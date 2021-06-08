Dengan "web tanpa cookie" yang sebentar lagi akan menjadi kenyataan, pergeseran yang mengarah ke menonaktifkan pelacakan pengguna di dalam browser dan aplikasi, digabung dengan regulasi privasi data yang ketat, telah memaksa penerbit untuk mencari metode baru untuk mengenali pemirsa mereka.

Kenyataan yang gelap.... Hilangnya penargetan berbasis cookie tanpa alternatif yang layak dapat berdampak negatif pada CPM dan total penghasilan iklan penerbit. Akan menjadi lebih sulit untuk menjangkau pemirsa yang ditarget tanpa cookie, dan karena ini, para pengiklan mungkin akan memilih taman bertembok dengan kolam data pihak pertama yang besar. Berdasarkan sebuah penelitian yang dilakukan oleh Google, penerbit mungkin akan kehilangan 52% dari penghasilan setelah hilangnya cookie pihak ketiga.

Kabar baiknya adalah mungkin ada solusi dari semua masalah ini. Jawaban untuk mengantarkan periklanan yang relevan di saat yang tepat tanpa mempertaruhkan privasi dapat ditemukan di dalam penargetan kontekstual [terutama melalui non-user segment matching]. Penargetan kontekstual, yang menggunakan data pihak pertama penerbit untuk mencocokkan periklanan dan konten on-page, bukanlah sebuah konsep baru. Namun, perkembangan di dalam contextualized machine learning menunjukkan janji besar dalam hal presisi dan granuralitas.

Tim MGID telah bekerja tanpa henti di belakang layar untuk mencari sebuah solusi dari dunia tanpa cookie. Ide di belakang solusi kami adalah untuk menjaga keuntungan dari penargetan kontekstual tradisional dengan tujuan untuk membangun kembali solusi periklanan yang dapat diterapkan di dunia pasca cookie. Hasil akhirnya adalah sebuah solusi Kontekstual Intelijen untuk periklanan native, yang mampu melampaui sinyal-sinyal kontekstual.

# Penargetan Kontekstual, SUPERCHARGED!

Memperkenalkan Kontekstual Intelijen oleh MGID, solusi penargetan kontekstual paten yang menggunakan algoritma A.I. untuk mengekstrak konten yang berarti dari sebuah artikel dan mengevaluasi konteks dan sentimennya. Kontennya kemudian diidentifikasi dan dilabelkan berdasarkan IAB Tech Lab Content Taxonomy 2,2.

Solusi kontekstual saat ini membutuhkan elemen manusia yang kuat, untuk menetapkan kategori konten kepada setiap dokumen. Namun, pendekatan ini tidak dapat dikembangkan atau diskalakan. Dengan 1,7 miliar website di seluruh dunia dan rata-rata 575 ribu website baru setiap harinya. Ditambah dengan kemungkinan besar bahwa setiap situs berisi halaman-halaman yang berkaitan dengan banyak topik. Sederhananya, kita akan membutuhkan banyak sekali orang untuk menggolongkan setiap konten secara akurat.

Solusi Kontekstual Intelijen MGID menjawab dilema hilangnya cookie dengan pendekatan machine learning. Solusi ini dilakukan dengan mengkurasi ratusan URL untuk melatih alat intelijen kami pada topik-topik tertentu. Untuk memastikan kualitas dari data, kamu menggunakan satu kelompok URL terpisah (kira-kira sama jumlahnya dengan kelompok pertama) untuk diuji coba dan melihat tingkat akurasinya. Setelah proses ini selesai, fitur Kontekstual Intelijen kami mengenali topik secara otomatis pada halaman atau dokumen apa pun yang kami berikan. Dari sana, seluruh daftar dari situs-situs penerbit kami dapat diindeks sesuai dengan topiknya pada hari yang sama.

Selain itu, solusi kami memiliki kemampuan untuk menilai setiap halaman tergantung pada relevansi dari kategori kontekstual yang diinginkan. Bid kemudian diatur sesuai dengan relevansi ini. Dengan begini, kampanye kontekstual MGID mencapai skala penuh dan menghasilkan ROAS lebih tinggi.

Memenuhi KEBUTUHAN Penerbit!

Ada beberapa keuntungan dari Kontekstual Intelijen MGID untuk penerbit terutama:

Perlindungan Privasi Alami: Melalui kemitraan langsung dengan penerbit kami, MGID mengandalkan data kontekstual pihak pertama dan bukan data pribadi. Solusi Kontekstual Intelijen kami menggabungkan tipe, topik, dan entitas konten seperti orang dan produk dengan analisis sentimen dari informasi di halaman dan kemudian mengurutkan pemirsa ke dalam segmen berdasarkan minat dan bukan data pribadi. Wawasan Pemirsa Penerbit: Dengan mengandalkan konteks untuk membuat keputusan penargetan, pengiklan memberikan lebih banyak kuasa kepada penerbit. Maka, penerbit dapat memperhitungkan permintaan pengiklan saat merencanakan strategi editorial mereka. Kontekstual Intelijen oleh MGID juga membuka pintu bagi penerbit kecil dan niche untuk mendapatkan penghasilan iklan karena mereka akan memiliki konten yang relevan secara konteks untuk setiap pemirsa tertentu.

Permintaan Langsung dari Pengiklan Premium: Dipercaya oleh pengiklan global dan lokal, kami memastikan bahwa mereka dapat menjangkau target pemirsa mereka sesuai dengan skala. Pada saat yang bersamaan, kami memberikan penerbit kami sebuah kesempatan untuk memonetisasi konten mereka dan memaksimalkan hasil dengan menjual inventaris mereka ke pengiklan dengan bid tertinggi. Terlebih lagi, penargetan kontekstual digunakan secara luas untuk kampanye brand awareness (display dan video), dan eCPM kampanye tersebut juga lebih tinggi.

Hasilnya, Kontekstual Intelijen oleh MGID memungkinkan penerbit untuk menjaga nilai dari inventaris iklan, meningkatkan rata-rata CPN setelah hilangnya cookie pihak ketiga. Selain itu, penghasilan juga tidak berkurang karena tidak ada penyedia data lainnya antara penerbit, pengiklan, dan platform kami.

Ringkasannya

Hilangnya cookie pihak ketiga akan mempengaruhi keseluruhan dari periklanan digital: Dari perencanaan kampanye, penargetan pemirsa, atribusi, dan pengukuran kinerja iklan. Sebagian besar pengguna di internet juga akan menjadi tidak dikenali.

Solusi Kontekstual Intelijen MGID memberikan jawaban sederhana dari dilema ini, memastikan pergantian nilai yang seimbang antara pengiklan, penerbit, dan konsumer.