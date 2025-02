Gestire le campagne pubblicitarie in modo efficace richiede più di un semplice insieme di dati: richiede il giusto tipo di dati. Ecco perché MGID ha introdotto un importante aggiornamento alla sua interfaccia Selective Bidding, ora nota come scheda [Sources Optimization] in MGID Ads. Questo aggiornamento sostituisce gli UID dei widget con identificatori trasparenti delle fonti di traffico, come domini e nomi di app, fornendo agli inserzionisti una migliore visione del loro pubblico e dei posizionamenti degli annunci.

Ma in che modo questo aggiornamento influisce sulle campagne pubblicitarie reali? Esploriamo i diversi scenari in cui la nuova interfaccia di Sources Optimization ha aiutato gli inserzionisti a ottimizzare le prestazioni, migliorare le strategie di offerta e massimizzare il ROI.