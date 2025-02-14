Anche dopo aver esaminato numerosi esempi di segmentazione psicografica, fatichi ancora a capirne il concetto? Puoi consolarti pensando che molti esperti di marketing sono nella tua stessa situazione, e si chiedono cosa sia la psicografia nel marketing.

La segmentazione del mercato rimane parte integrante della comunicazione con il tuo mercato di riferimento, ma immagina l'enorme vantaggio di poter avere un'idea precisa di ciò che pensa il tuo pubblico. Ecco cos'è la segmentazione psicografica. Considerala come un superpotere che può avvicinarti il più possibile alla lettura effettiva della mente del tuo mercato di riferimento. Oggi sveleremo questo superpotere! In questo testo non ci limiteremo a dare una definizione di segmentazione psicografica. Parleremo di come e perché si dovrebbe applicare la segmentazione psicografica alla propria strategia di marketing, esamineremo le potenziali sfide che si possono incontrare e molte altre considerazioni fondamentali.

Definizione di segmentazione psicografica

La segmentazione psicografica consiste nel dividere un mercato target esistente in base a:

Stile di vita

Valori

Opinioni

Attività

Interessi

... e praticamente tutto ciò che li rende ciò che sono. Come verrà spiegato più avanti, non si tratta di conoscere la definizione di segmentazione psicografica del mercato nel marketing. L'applicazione dei suoi esempi è più importante. Dopo tutto, la categorizzazione fornisce più di una semplice possibilità di segmentare il tuo pubblico: ti permette anche di capire cosa vuole il tuoo pubblico di riferimento e come riuscire a soddifarlo.

Segmentazione del mercato: psicografica vs. altri metodi

Naturalmente, esistono altre strategie di segmentazione che è possibile utilizzare in modo indipendente o insieme alla segmentazione psicografica. Tuttavia, è importante essere in grado di determinare il metodo giusto. In questo modo sarà possibile implementare correttamente le attività di targeting. Fare riferimento alla tabella sottostante per capire cosa rende unica la segmentazione psicografica:

Area di interesse Domanda a cui rispondere Psicografico Basata su stile di vita, valori e personalità Perché acquistano? Demografico Caratteristiche misurabili della popolazione, come età, occupazione e reddito familiare Chi sono gli acquirenti? Geografico Informazioni basate sulla posizione, come regione, clima e cultura locale Da dove provengono gli acquirenti? Comportamentale Basato sulle abitudini di acquisto, sulla fedeltà alla marca e altro Come interagiscono gli acquirenti con il brand e i suoi prodotti?

In che modo gli esempi di segmentazione psicografica sono unici?

Le informazioni psicografiche sono difficili da acquisire. A differenza degli altri tre metodi di cui abbiamo parlato sopra, i dati psicografici non sono qualcosa che si può ottenere facilmente. I migliori esempi di segmentazione psicografica si basano su ricerche approfondite, sondaggi e interviste. Al contrario, non è necessario impegnarsi allo stesso modo per acquisire dati geografici o demografici. Tuttavia, in termini di campagne di marketing e pubblicitarie generali, la corretta implementazione di esempi di segmentazione psicografica avrà il maggiore impatto. Sapere cosa pensano i tuoi acquirenti ti consentirà di creare messaggi migliori e più personalizzati. Ottimi esempi di segmentazione psicografica dimostrano il potere del branding e migliorano l'impatto di altri metodi.

Componenti chiave disponibili in tutti gli esempi di segmentazione psicografica

Abbiamo già accennato al motivo per cui vale la pena acquisire questo tipo di dati di segmentazione. Tuttavia, quali sono gli ingredienti necessari per creare esempi di segmentazione psicografica di successo? Comprendere questi componenti chiave ti aiuterà a costruire una strategia più precisa ed efficace, permettendoti di entrare in contatto con il tuo pubblico a un livello più profondo. Dai tratti della personalità e dai valori alle scelte di vita e ai fattori emotivi, ogni elemento gioca un ruolo cruciale nella progettazione di esempi di segmentazione psicografica di qualità per tutti i tipi di marketing.

