Dalam beberapa tahun terakhir, kita telah melihat lagi dan lagi bahwa mempersonalisasikan pengalaman pengguna adalah kunci untuk mendorong lebih banyak traffic dan mempertahankan pengguna yang sudah ada. Menyampaikan suatu pesan dalam cara yang relatable dan tidak mengganggu selalu merupakan satu pendekatan yang andal untuk mendapatkan rasa suka pengguna.

Seperti yang orang-orang sering katakan –– Anda tahu kapan UX Anda berfungsi saat tidak ada yang dapat dilihat. Personalisasi UX harus terasa mulus. Jika ada hal yang janggal, tidak bekerja dengan sempurna atau merusak pengalaman imersif, maka desainer UX telah gagal.

Dalam kasus dari website-website dan marketing digital, personalisasi UX dan otomatisasi dapat bekerja berdampingan. Para marketer sering mengandalkan solusi-solusi software untuk mempersonalisasikan kampanye pemasaran pada skala besar. Seperti yang Anda perkirakan, hasilnya tidak selalu baik, terutama jika otomatisasi tidak dilakukan secara penuh dan tanpa memperhitungkan kompleksitas dunia nyata.

Hari ini, kami akan menunjukkan contoh-contoh personalisasi UX terbaik dan terburuk.

Terbaik dari UX

DoorDash - Mempersonalisasikan untuk Dasher

Halaman arahan DoorDash menonjolkan potensial dari Dasher sebagai mata pencaharian. Bukannya menarget para pengguna DoorDash yang lapar, halaman arahan memfokuskan pada prospek kurir dan membujuk mereka dengan menyorot potensial penghasilan mingguan.

Dengan laporan pendapatan di bagian depan halaman, jelas bahwa UX ini fokus pada mendaftarkan personel kurir baru dan menekankan tidak hanya pada kebebasan finansial dari Dasher tapi juga kebebasan untuk bekerja kapan saja dia mau.

Airbnb host- Mempersonalisasikan untuk Host

Dalam beberapa tahun terakhir, rental-rental liburan telah menjadi salah satu peluang pendapatan paling menarik, dengan Airbnb sebagai pelopornya. Bagi siapa saja yang ingin menjadi host, Airbnb menunjukkan seberapa banyak uang yang dapat diperoleh para pengguna hanya dengan mengunjungi website Airbnb dan mendaftarkan lokasi mereka.

Dengan membantu para pengguna untuk melihat potensial pendapatan sebagai host, berdasarkan lokasi dan juga jenis akomodasi yang ditawarkan, Airbnb telah menunjukkan tingkat UX yang sangat tinggi. Mereka tahu bahwa sebagian besar orang yang mengunjungi situs Airbnb tertarik pada prospek menjadi host, maka mereka ingin mengarahkan semua pengguna ke arah yang tepat.

Zillow - UX Seller

Menjual sebuah rumah bukanlah hal yang mudah. Prosesnya dapat membuat siapa saja stress dan tentunya mereka ingin prosesnya cepat selesai. Bagian dari proses penjualan adalah menemukan berapa harga rumah Anda dan berapa jumlah yang dapat Anda peroleh setelah menjualnya.

Zillow memudahkan proses ini dan membungkusnya di dalam UX yang mulus. Websitenya yang mudah untuk dinavigasikan ini hanya membutuhkan alamat rumah. Setelah informasi tersebut diberikan, Anda langsung dapat melihat perkiraan harga rumah dan berapa jumlah yang dapat diperoleh, termasuk sisa pembayaran hipotek dan informasi-informasi penting lainnya yang dapat membantu membuat keputusan.

Sezzle - Beberapa CTA

Jika dipikir lagi, menggunakan satu CTA untuk menangkap setiap segmen dari pemirsa Anda tidaklah cukup. Tidak semua orang berada di tahap yang sama dari perjalanan pelanggan mereka, jadi solusi serbaguna untuk menjangkau semua pengguna tidak akan bekerja.

