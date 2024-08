Lingkungan media baru mengubah dunia, dan TikTok telah menjadi kunci untuk mendapatkan perhatian pemirsa. Baca berita-berita terkini seputar traffic TikTok, dari ide-ide baru hingga cerita-cerita sukses yang menginspirasi dan temukan cara menghasilkan traffic dari fenomena global terbaru dan platform gen Z terpopuler ini.

Di saat generasi terbaru, gen Z, memulai perjalanannya di dunia ini, Anda mungkin mengalami kesulitan dalam membangun hubungan tradisional dengan pemirsa internet termuda ini. Meskipun terasa mudah untuk menyalahkan gen Z, kami ingin mengatakan bahwa Andalah yang harus belajar lagi. Masalahnya tidak terletak pada kurangnya minat dari pemirsa akan media berdurasi panjang atau tradisional tetapi jenis media tersebut sudah menjadi strategi usang di zaman sekarang ini.

Tidak peduli apakah Anda bagian dari situs media global atau koran cetak lokal: Anda harus terus mengamati tren-tren media saat ini dan membangun presence di dalam saluran-saluran terpopuler untuk menangkap pemirsa baru.

Dan, dalam beberapa tahun terakhir, saluran pertama yang muncul di dalam benak kami saat membicarakan tentang menarik pemirsa baru adalah TikTok.

Menghasilkan traffic dari TikTok.

TikTok adalah satu dari beberapa aplikasi Cina yang telah sukses menguasai pasar dunia. Diluncurkan di tahun 2016, tujuan utama dari aplikasi ini dulunya adalah untuk video musik, joget, lip sync dan flash mob. Namun, di tahun 2022, kami mengetahui secara pasti bahwa konten di dalam saluran ini telah menjadi semakin menonjol dan beragam, dan TikTok memiliki peran yang lebih signifikan di dalam konsumsi budaya dan media di zaman sekarang ini.

Tahun ini, TikTok mencapai 3,3 miliar unduhan dan menjadi aplikasi terpopuler di Cina, AS dan Brasil. Pengguna internet yang paling aktif lebih menyukai TikTok; 80% dari mereka berumur 16 sampai 34 tahun. Sekarang ini, TikTok menawarkan berbagai macam konten tanpa mengorbankan engagement pengguna; contohnya, video-video informatif edukasional mendapatkan sama banyaknya tontonan dengan video-video hiburan lainnya.

Sejak platform ini berkembang pesat di seluruh wilayah dan menjadi salah satu platform dengan perkembangan yang paling cepat hingga saat ini, sulit untuk mengatakan bahwa ada suatu bisnis yang tidak dapat memperoleh keuntungan dari TikTok. Meskipun begitu, platform ini membutuhkan Anda untuk menemukan cara baru dalam berkomunikasi dengan pemirsa.

Cerita sukses penerbit di TikTok

Selama beberapa tahun terakhir, TikTok telah berkembang: menjadi lebih dewasa, dan tren-tren menjadi lebih serius. Namun persona asli dan jujur di balik konten masih menjadi hal yang sangat penting, dan fokus pada musik juga masih dibutuhkan.

Satu kejadian penting yang menampilkan pergeseran pada nada platform ini adalah saat invasi dan perang di Ukraina. Setelah itu, TikTok menjadi sangat dekat dengan politik. Presiden Ukraina, Volodymyr Zelenskiy, berseru kepada para TikToker dan menyemangati mereka untuk meningkatkan kesadaran dunia tentang perang yang terjadi, dan White House bahkan menggunakan TikTok untuk memberi laporan singkat kepada para influencer tentang perang di Ukraina, memperkuat posisi TikTok di benak para pengguna media tradisional.

Sekarang, penerbit-penerbit berita terbesar mulai menggunakan TikTok untuk menarik pemirsa yang lebih muda dan meningkatkan traffic website. Beberapa platform media seperti VICE (2 juta follower, 25 juta like) dan The Washington Post (1,3 juta follower, 62 juta like) juga membawa konten beritanya ke TikTok. Pengantaran berita secara langsung, video yang menjelaskan topik dan konten edukasional populer, yang diantarkan dalam bentuk untuk membuat saluran-saluran ini menarik.

Meskipun begitu, topik-topik paling viral di TikTok adalah fashion dan pop culture. Teropong untuk melihat jauh ke dalam budaya-budaya menarik: yang diisi dengan aksi-aksi yang memikat, catwalk yang menawan dan selebritas ternama. Dan jika Anda menonton video-video TikTok dari nama-nama terbesar di fashion, seperti Vogue, dan media budaya, seperti Dazed, Anda akan melihat video-video berkualitas tinggi dan profesional di samping cerita-cerita dari influencer dan pengguna pada umumnya.