Personalità

Esistono molti modi per valutare una personalità. Tuttavia, se si desidera qualcosa che aiuti a formare esempi di segmentazione psicografica, è meglio attenersi a test e definizioni già riconosciuti nel campo della psicologia. Il nostro preferito è OCEAN:

Apertura indica quanto una persona è aperta a nuove idee;

indica quanto una persona è aperta a nuove idee; Coscienziosità spiega quanto una persona è attenta a coloro che la circondano;

spiega quanto una persona è attenta a coloro che la circondano; Estroversione misura quanto sono socievoli;

misura quanto sono socievoli; Cordialità si riferisce a quanto sono gentili e cooperativi;

si riferisce a quanto sono gentili e cooperativi; Nevroticismo indica quanto la persona è emotivamente instabile.

Sebbene l'indicatore del tipo Myers-Briggs non sia basato sulla scienza, potresti anche considerare di utilizzarlo per consentire al tuo pubblico di decidere a quale segmento psicografico appartengono.

Valori

Comprendere i valori di un pubblico ti aiuta a scoprire ciò che è importante per il tuo mercato di riferimento. Alcuni di questi possono essere ricavati dai dati demografici. Ad esempio, si può tranquillamente presumere che una persona che segue una particolare religione avrà valori in linea con quelli della sua confessione. Molti esempi di segmentazione psicografica tendono a concentrarsi su questa componente perché le persone amano sostenere marchi i cui valori sono in linea con ciò in cui credono. Può aiutare ad approfondire la fedeltà al marchio e ad ampliare la tua portata.

Stile di vita

Il tuo pubblico è più delle sue potenziali abitudini di consumo. Pertanto, gli esempi di segmentazione psicografica dovrebbero considerare il loro stile di vita. Alcune persone hanno interessi specifici e altre possono affrontare determinati ostacoli nella vita. Scoprire dove si collocano negli esempi di segmentazione psicografica che hai creato ti aiuterà a identificare i punti deboli unici che potresti essere in grado di risolvere. La tua conoscenza degli esempi di segmentazione psicografica ti aiuterà a ottenere risultati migliori allineando la tua campagna alle loro abitudini e passioni.

Status sociale

Il reddito gioca un ruolo fondamentale nello status sociale. Sebbene possa essere una caratteristica demografica, ha anche un impatto significativo su come saranno i tuoi esempi di segmentazione psicografica. Con più soldi, una persona può accedere a beni di lusso e godere di maggiore comodità. Ciò significa che anche le sue aspettative in termini di fornitura di servizi possono cambiare. Se ti rivolgi a vari livelli di reddito, siamo sicuri che i tuoi esempi di segmentazione psicografica mostreranno una correlazione diretta tra l'aspettativa di lusso di un cliente e il suo stipendio netto.

Come raccogliere i dati per formare il tuo mercato target psicografico

Ora che sei a conoscenza delle componenti necessarie per creare i tuoi esempi, è il momento di capire come raccogliere tali informazioni. Ci sono molti modi per costruire i propri esempi di segmentazione psicografica, e non è necessario utilizzarli tutti. Considera quanto segue per determinare quale utilizzare:

Tempo;

Capacità di raccogliere risposte;

Risorse per l'analisi.

Sei pronto a fare il primo passo nella creazione dei tuoi esempi di segmentazione psicografica? Esplora i diversi modi in cui puoi generare dati utili.

