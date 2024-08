Sei un inserzionista alla ricerca di modi nuovi e più efficaci per creare visual accattivanti senza spendere una fortuna o impegnare tutto il tuo tempo? Non cercare oltre! L'integrazione di MGID con OpenAI DALL-E 2 consente di generare immagini a partire da messaggi di testo.

Il tutto in pochi secondi! E poi abbiamo detto che è gratis?!

Le immagini generate dall'intelligenza artificiale sono una svolta per i brand che vogliono elevare i propri contenuti visivi. Queste immagini hanno un tasso di click-through (CTR) superiore del 20% rispetto alle immagini di stock. Inoltre, proteggono dalle violazioni del copyright, poiché non ci si deve preoccupare di utilizzare accidentalmente il lavoro di qualcun altro senza autorizzazione. La generazione di immagini da parte dell'intelligenza artificiale è sicuramente la risposta alla ricerca di immagini incisive da parte degli inserzionisti, in grado di stimolare l'engagement e di proteggere l'integrità del brand.

Il nostro strumento text-to-image è in grado di dar vita ai concetti in modi che trascendono le capacità umane. Infatti, le immagini generate dall'intelligenza artificiale possono racchiudere dettagli multivariati, visioni e persino universi in un singolo fotogramma. Ciò significa che i brand possono sfruttare la nostra funzione per creare immagini 100% uniche e creative, che si distinguano dalla concorrenza e lascino un'impressione duratura sul loro pubblico.

Siamo certi che, dopo aver letto gli innumerevoli vantaggi, vorrai saperne di più sull'accesso a questa risorsa e sulla possibilità di sfruttarne il potenziale.

Ebbene, dopo un'analisi approfondita di questa funzione da parte del nostro team creativo durante la fase di beta testing, siamo entusiasti di rendere disponibile questo strumento rivoluzionario per i nostri clienti sulle rispettive dashboard, senza alcun costo aggiuntivo. Per utilizzare al meglio questa funzionalità, abbiamo raccolto tutti i suggerimenti che i nostri esperti creativi consigliano di seguire.

Queste informazioni ti aiuteranno a comprendere meglio il linguaggio del bot. E, se proprio si vuole trarre un insegnamento da questo articolo, ci auguriamo che sia questo: un'immagine generata dall'intelligenza artificiale è vincente solo se è frutto di un'idea chiara.

Vediamo come liberare l'infinito potenziale di questa funzione.

Dosa le parole. Fornisci indicazioni chiare e concise. Quanto più specifica è la descrizione, tanto più è probabile che l'intelligenza artificiale riproduca l'immagine che hai in mente. Definisci il tono. Quando si crea un suggerimento, assicurarsi di indicare lo stile dell'immagine che si desidera. Vuoi che sia realistica, astratta o una via di mezzo? Alcune parole chiave da ricordare mentre si genera l'aspetto dell'immagine sono vita reale, ritratto, visione angolare a 45 gradi, "obiettivo fisheye, surreale, moderno, antico, retrò, funk art, pop art", impressionismo e minimalismo. Questi comandi ti aiuteranno a evitare di creare immagini noiose, simili a quelle di stock, che non sono per nulla coinvolgenti. Se lo stile non è indicato, l'intelligenza artificiale propenderà per il fotorealismo. Vuoi essere stupito? Prova ad aggiungere "stile futuristico" alle tue richieste. Sarai sorpreso da quanto possano essere incredibili i risultati! Scegli il giusto abbinamento di colori. I colori sono una parte essenziale della composizione di un'immagine, e può essere molto utile indicare le tonalità che si desidera vedere nella propria immagine.

Descrivi i tratti per la generazione del viso. Bisogna ammetterlo, la generazione di volti umani può essere impegnativa. Una richiesta apparentemente chiara può portare alla creazione di un volto dai tratti bizzarri. Ma non c'è da preoccuparsi, ecco un trucco da insider — fare riferimento in modo specifico alle caratteristiche del viso. Ad esempio, utilizza termini come occhi simmetrici o sorriso con denti uniformi. Aggiungi dettagli ai tuoi piatti. Quando si tratta di renderizzare gli alimenti, per evitare che risultino banali si possono aggiungere dettagli aggiuntivi. Ad esempio, invece di indicare alla funzione di generare una mela, suggerisci al bot dettagli come una mela con gocce d'acqua, una mela su un tavolo o una mela nell'acqua. Questi semplici dettagli garantiscono risultati più interessanti. Divertiti con i filtri. Migliora le tue immagini con filtri come seppia, monocromo, bokeh, scala di grigi, lomo e retro. Sperimenta diversi look per trovare quello più adatto alle tue esigenze. Gioca con le descrizioni non strutturali. Sebbene i suggerimenti che descrivono oggetti specifici possano essere utili, non esitare a sperimentare anche direttive non strutturali. Ad esempio, inserisci suggerimenti come un sentimento di nostalgia o il concetto di tempo e lasciati sorprendere dai risultati che potresti ottenere. Specifica la qualità dell'immagine desiderata. Non dimenticare di specificare la qualità dell'immagine che desideri visualizzare. Spesso utilizziamo l'alta risoluzione o il 4K nelle nostre richieste.

Suggerimento bonus! Vuoi ottenere ancora di più da questa funzione? Genera e salva una sequenza di immagini AI dall'aspetto simile e creaci delle GIF. Queste animazioni possono essere utilizzate come immagini pubblicitarie. È chiaro che con questo strumento non c'è limite a ciò che si può ottenere!

Seguendo queste indicazioni, riuscirai a sfruttare al meglio la nostra funzione di generazione di immagini AI e a creare immagini vincenti. Non vediamo l'ora di vedere cosa sarai in grado di creare — le possibilità sono davvero infinite. Non farti sfuggire l'opportunità di elevare le tue campagne pubblicitarie a un livello superiore. È ora di dire addio alle generiche foto di stock e di dare il benvenuto a immagini personalizzate per le tue esigenze. Prova questa funzione oggi stesso e vedrai la differenza con i tuoi occhi. Non ne resterai deluso!