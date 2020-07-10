Mendapatkan CTR, tingkat konversi dan ROI yang ideal hanyalah awal dari perjalanan optimasi kampanye apa pun. Pada akhirnya, Anda ingin naik ke tingkat yang lebih tinggi dan meningkatkan total keuntungan.

Salah satu tantangan terbesar dari marketer performance adalah membawa kampanye pemasaran ke tingkat yang jauh lebih tinggi dan memastikan bahwa hasil yang didapatkan bisa dipertahankan. Skenario paling umum adalah mendapatkan keuntungan yang rendah dalam waktu cukup lama, tapi ketika Anda mencoba memperluas pengaturan penargetan atau menambah sumber traffic baru, CPA melambung sangat tinggi.

Di artikel ini, kami akan memandu Anda melalui cara terbaik menskalakan kampanye di platform MGID. Dengan menerapkan metode-metode terbukti ini, Anda bisa meningkatkan volume kampanye secara alami tanpa mengganggu biaya per hasil.



Kampanye traffic dan konversi

Ketika menskalakan dan mengoptimalkan kampanye, Anda sebaiknya tidak lupa atas tujuan utama Anda. Ada dua jenis kampanye, traffic dan konversi. Tujuan utama dari kampanye traffic adalah membawa pengguna ke dalam website, di mana **kampanye konversi** bertujuan untuk mendorong traffic dan kegiatan onsite, seperti pendaftaran, pembelian, pengiriman formulir, dll.

Apa pun jenis kampanye Anda, mendorong traffic ke website atau aplikasi selalu diinginkan. Poin utama dari marketing funnel untuk kampanye traffic dan konversi adalah serupa, jadi periksalah KPI seperti impresi, klik, CTR, dan bounce rate.

Namun, jika Anda menginginkan kegiatan-kegiatan tertentu dari sisi pengguna dan bukan hanya jumlah tontonan, maka marketing funnel menjadi lebih rumit. Anda bisa menggunakan beberapa halaman arahan dengan berbagai macam pendekatan kreatif dan mengukur setiap langkah yang diambil oleh pelanggan. Maka dari itu, untuk kampanye konversi, Anda juga ingin mengatur KPI seperti konversi, CVR, dan tingkat CPA.



Sekali lagi tentang pentingnya tahap uji coba

Semua iklan berbayar sebaiknya dimulai dengan uji coba; langkah awal ini adalah kunci dari optimasi dan penskalaan lebih lanjut. Ketika melakukan uji coba, Anda sebaiknya mengalokasikan bujet terpisah, di mana akun manajer kami bisa memberikan nasihat untuk setiap geo.

Dalam tahap ini, Anda sebaiknya menguji beberapa pendekatan marketing, halaman arahan, dan iklan yang berbeda. Untuk kampanye konversi, kami menyarankan mulai dari tidak lebih dari tiga halaman arahan dengan pendekatan kreatif yang berbeda-beda. Untuk kampanye traffic dan konversi, disarankan untuk menguji kreatif sebanyak mungkin selama tahap uji coba ini, sebagai contoh, gunakan sepuluh iklan atau lebih. Semua pendekatan kreatif sebaiknya diuji dalam kampanye terpisah untuk menemukan dan membandingkan sumber traffic yang paling relevan dari setiap pendekatan.

Setelah iklan lolos proses moderasi, atur pengaturan penargetan untuk beberapa tes awal ini. Dianjurkan untuk memulai dengan pengaturan dasar, CPC medium dan hanya atur geo untuk tahap uji coba. Beberapa tes ini kemungkinan akan menghasilkan ROI negatif, tapi juga memberikan wawasan yang berharga untuk optimasi lebih lanjut.

Penskalaan selangkah demi selangkah

Setelah statistik sudah dikumpulkan dari tahap uji coba, Anda bisa memilih halaman arahan dan beberapa iklan dengan performa terbaik. Anda juga mungkin ingin mengatur bid untuk iklan dengan konversi tinggi dan rendah.

Perhatikan koefisien beberapa widget yang berbeda karena widget dengan CTR tinggi bisa menguras bujet periklanan Anda. Tahap uji coba akan memberi Anda kesempatan untuk menyeimbangkan biaya per konversi dengan cara mengatur koefisien untuk ID widget dan memblokir sumber-sumber traffic tanpa hasil.

Dari sini, Anda bisa meluncurkan beberapa kampanye dengan pengaturan penargetan terbaik dan tingkat CPC yang bertambah. Sebagai contoh, berdasarkan hasil dari uji coba, Anda bisa menarget pengguna perangkat desktop dan membuat berbagai kampanye berbeda untuk OS atau browser yang berbeda. Dengan begini, Anda bisa menganalisis pendekatan-pendekatan penargetan secara terpisah.

Harap diperhatikan bahwa ketika Anda sudah mengatur penargetan, whitelisting dan blacklisting secara mendalam CPC seharusnya juga bertambah; biasanya, cukup untuk meningkatkan bid Anda dengan faktor 1.5. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan akun manajer Anda tentang masalah ini sebelum membuat pergantian pengaturan penargetan yang signifikan. Juga, jika Anda sudah mendapatkan performa yang luar biasa dengan pengaturan penargetan tertentu, Anda bisa meningkatkan CPC sebanyak 10% secara bertahap untuk skala lebih tinggi.

Untuk meningkatkan efisiensi di saat yang bersamaan, kami menyarankan Anda untuk menambah kampanye dengan penargetan baru dan tetap menjalankan kampanye yang masih berjalan selama ROInya positif. Satu taktik yang umum adalah membuat dua set kampanye untuk OS, browser, atau pengaturan lainnya yang berbeda -- dengan tingkat CPC rendah dan tinggi.

Terakhir, Anda sebaiknya terus memantau performa dari iklan yang dipilih, menambah iklan baru, dan menghapus iklan dengan performa rendah. Ingat bahwa iklan yang fresh dan tidak lazim adalah sumber keunggulan kompetitif Anda. Juga disarankan untuk memisah bujet 80/20: 80% dialokasikan untuk strategi iklan terbukti dan 20% untuk eksperimen.



Kesimpulan

Perbedaan utama antara marketer performance yang profesional dan pemula adalah kemampuan dalam melakukan penskalaan dan menjaga profitabilitas di saat yang bersamaan. Perhitungkan semua KPS dan metrik penting di sepanjang marketing funnel karena semua ini bisa mendeteksi masalah saat tahap-tahap spesifik. Sebagai tambahan, sangat penting untuk mendapatkan wawasan yang tepat selama tahap ujian dan juga setelahnya. Terakhir, di MGID kami menyarankan pendekatan yang terkontrol dan berbeda ketika menambah kampanye baru dengan pengaturan penargetan yang telah diatur, dan bukannya mengganti pendekatan awal yang memberikan hasil konsisten.