Sondaggi

Se stai cercando un modo semplice e veloce per raccogliere informazioni, un sondaggio è sempre una buona idea. Sono facili da creare e distribuire e ci sono numerose soluzioni disponibili, sia gratuite che a pagamento. In termini di esempi di segmentazione psicografica, possono essere un ottimo modo per raccogliere informazioni iniziali per perfezionare la strategia di raccolta dati in futuro. Detto questo, di solito non funziona come metodo a sé stante. Sebbene qui si possano creare tutti i tipi di format di domande e risposte per formare i propri esempi di segmentazione psicografica, ricorda che è comunque necessario che la persona completi il sondaggio per poter raccogliere i dati. Quindi, lo consigliamo solo per progetti più semplici.

Interviste

Le interviste consentono di generare approfondimenti. Queste sono state alla base di molti grandi esempi di segmentazione psicografica. Per farlo, è necessario preparare un elenco di domande, ma non sentirsi obbligati a seguire il copione. Deviare dalle domande preparate consente di chiarire alcuni aspetti e di rispondere in modo organico alle risposte dell'intervistato. E perché questo è importante per esempi di segmentazione psicografica di qualità? Consente di coprire aspetti che potresti non aver considerato nel tuo elenco originale di domande.

Focus group

I focus group sono simili alle interviste, nel senso che sono aperti. Tuttavia, in questo caso, si agisce più come facilitatore che come intervistatore. Il tuo compito è guidare il gruppo per assicurarti che non si discosti dall'argomento. Nel frattempo, i partecipanti possono discutere le loro opinioni, i loro interessi e altre cose, in modo da poter esplorare le connessioni emotive e psicologiche che guidano il comportamento d'acquisto e formare i tuoi esempi di segmentazione psicografica.

Rivedere le informazioni esistenti

Se non hai molto tempo, la buona notizia è che non devi acquisire tutto in prima persona. Puoi raccogliere informazioni per i tuoi esempi di segmentazione psicografica attraverso i dati esistenti. Come punto di partenza alternativo, puoi cercare le tendenze. Prova a porre le seguenti domande:

Coloro che apprezzano il tuo marchio tendono a essere attenti al budget?

Credono nella sostenibilità ambientale?

Sostengono determinate cause?

Naturalmente, cercare informazioni attraverso le fonti esistenti non si limita a porre queste tre domande. Il tuo viaggio verso la creazione di esempi di segmentazione psicografica non è completamente nelle tue mani. Considera l'utilizzo dell'intelligenza artificiale e degli strumenti di apprendimento automatico per semplificare la pulizia, l'elaborazione e l'analisi dei dati esistenti.

Analisi della concorrenza

Le tecniche che hai utilizzato per creare esempi di segmentazione psicografica possono essere applicate anche ai tuoi concorrenti. Anche se non dovresti fare affidamento solo su questi dati, possono essere utili per stabilire dei parametri di riferimento per la segmentazione. E proprio come per le altre opzioni che abbiamo presentato per creare esempi di segmentazione psicografica, la migliore linea d'azione per te dipenderà dal tuo budget, dal tempo e dalle altre risorse.

Applicare la teoria: la segmentazione psicografica nel marketing

Esempi di segmentazione psicografica di successo possono essere applicati a diversi aspetti del marketing. Beh, fingi di non aver letto. Non sono solo qualcosa che PUÒ essere applicato; devi applicarli. Esempi di segmentazione psicografica di qualità spesso sono il cuore e l'anima di qualsiasi sforzo di marketing. Dopo tutto, se non si riesce a produrre in modo coerente materiali che risuonano con tutti i segmenti chiave del pubblico, si sta davvero ottenendo il massimo valore dalla spesa pubblicitaria e delle risorse?

Comunicazione e pubblicità personalizzate

Con esempi di segmentazione psicografica che ti consentono già di raggiungere i cuori e le menti del tuo pubblico, sarai in grado di creare contenuti per ogni segmento redditizio. Ad esempio, hai scoperto che una parte del tuo pubblico si preoccupa dell'ambiente. Quindi, metti in evidenza le caratteristiche eco-compatibile che il tuo prodotto o servizio offre. Lo stesso messaggio potrebbe non essere ben accolto da coloro che sono attenti al budget. La segmentazione psicografica è importante in questo caso perché ti consente di comprendere meglio il tuo pubblico. Una comprensione più approfondita significa messaggi più personalizzati e una pubblicità più personale e mirata significa risposte migliori da ogni parte del tuo mercato di riferimento!