Sezzle paham akan masalah ini dan meletakkan beberapa CTA demi memberikan UX yang lebih baik bagi grup-grup pengguna berbeda, memberdayakan semua orang, mulai dari pengguna biasa sampai seseorang yang sangat ingin membeli sesuatu.

Spendesk - Personalisasi Bukti Sosial

Spendesk membawa personalisasi ke ranah baru. Dengan menunjukkan testimonial pengunjung dari orang-orang di dalam industri, mereka mampu mempersonalisasikan satu elemen yang paling terpercaya dari halamannya - bukti sosial.

Terburuk dari UX

Adidas - Kurangnya Kesadaran

Penulisan yang buruk dan kurangnya kesadaran akan peristiwa-peristiwa nyata dan tragis telah mengubah usaha personalisasi Adidas menjadi bencana PR.

Ini adalah contoh yang cocok dari bagaimana suatu ucapan selamat yang terlihat biasa saja dapat disalahartikan dan melukai perasaan.

Jack in the Box - “Personalisasi” Nama Depan

Masalah "Fname" yang memiliki reputasi buruk. Jika keseluruhan dari usaha-usaha personalisasi UX Anda berpusat pada nama depan pelanggan dan memasukkannya ke dalam semua pesan-pesan Anda, maka kami menyarankan untuk memiliki solusi untuk para pengguna yang tidak memberikan nama mereka.

Bahkan dengan memiliki solusi tetap tidak cukup karena metode personalisasi ini sudah sering kali dipakai sehingga terasa membosankan. Jadi kreatif itu lebih baik!

Amazon - Isu-Isu Sensitif

Ide personalisasi ini pertama terlihat lucu karena berhubungan dengan produk-produk bayi dengan menggunakan slogan “a gift is on its way,” yang secara sengaja menunjukkan seolah-olah bayi adalah hadiah yang akan datang.

Reaksinya menunjukkan Amazon bahwa orang-orang tidak terlalu bahagia dengan caara ini, terutama karena email otomatis ini dikirim ke para pengguna yang tidak pernah mendaftarkan diri pada registri Amazon baby, dan lebih lagi, termasuk pasangan-pasangan yang tidak dapat mendapatkan buah hati dan juga orang-orang yang sudah menyerah untuk mendapatkan momongan. Memiliki anak dapat menjadi isu sensitif bagi beberapa orang, jadi Anda harus peka.

Walkers Crisps - Personalisasi Giveaway Gagal

Satu peraturan yang harus disetujui setiap brand adalah tidak menjalankan kampanye dan pungutan suara publik tanpa moderasi penuh. Walker Crisps mengira bahwa dengan memberikan tiket Liga Champions kepada orang-orang yang mengirim foto mereka adalah ide yang bagus.

Namun mereka tidak menyangka bahwa netizen tidak dapat dipercaya, akhirnya para netizen mengirimkan foto-foto Harold Shipman, seorang pembunuh berantai era modern yang terkenal.

McDonald’s - Personalisasi Produk Gagal

Serupa dengan Walker Crisps, McDonald’s mengira bahwa membiarkan para pengguna membuat burger mereka sendiri adalah ide yang bagus.

Tanpa tim moderasi yang memeriksa setiap kreasi pengguna, website McDonald’s akhirnya dibanjiri dengan burger-burger yang memiliki nama tidak senonoh, bahan-bahan yang menggelikan dan penampilan yang menjijikkan.

Penutup

Personalisasi UX adalah sebuah proses yang kompleks, tapi dapat membuahkan hasil yang memuaskan jika dilakukan dengan benar. Semua usaha-usaha personalisasi terbaik yang ada di sini memperhitungkan kebutuhan pelanggan dan memberikan apa yang dia benar-benar inginkan. Untuk yang terburuk di sini, semua produk disajikan dengan otomatisasi tak beralasan dan kenaifan.

Pikirkan apa yang pelanggan Anda inginkan, analisis datanya dan perhitungkan usaha-usaha personalisasi Anda, dan UX Anda dapat menjadi salah satu personalisasi website terbaik.