Aquí en MGID estamos comprometidos a responder a los pedidos de los clientes, así como a las prácticas y estándares de la industria. Es por eso que cambiamos la configuración predeterminada de los principales reportes del editor y agregamos varias métricas de performance nuevas para brindar a nuestros clientes una mejor experiencia e información sobre el rendimiento de sus widgets.

Los reportes analíticos de MGID le permiten realizar un seguimiento de todas las métricas de publicidad en tiempo real para sitios web y widgets por separado. Algunos de los más utilizados son: Vistas con visibilidad, Clics, Porcentaje de Clics (CTR), CPC de los Anuncios e Ingresos por Publicidad.

¿Qué métricas de publicidad están disponibles para los sitios web?

Vamos a recorrer las métricas clave del editor que ahora están disponibles para los sitios web:

¿Qué métricas de publicidad están disponibles para los widgets?

El Panel del Editor de MGID también permite el seguimiento de las siguientes métricas para cada widget:

¿Qué métricas de publicidad están disponibles en el reporte de vídeo?

En conclusión

Cada métrica es importante y puede ayudarle a eliminar obstáculos y encontrar ideas para una mayor optimización. Creemos que, con la nueva configuración predeterminada, los clientes de MGID pueden tener un proceso de recopilación y análisis de datos mucho más limpio.

En caso de que encuentre alguna dificultad en el análisis de las métricas del panel, nuestro equipo de soporte puede ayudarlo y guiarlo a través del proceso.