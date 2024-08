L'IA generativa da testo a immagine è una tecnologia innovativa che utilizza algoritmi di intelligenza artificiale per generare immagini sulla base di descrizioni o richieste testuali dell'utente. In sostanza, traduce le descrizioni testuali in rappresentazioni visive, consentendo agli utenti di creare immagini anche senza competenze grafiche o software tradizionali.

Una delle caratteristiche principali dello strumento di IA generativa da testo a immagine di MGID è la sua versatilità nella generazione di immagini. Gli utenti hanno la possibilità di digitare i propri suggerimenti o di esplorare una serie di esempi di suggerimenti forniti all'interno della piattaforma. Questi esempi servono come ispirazione e aiutano gli utenti ad articolare la loro visione in modo più efficace.

Inoltre, la funzione offre una serie di opzioni di personalizzazione per migliorare le immagini generate. Gli utenti possono scegliere da una lista a scorrimento di emozioni, angolazioni, condizioni di illuminazione e stili per infondere alle loro immagini prospettive ed effetti estetici unici:

Emozioni: pacifiche, calme, serene, rilassanti, tranquille, luminose, vibranti, dinamiche, tenui, cupe, minacciose, minacciose;

pacifiche, calme, serene, rilassanti, tranquille, luminose, vibranti, dinamiche, tenui, cupe, minacciose, minacciose; Luce: luce bassa, tonalità rosa tenue, tonalità blu tenue, tonalità rosa forte, ombre blu, raggi di sole, crepuscolo, luce intensa, luce rossa;

luce bassa, tonalità rosa tenue, tonalità blu tenue, tonalità rosa forte, ombre blu, raggi di sole, crepuscolo, luce intensa, luce rossa; Angolazione: campo visivo lungo estremo, campo visivo medio, primo piano, vista dall'alto, angolo basso, ripresa dall'alto, vista aerea;

campo visivo lungo estremo, campo visivo medio, primo piano, vista dall'alto, angolo basso, ripresa dall'alto, vista aerea; Stile: Modello 3D, film analogico, anime, cinema, fumetto, arte digitale, miglioramento, arte fantastica, isometrico, line art, low-poly, composto di modellazione, neon punk, origami, fotografia, pixel art, texture di piastrelle.

Prompt: Una donna mora in abito verde e capelli lunghi che mangia granola, seduta al tavolo in una cucina in stile provenzale, con i capelli stretti in una coda di cavallo, frutta e tazze che la circondano. Qualità HD

Quando si creano i prompt per l'IA generativa MGID testo-immagine, bisogna tenere a mente queste tre direttive.

Descrizione scritta: Fornisci una descrizione chiara dell'immagine o delle immagini desiderate entro 1000 caratteri.

Fornisci una descrizione chiara dell'immagine o delle immagini desiderate entro 1000 caratteri. Specificità vs. vaghezza: Bilancia specificità e vaghezza nei tuoi suggerimenti. Mentre essere vaghi può aumentare la diversità, la precisione permette di concretizzare la tua visione.

Bilancia specificità e vaghezza nei tuoi suggerimenti. Mentre essere vaghi può aumentare la diversità, la precisione permette di concretizzare la tua visione. Contesto e dettagli: Delinea con chiarezza il contesto o i dettagli essenziali per guidare con precisione l'IA verso il risultato desiderato.

Prompt: Una foto reale di alta qualità di un bicchiere con acqua al cetriolo, il bicchiere è viola. Il bicchiere è trasparente, il bicchiere è circondato da bacche e mele

Le immagini reali sono una buona scelta, ma non per tutte le campagne. Non aver paura di sperimentare stili ed epoche diverse: futuristico, acquarello, post-apocalittico, cyberpunk, pin-up, medioevo, rinascimento, moderno, postmoderno e così via.

Ad esempio, ecco come appaiono i vari stili.

Prompt: Mani femminili che tengono un mazzo di belle albicocche sopra il tavolo di legno, stile fantasy

Prompt: Donna seduta in un jet color argento che si prepara per un volo in un capannone, stile futuristico

Prompt: Gentile uomo afro-americano che mangia pancake in una tavola calda lungo la strada in Texas, la giornata è soleggiata, l'uomo sorride, stile pin-up

Prompt: Un uomo ricco in piedi nel suo ufficio, che guarda alla finestra, uomo vestito in giacca e cravatta, stile post modernista

Prompt: Yacht di lusso alla deriva nell'oceano Pacifico, decorato con luci scintillanti. notte, stelle luminose, città sullo sfondo, stile modernismo

Prompt: Un'operatrice di laboratorio stanca con in mano una boccetta di vetro con del liquido arancione, seduta al tavolo al centro del suo laboratorio, stile vita quotidiana

Prompt: Ritratto di un'anziana donna tailandese in piedi nella sua cucina. erbe e spezie la circondano. indossa abiti nazionali, nello stile di una copertina di Vogue

La posizione di un oggetto in un'immagine può raccontare una storia a sé stante. Pensa a quale parte del soggetto vorresti vedere nell'immagine e mettila in evidenza attraverso l'angolo di ripresa: primo piano estremo, primo piano, inquadratura media, inquadratura centrale, inquadratura dalla vita, inquadratura ampia, inquadratura completa, inquadratura lunga e così via.

Prompt: Un ritratto privato del volto di una donna, fotografato con un'illuminazione tenue e una messa a fuoco delicata. L'immagine è impregnata di una delicata tonalità rosa e i lineamenti della donna sono dolcemente sfocati, aggiungendo un senso di mistero.

Vuoi conoscere meglio i prompt? Ecco alcuni suggerimenti.