Para la mayoría de los afiliados, su trayectoria en el marketing de afiliados comenzó de la misma manera: encontrando una oferta ganadora, eligiendo una fuente de tráfico —quizás anuncios nativos o Facebook— y explotándola al máximo hasta que el ROI se agotara por completo. Hace cinco años, ese arbitraje de un solo canal enriqueció a muchos. ¿Y hoy? Es una excelente manera de dilapidar el presupuesto diario.

Los costos de tráfico han aumentado en todos los sectores. El escepticismo del consumidor está en su punto más alto. Esperar que un usuario haga clic en un banner cualquiera e inmediatamente ingrese los datos de su tarjeta de crédito en una Carta de Ventas en Video (VSL) es completamente irreal para la mayoría de los sectores. Para sobrevivir y mantener los CPA bajo control, es necesario crear embudos de conversión que acompañen al usuario por internet.

Pero pasar de una sola campaña a una estrategia multiplataforma supone un gran desafío. Si no se comprende bien la atribución del marketing multicanal, se está trabajando a ciegas. Se termina pagando doble por las conversiones y escalando campañas inadecuadas.

El fin de la estrategia de un solo truco

Aquí tiene un ejemplo del comportamiento del consumidor actual. Un usuario podría descubrir su oferta de suplementos alimenticios a través de un anuncio nativo en un medio de noticias de prestigio mientras toma su café matutino. Lee su publirreportaje, se interesa, pero no compra. Durante el almuerzo, ve un anuncio de retargeting en Instagram. Hace clic, lee los comentarios, pero se distrae con una llamada telefónica. Finalmente, tres días después, recibe una notificación push o un correo electrónico con un código de descuento del 10% y realiza la compra.

Si depende de sistemas de seguimiento obsoletos, su software de correo electrónico se lleva todo el crédito por esa venta. Su anuncio nativo parece un fracaso total en el panel de control, así que entra en pánico y lo pausa. La semana siguiente, sus ventas por correo electrónico se esfuman mágicamente. ¿Por qué? Porque ha destruido la parte superior de su embudo de ventas.

Este escenario es precisamente la razón por la que dominar la atribución multicanal para el marketing de afiliados ya no es solo una palabra de moda corporativa. Es una habilidad fundamental para la supervivencia. Según datos recientes de los informes de comportamiento de comercio electrónico de Omnisend, las campañas que utilizan tres o más canales obtienen una tasa de compra un 287% superior a las campañas de un solo canal. Es imposible ignorar esta diferencia de volumen.

La pesadilla del seguimiento: Más allá del último clic

El mayor error que cometen los afiliados al expandir sus fuentes de tráfico es depender de las configuraciones de seguimiento predeterminadas. Casi todos los sistemas de seguimiento básicos o paneles de control de redes de afiliados utilizan el último clic por defecto, que es el peor modelo de medición posible para la atribución multicanal.

En otras palabras, el último clic le da el mérito al que corrió la última yarda, ignorando por completo a los jugadores que llevaron el balón a lo largo de todo el proceso. Si un usuario hace clic en su anuncio nativo, lee su página de preventa, se va y luego convierte dos días después a través de una búsqueda de marca o un banner de retargeting, el anuncio nativo no recibe ningún crédito.

Cuando opera a ciegas de esta manera, optimiza para lo incorrecto. Termina pausando las campañas que generan el interés inicial de sus usuarios. Para romper este ciclo, debe implementar una atribución multicanal adecuada. Esto implica cambiar a modelos multitoque, como la atribución posicional o la temporal, donde cada punto de contacto recibe una fracción de los ingresos.

Una vez que configura una atribución multicanal precisa, se da cuenta de que sus campañas en la parte superior del embudo no son un pozo sin fondo. En realidad, son motores de atención económicos y de alto volumen que alimentan sus costosos píxeles de retargeting.

Cómo crear una estrategia multicanal eficaz

Gestionar múltiples redes de tráfico a la vez suele resultar en presupuestos agotados. ¿El mayor error? Tratar cada anuncio como una compra garantizada. Simplemente no puede obligar a un usuario nuevo a comprar de inmediato. Debe dividir el embudo y asignar a cada plataforma una función muy específica. Aquí tiene la estrategia que utilizan los principales compradores de medios para optimizar sus fuentes.

