- sistemi di contenuti condivisi;
- creazione modulare;
- collaborazione tra redazione, prodotto e ingegneria.
Il passaggio dai flussi di lavoro tradizionali a uno che si adatti ai contenuti liquidi richiede tempo e spesso comporta un ripensamento dei ruoli e delle responsabilità.
Proprietà e controllo diventano meno chiari
Man mano che i contenuti fluiscono verso sistemi esterni (assistenti AI, aggregatori, piattaforme), iniziano a emergere alcune domande.
- Chi controlla come vengono presentati i contenuti?
- Come viene gestita l'attribuzione?
- Dove avviene la monetizzazione?
- Come fa il marchio a rimanere visibile?
Gli editori potrebbero finire per alimentare esperienze di cui non sono pienamente proprietari.
Non tutti sono convinti (ancora)
Alcuni sostengono che concentrarsi troppo sui formati e sulla personalizzazione rischi di distrarre da ciò che conta di più: il reportage originale, le intuizioni uniche e il giornalismo di alta qualità.
Da questo punto di vista, la priorità dovrebbe essere quella di rendere i contenuti degni di essere consumati in primo luogo.
Conclusione: i contenuti liquidi aprono nuove possibilità, ma introducono anche nuove tensioni tra flessibilità e controllo, velocità e accuratezza, distribuzione e proprietà. Il modo in cui questi compromessi vengono gestiti definirà probabilmente fino a che punto questo approccio potrà spingersi.
Capitolo 9
Da dove cominciare con i contenuti liquidi
Per la maggior parte dei team, il contenuto fluido può sembrare un grande cambiamento astratto che richiede la creazione di qualcosa di completamente nuovo. In pratica, si inizia cambiando il modo di concepire ciò che già si produce. Non è necessario riorganizzare la redazione per iniziare.
1. Inizia dalla struttura
Invece di ragionare in termini di formati, concentrati su come è costruito il contenuto.
- Quali sono le informazioni fondamentali di questa storia?
- Possono essere suddivise in componenti riutilizzabili?
- Quanto facilmente possono essere adattate senza riscrivere tutto?
Separare le informazioni dalla presentazione rende possibile riutilizzare lo stesso contenuto in diverse esperienze.
2. Sperimenta con casi d’uso a basso rischio
Non è necessario ricostruire l’intero flusso di lavoro dall’oggi al domani. Un modo pratico per iniziare:
- Prendi un articolo lungo.
- Usa strumenti di IA per generare formati alternativi.
- Controlla l'accuratezza, il tono e l'imparzialità.
- Testalo con un pubblico ristretto.
Ad esempio, puoi trasformare un articolo di approfondimento in un breve briefing quotidiano o creare una versione semplificata per i nuovi lettori. Poi, misura l'engagement, i tassi di completamento e il feedback degli utenti.
3. Presta attenzione all'intento dell'utente
Uno dei cambiamenti più significativi con i contenuti liquidi è il passaggio da una mentalità incentrata sui contenuti a una incentrata sull'utente.
Chiediti:
- Quando l'utente consuma questo contenuto?
- Cosa sa già l'utente?
- Quanto tempo ha a disposizione?
- Quale formato si adatta a quel momento?
Lo stesso contenuto può sembrare opprimente o perfettamente azzeccato a seconda di quanto corrisponda alle intenzioni dell'utente.
4. Punta al riutilizzo fin dal primo giorno
Man mano che gli esperimenti si moltiplicano, inizia a emergere un modello: i contenuti facili da riutilizzare diventano molto più preziosi nel tempo. Ciò significa:
- struttura chiara;
- tagging e metadati coerenti;
- tipi di contenuto ben definiti;
- sistemi che consentono la ricombinazione.
Contenuto liquido significa ottenere di più da ciò che già produci.
5. Accetta che si tratti di un cambiamento graduale
Non esiste un unico interruttore che trasformi una redazione tradizionale in un'operazione di “contenuto liquido”. La maggior parte delle aziende passerà attraverso quattro fasi.
- Sperimentazione
- Adozione parziale
- Riprogettazione del flusso di lavoro
- Integrazione più profonda
È durante queste fasi che le aziende tendono a capire cosa funziona davvero per il loro pubblico.
Conclusione: i contenuti liquidi non richiedono di abbandonare tutto ciò che è venuto prima. Si basano sui punti di forza esistenti (reportage, storytelling, giudizio editoriale) e li estendono in un sistema più flessibile e reattivo.
Capitolo 10
Cosa si cela dietro le quinte
Il contenuto liquido dipende da come sono strutturati i sistemi di gestione dei contenuti. Per supportarlo su larga scala, alcuni elementi diventano essenziali.
|Componenti fondamentali alla base del contenuto liquido
|1️⃣ Modelli di contenuto strutturati: Suddividere il contenuto in componenti (non memorizzati come un unico blocco)
|2️⃣ Metadati e tagging: Comprendere l'argomento del contenuto e come può essere riutilizzato
|3️⃣ API e livelli di distribuzione: Trasferire il contenuto tra app, piattaforme e sistemi esterni
|4️⃣ Livello di trasformazione AI: generare sintesi, adattare i formati e personalizzare i risultati
|5️⃣ Livello di presentazione flessibile: visualizzare i contenuti in modo diverso a seconda del contesto e dell'interfaccia
Senza queste basi, i contenuti liquidi rimangono un esperimento. Con esse, diventano un sistema.