Strategia di content marketing

Non basta avere un impatto sul tuo mercato di riferimento durante il processo di vendita: i tuoi esempi di segmentazione psicografica saranno utili anche per la tua strategia di content marketing. Questo include i contenuti che dovresti creare e il loro argomento. Ad esempio, se sai che un segmento è sempre alla ricerca di soluzioni rapide, allora ha senso creare contenuti video. Usa esempi di segmentazione psicografica per capire come mantenere il coinvolgimento dei tuoi sotto-pubblici.

Branding

Il tuo marchio dovrà anche allinearsi a quello in cui crede il tuo pubblico. Non devi necessariamente soddisfare ogni segmento, perché non tutti sono così interessati a ciò che acquistano. Quindi, per basarti sugli esempi di segmentazione psicografica che hai creato, considera quali gruppi sono più propensi a reagire positivamente al posizionamento del tuo marchio. Tuttavia, mentre costruisci la tua comunità, assicurati di non alienare nessuno. Ad esempio, se gli esempi di segmentazione psicografica mostrano che alcuni membri del tuo pubblico hanno un atteggiamento negativo nei confronti di un particolare argomento, non includere quel tema nei tuoi contenuti.

Quali effetti avrà sulla tua attività una strategia di segmentazione psicografica?

Considerando quanto sia competitivo praticamente ogni mercato oggi, il semplice fatto di sapere chi è il tuo pubblico potrebbe non essere sufficiente. E anche se sei già al top, non vorresti utilizzare esempi di segmentazione psicografica ben eseguiti per ampliare ulteriormente il tuo vantaggio sulla concorrenza? Questo è esattamente ciò che questo metodo di segmentazione del pubblico può ottenere. Nelle sottosezioni seguenti, discuteremo i dettagli e determineremo perché l'utilizzo della segmentazione psicografica per guidare la tua strategia può essere altamente vantaggioso.

Informazioni più approfondite sul pubblico

Questo è forse uno dei motivi più convincenti per fare riferimento a esempi di segmentazione psicografica prima di lanciare qualsiasi campagna. Informazioni più approfondite ti consentono di comprendere meglio il tuo pubblico. Poiché capisci come pensa, sei più preparato a soddisfarlo. Ecco perché gli esempi di segmentazione psicografica di qualità sono così efficaci! E ora ti svelo un piccolo segreto: gli altri vantaggi di cui parleremo si basano tutti su una conoscenza approfondita del pubblico.

Targeting migliorato

Per quanto possa essere utile aggregare tutti i dati per una macroanalisi, è comunque utile un maggiore approfondimento. Questo è ciò che si può ottenere con gli esempi di segmentazione psicografica. Le differenze minori (o forse anche maggiori) nei valori e negli stili di vita dei tuoi destinatari ti aiuteranno nel targeting. Trattandoli come gruppi separati, puoi creare campagne più efficaci. Guardare esempi di segmentazione psicografica può essere utile per trarne ispirazione, ma il modo in cui si segmenta dovrebbe sempre basarsi sulle intuizioni che si sono ricavate.

Migliore posizionamento del marchio e del prodotto

Utilizzando esempi di segmentazione psicografica, sarai in grado di posizionare il tuo marchio in modo che risulti attraente e risuoni in tutti i tuoi mercati di riferimento, creando messaggi che si allineano al modo di pensare del tuo pubblico. Questo ti aiuterà anche in molti altri modi, tra cui:

Maggiore engagement e fiducia nel marchio;

Migliori cifre di vendita;

Migliore fedeltà al marchio.