Jika Anda menganalisis profil-profil TikTok dari media bisnis, Anda akan melihat pidato-pidato motivasi, analisis pasar dan meme Harvard Business Review menggunakan TikTok untuk menyorot masalah-masalah umum dari pemirsanya dan mengubahnya menjadi meme. Tim Harvard Business Review menerbitkan video-video lelucon tentang kehidupan kantor, kecemasan karier dan saran untuk para pelajar. TikTok menjadi platform sempurna untuk menggoda pemirsa dengan artikel-artikel lama, menghidupkan konten dan meningkatkan jumlah pelanggan situs. Dengan strategi konten ini hashtag Harvard Business Review telah di tonton 2,3 juta kali, sementara profilnya memiliki 150 ribu follower dan 1,3 juta like.

Ikuti tren yang ada

Keberuntungan saja tidak cukup untuk menjadi trendsetter viral di TikTok, tapi sering kali, suatu brand dapat memperoleh banyak manfaat dengan mengikuti tren TikTok. Jadi, apa yang dimaksud dengan tren TikTok, dan bagaimana cara kerjanya?

Tren ada suatu kombinasi dari topik, hashtag dan musik. Konten membuat gelombang rekomendasi-rekomendasi TikTok, dan pengguna membagikan video yang sedang tren. Dengan bergabung ke tren-tren TikTok, Anda dapat meningkatkan brand awareness dan menjangkau pemirsa baru.

Apa yang dimaksud dengan bergabung ke tren? Tren TikTok menyerupai sebuah dialog, suatu bentuk komunikasi di mana orang-orang dapat berpartisipasi secara kreatif di dalam diskusi yang sedang tren. Hal terpenting adalah kemampuan untuk mengenali sebuah tren. Lalu, apa yang harus Anda lakukan adalah bergabung ke dalam diskusi dengan video pribadi Anda sendiri tentang topiknya, ditemani dengan hashtag dan musik yang sedang tren.

Setelah video dipublikasikan, video Anda bergabung dengan gelombang dari konten lainnya, dan algoritme TikTok mengantarkan video Anda ke For Your Page (FYP) pengguna lainnya. Halaman ini berbeda untuk setiap pengguna, karena feed ini mencerminkan preferensi unik dari setiap pengguna berdasarkan minat dan interaksinya di platform. Artinya, pengguna yang melihat video Anda di halaman FYP-nya kemungkinan besar melihat, menyukai, berkomentar dan membagi video Anda, dan berkat hashtag, pengguna lain dapat menemukan video Anda dan membagikannya juga.

Terciptanya komunitas BookTok adalah salah satu fenomena paling menarik dari mengikuti tren TikTok. Grup viral ini muncul di tahun 2020, dan para penerbit langsung menyadari bagaimana ulasan buku di TikTok mengubah pasar penerbitan, membuat bestseller baru dan menyebabkan buku-buku lama laku kembali. Hari ini, hashtag #booktok memiliki 69,9 miliar view — dan terus bertambah. Dengan jumlah angka seperti ini, para penerbit tidak dapat menghiraukannya.

Maka dari itu, ikuti video populer di target wilayah Anda, pilih video yang berkaitan dengan brand Anda dan buat sensasi viral baru! Tapi jangan lupa tentang brand safety! TikTok memang menarik tapi juga dapat membahayakan. Kenali brand Anda dan jangan merusaknya dengan mengikuti tren challenge yang kontroversial.

Konten yang dapat dibuat di TikTok

TikTok dapat membantu Anda me-refresh citra bisnis Anda. Format dari platform ini memaksa Anda untuk menjadi berani dan lebih personal, jujur, dan polos. Konten Anda akan terus ditonton jika diantarkan secara terbuka dan terus terang. Jadi, cobalah tip-tip ini untuk membantu Anda dalam mengantarkan sebuah pesan baru.

Pahami grup target Anda dan berbicara dalam bahasa mereka Dan ingat, TikTok itu lebih informal dibandingkan dengan saluran lainnya.

Kumpulkan pesan-pesan Anda dan bagikan ke dalam grup dengan nilai-nilai berbeda: menghibur, mencontohkan, menginformasikan. Buat saluran yang beragam tapi konsisten.

Buat konten menjadi lebih mudah dikenali dengan bergabung ke tren-tren TikTok lokal.

Hidupkan kembali konten yang sudah ada dengan menyindirnya.

Tumbuhkan pemirsa Anda, buat konten viral dan jadi trendsetter!

Buat video pendek setiap hari –– bergantung pada bisnis dan tujuan Anda –– dengan pesan perusahaan.

Gunakan musik yang sedang tren!

Tambahkan tautan website Anda ke profil TikTok.

Selalu ingat brand safety saat membuat konten dan bergabung ke tren!

Jadi viral di TikTok dan jangkau pemirsa baru

TikTok adalah sebuah platform di mana para pemimpin baru bermunculan. Untuk menjadi sukses, Anda harus terbuka, berani, jujur dan menantang! Biarkan profil TikTok menyorot kepribadian di balik brand Anda, ikuti alur tren untuk menjangkau pemirsa baru, buat tren dan jadi viral. Pada akhirnya, Anda akan mendapatkan lebih banyak traffic dengan memperkuat suara Anda.