Capitolo 11
Il pubblico sarà davvero interessato ai contenuti liquidi?
È proprio qui che risiede la domanda fondamentale. È facile lasciarsi entusiasmare dalle nuove funzionalità, dall’intelligenza artificiale, dalla personalizzazione e dai formati dinamici, ma nulla di tutto ciò ha importanza se non corrisponde a ciò che le persone desiderano realmente.
I primi segnali puntano in un’unica direzione
Ci sono già alcuni indizi su quale potrebbe essere la direzione. La rapida diffusione di strumenti come ChatGPT e quelli basati sull'intelligenza artificiale suggerisce che:
- le persone vogliono un accesso rapido alle informazioni;
- vogliono che siano su misura per le loro esigenze;
- e le vogliono in un formato adatto al momento.
Invece di navigare tra più pagine, gli utenti si aspettano sempre più spesso risposte, sintesi o esperienze guidate.
Comodità vs. Approfondimento
I contenuti liquidi sono particolarmente adatti a situazioni in cui gli utenti cercano aggiornamenti rapidi, spiegazioni chiare e panoramiche efficienti. Può trattarsi di un briefing mattutino sulle notizie o di una sintesi semplificata di un argomento complesso. Tuttavia, ci sono ancora momenti in cui le persone vogliono qualcos’altro, come:
- esplorare;
- immergersi;
- dedicare tempo a una storia.
E quelle esperienze spesso si basano su formati più tradizionali.
C'è ancora incertezza
Nonostante tutto lo slancio, questo spazio è ancora agli albori. Gli editori stanno sperimentando, testando formati e cercando di capire:
- con cosa interagiscono effettivamente gli utenti;
- di cosa si fidano;
- cosa li spinge a tornare.
Non c'è ancora una risposta definitiva. La domanda chiave qui è se i contenuti possono assumere qualsiasi forma, quali forme sceglieranno le persone?
Cosa è emerso finora
Stanno emergendo alcuni modelli:
- Le persone danno più valore alla rilevanza che alla quantità.
- Le persone reagiscono ai contenuti che si adattano alla loro situazione.
- Le persone apprezzano la flessibilità nel modo in cui consumano le informazioni.
Allo stesso tempo, fiducia, qualità e originalità rimangono fondamentali.
Conclusione: I contenuti liquidi aprono nuove opportunità per soddisfare le esigenze del pubblico. Che queste possibilità si trasformino in abitudini durature dipenderà da quanto bene si allineano con il comportamento reale.
Capitolo 12
Dove i contenuti liquidi faticano ancora a imporsi
I contenuti liquidi sono particolarmente efficaci quando gli utenti cercano chiarezza, rapidità o praticità. Tuttavia, vi sono ambiti in cui risultano meno efficaci:
- la narrazione;
- gli articoli di opinione;
- il giornalismo immersivo di ampio respiro.
Questi formati si basano su struttura, tono e ritmo in modi che rendono più difficile modificarli senza perderne l'impatto.
Capitolo 13
Ma cos'è quindi un contenuto liquido?
In conclusione, vale la pena riportare il concetto a qualcosa di semplice. Il contenuto liquido descrive un cambiamento nel modo in cui concepiamo le storie:
- da prodotti fissi a sistemi flessibili;
- da un unico formato a molteplici esperienze possibili;
- da un’unica versione per tutti a varianti modellate dal contesto.
Riflette un mondo in cui i contenuti si spostano tra le piattaforme, si adattano alle esigenze degli utenti ed esistono al di là del luogo in cui sono stati originariamente pubblicati.
Si potrebbe vederla in questo modo:
|Il contenuto liquido è un'informazione strutturata che può essere continuamente rimodellata e distribuita in diversi formati, lunghezze e contesti, pur conservando il suo significato fondamentale.
Per gli editori, il contenuto liquido rappresenta sia un'opportunità che un fattore di pressione. Apre le porte per raggiungere il pubblico in nuovi ambienti, creando esperienze più rilevanti ed estendendo la durata dei contenuti. Allo stesso tempo, solleva nuove sfide relative al controllo, alla monetizzazione e alla complessità del flusso di lavoro.
Il contenuto liquido sta ancora prendendo forma. Alcune parti sono già presenti: riassunti generati dall'intelligenza artificiale, feed personalizzati, narrazione multiformato. Altre parti sono ancora in fase sperimentale, come le storie completamente adattive o l'assemblaggio di contenuti in tempo reale, e gran parte di esse dipenderà dalla risposta del pubblico.
In definitiva, i contenuti liquidi indicano qualcosa di più grande di una semplice tendenza di formato. Riflettono un rapporto in evoluzione tra informazione, tecnologia e attenzione.
Man mano che tale rapporto si evolve, la vera domanda è: chi progetterà il flusso dei contenuti e chi dipenderà da sistemi costruiti da altri?