Parte superior del embudo: Descubrimiento de usuarios nuevos

En la parte superior del embudo, la mayoría de los usuarios no tienen ni idea de quién es. Todavía no les interesa su oferta, así que deje de intentar venderles directamente. En esta etapa, su misión es captar su atención a bajo costo y lograr que el píxel se active.

Dónde implementarlo: Publicidad nativa (como MGID) y videos en redes sociales.

Publicidad nativa (como MGID) y videos en redes sociales. La estrategia: Dirija este tráfico a una página de calentamiento: piense en publirreportajes, cuestionarios interactivos o listas. Invierta en su curiosidad hoy para que su público objetivo pueda aprovecharla mañana. Deje que el píxel haga el trabajo sucio.

Mitad del embudo: Validación y confianza

Leyeron su publirreportaje, pero el escepticismo del consumidor se apoderó de ellos y se fueron. Ahora necesita demostrar que su oferta es legítima.

Dónde implementarlo: Campañas de retargeting en Facebook/Instagram, pre-rolls de YouTube o display estándar.

Campañas de retargeting en Facebook/Instagram, pre-rolls de YouTube o display estándar. La estrategia: Elimine las descripciones básicas del producto. Ya saben lo que vende. En su lugar, proporcione pruebas. Impacte con contenido generado por el usuario, vídeos de unboxing, testimonios increíbles y cualquier cosa que genere confianza instantánea. Supere sus objeciones.

Parte inferior del embudo: El último empujón

Confían en el producto, pero están postergando la compra. Debe generar urgencia para que saquen la tarjeta de crédito.

Dónde implementarlo: SMS, notificaciones push web y secuencias de correo electrónico agresivas.

SMS, notificaciones push web y secuencias de correo electrónico agresivas. La estrategia: Aquí es donde debe presionar para vender. Ofrézcales un código de descuento por tiempo limitado, una advertencia de "stock bajo" o un recordatorio de carrito abandonado. Como ya hizo el trabajo duro en la parte superior del embudo, estos clics en la parte inferior tendrán tasas de conversión altísimas.

Cómo mapear sus puntos de contacto

Puede crear el embudo perfecto, pero no servirá de nada si su infraestructura de seguimiento falla. Si depende de los paneles de control de las redes publicitarias para reportar sus conversiones, fracasará. Facebook, Google y todas las demás plataformas tienen sesgos inherentes (todas quieren atribuirse el 100% del crédito por la venta).

Para construir un sistema de atribución de marketing multicanal confiable, debe tomar el control de sus propios datos. Deje de confiar en los paneles de control de los proveedores y empiece a implementar estas bases técnicas.

Postbacks S2S sobre píxeles del navegador

Los píxeles del navegador están prácticamente obsoletos. Intentar escalar campañas con ellos hoy en día garantiza una pérdida masiva de datos. Entre los bloqueadores de anuncios agresivos y las constantes actualizaciones de privacidad de Apple, sus cifras simplemente nunca coincidirán. El seguimiento de servidor a servidor (S2S) es imprescindible. Debe pasar un ClickID único desde su fuente de tráfico, a través de su publirreportaje, directamente a la red de afiliados y enviarlo de vuelta a su sistema de seguimiento mediante la API. Esto garantiza que se registre una conversión incluso si el usuario navega en modo incógnito.

Etiquete todo (sin excepciones)

No puede adivinar de dónde proviene un cliente potencial. ¿Fue un widget nativo específico a las 2 PM o un clic aleatorio en redes sociales? Necesita ese detalle exacto. Codifique los parámetros UTM en cada enlace que use. Cuando se envía un correo electrónico promocional sin una cadena de seguimiento única, las plataformas de análisis entran en pánico y asignan la venta directamente a "Tráfico directo". Esto invalida instantáneamente su configuración de atribución multicanal.