Ricorda solo che si tratta di qualcosa che si costruisce nel tempo. Inoltre, questi punti non sono facili da misurare. Per questo motivo i tuoi successi in questo ambito possono essere attribuiti ad altre cose, come la qualità della tua campagna pubblicitaria.

Opportunità di espandersi in più mercati

Il modo in cui applichi gli esempi di segmentazione psicografica non deve essere limitato. Man mano che impari a conoscere il modo di pensare del tuo pubblico, sarai in grado di identificare le opportunità di espansione. Se identifichi segmenti psicografici con un forte potenziale, puoi incorporarli nelle tue campagne di marketing per ampliare la tua portata. E come nel caso dei mercati esistenti, otterrai anche migliori tassi di engagement e di conversione.

Sfide nella segmentazione del marketing psicografico

Questa modalità di segmentazione non è priva di difficoltà. È importante che tu ne sia consapevole in modo da sapere come affrontarle. Ancora più importante, i potenziali problemi di cui stiamo per discutere sono un ottimo promemoria che dovresti tenere a mente come marketer. Nulla può essere preso per oro colato, nemmeno la migliore implementazione di esempi di segmentazione psicografica. Ci sono molte cose che possono influenzare (e influenzano) il risultato di qualsiasi analisi o processo di raccolta dati.

È difficile ottenere un campione imparziale

Prova a pensarci: se chiedessi alle persone di partecipare a un sondaggio in questo momento, chi sarebbe più propenso a rispondere, un amico o un estraneo? È per questo motivo che gli esempi di segmentazione psicografica potrebbero non riflettere in modo completo tutti i potenziali segmenti del tuo pubblico di riferimento. Ecco perché è importante avere più di un modo per raccogliere dati per formare esempi di segmentazione psicografica. In questo modo, si contribuisce ad eliminare il pregiudizio di ottenere dati solo da coloro che sono più appassionati del tuo marchio.

Esempi di segmentazione psicografica di qualità sono difficili da creare

La raccolta dei dati per la segmentazione richiede molto tempo e molte risorse. Se si lavora con un piccolo team o anche in modo indipendente, può essere difficile creare esempi di segmentazione psicografica. Naturalmente, se si possono utilizzare le opzioni che richiedono più risorse, come i focus group, si possono generare analisi più ricche. Tuttavia, crediamo che ogni cosa sia meglio di niente! Qualsiasi sforzo si faccia per creare esempi di segmentazione psicografica avrà un effetto sulla strategia di marketing.

Potrebbe essere necessario aggiornare continuamente i profili psicografici

Le persone cambiano, il che significa che anche le segmentazioni possono evolversi. I consumatori vengono costantemente istruiti e influenzati. Con le giuste informazioni e i giusti stimoli, gli esempi di segmentazione psicografica che hanno funzionato per le campagne in passato potrebbero non funzionare oggi. Fortunatamente, questo non significa che sia necessario avere un team che lavori 24 ore su 24, 7 giorni su 7 su questi profili. Basta utilizzare gli strumenti a tua disposizione per monitorare continuamente gli esempi di segmentazione psicografica che funzionano per la tua campagna pubblicitaria o la tua strategia di content marketing. Finché i tuoi dati sono aggiornati in tempo reale, parte del lavoro è già fatto!

Implementazione di esempi di segmentazione psicografica nel marketing: una breve guida passo passo

Poiché abbiamo già discusso i diversi aspetti degli esempi di segmentazione psicografica nel marketing, mettere insieme tutti questi processi è piuttosto facile! Basta completare quanto segue.

Raccogli i dati: ti consigliamo di utilizzare misure sia quantitative che qualitative in modo da poter liberarti dai soliti esempi di segmentazione psicografica e trovarne di nuovi basati sui dati. Identifica i componenti psicografici chiave: concentrati sulle differenze e sulle distinzioni basate sulle tendenze in modo da poter identificare i modi per creare i tuoi esempi di segmentazione psicografica. Segmentali: crea segmentazioni basate sulle informazioni raccolte.

