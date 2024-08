Saluran-saluran pada umumnya yang harus Anda lalui seperti Facebook atau Instagram masih berfungsi dengan baik, tapi sekarang sudah dibanjiri dengan iklan. Untuk mengalahkan toko-toko lainnya Anda harus memperluas jejak kaki dan menggunakan lebih banyak saluran.

Dropship sudah lama menjadi cara yang menjanjikan untuk mendapatkan penghasilan, dan sekarang ini saat yang lebih menjanjikan lagi untuk memanfaatkan pasar dropship yang sedang naik daun. Pembelian impuls, kunci dari bergeraknya dropshipper, masih terus menjadi lebih kuat dari sebelumnya berdasarkan jajak pendapat CreditCards.com, 88.6% dari populasi AS membuat keputusan pembelian impuls, dengan rata-rata pengeluaran $81.75 per sesi atau $17.78 miliar per tahun.

Namun di saat CPM Walled Garden terus meningkat, Anda disarankan untuk berkembang dan mendiversifikasi saluran-saluran dropship Anda. Periklanan native telah berkembang pesat sejak beberapa tahun terakhir dan menawarkan sebuah saluran prospektif baru bagi siapa saja yang ingin menjual, memiliki potensial untuk membawa evolusi baru dari dropship sebagai bisnis dan menarik traffic berkualitas tinggi ke website Anda.

Jika Anda telah mengikuti perkembangannya selama ini, Anda tidak perlu mengubah pendekatan Anda terlalu drastis untuk membawa traffic native ke toko Anda. Praktik-praktik periklanan terbaik masih sama seperti sedia kala.

# Menerapkan taktik hard sales

Periklanan native memungkinkan kedua pendekatan, hard sales dan soft sales. Dengan pendekatan penjualan langsung, Anda tidak harus mengonversi calon pelanggan di seluruh lapisan tambahan dari funnel. Di kebanyakan kasus, konten tambahan seperti kuis tidak dibutuhkan untuk membangun funnel — Anda dapat berinteraksi langsung dengan pelanggan.

Asalkan Anda berada di bisnis penjualan produk, produk Anda adalah pusat dari setiap iklan yang dibuat. Tidak ada taktik penjualan yang lebih keras daripada gambar-gambar produk dan manfaatnya yang dipasang di sebagian besar dari iklan.

Contoh, iklan dari produk DFO, Circa Knee band, menunjukkan kemudahan dari knee band tersebut, dan menggunakan bahasa yang mudah diikuti dan dipahami secara bersamaan.

Pasang foto dan video promosi di layar pertama dari halaman arahan Anda. Layar pertama adalah tempat di mana iklan mendapatkan perhatian penuh dan membantu membangun hubungan dengan pelanggan.

Jangan terlalu banyak mengisi halaman arahan dengan hyperlink atau kata kunci. Jaga agar tetap sederhana dan profesional — pengalaman pengguna harus berkualitas tinggi, jika tidak usaha Anda akan sia-sia. Tidak peduli apakah Anda memiliki produk yang sempurna dalam mengatasi masalah-masalah pelanggan Anda jika tombol pembelian tidak ditemukan atau ditempatkan di tempat yang salah.

Ingat bahwa Anda dapat menggunakan headline yang santai atau provokatif. Anda tidak harus menjilat para pelanggan Anda untuk menjual produk. Periklanan native membantu Anda untuk berkomunikasi dengan target pelanggan secara langsung, dan mereka tidak akan terganggu jika iklan sedikit santai seperti iklan Huusk dari DFO:

“If You Don’t Have This Knife, There’s No Way You’re Cooking Right” - cukup provokatif bagi para pelanggan yang benar-benar ingin memiliki pisau ini, tapi tidak terlalu kasar sampai menyinggung siapa pun.

Berbicara ke pelanggan Anda secara langsung dan jual produk ke mereka tanpa khawatir harus menyulut minat mereka sebelum melakukan pembelian. Dengan periklanan native, Anda dapat melakukan kedua pendekatan, hard sales dan soft sales, dan melakukan semuanya secara efisien.

Aksen visual kuat

Visual yang kuat telah menjadi bahan pokok dari iklan-iklan sukses sejak lahirnya periklanan. Anda tidak dapat menjual sebuah produk tanpa visual yang mencolok, tapi tidak semua orang paham apa arti dari visualnya.

Memiliki aksen visual yang kuat berarti berkomitmen kepada satu gaya dan ukuran dengan tujuan branding. Dapat dikatakan bahwa semua visual harus memiliki kualitas tertinggi kecuali Anda ingin terlihat tidak profesional.

Tidak ada cara yang lebih baik untuk mengiklankan sebuah produk daripada menunjukkannya sedang beraksi. Tunjukkan proses di mana produk Anda memecahkan sebuah masalah tertentu seperti AirPhysio dari GiddyUP:

Ada representasi yang jelas dari fungsi produk dan sekitar bagaimana produk ini memecahkan sebuah masalah tertentu.

Fokus dari visual yang kuat adalah hal yang biasa saat seorang pelanggan ingin menggunakan produknya. Visual tidak harus memanfaatkan ketakutan untuk menjual sebuah produk — apa yang harus ia lakukan hanyalah menunjukkan para pelanggan situasi di mana produk yang diiklankan tersebut dibutuhkan.

Penutup

Oversaturation dari Facebook, Instagram, dan YouTube adalah masalah yang benar-benar ada yang membutuhkan saluran-saluran dropship terpercaya baru, dan tidak ada cara yang lebih baik selain dengan periklanan native.

Dengan menggunakan iklan native, bisnis dropship Anda dapat memperoleh manfaat dari pendekatan penjualan langsung dan tidak perlu membangun halaman pre-lander yang menarik untuk menyulut minat pemirsa. Karena tidak ada penjualan langsung tanpa visual yang kuat, memikirkan baik-baik iklan Anda akan bermanfaat untuk jangka panjang.