Use un rastreador imparcial

Necesita un rastreador de afiliados externo y dedicado que actúe como la única fuente de información fiable. Herramientas como Voluum, RedTrack y Binom recopilan todas las métricas dispersas de publicidad nativa, búsqueda y redes sociales en una sola pantalla. Esta es la única forma de implementar una atribución multicanal adecuada para el marketing de afiliados. Un rastreador externo analiza todo el recorrido del usuario y le indica exactamente qué campaña nativa despertó su interés y qué correo electrónico cerró la venta.

El efecto compuesto en su CPA combinado

Muchos compradores de medios dudan en lanzar una segunda o tercera fuente de tráfico. Temen que si pagan por un clic en publicidad nativa el lunes y un clic en redes sociales el miércoles, su coste de adquisición se duplique. Pero esa es una mentalidad de principiante.

Cuando analiza los cálculos dentro de un modelo de atribución multicanal adecuado, ocurre exactamente lo contrario. Escalar múltiples puntos de contacto reduce su CPA combinado.

Las tasas de conversión de tráfico frío son notoriamente bajas. Si fuerza una venta directa con el primer clic, podría obtener una tasa de conversión del 1%. Gasta mucho dinero intentando forzar esa acción inmediata. Sin embargo, dividir el esfuerzo cambia las reglas del juego. Compre clics increíblemente baratos en la parte superior del embudo usando anuncios nativos para crear una enorme base de clientes potenciales para retargeting. Luego, dirija a esa base de clientes potenciales un anuncio segmentado en redes sociales o un correo electrónico. Y como ya reconocen su marca gracias al publirreportaje nativo, ese clic en la parte inferior del embudo convierte al 8% o 10%.

Los clics de descubrimiento baratos subvencionan por completo el coste de su retargeting. Este es el principal beneficio financiero de la atribución multicanal para el marketing de afiliados. Deje de preocuparse por el alto costo de un clic individual y empiece a escalar en función del margen de beneficio combinado de todo el ecosistema.

El aumento oculto en la búsqueda (Deje de perder clientes potenciales por la competencia)

Supongamos que genera un gran volumen de tráfico en una red nativa. Un usuario lee su publirreportaje sobre un nuevo suplemento dietético. Les gusta la propuesta, pero se niega a comprar en el momento. Cierra el navegador.

Dos días después, finalmente decide comprar. Pero no espera a que su píxel de retargeting de Facebook lo detecte. Simplemente abren Google y escriben el nombre exacto del producto.

Si eres un comprador exclusivamente de un solo canal que ignora la búsqueda, ¿qué sucede después? Sus competidores que pujan por los términos de su marca se abalanzan y le roban el cliente potencial exacto por el que pagó para educar. Usted hizp todo el trabajo duro y un afiliado rival se lleva la comisión.

Este es un punto ciego enorme que arruina rápidamente las campañas rentables, y es un fenómeno conocido como el efecto halo o el aumento de búsqueda. Ejecutar campañas de descubrimiento en la parte superior del embudo provoca naturalmente un aumento masivo en el volumen de búsquedas de marca. Para captar esta demanda, debe ejecutar campañas de búsqueda de marca económicas junto con sus campañas nativas.

Al analizar los datos con una atribución multicanal adecuada, la conexión se vuelve evidente. Verá al instante cómo su inversión en publicidad nativa influye directamente en sus ingresos por búsqueda. Están completamente ligados. Si recorta su presupuesto de descubrimiento hoy, sus conversiones de búsqueda baratas se agotarán inevitablemente la semana que viene.

En resumen

La era del arbitraje perezoso y de una sola fuente ha terminado definitivamente. El tráfico es demasiado caro como para perder un usuario tras un solo clic fallido.

Si quiere que sus CPA sigan siendo rentables, debe dejar de tratar sus campañas publicitarias como islas aisladas. Cree una secuencia lógica. Utilice plataformas nativas como MGID para conseguir atención barata y de alta calidad en la parte superior del embudo, generar confianza mediante el retargeting en redes sociales y aprovechar al máximo la conversión final a través del correo electrónico y los SMS.

Mejore su configuración de seguimiento, adopte la atribución multicanal y deje de pausar sus campañas de descubrimiento solo porque no obtuvieron el clic final. Los afiliados que dominan este enfoque de ecosistema son los que están obteniendo todas las ganancias este año.