Questo è tutto! I passi successivi dipenderanno dagli obiettivi specifici della tua campagna.

Esempi di segmentazione psicografica implementati in campagne di successo

Tra tutte le campagne di successo che hanno coinvolto la segmentazione psicografica, queste sono le nostre preferite:

Pubblicità di McDonald's in tutto il mondo: McDonald's è una delle catene di fast food più popolari al mondo. Sebbene esistano esempi di segmentazione psicografica più piccoli nei mercati locali, i due principali sono legati al modo in cui le persone vedono il mangiare: come un'attività che crea legami e come un'esperienza.

McDonald's è una delle catene di fast food più popolari al mondo. Sebbene esistano esempi di segmentazione psicografica più piccoli nei mercati locali, i due principali sono legati al modo in cui le persone vedono il mangiare: come un'attività che crea legami e come un'esperienza. La campagna Just Do It di Nike: diremmo che questa è stata così efficace che anche solo menzionare lo slogan fa venire in mente il marchio. Ora, questo può essere solo uno slogan, ma si rivolge ad almeno due segmenti psicografici: quelli che cercano di superare i propri limiti e quelli che sono alle prime armi. -La famiglia che scegli di Absolut: Questa campagna per il Pride LGBTQIA+ è fantastica perché bere è qualcosa che di solito si fa insieme ad amici e familiari.

Uno sguardo alle tendenze future: come saranno gli esempi di segmentazione psicografica in futuro?

Anche se il fulcro del marketing rimarrà lo stesso tra 50 anni, il modo in cui vengono generati gli esempi di segmentazione psicografica è in continua evoluzione. Se vuoi assicurarti che i tuoi sforzi siano efficienti ed efficaci, dai un'occhiata alle tendenze che abbiamo osservato. Molte di queste possono già essere incorporate nelle tue future strategie di marketing!

L'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico per generare approfondimenti più significativi

Abbiamo già accennato al ruolo dell'IA nella creazione di esempi di segmentazione psicografica di qualità. Ma cosa rende l'intelligenza artificiale così adatta al marketing?

Può svolgere compiti ripetitivi, lasciandoti più tempo per il lavoro più importante.

Anche se basa già la sua analisi su esempi di segmentazione psicografica esistenti, diventerà più efficace nel tempo.

L'IA lavora a una velocità che non ha eguali al mondo!

L'intelligenza artificiale è già integrata in alcune forme negli strumenti esistenti. Assicurati di sfruttarla al meglio!

Segmentazione dinamica

Ricordi che abbiamo scritto che creare esempi di segmentazione psicografica diventerà più difficile in futuro a causa dei cambiamenti nei valori e negli stili di vita? C'è un modo per stare al passo. Con la segmentazione dinamica, gli esempi di segmentazione psicografica non rimangono statici. Vengono aggiornati man mano che arrivano nuove informazioni, in modo che la tua campagna sia sempre pertinente e aggiornata. I servizi di streaming sono un ottimo esempio di segmentazione dinamica: si ottengono diversi consigli in base alle cose che si guardano.

Usa gli esempi di segmentazione psicografica come ispirazione

Se non hai ancora sviluppato una strategia per provare questo tipo di segmentazione, è il momento di farlo! Con la nostra guida, puoi raggiungere gli stessi livelli di successo degli esempi di segmentazione psicografica che hanno guidato numerose altre campagne ben note. E con MGID, saremo al tuo fianco durante l'intero processo! Abbiamo tutte le risorse di cui hai bisogno. Iscriviti per trasformare i tuoi esempi di segmentazione psicografica in campagne di successo! Non mentiremo, a volte può essere impegnativo. Ma tieni a mente questa domanda: cosa significa il targeting psicografico nel marketing? Significa un'opportunità per andare più a fondo, contribuendo a creare una fedeltà al marchio che porterà benefici alla tua azienda negli anni a venire.